Directo | Misión Artemis II a la Luna, hoy 10 de abril en vídeo: los astronautas preparan el amerizaje en su último día de misión

La tripulación de la misión Ártemis cuenta las horas para volver a casa,

aunque aún están a más distancia de la

Tierra que de la Luna, exactamente a unos 240.000 kilómetros.

Hoy es su último día completo en el

espacio y hay muchas cosas por preparar, así que arranca nuestro

penúltimo Diario de Una Vuelta a la Luna

Lo primero, conectar con nuestra cabina espacial,

con Alicia Belilla.

Alicia, cuéntanos la agenda que tienen los astronautas para hoy.

Pues queda poco

más de un día de viaje.

Esta va a ser su última noche en el espacio, entonces tienen que tener todo

listo o prácticamente listo

Es decir, que ya han probado sus últimos simulacros para enfrentarse a

una tormenta solar.

También han

hecho sus últimas maniobras y han pilotado la nave de forma manual.

También en esta recta final del viaje cobra más importancia

si cabe, los ejercicios físicos que tienen que hacer diariamente.

Y eso en el espacio, porque en la Tierra

también está preparado el buque de la armada que les va a recoger cuando

americen mañana en el pacífico frente

a las costas de San Diego, en California

Alicia, durante toda la misión ha habido, podríamos decir, un polizón en

la nave y también han querido dejar algunos mensajes, ¿no?

Ha querido él dejar algunos mensajes, cuéntanos.

Son mensajes que hemos ido siguiendo a través de las redes sociales y ese

polizón en realidad es Raíz y es la mascota de la misión y le hemos visto

flotar en la nave como

uno más de la tripulación.

Raiz lleva en su interior una tarjeta SD con los nombres de millones de

personas que se

han querido unir a esta misión, a esta tripulación de forma virtual.

Y Rice además tiene otra misión

dentro de la nave. Es un indicador de gravedad cero.

Esto quiere decir que después del despegue, cuando él comienza

a flotar, significa que han alcanzado la ingravidez.

Y siempre hay un objeto como este en todas las misiones

tripuladas a Reiss lo ha diseñado un niño de ocho años basándose en un

diseño

una foto que tomó el Apolo 8 y es un concurso al que se presentó la NASA y

escogieron

este diseño entre las miles de propuestas...

...que plantearon, esta foto en este diseño..

pues en base a la foto que tomó el Apolo 8, pues digamos que la cabeza

sería la luna, la

parte de arriba de la gorra es la Tierra y en la visera de esa gorra

vemos dos cohetes.

Uno es

el Apolo, otro es Ártemis y vemos una serie de estrellas que forman la

constelación de Orión, que precisamente..

es como se llama la nave en la que viajan Rice y el resto de la

tripulación

Gracias Alicia, la verdad es que es simpaticísimo y mola un montón verlo

flotar, le pega flotar

Bueno y ahora que nos vamos acercando al final nos preguntamos por el impacto

que esta vuelta a la Luna tendrá en los

astronautas. Así que vamos a saludar a Telmo

Fernández Castro, que es doctor en astrofísica y director del Planetario

nos..

de

Madrid. Muy buenas tardes.

Hola, buenas tardes.

Lo primero, ¿cuáles son los efectos de 10 días

es un impacto muy grande, dado que hay incluso algunos de los astronautas que

están ahora mismo viajando

en la nave Orión han permanecido en la estación internacional incluso centenas

de días

O sea, 10 días es realmente poco tiempo.

Es verdad que tienen que mantener una serie de condiciones físicas

constantes de movimiento.

Es un espacio muy reducido, pero realmente no son demasiados

días en un espacio tan confinado.

No les va a producir en principio ningún efecto notable

aunque tendrá que seguramente permanecer en cuarentena unos días,

etc.

Otras visiones mucho más largas y

que han requerido de mayores condiciones de ejercicio continuo

durante

todos los días y durante bastantes horas al día.

