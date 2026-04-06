¿Cómo es realmente el lado oculto de la Luna? Artemis II se prepara para revelarlo

El regreso de la humanidad a la Luna ha pasado medio siglo, hablamos

ahora con Héctor Rosocas, es astrofísico.

Muy buenas tardes

Hola, buenas tardes.

Más allá de que es una misión épica, ¿por qué es importante llegar a la

Luna?

Bueno, a nadie se le escapa que siempre con estas cosas hay algo de

motivaciones

un poco cínicas, motivaciones políticas, de demostrar una

superioridad tecnológica.

En los años 60 había una carrera

con la Unión Soviética, ahora la carrera es con China.

Pero más allá de eso, mirando realmente esto con perspectiva

amplia, realmente es un paso muy importante hacia el futuro

porque lo que estamos pensando hoy en día, la visión de futuro que hay es que

la Luna es solo el primer paso

para ir más allá y estamos pensando en Marte en concreto

se están preparando las primeras las fases conceptuales de cómo será la

presencia humana

en marte pues no sabemos todavía cuándo eso todavía queda un poco lejos pero

primero tenemos

que recuperar todo el, no solo el conocimiento, sino la destreza,

incluso industrial, tecnológica, que a lo largo de estos 50 años se ha perdido

porque realmente

aunque tuviéramos los planos para volver a construir aquel cohete de hace

50 años, aquel Saturno 5 que nos llevó a la Luna,

ya hoy en día no podríamos porque no existen las componentes las válvulas

todo con lo que

existía. Entonces hay que empezar un poco de

cero y además porque la tecnología por supuesto ha avanzado mucho y ahora lo

podemos hacer mejor

Entonces aunque Artemisa de hecho reutiliza elementos del programa de

transbordador espacial,

es como un poco volver a empezar de cero a construir todos los elementos

para poder

tener un programa interplanetario, para que la humanidad pueda volver a salir

de la Tierra después de más de 50 años

Estamos destacando mucho que se va a intentar ver una parte que no se ha

contemplado nunca, que es esa cara oculta

de la Luna. Ya se ha encontrado agua en las partes

que se ha visto, pero ¿qué cree usted que se va

a encontrar ahí

Bueno, la cara oculta de la Luna es peculiar porque es bastante diferente

de la cara que vemos desde la Tierra.

Desde la Tierra vemos siempre la misma cara de la Luna porque la Luna, a

medida

que da vuelta la Tierra, también va girando sobre sí misma y nos da siempre

la misma cara.

Y curiosamente..

no sabemos exactamente o del todo por qué, son muy diferentes.

Si viéramos una imagen de

la cara oculta y de la cara visible podríamos a simple vista darnos cuenta

de que son diferentes

Y también geológicamente son diferentes y por eso son muy interesantes.

Tenemos imágenes, tenemos..

orbitadores que están continuamente tomando imágenes de la Luna.

Hemos enviado instrumentos,

sobre todo de eeuu todavía no pero las otras potencias espaciales si quedan

china

sí que se ha posado y ha hecho exploración robótica de la cara oculta

de la Luna

pero todavía lo que no hemos puesto es seres humanos, evidentemente.

En el programa Apolo lo

más sencillo es aterrizar en la cara visible porque hay comunicación directa

con la Tierra, pero hoy en día estamos pensando

más allá como digo se trata no sólo de ir a la luna y volver sino de

establecer una presencia permanente de que

la Luna sea nuestro aeropuerto, nuestro espacopuerto para salir al espacio

Entonces, para eso, tenemos que establecer una presencia permanente

allí, porque allí hay recursos que podemos usar, primero,

para estar allí, para tener presencia humana, pero también incluso para

construir

Entonces, en el futuro la idea sería eso, porque es mucho más fácil despegar

desde la Luna que desde la Tierra.

Todas las misiones futuras se harán de forma mucho más sencilla, mucho más

barata,

y con menos impacto ambiental haciéndolas desde la luna que si lo

hacemos desde la tierra porque

la gravedad de la tierra es mucho mayor es muy difícil salir al espacio desde

la tierra entonces toda esa preparación

implica que tenemos que buscar sitios donde haya recursos y en particular,

más que la cara oculta,

se está buscando en este caso el polo sur de la Luna, donde se apunta, la

cuenca Eitken, el cráter

Shackleton, quizás el sitio más cerca del polo sur, que son zonas donde

sabemos que hay

recursos importantes, sobre todo agua.

En la Luna sabemos que en las sombras de los cráteres, donde hay sombra

perpetua,

ahí hay agua en abundancia.

