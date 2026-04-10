Directo | Misión Artemis II a la Luna, hoy 10 de abril en vídeo: los astronautas preparan el amerizaje en su último día de misión
- La tripulación realizará una última maniobra de ajuste de trayectoria antes de llegar a la Tierra si fuera necesario
- Diario de a bordo de la misión Artemis II de la jornada anterior, 10 de abril
Diario de a bordo de la misión Artemis II. 10 de abril, décimo y último día de expedición. Los astronautas de Artemis II de la NASA ultiman los preparativos para la reentrada en la Tierra y el amerizaje programados para la noche del viernes al sábado, en su última jornada completa en el espacio tras convertirse en los primeros seres humanos en orbitar la Luna en medio siglo.
Los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)- han llevado a cabo una maniobra de corrección en la trayectoria de retorno, la segunda desde que sobrevolaron la Luna el pasado lunes y pusieron rumbo hacia la Tierra.
De cara a la entrada en la atmósfera terrestre, que comienza con el desacople de la cápsula del módulo Orión 42 minutos antes del amerizaje, los astronautas estudiarán los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversarán con el equipo de control de vuelo, según la NASA. Además, prepararán la cabina para ese momento e instalarán sus asientos para asegurarse de que todo esté bien sujeto.
La tripulación de la misión Ártemis cuenta las horas para volver a casa,
aunque aún están a más distancia de la
Tierra que de la Luna, exactamente a unos 240.000 kilómetros.
Hoy es su último día completo en el
espacio y hay muchas cosas por preparar, así que arranca nuestro
penúltimo Diario de Una Vuelta a la Luna
Lo primero, conectar con nuestra cabina espacial,
con Alicia Belilla.
Alicia, cuéntanos la agenda que tienen los astronautas para hoy.
Pues queda poco
más de un día de viaje.
Esta va a ser su última noche en el espacio, entonces tienen que tener todo
listo o prácticamente listo
Es decir, que ya han probado sus últimos simulacros para enfrentarse a
una tormenta solar.
También han
hecho sus últimas maniobras y han pilotado la nave de forma manual.
También en esta recta final del viaje cobra más importancia
si cabe, los ejercicios físicos que tienen que hacer diariamente.
Y eso en el espacio, porque en la Tierra
también está preparado el buque de la armada que les va a recoger cuando
americen mañana en el pacífico frente
a las costas de San Diego, en California
Alicia, durante toda la misión ha habido, podríamos decir, un polizón en
la nave y también han querido dejar algunos mensajes, ¿no?
Ha querido él dejar algunos mensajes, cuéntanos.
Son mensajes que hemos ido siguiendo a través de las redes sociales y ese
polizón en realidad es Raíz y es la mascota de la misión y le hemos visto
flotar en la nave como
uno más de la tripulación.
Raiz lleva en su interior una tarjeta SD con los nombres de millones de
personas que se
han querido unir a esta misión, a esta tripulación de forma virtual.
Y Rice además tiene otra misión
dentro de la nave. Es un indicador de gravedad cero.
Esto quiere decir que después del despegue, cuando él comienza
a flotar, significa que han alcanzado la ingravidez.
Y siempre hay un objeto como este en todas las misiones
tripuladas a Reiss lo ha diseñado un niño de ocho años basándose en un
diseño
una foto que tomó el Apolo 8 y es un concurso al que se presentó la NASA y
escogieron
este diseño entre las miles de propuestas...
...que plantearon, esta foto en este diseño..
pues en base a la foto que tomó el Apolo 8, pues digamos que la cabeza
sería la luna, la
parte de arriba de la gorra es la Tierra y en la visera de esa gorra
vemos dos cohetes.
Uno es
el Apolo, otro es Ártemis y vemos una serie de estrellas que forman la
constelación de Orión, que precisamente..
es como se llama la nave en la que viajan Rice y el resto de la
tripulación
Gracias Alicia, la verdad es que es simpaticísimo y mola un montón verlo
flotar, le pega flotar
Bueno y ahora que nos vamos acercando al final nos preguntamos por el impacto
que esta vuelta a la Luna tendrá en los
astronautas. Así que vamos a saludar a Telmo
Fernández Castro, que es doctor en astrofísica y director del Planetario
nos..
de
Madrid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cuáles son los efectos de 10 días
es un impacto muy grande, dado que hay incluso algunos de los astronautas que
están ahora mismo viajando
en la nave Orión han permanecido en la estación internacional incluso centenas
de días
O sea, 10 días es realmente poco tiempo.
Es verdad que tienen que mantener una serie de condiciones físicas
constantes de movimiento.
Es un espacio muy reducido, pero realmente no son demasiados
días en un espacio tan confinado.
No les va a producir en principio ningún efecto notable
aunque tendrá que seguramente permanecer en cuarentena unos días,
etc.
Otras visiones mucho más largas y
que han requerido de mayores condiciones de ejercicio continuo
durante
todos los días y durante bastantes horas al día.
En esa rutina que mencionabas entiendo que, por ejemplo, está..
la alimentación, pero sobre todo esa máquina de remo que sabemos que va a
bordo de la nave para
hacer ejercicio. Esto es importante,
no si realmente cuando se viaja de la tierra a la Luna la gravedad es
diferencial es decir que primero estamos sometidos a la tracción de la
tierra
Hay un punto en el cual las dos atracciones se compensan y estamos en
gravedad literalmente cero
porque están compensadas y luego hay un momento en el cual, a partir del cual,
somos atraídos principalmente por la luna aunque vamos a una cierta
velocidad entonces los ejercicios el nivel
de gravedad es variable a lo largo de la misión, y entonces ellos, por ese
motivo, los huesos, los
músculos pueden sufrir deterioro, pueden sufrir debilitamiento, etc.
Y aunque son misiones de muy corta duración,
esta en particular pues sí que requiere, aunque veo que están fuertes
todos ellos,
ya que no van a tener ningún problema, en poderse recuperar fácilmente.
Nos decías una vez aterricen, van a estar en
cuarentena. Igual esto es una pregunta muy obvia
para ti, pero ¿la cuarentena para qué?
Bueno, normalmente las misiones en general de este tipo y sobre todo las
misiones
largas, precisamente por estas circunstancias de posible deterioro que
hayan podido tener o alguna
cierto tipo de contaminación, incluso médico puede ser, aunque 10 días no es
mucho tiempo.
Pensad
que de la Tierra a la Luna, una vez que salimos de la atmósfera terrestre, pues
estamos ya sometidos a la radiación solar
que puede producir, aunque están las naves muy bien, digamos, blindadas,
algún tipo de radiación
cósmica incidiendo en la nave.
Entonces, por eso se les somete a, no sé exactamente en este caso, cuántos
días van a estar en cuarentena, pero muy probablemente van a estar
monitorizados por los médicos de NASA y por todo
las autoridades para ver un poco cuáles son sus sensaciones, el movimiento,
incluso
mentalmente cómo se encuentran, etc.
Aunque parece, por todo lo que estamos viendo en los medios y sus
comunicaciones,
que están perfectamente.
La NASA atendiendo a sus objetivos futuros está particularmente interesada
en investigar cómo reacciona el cuerpo a los vuelos espaciales..
de larga duración
Sí, efectivamente, digamos que por diferenciar un poco hasta ahora, a la
Luna solo han ido 12 personas, han pisado a
Luna. En el año 72 fue la última misión que
pisaron la Luna los astronautas,
los astronautas y desde el año 69 al 72 sólo 12 personas pisaron la luna esta
En el año 72, fue la última misión que pisaron la luna
y desde el año 69 al 72 solo 12 personas pisaron la Luna
es el siguiente digamos la siguiente vuelta a la luna aunque no aunque no la
van a no la han pisado los cuatro astronautas y luego lo más cerca que
hemos estado de la tierra en cuanto lo más lejos que hemos estado en la tierra
a partir de esta misión
es en la Estación Espacial Internacional, que está a 400
kilómetros de altura.
