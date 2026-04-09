'Artemis II vuelve de la luna': sigue en directo en RTVE el amerizaje más esperado con Lorenzo Milá

RTVE ha preparado el especial linformativo ‘Artemis II vuelve de la luna’ para narrar en directo el regreso a la Tierra de la histórica misión de la NASA a la cara oculta de la luna. El programa especial estará presentado por Lorenzo Milá, que estará acompañado de la meteoróloga y responsable del equipo de El Tiempo de RTVE, Mónica López, y la periodista encargada de la cobertura de la misión en Cabo Cañaveral, Melanie Stüber. Se podrá seguir a partir de la 1:00 de la madrugada en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play.

Previamente, a las 19:00 horas en el Canal 24 horas, la periodista Marina Ribel y Lorenzo Milá analizarán con los astronautas españoles Pedro Duque y Pablo Álvarez todo lo que ha ocurrido en este viaje y todo lo que va a pasar durante la noche del viernes al sábado.

Cómo será la vuelta a casa, paso a paso 00:30 horas: la NASA empieza a retransmitir el regreso. Una última maniobra de corrección de la trayectoria garantizará que la cápsula Orion tome una ruta correcta para un amerizaje seguro. 1:33 horas: el módulo de la tripulación (Orion) se separará del módulo de servicio, cuyos motores los han guiado alrededor de la luna y de vuelta a la Tierra. Esto dejará al descubierto el escudo térmico del módulo de la tripulación, que protegerá tanto a la nave como a los integrantes de la misión. 1:53 horas: comienza la reentrada a 122 kilómetros de altitud. La nave atraviesa la atmósfera terrestre y se enfrenta a temperaturas por encima de 1600 grados. Una vez superada la reentrada, se desprenderá la cubierta que protegía la parte delantera de la nave. 2:07 horas: amerizaje. Se procede al despliegue varios paracaídas: dos que servirán para reducir la velocidad de la cápsula a unos 495 km/h, seguidos otros tres que serán los considerados paracaídas finales. Estos reducirán la velocidad de Orión a unos 18 Km/h antes de amerizar en el océano Pacífico, donde personal de la NASA y de la Marina de EE.UU. los estará esperando, concluyendo así la misión.