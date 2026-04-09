Directo | Misión Artemis II a la Luna, hoy 9 de abril en vídeo: los astronautas se preparan para la reentrada a la Tierra

la tripulación de la misión Artemis sigue su camino de vuelta a la Tierra

comienza la cuenta atrás

para uno de los grandes momentos, el amerizaje.

Pero su viaje tiene sus riesgos

Nos sigue dejando grandes momentos y nuevas imágenes que analizamos ya en

nuestro Diario de una vuelta a la Luna

Se nos va acabando, estamos en el día 8 ya de esta misión

Lo primero, como estamos haciendo en este repaso diario, vamos a conectar

con nuestra cabina espacial.

Ahí está Alicia

Abelilla. Alicia, aquí te tengo.

Cuéntanos lo primero como cada día, la agenda de la tripulación para hoy

Bueno, pues Orión ya ha salido de esa esfera de influencia de la Luna, ya se

dirige hacia la Tierra y ha hecho esa

primera de las tres maniobras que tiene que hacer para poner rumbo a la Tierra,

es decir, que ha vuelto a encender

sus motores y esto es algo que no ocurría desde el día 2 cuando tenía que

salir de la órbita terrestre.

A partir de ahora

nuestros astronautas tienen que estar muy pendientes...

...para hacer esas dos maniobras que les quedan para llegar a la Tierra y

también..

ante cualquier obstáculo que se pueda producir en estos últimos días

Alicia, creo que también han podido charlar la tripulación con los

astronautas que

están en la Estación Espacial Internacional, en esa conversación

espacial y

planetaria. Cuéntanos qué han hablado, qué han

dicho.

Pues ha sido una conversación entre compañeros divertida

y lo principal que querían saber los compañeros de la Estación Espacial

Internacional era qué diferencias había entre

su estación y la nave.

Y como tres de ellos, todos menos el canadien, se han pasado por la Estación

Espacial Internacional, pues les han dicho

cuenta..

que la principal diferencia es...

...que Orión es muchísimo más pequeño...

...más allá de eso también han hablado

sobre curiosidades que tenían, como por ejemplo, cómo ha sido ver ese lado

oculto de la Luna o qué sensaciones les

atrás a este regreso a la tierra creo que estos trajes naranjas que no

les hemos visto vuelven a ser muy importantes no estos trajes naranjas

digamos que

son como una nave espacial hecha a medida.

Tienen una autonomía para seis días.

¿Y por qué

seis días y no diez cuando la misión dura diez?

Bueno, pues porque están pensados sobre todo para esa autonomía a partir del

día cuatro de misión cuando llegaban a ese punto de no retorno.

Como decimos, son trajes hechos a medidas

Antes tenían tallas, eran tres, grande, pequeña y mediana, y están pensados

para que tengan todo lo que necesitan,

oxígeno, agua, comida...

...también para mantener la temperatura corporal...

...y lo que hemos aprendido a lo largo de toda esta misión marina..

es que si un sistema falla siempre tienen otro que pueda sustituirlo

Trigo Rodríguez, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio

CSIC y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña.

Muy buenas tardes

Hola, buenas tardes.

Bueno, lo primero, se siguen revelando imágenes en las últimas horas de la

¿De qué forma

Luna.

haberla orbitado con la tecnología que lo hemos hecho ayuda al siguiente paso,

que es alunizar?

lunizar?

Bueno, claro, es un paso de gigante el que se ha hecho.

Bueno, por supuesto, dinámicamente ha salido todo..

de lujo y hemos tenido esos momentos claves y emocionantes

en que se han podido captar, como bien mostráis ahora mismo, estas imágenes

únicas

que pasan a la historia y de hecho todo el esfuerzo que estos valientes

astronautas jugándose a la vida pues dan un paso de gigante, tenemos que

tener en cuenta

que están probando pues esas capacidades de la cápsula Orión y en

particular

el enorme esfuerzo de muchas décadas que ha invertido la Agencia Espacial

Europea

en el desarrollo de todos esos subsistemas que permiten tanto

respirar a los astronautas, darles agua, calor y también todo el sistema

de

propulsión de esta sonda.

