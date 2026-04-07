Directo | Misión Artemis II, hoy 7 de abril: Orion hace historia con el regreso humano a la órbita lunar

Diario de a bordo de la misión Artemis II. 7 de abril, séptimo día de expedición. "Houston, os recibimos con la misma intensidad y es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra". Con esa frase ha confirmado la astronauta Christina Koch, de la tripulación de la misión Artemis II, que ha recuperado la comunicación con la NASA, después de haber entrado en una desconexión programada entre las 00:45 y las 01:25 horas de este martes.

Durante ese silencio de radio, la cápsula Orion ha viajado por la cara oculta de la Luna, tan solo unas horas después de que la tripulación más diversa en viajar a la Luna, integrada por tres astronautas estadounidenses -Reid Wiseman, Christina Koch, quien se ha convertido en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo- junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA, se haya convertido en la que más alejada de la Tierra ha viajado.

02.38 min Artemis II emprende su regreso a la Tierra

Este lunes, han superado los 400.000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 del planeta en 1970 y han marcado un nuevo récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas), más que ninguna otra tripulación.

"Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252.756 millas. Reid, Victor, Christina, y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa", ha expuesto el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha conversado y agradecido su valentía en una conversación en directo con los cuatro tripulantes de la nave Orion, minutos después de que navegaran a través del lado oscuro de la luna. El mandatario ha aprovechado para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no solo huellas" sino para establecer "una misión permanente".

"Siempre elegiremos la Tierra" "Cuando encendimos los motores hacia la Luna, dije que no nos iríamos de la Tierra, y es cierto", ha señalado Christina Koch al restablecer el contacto en un emotivo discurso, en el que ha destacado que "seremos una fuente de inspiración, pero siempre elegiremos la Tierra". "Nos vemos al otro lado", ha completado Victor Glover, antes del apagón, compartiendo un mensaje de amor universal y expresando su fe. ““ Los astronautas han pasado por detrás de la Luna, por la zona que no se puede observar desde la Tierra, y han emprendido la observación lunar más detallada hasta el momento: unas siete horas mientras la tripulación estaba lo suficientemente cerca, hasta a 6.545 kilómetros (4.067 millas) de la Luna, lo que representa un avance significativo en sus investigaciones. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen, a bordo de la cápsula Orion, en la misión Artemis II. EFE/ NASA La tripulación ha informado a la NASA sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna. Tonos de marrón y azul que pueden ser percibidos a simple vista ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

Eclipse solar total La tripulación ha podido observar un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no ha sido visible desde la Tierra. Durante ese lapso temporal, la tripulación ha visto una Luna mayormente oscura, que ha sido aprovechada para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol. Durante la observación, una vez que el Sol quedara completamente oculto detrás de la Luna, la tripulación ha tenido la oportunidad de buscar destellos de impacto, que es como se conocen a aquellas luces producidas por meteoroides que golpean la superficie, así como polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas. La astronauta de la NASA y especialista de la misión Artemis II, Christina Koch, se prepara para las actividades de sobrevuelo lunar. ZUMA via Europa Press Nasa / Zuma Press / ContactoPhoto La NASA ha concluido así su sexta jornada de viaje, de un total de 10, sin mayores problemas. Uno de los contratiempos más notorios de la misión ha sido el percance del inodoro, presente desde el despegue y que justo este lunes, en el día más histórico del viaje. Igualmente, los astronautas han reportado un indeseable olor cuyas causas aún no habían sido identificadas. Nada, sin embargo, ha opacado el éxito de la misión.

5 de abril: quinto día de misión Tras recorrer ya dos tercios de su camino a la Luna, los astronautas de la NASA han vislumbrado al completo la cara oculta del satélite natural de la Tierra. "Hemos podido ver la cara oculta de la Luna por primera vez y ha sido simplemente espectacular", ha comentado la astronauta estadounidense Koch durante una entrevista televisada desde la nave espacial Orion. Como ha explicado Koch, la superficie lunar les ha parecido "diferente". "No era la Luna a la que estamos acostumbrados, así que revisamos nuestros datos de seguimiento lunar, comparamos las imágenes y dijimos: 'Ahí está la cara oculta. Esto es algo que nunca habíamos visto'", ha señalado la experta. ““ Los cuatro astronautas han observado directamente el hemisferio lunar que siempre está en el lado opuesto a la Tierra, algo que hasta entonces solo habían logrado sus predecesores en el programa Apolo, hace más de 50 años. En esta ocasión, han podido captar "características lunares que el ojo humano nunca había visto hasta ayer", tal y como ha destacado en una conferencia de prensa el alto funcionario de la NASA, John Honeycutt. "Solo las imágenes tomadas por robots habían mostrado esta región de la Luna", ha matizado.