En esa rutina que mencionabas entiendo que, por ejemplo, está..

la alimentación, pero sobre todo esa máquina de remo que sabemos que va a

bordo de la nave para

hacer ejercicio. Esto es importante,

no si realmente cuando se viaja de la tierra a la Luna la gravedad es

diferencial es decir que primero estamos sometidos a la tracción de la

tierra

Hay un punto en el cual las dos atracciones se compensan y estamos en

gravedad literalmente cero

porque están compensadas y luego hay un momento en el cual, a partir del cual,

somos atraídos principalmente por la luna aunque vamos a una cierta

velocidad entonces los ejercicios el nivel

de gravedad es variable a lo largo de la misión, y entonces ellos, por ese

motivo, los huesos, los

músculos pueden sufrir deterioro, pueden sufrir debilitamiento, etc.

Y aunque son misiones de muy corta duración,

esta en particular pues sí que requiere, aunque veo que están fuertes

todos ellos,

ya que no van a tener ningún problema, en poderse recuperar fácilmente.

Nos decías una vez aterricen, van a estar en

cuarentena. Igual esto es una pregunta muy obvia

para ti, pero ¿la cuarentena para qué?

Bueno, normalmente las misiones en general de este tipo y sobre todo las

misiones

largas, precisamente por estas circunstancias de posible deterioro que

hayan podido tener o alguna

cierto tipo de contaminación, incluso médico puede ser, aunque 10 días no es

mucho tiempo.

Pensad

que de la Tierra a la Luna, una vez que salimos de la atmósfera terrestre, pues

estamos ya sometidos a la radiación solar

que puede producir, aunque están las naves muy bien, digamos, blindadas,

algún tipo de radiación

cósmica incidiendo en la nave.

Entonces, por eso se les somete a, no sé exactamente en este caso, cuántos

días van a estar en cuarentena, pero muy probablemente van a estar

monitorizados por los médicos de NASA y por todo

las autoridades para ver un poco cuáles son sus sensaciones, el movimiento,

incluso

mentalmente cómo se encuentran, etc.

Aunque parece, por todo lo que estamos viendo en los medios y sus

comunicaciones,

que están perfectamente.

La NASA atendiendo a sus objetivos futuros está particularmente interesada

en investigar cómo reacciona el cuerpo a los vuelos espaciales..

de larga duración

Sí, efectivamente, digamos que por diferenciar un poco hasta ahora, a la

Luna solo han ido 12 personas, han pisado a

Luna. En el año 72 fue la última misión que

pisaron la Luna los astronautas,

los astronautas y desde el año 69 al 72 sólo 12 personas pisaron la luna esta

En el año 72, fue la última misión que pisaron la luna

y desde el año 69 al 72 solo 12 personas pisaron la Luna

es el siguiente digamos la siguiente vuelta a la luna aunque no aunque no la

van a no la han pisado los cuatro astronautas y luego lo más cerca que

hemos estado de la tierra en cuanto lo más lejos que hemos estado en la tierra

a partir de esta misión

es en la Estación Espacial Internacional, que está a 400

kilómetros de altura.

Entonces, esto es una distancia muy

cortita frente a los casi 400.000 que a la que se encuentra la luna y en estas

misiones de la estación

Espacial Internacional, ha habido astrolotas que han estado incluso más

de un año, de forma seguida

Entonces, ahí sí que, en condiciones de microgravedad, una gravedad que es

prácticamente cero,

porque está moviéndose a la velocidad tal que equilibra su inercia con la

propia atracción terrestre, pues

sí que tienen que hacer continuamente ejercicios.

El siguiente paso va a ser con Ártemis

3 y 4, sobre todo con la 4, donde se pondrán ya para el año 2028, donde si

todo va

bien, no antes del 28 sería, volveremos o volverán a pisar la luna los

astronautas y con el fin siguiente de construir bases lunares y con el

objetivo ulterior, pues,

de poder lanzar desde la Luna, porque es una especie de lanzadera perfecta

para ir al planeta planeta

ir al planeta

Marte. Pues Telmo Fernández Castro, director

del Planetario de Madrid, muchísimas gracias por aclararnos estas

curiosidades que teníamos en el día 9 de esta Misión

Gracias, buenas tardes.