Aunque Estados Unidos se lleve bastante del crédito, en

realidad Europa ha contribuido de una manera muy importante al éxito de esta

misión

Y, por supuesto, veremos muchas más imágenes, vídeos,

porque hay una gran cantidad de ciencia detrás de toda esta misión

riesgo estratégico?

estudiar ya prevenir no de cara a estar ahí más tiempo que es lo que se busca

Sí, correcto. De hecho, bueno, nosotros desde el

Instituto Ciencias del Espacio también estamos participando

en la misión Lumio, que es un proyecto originado en Italia

y que, bueno, de hecho estamos ahora en el desarrollo de futuros sistemas

de detección de estos impactos porque es muy importante conocer el tamaño

de estos proyectiles que impactan continuamente contra la Luna y que,

bueno, de

hecho hasta los mismos astronautas han podido ver muchos de estos

fenómenos súbitos producidos por el impacto de estos meteoroides

contra la superficie de la Luna a hipervelocidad.

Evidentemente, al no tener atmósfera,

esto ocurre y podemos hacernos una idea que por muy grueso que sea el traje del

astronauta,

pues son proyectiles imparables en muchos casos.

Sí, sí, efectivamente

lo comentaron justo cuando estaban dando la vuelta, cuando restablecieron

la comunicación, una de las cosas que habían visto esos destellos

Pero bueno, avanzando y mirando al futuro, que es de lo que trata también

esta misión, establecer una base lunar

necesita de aprender a utilizar los recursos in situ.

Primero para estar.

¿De qué forma? Porque yo sé que..

de esto sabes mucho

Bueno, primero de todo, mencionar que la Luna es un entorno tremendamente

complicado desde el punto de vista..

para los astronautas por ejemplo hay grandes retos uno de ellos

es la propia naturaleza del regolito, que es la roca pulverizada por

múltiples impactos a lo largo de miles de millones de años, llamamos

leones, y esto produce que realmente tengamos un entorno tremendamente

hostil en

el que no pueda haber ni un fallo

Ay, te hemos dejado de escuchar,

Josep, nos ha fallado de repente el sonido.

No sé si... A ver, vamos a hacer un último..

¿Me oyes Ahora? Ahora, perfecto.

Retoma, por favor, tu relato.

Estamos hablando de esa extracción en la luna

Decía que era, perdón, un entorno sumamente hostil que incluso

el polvo, el ambiente extremadamente reductor del entorno lunar, pero este

pequeño material es

regolito de grano extremadamente fino, se puede colar por cualquier abertura

que pueda

surgir y en el caso obviamente de respirarse, esto sería catastrófico

para los

asnaltas. Por tanto, hay muchos retos ya desde el

mismo momento en que se decide estar allí a lo largo

del tiempo, de evitar, por ejemplo, que el regolito entre

en los sistemas de respiración,

que además a través de los diferentes mecanismos que tengan de acceso puedan

también estudiar la superficie de la Luna sin estar expuestos a estos

impactos

y asimismo tener sistemas robóticos que ellos mismos puedan emplear de

manera, como podemos ver ahora mismo, que puedan utilizar para encontrar los

diferentes minerales.

Hay, por ejemplo, ismenita, magmenita, minerales que

son muy interesantes y desde luego también encontramos incluso en el

regolito

muchas veces plantada, podemos encontrar agua y esto

la estación de agua, también es muy importante para el futuro

Josep, una última pregunta, pero sí te voy a pedir un poco de brevedad, porque

me voy quedando sin tiempo, pero es verdad que toda esta extracción

es muy importante para el futuro

para ir, por ejemplo, a Marte,

¿no? Sí, correcto.

Precisamente como hablaba de la extracción de agua, esto es un aspecto

fundamental porque podemos propulsarnos empleando

el agua y

esto puede ser un primer paso para la exploración de Marte

que también tiene un entorno que es un auténtico reto y desde luego está

que necesitaríamos emplear un mínimo entre 6 y 8 meses para

llegar y otros seis o ocho para volver.

si los obtenemos en

Por lo tanto, estamos hablando ya de un viaje de más de un año

y luego la exposición, claro, de los astronautas en aquel entorno.

Pero muchos de estos recursos,

la Luna,

y tenemos en cuenta que la Luna tiene menor campo gravitatorio que la Tierra,

pues es más fácil plantearnos misiones

destinadas a visitar Marte, por supuesto

Muchas gracias, Josep.

Un abrazo, gracias por haber entrado aquí en nuestro diario de Una Vuelta a

la Luna.

Seguiremos

hablando. Igualmente.

Adiós. Gracias a vosotros.

Adiós. Bueno, que sepan ustedes que a las 2 y

cuarto de la madrugada se van a realizar unas pruebas para medir la

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radiación de los astronautas.

Y esto nos viene muy bien

con quien nos acompaña ya aquí en el plató, Javier Rodríguez Pacheco,

investigador de la Solar

Orbiter de la Universidad de Alcalá de Henares.