Entonces, esto es una distancia muy
cortita frente a los casi 400.000 que a la que se encuentra la luna y en estas
misiones de la estación
Espacial Internacional, ha habido astrolotas que han estado incluso más
de un año, de forma seguida
Entonces, ahí sí que, en condiciones de microgravedad, una gravedad que es
prácticamente cero,
porque está moviéndose a la velocidad tal que equilibra su inercia con la
propia atracción terrestre, pues
sí que tienen que hacer continuamente ejercicios.
El siguiente paso va a ser con Ártemis
3 y 4, sobre todo con la 4, donde se pondrán ya para el año 2028, donde si
todo va
bien, no antes del 28 sería, volveremos o volverán a pisar la luna los
astronautas y con el fin siguiente de construir bases lunares y con el
objetivo ulterior, pues,
de poder lanzar desde la Luna, porque es una especie de lanzadera perfecta
para ir al planeta planeta
ir al planeta
Marte. Pues Telmo Fernández Castro, director
del Planetario de Madrid, muchísimas gracias por aclararnos estas
curiosidades que teníamos en el día 9 de esta Misión
Gracias, buenas tardes.
Gracias, gracias a vosotros.
Bueno, si algo ha tenido esta misión Artemis II es un seguimiento minuto a
minuto
de cada paso de la nave Orion de la vida de los astronautas de las imágenes
la NASA ha hecho un
tremendo despliegue por múltiples canales de información, redes sociales,
así que vamos a detenernos
en lo que tiene esto de divulgación científica pero también de marketing y
para ello vamos a saludar
en este punto ya a Pampa García, ella es Coordinadora de Science Media Center
España
Muy buenas tardes, Pampa.
Hola, Marina. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo dirías que ha sido la estrategia
de comunicación de la NASA?
Pues creo que ha sido la estrategia de comunicación clásica
de la NASA. La NASA, entre los turistas de ciencia
y tecnología, tenemos un chiste
interno que es que la NASA es una agencia de comunicación que hace cosas
en el espacio.
Evidentemente
es una ironía, esto es broma entre nuestros profesionales, pero lo cierto
es que
tienen un músculo comunicativo súper potente.
Saben muy bien cómo contarle sus
avances al gran público, cómo hacer de ello también espectáculo, cómo hacerlo
muy atractivo y
atrapar desde la emoción, que en temas de ciencia muchas veces es
el recurso que mejor funciona y que además en el caso de las misiones
espaciales,
y de la exploración espacial es muy útil, porque como tú decías hace
un rato, es que mola un montón, es fascinante, es bonito,
es fácil de comprender y además tiene una parte muy sobrecogedora
En la divulgación científica, ¿qué hace falta para llegar, causar ese interés y
emocionar?
Pues esa es la madre del cordero, de la comunicación de la ciencia
Yo creo que hay dos tipos de información de ciencia, si lo queremos
dividir en dos grandes
sacos. Una es toda esa ciencia que habla
de las cosas que nos pasan estamos hablando del cambio climático de la
crisis ecosocial hablamos en
ese caso también de avances en salud, en biomedicina, cosas que nos pasan en
nuestro día a día y por eso esa ciencia nos importa.
Normalmente esos avances..
pues prestan, suponen mucho interés para el público porque nos
tocan de lleno. Y después está toda esa ciencia de
cosas que en realidad no nos afectan en el día a día pero que nos fascinan
como son la paleontología.
¿A quién no le gusta un dinosaurio?
¿Cómo es la cosmología y la astrofísica?
o también la exploración espacial y las misiones espaciales de las que estamos
hablando hoy
Todo eso nos recuerda que tenemos grandes preguntas, que tenemos mucha
curiosidad,
y que la ciencia sirve para satisfacer esa curiosidad
humana. Entonces, en este segundo caso es mucho
más sencillo atrapar
al público general y es lo que la NASA, como agencia
espacial muy experimentada en la comunicación, sabe aprovechar muy bien.
Nos vende muy bien
sus historias, nos da muchísimos recursos a los periodistas para
contarlas, nos acerca también a ese lado
humano y casi con recursos
hollywoodienses. Desde luego te iba a decir que es que
incluso en esos elementos un tanto peliculeros,
entran también los propios astronautas que de repente cada dos por tres te
dicen una frase súper épica
que dices pues nada pues está directa al cine es que es así o sea yo creo que
creo que los astronautas saben perfectamente que van a ser súper
los astronautas saben perfectamente que van a ser súper conocidos
conocidos.
Hace un rato estaba revisando la letra de la canción de David Bowie, Space
hace un rato estaba revisando la letra de la canción de David Bowie space
odipi y
Oddity, y ya en esa letra se habla de ello.
No sé si os acordáis de Space Oddity, pero hay una parte
donde dice... Los periódicos querrán saber..
cuál es la camiseta que vas a llevar.
Cuando hablaban de aquel Mayor Tom que se quedaba perdido
en el espacio. Por cierto, que hablando de aquella
canción que es del año
69, el mismo año que el Apolo 11, no sé si os acordaréis, pero..
ya el astronauta Chris Huffield, un astronauta canadiense que estuvo en el
espacio
en la Estación Espacial Internacional, dio un montón de vídeos virales cuando
se puso a cantar con su guitarra la canción de David Bowie desde el
espacio.
Es decir, lo que ha hecho la NASA
ahora mismo con la misión Artemis no es nada nuevo.
Esto se lleva haciendo un montón de años
décadas, porque es espectacular y porque además ahora
en la era de las redes sociales tenemos muchos más recursos todavía para
viralizar
estos contenidos. Hablando de contenidos viralizados,
estos días hemos visto como se mencionaban determinadas
marcas o también cómo flotaban algunos productos a los que no se habían tapado
las etiquetas.
Y claro,
nos preguntamos, ¿esto es casual, esto está pactado y es publicidad?
Es verdad, ya se ha apresurado la NASA a decir, a declarar que no
hay nada de product placement ahí, que no es una labor de publicidad
pero hemos visto volar un bote de crema de cacao, hemos visto la marca del
teléfono que utilizaban,
hemos visto también como Cristina Koch, la astronauta, hablaba de una
marca de cosmética, de una crema facial y la propia dueña de la
marca se ha sorprendido en redes.
Bueno, pues esto forma parte también de este espectáculo, de
esta pop science, de esta ciencia pop que nos ofrece la NASA como parte de su
estrategia de comunicación.
Una última pregunta, porque también queremos mirarlo desde la vertiente un
poco geopolítica, una mayor cobertura
de acontecimientos como este, ¿es proporcional a esa lucha
en la carrera espacial?
La carrera espacial siempre es geopolítica, por supuesto,
que dentro de la carrera espacial se hace ciencia.