Gracias, gracias a vosotros.

Bueno, si algo ha tenido esta misión Artemis II es un seguimiento minuto a

minuto

de cada paso de la nave Orion de la vida de los astronautas de las imágenes

la NASA ha hecho un

tremendo despliegue por múltiples canales de información, redes sociales,

así que vamos a detenernos

en lo que tiene esto de divulgación científica pero también de marketing y

para ello vamos a saludar

en este punto ya a Pampa García, ella es Coordinadora de Science Media Center

España

Muy buenas tardes, Pampa.

Hola, Marina. Buenas tardes.

Bueno, ¿cómo dirías que ha sido la estrategia

de comunicación de la NASA?

Pues creo que ha sido la estrategia de comunicación clásica

de la NASA. La NASA, entre los turistas de ciencia

y tecnología, tenemos un chiste

interno que es que la NASA es una agencia de comunicación que hace cosas

en el espacio.

Evidentemente

es una ironía, esto es broma entre nuestros profesionales, pero lo cierto

es que

tienen un músculo comunicativo súper potente.

Saben muy bien cómo contarle sus

avances al gran público, cómo hacer de ello también espectáculo, cómo hacerlo

muy atractivo y

atrapar desde la emoción, que en temas de ciencia muchas veces es

el recurso que mejor funciona y que además en el caso de las misiones

espaciales,

y de la exploración espacial es muy útil, porque como tú decías hace

un rato, es que mola un montón, es fascinante, es bonito,

es fácil de comprender y además tiene una parte muy sobrecogedora

En la divulgación científica, ¿qué hace falta para llegar, causar ese interés y

emocionar?

Pues esa es la madre del cordero, de la comunicación de la ciencia

Yo creo que hay dos tipos de información de ciencia, si lo queremos

dividir en dos grandes

sacos. Una es toda esa ciencia que habla

de las cosas que nos pasan estamos hablando del cambio climático de la

crisis ecosocial hablamos en

ese caso también de avances en salud, en biomedicina, cosas que nos pasan en

nuestro día a día y por eso esa ciencia nos importa.

Normalmente esos avances..

pues prestan, suponen mucho interés para el público porque nos

tocan de lleno. Y después está toda esa ciencia de

cosas que en realidad no nos afectan en el día a día pero que nos fascinan

como son la paleontología.

¿A quién no le gusta un dinosaurio?

¿Cómo es la cosmología y la astrofísica?

o también la exploración espacial y las misiones espaciales de las que estamos

hablando hoy

Todo eso nos recuerda que tenemos grandes preguntas, que tenemos mucha

curiosidad,

y que la ciencia sirve para satisfacer esa curiosidad

humana. Entonces, en este segundo caso es mucho

más sencillo atrapar

al público general y es lo que la NASA, como agencia

espacial muy experimentada en la comunicación, sabe aprovechar muy bien.

Nos vende muy bien

sus historias, nos da muchísimos recursos a los periodistas para

contarlas, nos acerca también a ese lado

humano y casi con recursos

hollywoodienses. Desde luego te iba a decir que es que

incluso en esos elementos un tanto peliculeros,

entran también los propios astronautas que de repente cada dos por tres te

dicen una frase súper épica

que dices pues nada pues está directa al cine es que es así o sea yo creo que

creo que los astronautas saben perfectamente que van a ser súper

los astronautas saben perfectamente que van a ser súper conocidos

conocidos.

Hace un rato estaba revisando la letra de la canción de David Bowie, Space

hace un rato estaba revisando la letra de la canción de David Bowie space

odipi y

Oddity, y ya en esa letra se habla de ello.

No sé si os acordáis de Space Oddity, pero hay una parte

donde dice... Los periódicos querrán saber..

cuál es la camiseta que vas a llevar.

Cuando hablaban de aquel Mayor Tom que se quedaba perdido

en el espacio. Por cierto, que hablando de aquella

canción que es del año

69, el mismo año que el Apolo 11, no sé si os acordaréis, pero..

ya el astronauta Chris Huffield, un astronauta canadiense que estuvo en el

espacio

en la Estación Espacial Internacional, dio un montón de vídeos virales cuando

se puso a cantar con su guitarra la canción de David Bowie desde el

espacio.