Muy buenas tardes, bienvenido al 24 Horas

buenas tardes y nada gracias por la invitación creo que el factor Sol es

importantísimo también en lo que está pasando ahora

que es esta trayectoria de vuelta a la tierra efectivamente en cualquier

Tierra

misión que salga del escudo

hostil de temperatura, de vacío y de radiaciones.

Y de radiaciones me refiero a radiactividad

a lo que la gente entiende por radiactividad que puede haber en el

reactor nuclear de una central

Es decir, tenemos por un lado una componente que viene de la galaxia, que

te bombardea de partículas, más o menos constante,

y luego el sol tiene unos periodos en que produce más tormentas de lo

habitual y las tormentas producen partículas

y dependiendo de la cantidad de partículas que se produzcan y de la

energía que tengan

pues estamos hablando de que pueden aumentar las dosis de radiación a

niveles muy peligrosos, claro.

Claro, esas dosis de radiación las hemos preparado

un grafismo, creo que también va por capas, ¿verdad?

O sea, no nos afecta, obviamente, lo mismo cuando

estamos en la Tierra, que cuando estamos, por ejemplo, en el suelo, o

sea, en el suelo, en el avión..

en la Estación Espacial Internacional, o hemos puesto viajar a la Luna o a

Marte, se multiplica por 700, ¿no?

Efectivamente, es lo que estaba comentándote, de que en la Tierra aquí

estamos, pues digamos, bajo

el ala protectora de nuestro planeta y tenemos toda la atmósfera, pero claro,

a medida que vamos subiendo en la atmósfera, nos encontramos con

un menor filtro, un menor espesor.

Y si ya salimos de la magnetosfera, la magnetosfera imaginaos que es un escudo

magnético

que impide que toda esa radioactividad llegue a superficie.

Incluso en algunos casos extremos de..

sucesos muy violentos en el Sol, en superficie se observa aumento también

de radiaciones

procedentes del sol pero evidentemente cuando salimos ahí fuera la exposición

es total

Y los riesgos, claro, por supuesto, esto es el nivel de riesgo y es donde

nos afecta a los seres humanos, los riesgos en

el cuerpo creo que están focalizados, especialmente en diferentes zonas.

Mira, vente conmigo para aquí porque lo vamos

a ver casi mejor si lo ponemos ahí.

Estos son los lugares donde más afecta,

¿no? Sí.

Esto ya tiene que ver con los efectos biológicos de las radiaciones, que

dependen..

tanto de las radiaciones en sí como de las células que forman los tejidos del

cuerpo.

Aquellas..

tejidos que tengan más células madres son más sensibles a las radiaciones

que otras, entonces todo depende de la dosis.

Y es por eso esa importancia de medirlo y también de que van los astronautas

muy protegidos, ¿no?

Efectivamente, hay que medirlo, para eso tienen unos dosímetros, también hay

dosímetros dentro de Orión y luego hay un sistema, por así decirlo, de

meteorología espacial en el que hay que avisar

con tiempo... ...para que si viene algo que, digamos,

una tormenta de este tipo..

puedan refugiarse en una zona de la nave que tiene mayor protección contra

las radiaciones.

Oye, una curiosidad, han estado comentando los

astronautas cuando estaban, bueno, cuando están todavía viajando, pero que

en el momento en el que se acercaban a

la Luna, que había muchísima, muchísima luz procedente del Sol, que casi no se

podía ver las estrellas

Sí, es creador. Esto es algo normal, ¿no?

Sí, para quien entienda de fotografía hay

muchos pasos de diafragma y de exposición...

...entre lo que sería el Sol y lo que serían las estrellas en sí.

De hecho..

hay algunos de los que son negacionistas que dicen que es que no

se ven las estrellas en las imágenes que viene de Apolo, pero claro..

la superficie Luna del regolito...

...es tan blanco...

...que si todo ajusta la exposición..

al regolito, pues queda oscuro.

Hoy en día tenemos cámaras de HDR, de cosas así, que seguro que tendremos

cuando lleguemos a la superficie, tomas estupendas, ¿no?

Pero en aquel momento, evidentemente, tenía ciertas limitaciones,

¿no? Pues Javier, muchísimas gracias por

haber venido este ratito, te hemos estado siguiendo durante esta misión,

nos has acompañado

y te agradecemos que hayas venido hoy in situ.

Gracias. A vosotros

Y por cierto, les vamos a enseñar las fotografías que han hecho los

astronautas durante sus seis horas sobrevolando la Luna

En ellas se identifica con claridad cráteres, ríos de lava o fallas nunca

vistos como ahora, siempre con la

Tierra apenas iluminada de fondo.

Y presten atención porque hasta en estas fotografías..

...hay bulos"