En las misiones espaciales se hace ciencia, ya nos lo ha contado
antes el experto que nos ha hablado de las pruebas que se
están haciendo sobre la salud de los propios astronautas, se están haciendo
modelos de médula
ósea para ver cómo el sistema inmunitario puede cambiar en el
espacio, están haciendo observaciones
que van a permitir después hacer nuevas misiones para la conquista de
la Luna, pero siempre es geopolítica y lo lleva siendo durante toda la
historia de la carrera
espacial. En este caso, además, tenemos a un
presidente
Trump que a la vez que se está celebrando esta misión,
pues está anunciando unos recortes de casi el 50% de los presupuestos
de ciencia de su país, de manera que también hay una parte de propaganda en
todo esto
Pues muchas gracias por todo tu análisis, nos interesaba mucho,
decíamos..
estamos todos fascinando, nutriéndonos también de todo ese contenido que nos
viene dando la NASA durante todos estos 9
nueve días y antes y creo que merecía la pena detenernos y analizarlo
Muchas gracias a vosotras
en lugar de destruirnos.
Para mucho Ártemis y la ciencia deben ser un rayo de esperanza
Encontrar alegría, ayudarnos unos a otros creando soluciones
en
lugar de destrozar.
Llevan lanzando mensajes como estos desde antes de estar ahí, mirándonos de
lejos,
Mientras aquí abajo...
No sabemos dónde mirar, para la tierra o mirar para el cielo, porque como está
la cosa, primo..
Eso desde luego, porque la tierra está aquí.
Está la cosa fría
mejor mirar al cielo que a la tierra dicen algunos en tiempos de cizobra los
astronautas hablan de unión de fraternidad
En este vacío que llamamos universo tenéis este oasis, este lugar precioso,
donde existir juntos
Sí, muy humano y también muy esperanzador.
Algo nuevo, algo nuevo para investigar
Lo hacen por la humanidad, para que los que vengan de estar nuestra tengan
mejor vida que nosotros.
Mirar al cielo
hacer viajes al espacio...
...nos reconcilia a todos con la humanidad.
Nos hace ver desde lejos..
que nuestro planeta es frágil, que tenemos que cuidarlo y que cuanto más
nos unamos, pues
más lejos vamos a llegar como civilización.
Al valor científico incalculable de la misión se une otro
el valor humano. En pocas horas volverán a una tierra
Washington esta tarde.
que sigue igual que la dejaron
El amerizaje se producirá frente a las costas de California a las 20:07 horas del este de Estados Unidos el viernes (02:07 hora peninsular del sábado), donde serán evaluados por médicos y recogidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses unas dos horas después (04:07).
La agencia espacial estadounidense ha explicado que, durante la reentrada de este viernes, el módulo de servicio se separará unos 20 minutos antes de que Orion alcance la atmósfera superior al sureste de Hawái (EE. UU.). Si fuera necesario, una última maniobra de ajuste de trayectoria perfeccionará la ruta de vuelo antes de que la nave inicie una serie de maniobras de balanceo para alejarse de forma segura del equipo que se desprende.
Justo antes de la interfaz de entrada a la atmósfera terrestre, Orion alcanzará su velocidad máxima, que es de aproximadamente 3.800 kilómetros por hora (km/h). A medida que la nave descienda a ese umbral de unos 400.000 pies de altitud (es decir, alrededor de 121,9 kilómetros (km), entrará en un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minutos mientras se forma plasma alrededor de la cápsula, que se convertirá en una bola de fuego a unos 2.800 grados, la mitad de la temperatura del Sol.
Esto que ven es la Estación Espacial Internacional, un laboratorio
flotante en el que se llevan a cabo cientos de experimentos que no podrían
hacerse en la Tierra.
Pero a este lugar le queda poco tiempo.
La estación será
desmantelada en torno a 2030...
...su proyecto sustituto que orbitaría la Luna..
ha sido cancelado por Estados Unidos.
Solo apoyará en adelante estaciones privadas y eso obliga a la Agencia
Espacial
Europea a replantear su estrategia para no quedar fuera de juego
China tiene su propia Estación Espacial Internacional y Rusia también maneja
estrategia para el momento
...en el que se desmantele la Estación Espacial Internacional.
Supondría un cambio en el tablero geopolítico..
importante. Si los países occidentales no negocian
una alternativa, podrían quedar en manos
privadas para desarrollar proyectos científicos y tecnológicos que ahora
están en manos públicas
Es el laboratorio más caro del mundo...
...porque allí arriba se hacen experimentos científicos, médicos..
o tecnológicos que luego repercuten en la sociedad.
Por ejemplo, las condiciones de microgravidad son muy específicas
y por ejemplo hay distintas células que actúan de distinta manera en
microgravedad.
Por ejemplo, nuevas fórmulas para curar
el cáncer se prueban en microgravedad porque las líneas de tratamiento son
más efectivas.
A la Estación Espacial Internacional
en la que colaboran agencias públicas de diferentes países, solo le quedan
unos años de vida útil
La alternativa era Gateway, liderada por la NASA y que iba a orbitar la
Luna.
Hace unos días
Estados Unidos anunciaba que se cancelaba.
China, al margen de estos proyectos, tiene ya su propia estación espacial
una situación que genera cambios geopolíticos la administración trump
ya ha anunciado que apoyará iniciativas privadas estadounidenses que quieren
poner en marcha sus propias estaciones espaciales, entre ellos, por ejemplo,
la empresa
del empresario multimillonario Jet Bezos.
Se está privatizando el espacio.
Cualquier estado
siempre tiene una garantía mínima legal, mientras que la empresa privada
solo tiene una máxima, que es el beneficio fiscal.
Y eso pone a la Agencia
Espacial Europea en una situación delicada.
Estamos limitados a que en otros países..
digan sí o no a lo que nosotros queremos desarrollar.
españoles
Por ejemplo, la ESA contratase
estados que la forman para buscar un plan que permita seguir teniendo
presencia en el espacio
El escudo térmico de la nave —compuesto por una base de titanio— será el responsable de proteger a la tripulación de estas temperaturas. La NASA hizo ajustes en esta pieza después de que en Artemis I, una misión no tripulada que sobrevoló en 2022 la Luna, el escudo sufriera una erosión inesperada durante la reentrada
La NASA espera que la tripulación experimente hasta 3,9 G, es decir, 3,9 veces por encima de la fuerza de gravedad de la Tierra. Tras salir del estado de oscuridad, la cápsula Orion se desprenderá de la cubierta de su compartimento delantero. Cerca de los 22.000 pies (6,7 km) desplegará sus paracaídas de frenado y, alrededor de los 6.000 (1,8 km), sus tres paracaídas principales.
Ese hito marcará el final de diez días de misión espacial, que comenzó con el lanzamiento el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida), y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972.
9 de abril, noveno día de expedición
La tripulación de la nave Orion comienza este jueves a preparar la cabina y a estudiar los procedimientos de entrada antes del amerizaje, previsto por la NASA para el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (EE.UU.) (02:07 del sábado hora peninsular) frente a la costa de San Diego.
De esta manera, la tripulación empezará a guardar el equipo e instalar sus asientos para asegurarse de que todo esté bien sujeto para la reentrada, una de las partes más delicadas de toda la misión, pese a que en total, desde que la nave entre en la atmósfera terrestre hasta que caiga en el agua, no pasarán más de 13 minutos.
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se pondrán sus trajes para prevenir la intolerancia ortostática, una indumentaria diseñada para mantener una "correcta presión arterial cuando vuelvan a la gravedad terrestre", y así evitar mareos, náuseas o desmayos, según ha explicado en una rueda de prensa en la noche de este miércoles el director de vuelo de la misión de la NASA, Rick Henfling.
Al margen de ello, completarán su sesión diaria de ejercicios con volante de inercia como parte del programa de entrenamiento físico de la misión. El volante de inercia utiliza un sistema de cables que permite realizar tanto ejercicios aeróbicos, como remo, como movimientos de resistencia, incluyendo sentadillas y peso muerto.