4 de abril: cuarto día de misión La misión Artemis supera los 219.000 kilómetros de la Tierra, es decir, la mitad de su camino a la Luna. "La Luna se está haciendo definitivamente más grande", ha comentado uno de sus tripulantes. Desde la nave, el astronauta Victor Glover ha explicado que han captado imágenes por la mañana y, después de analizarlas, han encontrado el Gran Cañón de la Luna, la llamada Cuenca Oriental. "Pudimos verla [a la Luna] por completo", ha proseguido, incidiendo en este hecho: "Pudimos verla entera, así que está claro que no estamos en la Tierra, porque esa formación no es completamente visible desde la Tierra. La vista que tenemos ya es especial. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo más grande." ““ La misión no ha registrado mayores contratiempos, incluso los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston han cancelado la primera maniobra de corrección de trayectoria, ya que la capsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta. Con todo, los astronautas mantienen un "gran espíritu" y disfrutan de "muchas cosas divertidas" que ocurren en la cápsula Orión, tal y como ha explicado la administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, Lakiesha Hawkings, en una rueda de prensa.

3 de abril: tercer día de misión La misión Artemis II se dirige hacia la Luna después de completar con éxito la maniobra de inyección translunar, el encendido del motor de la nave Orion. ““ En una videoconferencia, la tripulación ha descrito cómo ha vivido el momento y las primeras horas de misión. "Se podía ver el globo entero de polo a polo. Se veía África, Europa y, si uno miraba con mucha atención, incluso la aurora boreal. Fue un momento espectacular que nos dejó a los cuatro sin palabras", ha explicado el comandante de la misión, Reid Wiseman, sobre el momento en el que la NASA reorientó la nave. ““ El momento se ha vivido de una forma muy especial en la cápsula, como también ha señalado Christina Koch, la primera mujer que viaja a la Luna: "Saber que pronto tendremos vistas similares de la Luna me emociona aún más. Sabía que veríamos algo parecido, pero nada te prepara para la impresionante experiencia de ver tu planeta iluminado como si fuera de día y, además, la Luna resplandeciendo sobre él por la noche con el hermoso resplandor del atardecer".

2 de abril: segundo día de misión Los miembros de la tripulación se han despertado tras cuatro horas de sueño al ritmo de la canción Sleepyhead de la banda Young & Sick. Los cuatro astronautas tienen por delante uno de los momentos críticos de la expedición: el encendido de los motores de la nave Orion para la maniobra de elevación e inyección translunar. 02.15 min Transcripción completa propulsada a la Luna en aproximadamente unas nueve horas Sí, pues en las próximas horas está previsto una maniobra compleja, complicada, la de inyección unas nueve horas lo alcancen el quinto día y el sexto día van a poder ver la Luna lo más cerca posible Cuando se asomen por la ventana van a poder ver tanto la Luna como la Tierra, una visión totalmente privilegiada que solo van a tener ellos cuatro y ellos cuatro por primera vez van a poder hacer imágenes con sus propios dispositivos, con sus propios móviles, porque la Nasa ha permitido que los lleven a bordo. Así que una misión muy de estos tiempos, una misión del siglo XXI Fue un viaje increíble hacia arriba las vistas explicaba el comandante ya desde el espacio horas después del lanzamiento quedamos con pablo fuente es divulgador científico, lleva más de dos años siguiendo de cerca la misión Artemis II, la conoce al dedillo Nos cuenta que aún queda para que los astronautas alcancen su objetivo. Será en el ecuador de la misión A mitad, más o menos a los cinco días de la misión, se va a dar la vuelta a la Luna, van a estar a pocos miles de kilómetros de la Luna. De hecho, van a poder ver la Luna y la Tierra desde un único punto de vista que va a ser una visión absolutamente privilegiada. Se quedarán a sólo 7.400 kilómetros de la Luna y harán historia, verán la cara oculta y serán los que más lejos han estado nunca de la tierra en todos esos días ya se habrán puesto a prueba los trajes, el sistema de navegación, de seguridad.. y también habrán tenido tiempo para hacer experimentos científicos como avatar donde llevan unas células para estudiar el impacto de la radiación sobre los humanos se van a hacer conexiones a Internet van a grabar vídeos algunos caseros porque la Nasa ha autorizado que viajen con sus propios móviles. Lo que más preocupa cuenta es el retorno La nave volverá por la atracción de la gravedad de la Tierra. Sin motores, solo los encenderá para frenar La reentrada será a 11 kilómetros por segundo. Eso es pasar de Barcelona a Madrid en 45 segundos. La cabina de la nave Orión tiene Segunda jornada de la misión Artemis II: los astronautas ponen rumbo a la Luna Con el encendido del motor durante 43 segundos han ajustado la trayectoria del artefacto, un movimiento crítico para poder poner rumbo a la Luna. Tras este primer hito han vuelto a descansar para continuar con la segunda parte de su jornada, que incluirá la maniobra de inyección translunar, horas más tarde. El segundo día de misión también ha servido para poner a prueba el volante de inercia, un aparato con un funcionamiento similar a un yo-yo y que permitirá a la tripulación realizar ejercicio durante la expedición. Los cuatro miembros de la expedición tienen pautados 30 minutos de ejercicio al día para minimizar la pérdida muscular y ósea que se produce en ausencia de gravedad. ““ El volante de inercia es una máquina con cable que permite hacer ejercicios aeróbicos similares al remo, además de entrenamientos de resistencia como sentadillas y peso muerto. Es además una de las novedades de esta misión, al igual que el inodoro aislado, que el primer día de expedición tuvo que ser reparado tras sufrir una pequeña avería durante el despegue.