'Artemis II vuelve de la luna': sigue en directo en RTVE el amerizaje más esperado con Lorenzo Milá
- Especial informativo la noche del viernes al sábado, desde la 1:00 de la madrugada, en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play
- Todos los detalles del regreso de la tripulación a la Tierra hasta las 2:30 horas de la madrugada
- Con Milá estará la meteoróloga Mónica López y la enviada especial Melanie Stüber
- Antes, a las 19:00 horas en el Canal 24 horas los astronautas españoles Pedro Duque y Pablo Álvarez analizarán este viaje
RTVE ha preparado el especial linformativo ‘Artemis II vuelve de la luna’ para narrar en directo el regreso a la Tierra de la histórica misión de la NASA a la cara oculta de la luna. El programa especial estará presentado por Lorenzo Milá, que estará acompañado de la meteoróloga y responsable del equipo de El Tiempo de RTVE, Mónica López, y la periodista encargada de la cobertura de la misión en Cabo Cañaveral, Melanie Stüber. Se podrá seguir a partir de la 1:00 de la madrugada en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play.
Previamente, a las 19:00 horas en el Canal 24 horas, la periodista Marina Ribel y Lorenzo Milá analizarán con los astronautas españoles Pedro Duque y Pablo Álvarez todo lo que ha ocurrido en este viaje y todo lo que va a pasar durante la noche del viernes al sábado.
Cómo será la vuelta a casa, paso a paso
00:30 horas: la NASA empieza a retransmitir el regreso. Una última maniobra de corrección de la trayectoria garantizará que la cápsula Orion tome una ruta correcta para un amerizaje seguro.
1:33 horas: el módulo de la tripulación (Orion) se separará del módulo de servicio, cuyos motores los han guiado alrededor de la luna y de vuelta a la Tierra. Esto dejará al descubierto el escudo térmico del módulo de la tripulación, que protegerá tanto a la nave como a los integrantes de la misión.
1:53 horas: comienza la reentrada a 122 kilómetros de altitud. La nave atraviesa la atmósfera terrestre y se enfrenta a temperaturas por encima de 1600 grados. Una vez superada la reentrada, se desprenderá la cubierta que protegía la parte delantera de la nave.
2:07 horas: amerizaje. Se procede al despliegue varios paracaídas: dos que servirán para reducir la velocidad de la cápsula a unos 495 km/h, seguidos otros tres que serán los considerados paracaídas finales. Estos reducirán la velocidad de Orión a unos 18 Km/h antes de amerizar en el océano Pacífico, donde personal de la NASA y de la Marina de EE.UU. los estará esperando, concluyendo así la misión.
La noche en vela por el lanzamiento de Artemis II
No cabía duda de que el primer vuelo tripulado alrededor de la luna en 57 años generaría una enorme expectación. El especial de La Noche en 24 horas el pasado 1 de abril por el comienzo de la misión Artemis II a la luna, conducido por Xabier Fortes, logró récord de temporada y fue lo más visto del día en los canales temáticos: 328.000 seguidores y un 4,3%. En el momento del lanzamiento creció hasta 377.000 espectadores y un 5,9%.