Los equipos de la agencia ya han analizado el material de la nave y "todo está en excelente condición" para soportar las duras condiciones a las que se someterá la nave en su reentrada —con temperaturas exteriores de hasta 2.800 grados—, ha señalado por su parte la subdirectora del programa Orion, Debbie Korth.
También está preparado el buque militar USS John P. Murtha, que ya ha zarpado y se dirige a un punto intermedio para recoger a los astronautas en el océano Pacífico. Un equipo conjunto de la NASA y el Ejército estadounidense rescatará a los tripulantes tras amerizar.
Primero abrirán las puertas de la nave, a la que entrarán varios médicos para analizar el estado de los astronautas; después estos serán evacuados a un inflable al que han bautizado como "el porche delantero", y de ahí serán trasladados en dos helicópteros al barco para una revisión médica más profunda, en un proceso que puede llevar en total unas dos horas, según ha detallado la directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis, Liliana Villarreal.
Más allá de la preparación para la reentrada, la agenda de la tripulación este jueves incluye una videollamada con los medios a las 21:45 hora del este estadounidense (03:45 hora peninsular) y una demostración de pilotaje manual alrededor de las 22:55 (04:55), al estilo de las que llevaron a cabo al principio de la misión.
En este caso, guiarán la nave espacial hasta que apunte de cola al Sol. Con esta prueba, recopilarán más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control de la nave. A su vez, también podrán gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía.
8 de abril, octavo día de misión
Los cuatro tripulantes de Orion, tras amanecer al ritmo de Under Pressure, de Queen y David Bowie, han llevado a cabo diversos experimentos para medir los niveles de radiación dentro de la cápsula.
La radiación a la que pueda estar expuesta la tripulación en esta misión, y también la que se pueda registrar en futuras expediciones, es una de las principales preocupaciones de la NASA. De ahí las mediciones que tomarán. Además, los astronautas evaluarán su capacidad para protegerse ante eventos de alta radiación, como las erupciones solares, y utilizarán los suministros y el equipo con el que viajan para construir un refugio en caso de que fuese necesario.
Asimismo, los astronautas han mantenido una llamada con los tripulantes de la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés) en la que ambos equipos en órbita han relatado los momentos más destacados de su misión y han compartido algunas anécdotas divertidas. Glover, quien posee experiencia a bordo del laboratorio orbital, ha afirmado que la mayor dificultad de Orion con respecto a la estación espacial era la escasez de espacio. "Aquí no tenemos otro módulo para evitar conflictos de espacio. Así que todo lo que hacemos esencialmente comienza con un conflicto de espacio", ha comentado entre risas.
la tripulación de la misión Artemis sigue su camino de vuelta a la Tierra
comienza la cuenta atrás
para uno de los grandes momentos, el amerizaje.
Pero su viaje tiene sus riesgos
Nos sigue dejando grandes momentos y nuevas imágenes que analizamos ya en
nuestro Diario de una vuelta a la Luna
Se nos va acabando, estamos en el día 8 ya de esta misión
Lo primero, como estamos haciendo en este repaso diario, vamos a conectar
con nuestra cabina espacial.
Ahí está Alicia
Abelilla. Alicia, aquí te tengo.
Cuéntanos lo primero como cada día, la agenda de la tripulación para hoy
Bueno, pues Orión ya ha salido de esa esfera de influencia de la Luna, ya se
dirige hacia la Tierra y ha hecho esa
primera de las tres maniobras que tiene que hacer para poner rumbo a la Tierra,
es decir, que ha vuelto a encender
sus motores y esto es algo que no ocurría desde el día 2 cuando tenía que
salir de la órbita terrestre.
A partir de ahora
nuestros astronautas tienen que estar muy pendientes...
...para hacer esas dos maniobras que les quedan para llegar a la Tierra y
también..
ante cualquier obstáculo que se pueda producir en estos últimos días
Alicia, creo que también han podido charlar la tripulación con los
astronautas que
están en la Estación Espacial Internacional, en esa conversación
espacial y
planetaria. Cuéntanos qué han hablado, qué han
dicho.
Pues ha sido una conversación entre compañeros divertida
y lo principal que querían saber los compañeros de la Estación Espacial
Internacional era qué diferencias había entre
su estación y la nave.
Y como tres de ellos, todos menos el canadien, se han pasado por la Estación
Espacial Internacional, pues les han dicho
cuenta..
que la principal diferencia es...
...que Orión es muchísimo más pequeño...
...más allá de eso también han hablado
sobre curiosidades que tenían, como por ejemplo, cómo ha sido ver ese lado
oculto de la Luna o qué sensaciones les
atrás a este regreso a la tierra creo que estos trajes naranjas que no
les hemos visto vuelven a ser muy importantes no estos trajes naranjas
digamos que
son como una nave espacial hecha a medida.
Tienen una autonomía para seis días.
¿Y por qué
seis días y no diez cuando la misión dura diez?
Bueno, pues porque están pensados sobre todo para esa autonomía a partir del
día cuatro de misión cuando llegaban a ese punto de no retorno.
Como decimos, son trajes hechos a medidas
Antes tenían tallas, eran tres, grande, pequeña y mediana, y están pensados
para que tengan todo lo que necesitan,
oxígeno, agua, comida...
...también para mantener la temperatura corporal...
...y lo que hemos aprendido a lo largo de toda esta misión marina..
es que si un sistema falla siempre tienen otro que pueda sustituirlo
Trigo Rodríguez, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio
CSIC y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña.
Muy buenas tardes
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, se siguen revelando imágenes en las últimas horas de la
¿De qué forma
Luna.
haberla orbitado con la tecnología que lo hemos hecho ayuda al siguiente paso,
que es alunizar?
lunizar?
Bueno, claro, es un paso de gigante el que se ha hecho.
Bueno, por supuesto, dinámicamente ha salido todo..
de lujo y hemos tenido esos momentos claves y emocionantes
en que se han podido captar, como bien mostráis ahora mismo, estas imágenes
únicas
que pasan a la historia y de hecho todo el esfuerzo que estos valientes
astronautas jugándose a la vida pues dan un paso de gigante, tenemos que
tener en cuenta
que están probando pues esas capacidades de la cápsula Orión y en
particular
el enorme esfuerzo de muchas décadas que ha invertido la Agencia Espacial
Europea
en el desarrollo de todos esos subsistemas que permiten tanto
respirar a los astronautas, darles agua, calor y también todo el sistema
de
propulsión de esta sonda.
Aunque Estados Unidos se lleve bastante del crédito, en
realidad Europa ha contribuido de una manera muy importante al éxito de esta
misión
Y, por supuesto, veremos muchas más imágenes, vídeos,
porque hay una gran cantidad de ciencia detrás de toda esta misión
riesgo estratégico?
estudiar ya prevenir no de cara a estar ahí más tiempo que es lo que se busca
Sí, correcto. De hecho, bueno, nosotros desde el
Instituto Ciencias del Espacio también estamos participando
en la misión Lumio, que es un proyecto originado en Italia
y que, bueno, de hecho estamos ahora en el desarrollo de futuros sistemas
de detección de estos impactos porque es muy importante conocer el tamaño
de estos proyectiles que impactan continuamente contra la Luna y que,
bueno, de
hecho hasta los mismos astronautas han podido ver muchos de estos
fenómenos súbitos producidos por el impacto de estos meteoroides
contra la superficie de la Luna a hipervelocidad.
Evidentemente, al no tener atmósfera,
esto ocurre y podemos hacernos una idea que por muy grueso que sea el traje del
astronauta,
pues son proyectiles imparables en muchos casos.