Es decir, lo que ha hecho la NASA

ahora mismo con la misión Artemis no es nada nuevo.

Esto se lleva haciendo un montón de años

décadas, porque es espectacular y porque además ahora

en la era de las redes sociales tenemos muchos más recursos todavía para

viralizar

estos contenidos. Hablando de contenidos viralizados,

estos días hemos visto como se mencionaban determinadas

marcas o también cómo flotaban algunos productos a los que no se habían tapado

las etiquetas.

Y claro,

nos preguntamos, ¿esto es casual, esto está pactado y es publicidad?

Es verdad, ya se ha apresurado la NASA a decir, a declarar que no

hay nada de product placement ahí, que no es una labor de publicidad

pero hemos visto volar un bote de crema de cacao, hemos visto la marca del

teléfono que utilizaban,

hemos visto también como Cristina Koch, la astronauta, hablaba de una

marca de cosmética, de una crema facial y la propia dueña de la

marca se ha sorprendido en redes.

Bueno, pues esto forma parte también de este espectáculo, de

esta pop science, de esta ciencia pop que nos ofrece la NASA como parte de su

estrategia de comunicación.

Una última pregunta, porque también queremos mirarlo desde la vertiente un

poco geopolítica, una mayor cobertura

de acontecimientos como este, ¿es proporcional a esa lucha

en la carrera espacial?

La carrera espacial siempre es geopolítica, por supuesto,

que dentro de la carrera espacial se hace ciencia.

En las misiones espaciales se hace ciencia, ya nos lo ha contado

antes el experto que nos ha hablado de las pruebas que se

están haciendo sobre la salud de los propios astronautas, se están haciendo

modelos de médula

ósea para ver cómo el sistema inmunitario puede cambiar en el

espacio, están haciendo observaciones

que van a permitir después hacer nuevas misiones para la conquista de

la Luna, pero siempre es geopolítica y lo lleva siendo durante toda la

historia de la carrera

espacial. En este caso, además, tenemos a un

presidente

Trump que a la vez que se está celebrando esta misión,

pues está anunciando unos recortes de casi el 50% de los presupuestos

de ciencia de su país, de manera que también hay una parte de propaganda en

todo esto

Pues muchas gracias por todo tu análisis, nos interesaba mucho,

decíamos..

estamos todos fascinando, nutriéndonos también de todo ese contenido que nos

viene dando la NASA durante todos estos 9

nueve días y antes y creo que merecía la pena detenernos y analizarlo

Muchas gracias a vosotras

en lugar de destruirnos.

Para mucho Ártemis y la ciencia deben ser un rayo de esperanza

Encontrar alegría, ayudarnos unos a otros creando soluciones

en

lugar de destrozar.

Llevan lanzando mensajes como estos desde antes de estar ahí, mirándonos de

lejos,

Mientras aquí abajo...

No sabemos dónde mirar, para la tierra o mirar para el cielo, porque como está

la cosa, primo..

Eso desde luego, porque la tierra está aquí.

Está la cosa fría

mejor mirar al cielo que a la tierra dicen algunos en tiempos de cizobra los

astronautas hablan de unión de fraternidad

En este vacío que llamamos universo tenéis este oasis, este lugar precioso,

donde existir juntos

Sí, muy humano y también muy esperanzador.

Algo nuevo, algo nuevo para investigar

Lo hacen por la humanidad, para que los que vengan de estar nuestra tengan

mejor vida que nosotros.

Mirar al cielo

hacer viajes al espacio...

...nos reconcilia a todos con la humanidad.

Nos hace ver desde lejos..

que nuestro planeta es frágil, que tenemos que cuidarlo y que cuanto más

nos unamos, pues

más lejos vamos a llegar como civilización.

Al valor científico incalculable de la misión se une otro

el valor humano. En pocas horas volverán a una tierra

Washington esta tarde.

que sigue igual que la dejaron