Sí, sí, efectivamente
lo comentaron justo cuando estaban dando la vuelta, cuando restablecieron
la comunicación, una de las cosas que habían visto esos destellos
Pero bueno, avanzando y mirando al futuro, que es de lo que trata también
esta misión, establecer una base lunar
necesita de aprender a utilizar los recursos in situ.
Primero para estar.
¿De qué forma? Porque yo sé que..
de esto sabes mucho
Bueno, primero de todo, mencionar que la Luna es un entorno tremendamente
complicado desde el punto de vista..
para los astronautas por ejemplo hay grandes retos uno de ellos
es la propia naturaleza del regolito, que es la roca pulverizada por
múltiples impactos a lo largo de miles de millones de años, llamamos
leones, y esto produce que realmente tengamos un entorno tremendamente
hostil en
el que no pueda haber ni un fallo
Ay, te hemos dejado de escuchar,
Josep, nos ha fallado de repente el sonido.
No sé si... A ver, vamos a hacer un último..
¿Me oyes Ahora? Ahora, perfecto.
Retoma, por favor, tu relato.
Estamos hablando de esa extracción en la luna
Decía que era, perdón, un entorno sumamente hostil que incluso
el polvo, el ambiente extremadamente reductor del entorno lunar, pero este
pequeño material es
regolito de grano extremadamente fino, se puede colar por cualquier abertura
que pueda
surgir y en el caso obviamente de respirarse, esto sería catastrófico
para los
asnaltas. Por tanto, hay muchos retos ya desde el
mismo momento en que se decide estar allí a lo largo
del tiempo, de evitar, por ejemplo, que el regolito entre
en los sistemas de respiración,
que además a través de los diferentes mecanismos que tengan de acceso puedan
también estudiar la superficie de la Luna sin estar expuestos a estos
impactos
y asimismo tener sistemas robóticos que ellos mismos puedan emplear de
manera, como podemos ver ahora mismo, que puedan utilizar para encontrar los
diferentes minerales.
Hay, por ejemplo, ismenita, magmenita, minerales que
son muy interesantes y desde luego también encontramos incluso en el
regolito
muchas veces plantada, podemos encontrar agua y esto
la estación de agua, también es muy importante para el futuro
Josep, una última pregunta, pero sí te voy a pedir un poco de brevedad, porque
me voy quedando sin tiempo, pero es verdad que toda esta extracción
es muy importante para el futuro
para ir, por ejemplo, a Marte,
¿no? Sí, correcto.
Precisamente como hablaba de la extracción de agua, esto es un aspecto
fundamental porque podemos propulsarnos empleando
el agua y
esto puede ser un primer paso para la exploración de Marte
que también tiene un entorno que es un auténtico reto y desde luego está
que necesitaríamos emplear un mínimo entre 6 y 8 meses para
llegar y otros seis o ocho para volver.
si los obtenemos en
Por lo tanto, estamos hablando ya de un viaje de más de un año
y luego la exposición, claro, de los astronautas en aquel entorno.
Pero muchos de estos recursos,
la Luna,
y tenemos en cuenta que la Luna tiene menor campo gravitatorio que la Tierra,
pues es más fácil plantearnos misiones
destinadas a visitar Marte, por supuesto
Muchas gracias, Josep.
Un abrazo, gracias por haber entrado aquí en nuestro diario de Una Vuelta a
la Luna.
Seguiremos
hablando. Igualmente.
Adiós. Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, que sepan ustedes que a las 2 y
cuarto de la madrugada se van a realizar unas pruebas para medir la
4
radiación de los astronautas.
Y esto nos viene muy bien
con quien nos acompaña ya aquí en el plató, Javier Rodríguez Pacheco,
investigador de la Solar
Orbiter de la Universidad de Alcalá de Henares.
Muy buenas tardes, bienvenido al 24 Horas
buenas tardes y nada gracias por la invitación creo que el factor Sol es
importantísimo también en lo que está pasando ahora
que es esta trayectoria de vuelta a la tierra efectivamente en cualquier
Tierra
misión que salga del escudo
hostil de temperatura, de vacío y de radiaciones.
Y de radiaciones me refiero a radiactividad
a lo que la gente entiende por radiactividad que puede haber en el
reactor nuclear de una central
Es decir, tenemos por un lado una componente que viene de la galaxia, que
te bombardea de partículas, más o menos constante,
y luego el sol tiene unos periodos en que produce más tormentas de lo
habitual y las tormentas producen partículas
y dependiendo de la cantidad de partículas que se produzcan y de la
energía que tengan
pues estamos hablando de que pueden aumentar las dosis de radiación a
niveles muy peligrosos, claro.
Claro, esas dosis de radiación las hemos preparado
un grafismo, creo que también va por capas, ¿verdad?
O sea, no nos afecta, obviamente, lo mismo cuando
estamos en la Tierra, que cuando estamos, por ejemplo, en el suelo, o
sea, en el suelo, en el avión..
en la Estación Espacial Internacional, o hemos puesto viajar a la Luna o a
Marte, se multiplica por 700, ¿no?
Efectivamente, es lo que estaba comentándote, de que en la Tierra aquí
estamos, pues digamos, bajo
el ala protectora de nuestro planeta y tenemos toda la atmósfera, pero claro,
a medida que vamos subiendo en la atmósfera, nos encontramos con
un menor filtro, un menor espesor.
Y si ya salimos de la magnetosfera, la magnetosfera imaginaos que es un escudo
magnético
que impide que toda esa radioactividad llegue a superficie.
Incluso en algunos casos extremos de..
sucesos muy violentos en el Sol, en superficie se observa aumento también
de radiaciones
procedentes del sol pero evidentemente cuando salimos ahí fuera la exposición
es total
Y los riesgos, claro, por supuesto, esto es el nivel de riesgo y es donde
nos afecta a los seres humanos, los riesgos en
el cuerpo creo que están focalizados, especialmente en diferentes zonas.
Mira, vente conmigo para aquí porque lo vamos
a ver casi mejor si lo ponemos ahí.
Estos son los lugares donde más afecta,
¿no? Sí.
Esto ya tiene que ver con los efectos biológicos de las radiaciones, que
dependen..
tanto de las radiaciones en sí como de las células que forman los tejidos del
cuerpo.
Aquellas..
tejidos que tengan más células madres son más sensibles a las radiaciones
que otras, entonces todo depende de la dosis.
Y es por eso esa importancia de medirlo y también de que van los astronautas
muy protegidos, ¿no?
Efectivamente, hay que medirlo, para eso tienen unos dosímetros, también hay
dosímetros dentro de Orión y luego hay un sistema, por así decirlo, de
meteorología espacial en el que hay que avisar
con tiempo... ...para que si viene algo que, digamos,
una tormenta de este tipo..
puedan refugiarse en una zona de la nave que tiene mayor protección contra
las radiaciones.
Oye, una curiosidad, han estado comentando los
astronautas cuando estaban, bueno, cuando están todavía viajando, pero que
en el momento en el que se acercaban a
la Luna, que había muchísima, muchísima luz procedente del Sol, que casi no se
podía ver las estrellas
Sí, es creador. Esto es algo normal, ¿no?
Sí, para quien entienda de fotografía hay
muchos pasos de diafragma y de exposición...
...entre lo que sería el Sol y lo que serían las estrellas en sí.
De hecho..
hay algunos de los que son negacionistas que dicen que es que no
se ven las estrellas en las imágenes que viene de Apolo, pero claro..
la superficie Luna del regolito...
...es tan blanco...
...que si todo ajusta la exposición..
al regolito, pues queda oscuro.
Hoy en día tenemos cámaras de HDR, de cosas así, que seguro que tendremos
cuando lleguemos a la superficie, tomas estupendas, ¿no?
Pero en aquel momento, evidentemente, tenía ciertas limitaciones,
¿no? Pues Javier, muchísimas gracias por
haber venido este ratito, te hemos estado siguiendo durante esta misión,
nos has acompañado
y te agradecemos que hayas venido hoy in situ.
Gracias. A vosotros
Y por cierto, les vamos a enseñar las fotografías que han hecho los
astronautas durante sus seis horas sobrevolando la Luna
En ellas se identifica con claridad cráteres, ríos de lava o fallas nunca
vistos como ahora, siempre con la
Tierra apenas iluminada de fondo.
Y presten atención porque hasta en estas fotografías..
...hay bulos"
7 de abril: séptimo día de misión
Los cuatro astronautas se preparan este martes para abandonar la órbita lunar y mantendrán una conferencia con la NASA para compartir lo visto este lunes, durante el histórico sobrevuelo alrededor de la cara oculta del satélite.
La tripulación de la misión Ártemis ya está de vuelta a la Tierra, eso sí,
después de encontrarse con la Luna en un punto preciso del
universo. Una cita cósmica de la que empezamos a
saber y a ver.
Y lo analizamos
ya en nuestro Diario de una vuelta a la Luna
Como cada día, conectamos lo primero con nuestra cabina espacial
Ahí está Alicia Belilla.
Alicia, cuéntanos la agenda de la jornada de hoy
Pues a estas horas la nave todavía está cerca físicamente de la Luna y todavía
en uno de sus puntos más alejados
de la Tierra. Ahora queda volver a la casa, volver a
abandonar esa
órbita lunar y toca reflexionar sobre todo lo que han vivido, todo lo que han
visto en las
últimas horas, el ver con sus propios ojos la cara oculta de la Luna.
Es un día para
reflexionar, pero toca verlo ahora científicamente porque toca contrastar
sus observaciones con los datos
y con las fotografías.
Las últimas horas hemos
vivido y hemos comentado también un momento muy emotivo y que fue un
homenaje a la mujer del comandante de la misión no cuéntanos
sido uno de los momentos más emotivos de las últimas horas
Ha sido uno de los momentos más emotivos de las últimas horas, era
era el astronauta canadiense el encargado de hacer ese anuncio jeremy
el astronauta canadiense el encargado de hacer ese anuncio.
Jeremy Hansen anunciaba los dos nombres de
hansen ponía anunciaban los dos nombres de los cráteres uno integrity en honor
a la nave a su nave a Orión y el otro carol carol es la mujer difunta del
comandante reed wisman que murió en 2020 por un cáncer después de hacer ese
anuncio
el astronauta canadiense decía que era un punto brillante en el límite entre
la cara oculta y la visible de la Luna
Y después de hacer ese anuncio, veíamos a toda la tripulación inmensamente
emocionada, muy, muy emocionada
y todos se fundían en un abrazo y así era como lo contaban
Y si quieres encontrar esta, si ves a Glushko y es justo hacia el norte de
de
anécdotas y escenas, estas últimas horas nos están dejando ya
instantáneas,
increíbles. Estas que les vamos a enseñar son
algunas de las fotografías que han llegado ya a
la Tierra desde la Luna, distribuidas por la NASA.
Ahí se ve la cara oculta de
la Luna... ...y ese pequeño planeta al fondo...
...que es donde vivimos todos...
...y cómo desde la órbita lunar..
la Luna eclipsa al Sol
Y conectamos en este punto con Florida porque ahí está siguiendo cada paso de
la misión Pablo Fuente
divulgador científico.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Pablo, lo primero es que las tenemos
recién salidas del horno, así que te quiero preguntar por estas últimas
imágenes que nos tienen fascinados, pero yo estoy segura
de que tú ves en ellas algo más.
Cuéntanos, ¿en qué nos tenemos que fijar?
Pues imágenes fascinantes, como decías, en ese primer plano aparece la
superficie lunar gris salvaje, específicamente esos
bordes terracedos y vemos los picos centrales del cráter de Ohm, que es un
cráter
de impacto bastante complejo en el lado oculto de la Luna, y la Luna parece
como un desierto antiguo
y silencioso. Y ahí en el horizonte lunar, la Tierra
que se está poniendo, nuestro planeta
que aparece como una esfera azul apagada muy delicada y coronada por
esas nubes
blancas y brillantes que giran sobre Australia y Oceania.
Y esa mitad oscura de la Tierra ya está sumida en la
noche, mientras la parte iluminada muestra ese azul tan característico que
nos recuerda a nosotros que esta es
nuestra única casa.
Así que una imagen absolutamente preciosa.
También mostraba..
El eclipse, sí. Te quería preguntar también por la otra
gran foto revelada, que es ese momento
preciso. Pues en esa imagen lo que podemos ver
es que la luna parece como un disco negro
perfecto, tan grande desde la perspectiva que tenían nuestros
astronautas desde la nave Orión, que bloquea
completamente el Sol y durante casi 54 minutos de totalidad, pues el Sol
desapareció detrás de la Luna y solo quedaba visible su corona, ese halo
etéreo, ese
halo plateado que normalmente está oculto por el brillo de nuestro Sol,
pero que ellos pudieron ver,
Y esa corona que se va extendiendo como una corona de fuego ahí vivo revelando
detalles que
nadie había visto antes, seguramente
Y son imágenes, como dices, muy emocionantes.
Nos están llegando ahora, así que estamos todos descargándonos y
analizándolas
con mucho detalle. Una de las cosas que ha trascendido ya
son esos dos nuevos cráteres, nuevos que se
han localizado. Déjame que haga una puntualización.
No es que sean nuevos, porque la luna está
perfectamente cartografiada, pero lo que sí que se han hecho es ponerles
nombre, porque hay muchos
cráteres que no tenían nombre y lo que se ha hecho es ponerles nombre, como
muy bien comentaba eso.
Vale, vale,
vale. Pues Buena puntualización.
No sé si hay algún momento más que destacarías de la vuelta
alrededor de la luna que hemos vivido en las últimas horas bueno pues eso lo
habéis dicho
no momentos muy emocionantes ahí cuando la tripulación estaba tomando esas
fotos iban turnando en esas
cuatro ventanillas, iban haciendo turnos de dos en dos tomando esas fotos
e iban describiendo al equipo
científico en Houston.
Yo estaba escuchando por línea interna de NASA todo como iban describiendo
y claro, todos los divulgadores estábamos esperando ver esas imágenes.
Y el momento en el que, como bien
comentabais, ponen ese nombre de Carol en homenaje a la esposa de Wright
Weissman, pues toda la
tripulación llorando, y yo creo que muchos de nosotros también aquí, y nos
recuerda, también explicaron cómo..
se sentían la fragilidad y lo afortunados que somos de vivir en
un planeta tan increíble tan bonito como el nuestro cuando la luna que la
tenemos prácticamente al lado aunque está
casi a 400.000 kilómetros, pues ha sufrido impactos de asteroides durante
tantos miles de años
y nosotros pues somos unos pequeños privilegiados y tomaron mucha
consciencia
de ello y lo compartieron con muchísima emoción.
Un buen recordatorio de que tenemos que cuidarnos
y tenemos que elegir actos de amor antes que la destrucción
Desde luego, una última pregunta, porque has creado una herramienta en la
que creo que informas de todo.
¿Cuándo duerme la tripulación?
cuando trabajan, cuando les queda, ¿a qué tenemos que estar especialmente
atentos en lo que
nos queda de misión?
Bueno, pues la tenéis en artemis.orbitainfinita.com.
Sí, la estamos pinchando justo en directo ahora, Pablo.
Pues os lo agradezco.
Bueno, pues en esta herramienta
podéis seguir toda la misión, todo lo que queda en estos un poco más de tres
días, lo que va a ser la reentrada, un momento
muy delicado, por supuesto, porque se van a enfrentar a temperaturas de más
de 2.500 grados
y podéis seguir toda la trayectoria de esta cápsula Orión.
Podéis además
ver cómo las antenas distribuidas en distintos lugares del mundo, entre
ellos en Madrid, en Robledo de
Chabela, pues van a hacer el seguimiento de la nave Orión.
España tiene un papel muy importante
y podéis hacer todo el seguimiento por ahí.
También los hitos, qué es lo que nos espera, a qué hora.
También
tenéis las horas en España, así que podéis hacer seguimiento de todo en
tiempo real
Pues muchísimas gracias por conectarte con nosotros en directo desde Florida,
que seguro que ahí todavía se vive hasta con más
intensidad y emoción esta aventura espacial.
Un abrazo. Claro que sí, un abrazo
Esta foto, revelada hace un par de horas, para la historia que estamos
analizando y disfrutando y que no nos cansamos de ver, tiene también su
historia guardada detrás.
¿Por qué?
Vamos a volver a conectar con nuestra cabina espacial, Alicia
Ayer es verdad que vimos una reacción a bordo, pero hoy, viendo la imagen,
hemos dicho, anda, esta es precisamente..
la reacción justo a esta foto
ya muchas veces les hemos
visto en esta actitud distendida, divertida, son muy cariñosos entre
ellos, se tratan como familia, dicen que
son familia y es que esa era precisamente su reacción cuando tomaban
esa fotografía,
ese abrazo, lo que es una fotografía bien hecha, una foto para estudiar y es
que es una foto con historia y para la
Desde nuestro planeta, tras recuperar la conexión con la nave Orión, Donald
historia
Trump quiso ahora sí ponerse en contacto con la tripulación, más allá
de darles
la enhorabuena, pudo charlar con los cuatro tripulantes y hacerles preguntas
y ha hecho todo el mundo muy orgulloso.
¿Has visto una diferencia, una diferencia entre la parte del mundo y
la
Luna y
Como la Luna todo tiene una cara
no tan visible, la decisión del gobierno de Estados Unidos de centrar
los esfuerzos de la Nasa en la
Luna ha supuesto un freno para otras misiones espaciales que se han quedado
sin presupuesto.
Buena parte
de la comunidad científica teme que se dejen ahora de lado otras áreas de
investigación en el espacio
Explorar la Luna deja atrás proyectos de investigación, uno de
ellos la Estación Lunar, crear una base en la órbita del satélite para
astronautas, el laboratorio único de la ESA y la
NASA se ha paralizado.
Cualquier experimento que se hace en la Estación Espacial Internacional se
puede hacer ahí, cualquiera
sobre todo temas de microgravedad, temas de radiación solar, radiación
cósmica, se pueden hacer telescopios
del espacio profundo.
También se han frenado las mejoras del transporte espacial
El Space Lands System, usado para poner en órbita la misión Artemis, solo puede
con cargas ligeras.
Pensaba en hacer unas segundas
etapas más potentes, pero las han parado también.
El proyecto para traer muestras de Marte a la Tierra también
deberá esperar. El Robot Rover Perseverance de la NASA
lleva recogiéndolas desde 2021
Una misión histórica para saber si hay vida allí, pero de momento no hay fecha
para que vuelva
La nueva carrera espacial, dice los expertos, no solo va de ciencia,
también de rentabilidad.
Y la duda, añaden, es si se
está sacrificando el futuro de la investigación por interés económico
La tarea principal del día consistirá en preparar el motor de la nave, que hará una propulsión para ajustar la ruta de regreso. Será la primera de las tres propulsiones que están previstas para que la tripulación encauce la ruta de regreso a casa. Los cuatro astronautas descansarán el resto de la jornada. Así podrán guardar fuerzas para concluir con éxito la fase de retorno.
6 de abril: sexto día de misión
"Houston, os recibimos con la misma intensidad y es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra". Con esa frase ha confirmado la astronauta Christina Koch, de la tripulación de la misión Artemis II, que ha recuperado la comunicación con la NASA, después de haber entrado en una desconexión programada entre las 00:45 y las 01:25 horas de este martes.
Durante ese silencio de radio, la cápsula Orion ha viajado por la cara oculta de la Luna, tan solo unas horas después de que la tripulación más diversa en viajar a la Luna, integrada por tres astronautas estadounidenses -Reid Wiseman, Christina Koch, quien se ha convertido en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite, y Victor Glover, el primer negro en lograrlo- junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA, se haya convertido en la que más alejada de la Tierra ha viajado.
Este lunes, han superado los 400.000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 del planeta en 1970 y han marcado un nuevo récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas), más que ninguna otra tripulación.
"Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252.756 millas. Reid, Victor, Christina y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa", ha expuesto el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha agradecido su valentía en una conversación en directo con los cuatro tripulantes de la nave Orion, minutos después de que navegaran a través del lado oscuro de la Luna. El mandatario ha aprovechado para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite para dejar "no solo huellas" sino para establecer "una misión permanente".
"Siempre elegiremos la Tierra"
"Cuando encendimos los motores hacia la Luna, dije que no nos iríamos de la Tierra, y es cierto", ha señalado Christina Koch al restablecer el contacto en un emotivo discurso, en el que ha destacado que "seremos una fuente de inspiración, pero siempre elegiremos la Tierra". "Nos vemos al otro lado", ha completado Victor Glover, antes del apagón, compartiendo un mensaje de amor universal y expresando su fe.
Los astronautas han pasado por detrás de la Luna, por la zona que no se puede observar desde la Tierra, y han emprendido la observación lunar más detallada hasta el momento: unas siete horas mientras la tripulación estaba lo suficientemente cerca, hasta a 6.545 kilómetros (4.067 millas) de la Luna, lo que representa un avance significativo en sus investigaciones.
La tripulación ha informado a la NASA sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna. Tonos de marrón y azul que pueden ser percibidos a simple vista ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.
Además, la tripulación ha podido observar un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no ha sido visible desde la Tierra. Durante ese lapso temporal, la tripulación ha visto una Luna mayormente oscura, que ha sido aprovechada para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol.
Durante la observación, una vez que el Sol quedara completamente oculto detrás de la Luna, la tripulación ha tenido la oportunidad de buscar destellos de impacto, que es como se conocen a aquellas luces producidas por meteoroides que golpean la superficie, así como polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas.
Los cuatro astronautas han vivido uno de los momentos más emotivos de la misión, cuando han comunicado que han bautizado a uno de los cráteres de la Luna con el nombre de Carroll, en homenaje a la mujer del comandante Wiseman, que falleció en 2020 a causa de un cáncer.
5 de abril: quinto día de misión
Tras recorrer ya dos tercios de su camino a la Luna, los astronautas de la NASA han vislumbrado al completo la cara oculta del satélite natural de la Tierra. "Hemos podido ver la cara oculta de la Luna por primera vez y ha sido simplemente espectacular", ha comentado la astronauta estadounidense Koch durante una entrevista televisada desde la nave espacial Orion.
Como ha explicado Koch, la superficie lunar les ha parecido "diferente". "No era la Luna a la que estamos acostumbrados, así que revisamos nuestros datos de seguimiento lunar, comparamos las imágenes y dijimos: 'Ahí está la cara oculta. Esto es algo que nunca habíamos visto'", ha señalado la experta.
Los cuatro astronautas han observado directamente el hemisferio lunar que siempre está en el lado opuesto a la Tierra, algo que hasta entonces solo habían logrado sus predecesores en el programa Apolo, hace más de 50 años. En esta ocasión, han podido captar "características lunares que el ojo humano nunca había visto hasta ayer", tal y como ha destacado en una conferencia de prensa el alto funcionario de la NASA, John Honeycutt. "Solo las imágenes tomadas por robots habían mostrado esta región de la Luna", ha matizado.
4 de abril: cuarto día de misión
La misión Artemis supera los 219.000 kilómetros de la Tierra, es decir, la mitad de su camino a la Luna. "La Luna se está haciendo definitivamente más grande", ha comentado uno de sus tripulantes. Desde la nave, el astronauta Victor Glover ha explicado que han captado imágenes por la mañana y, después de analizarlas, han encontrado el Gran Cañón de la Luna, la llamada Cuenca Oriental.
"Pudimos verla [a la Luna] por completo", ha proseguido, incidiendo en este hecho: "Pudimos verla entera, así que está claro que no estamos en la Tierra, porque esa formación no es completamente visible desde la Tierra. La vista que tenemos ya es especial. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo más grande."
La misión no ha registrado mayores contratiempos, incluso los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston han cancelado la primera maniobra de corrección de trayectoria, ya que la cápsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta.
Con todo, los astronautas mantienen un "gran espíritu" y disfrutan de "muchas cosas divertidas" que ocurren en la cápsula Orión, tal y como ha explicado la administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, Lakiesha Hawkings, en una rueda de prensa.
3 de abril: tercer día de misión
La misión Artemis II se dirige hacia la Luna después de completar con éxito la maniobra de inyección translunar, el encendido del motor de la nave Orion.
““
En una videoconferencia, la tripulación ha descrito cómo ha vivido el momento y las primeras horas de misión. "Se podía ver el globo entero de polo a polo. Se veían África, Europa y, si uno miraba con mucha atención, incluso la aurora boreal. Fue un momento espectacular que nos dejó a los cuatro sin palabras", ha explicado el comandante de la misión, Reid Wiseman, sobre el momento en el que la NASA reorientó la nave.
El momento se ha vivido de una forma muy especial en la cápsula, como también ha señalado Christina Koch, la primera mujer que viaja a la Luna: "Saber que pronto tendremos vistas similares de la Luna me emociona aún más. Sabía que veríamos algo parecido, pero nada te prepara para la impresionante experiencia de ver tu planeta iluminado como si fuera de día y, además, la Luna resplandeciendo sobre él por la noche con el hermoso resplandor del atardecer".
2 de abril: segundo día de misión
Los miembros de la tripulación se han despertado tras cuatro horas de sueño al ritmo de la canción Sleepyhead de la banda Young & Sick. Los cuatro astronautas tienen por delante uno de los momentos críticos de la expedición: el encendido de los motores de la nave Orion para la maniobra de elevación e inyección translunar.
propulsada a la Luna en aproximadamente unas nueve horas
Sí, pues en las próximas horas está previsto una maniobra compleja,
complicada, la de inyección
unas nueve horas
lo alcancen el quinto día y el sexto día van a poder ver la Luna lo más
cerca posible
Cuando se asomen por la ventana van a poder ver tanto la Luna como la Tierra,
una visión totalmente
privilegiada que solo van a tener ellos cuatro y ellos cuatro por primera vez
van a poder hacer
imágenes con sus propios dispositivos, con sus propios móviles, porque la Nasa
ha permitido que
los lleven a bordo.
Así que una misión muy de estos tiempos, una misión del siglo XXI
Fue un viaje increíble hacia arriba
las vistas explicaba el comandante ya desde el espacio horas después del
lanzamiento quedamos con pablo fuente
es divulgador científico, lleva más de dos años siguiendo de cerca la misión
Artemis II, la conoce al dedillo
Nos cuenta que aún queda para que los astronautas alcancen su objetivo.
Será en el ecuador de la misión
A mitad, más o menos a los cinco días de la misión, se va a dar la vuelta a
la Luna, van a estar a pocos
miles de kilómetros de la Luna.
De hecho, van a poder ver la Luna y la Tierra desde un único punto de vista
que va
a ser una visión absolutamente privilegiada.
Se quedarán a sólo 7.400 kilómetros de la Luna
y harán historia, verán la cara oculta y serán los que más lejos han estado
nunca de la tierra en todos
esos días ya se habrán puesto a prueba los trajes, el sistema de navegación,
de seguridad..
y también habrán tenido tiempo para hacer experimentos científicos como
avatar donde llevan
unas células para estudiar el impacto de la radiación sobre los humanos se
van a hacer conexiones a Internet van a grabar vídeos algunos caseros porque la
Nasa ha autorizado que
viajen con sus propios móviles.
Lo que más preocupa cuenta es el retorno
La nave volverá por la atracción de la gravedad de la Tierra.
Sin motores, solo los encenderá para frenar
La reentrada será a 11 kilómetros por segundo.
Eso es pasar de Barcelona a Madrid
en 45 segundos. La cabina de la nave Orión tiene
Con el encendido del motor durante 43 segundos han ajustado la trayectoria del artefacto, un movimiento crítico para poder poner rumbo a la Luna. Tras este primer hito han vuelto a descansar para continuar con la segunda parte de su jornada, que incluirá la maniobra de inyección translunar, horas más tarde.
El segundo día de misión también ha servido para poner a prueba el volante de inercia, un aparato con un funcionamiento similar a un yo-yo y que permitirá a la tripulación realizar ejercicio durante la expedición. Los cuatro miembros de la expedición tienen pautados 30 minutos de ejercicio al día para minimizar la pérdida muscular y ósea que se produce en ausencia de gravedad.
El volante de inercia es una máquina con cable que permite hacer ejercicios aeróbicos similares al remo, además de entrenamientos de resistencia como sentadillas y peso muerto. Es además una de las novedades de esta misión, al igual que el inodoro aislado, que el primer día de expedición tuvo que ser reparado tras sufrir una pequeña avería durante el despegue.
1 de abril: primer día de misión
A las 18.35 horas de Florida del miércoles 1 de abril (00.35 horas en la España peninsular), han despegado los cuatro astronautas de la misión Artemis II. La NASA, más de 50 años después de la última misión del Apolo, ha emprendido con éxito una nueva expedición a la Luna. Las primeras horas del viaje, según ha informado la agencia estadounidense, se han desarrollado según lo previsto, con la excepción de algún contratiempo menor ya solucionado.
Los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion han tenido que solventar unos pequeños problemas de comunicación durante el despegue. La tripulación podía escuchar a los expertos de la NASA, pero en tierra no se podía oír a los miembros de la misión.
Además, hubo algún contratiempo con el inodoro de la cápsula. Es la primera vez que una nave cuenta con un retrete aislado; hasta ahora, los miembros de este tipo de expediciones debían usar una bolsa. Los cuatro astronautas han podido resolver el incidente en contacto con los expertos de Houston. La cápsula Orion ha desplegado sus paneles solares según lo previsto y durante las primeras horas de la misión, ha orbitado la Tierra para, entre otras cosas, poner a prueba los sistemas de seguridad del artefacto.