Y el agua es importante no solo para los seres humanos, pero también

para desarrollar combustible para las futuras misiones o sea que es una

cuestión que también tiene que ver con recursos

No tanto la investigación de la cara oculta, que es interesante

científicamente, pero esta zona en

particular del polo sur que está prácticamente en la cara oculta

prácticamente no vemos el polo sur desde la tierra

es muy útil por esta presencia de recursos, pero claro, también complica

mucho las comunicaciones y eso es parte de..

los desafíos que tiene que afrontar Artemisa

Entiendo que ustedes, bueno, ustedes, que lo que se busca es, como comenta

usted, es establecer una base, desde ahí explorar Marte es lo que tenemos

ya puesto en el punto de mira pero el resto del universo y por lo que usted

está contando, si no le he entendido mal, tienen al menos la intuición,

porque todavía no se ha

visto con los estudios que han hecho y con lo que han podido ustedes barajar

de que esa parte que se va a explorar de la luna

puede ser más fácil que sea habitada por humanos que lo que ya conocemos

Sí, así es. Ya digo, sobre todo el agua es el

recurso fundamental.

Entonces,

hay regiones, hay cráteres.

Hay que tener en cuenta que en la Luna el

contraste entre día y noche, o sea, el contraste entre que dé sol o que no dé

sol, es brutal.

Hay..

está dando el sol las temperaturas son de más de 100 grados acá y prácticas no

puede haber agua se evapora toda completamente pero

sin embargo en las de noche las temperaturas caen bajo cero

Sin embargo hay zonas de sombra perpetua, en las paredes de cráteres,

sobre todo como digo en los polos,

ahí hay zonas donde nunca ha dado el sol y desde hay enormes bloques de

hielo que llevan ahí miles de millones de años, que es el recurso

más importante que podemos extraer en este tipo de bases que pudiéramos

establecer en el polo sur

Se piensa que también hay, bueno, se tiene bastante claro que hay agua

también mezclada con

los minerales de la propia superficie, pero esa es mucho más difícil de

extraer, esa requeriría

un proceso industrial extraerla.

Sin embargo, la que tenemos ahí en esta sombra de los cráteres está ahí

perfectamente disponible..

y es la que estas misiones futuras querrán aprovechar.

La idea también de Artemisa, la idea original, aunque ahora está un poco en

peligro,

vamos a ver qué pasa.

La idea es establecer una base orbital también, tener una estación espacial

orbitando la Luna, como

la que tenemos en la Tierra, de tal manera que se pueda viajar fácilmente

desde el espacio

terrestre a esa estación orbital en la Luna y desde ahí gestionar las

operaciones e incluso

descender a la superficie cuando sea necesario.

Pero la base en superficie, todo el mundo piensa que en el

polo sur las condiciones serían idóneas para establecerla

Cuando le preguntaba a usted al principio sobre por qué es importante

llegar a la Luna, usted ha hecho mención

de la geopolítica, de la política.

Es verdad que en un primer momento era esa lucha Estados Unidos-Rusia,

ahora es Estados Unidos-China, pero ¿de quién es la Luna?

Bueno, esta es la parte que a los científicos a lo mejor nos gusta menos.

Nosotros siempre estamos pensando en la exploración,

en el avance del conocimiento, el ir más allá, pero es verdad que todo esto

no hay que negarlo, fundamentalmente por

la gran inversión que requiere y por la tecnología también requerida

no está siempre mezclado con un tinte de geopolítica que bueno que también

está ahí no podemos obviar entonces a quién

pertenece la Luna? Es una pregunta muy buena.

En principio, si nos ceñemos a los acuerdos internacionales que existen,

lo más importante es de los años 60 de Naciones Unidas, hay un tratado de uso

del

espacio exterior que fue firmado y ratificado por más de 100 países,

incluyendo todas las

potencias espaciales.

Y ese tratado establece que el espacio no pertenece a nadie,

Ningún país puede reclamar soberanía sobre nada fuera de la Tierra

Lo que sí permite al tratado es el uso del espacio.

Se establece explícitamente que debe ser un uso

pacífico, que no puede haber militarización, no puede haber armas y

no puede haber nada, ni siquiera tecnología de uso dual

o sea, tecnología que se pueda usar tanto para lo civil como para lo

militar.

Esa es la mayor restricción del tratado

El tratado invita a las potencias a colaborar en investigación científica y

exploración. Entonces, desde este punto de vista,

pues parece como muy un acuerdo..

pues muy muy positivo y muy benévolo pero bueno claro siempre están las

interpretaciones que se puedan hacer y cómo se pueda uno agarrar a los

resquicios para, digamos que obtener

ventaja geopolítica que

en este caso pues tienen que ver con esto con

tener una ventaja en esa lanzadera.

Por ejemplo, si uno establece una base, aunque eso no te pertenezca,

no puedes reclamar que eso es soberanía tuya, pero tienes derecho a mantener

ahí esa base.

Entonces, otra potencia no

puede instalarse en el mismo sitio porque no puede interferir con tu

operación.

Eso sí que el tratado establece que no se puede

interferir con…

o sea, que el uso debe ser amistoso y colaborativo y no se puede interferir

con el uso que esté haciendo otro país.

Entonces, el ponerte el primero,

el reclamar, es como ir a la playa y poner tu toalla y tu sombrilla ahí.

Entonces, ese es tu sitio y el llegar primero te permite..

coger el mejor sitio.

Esa es la carrera en la que se está ahora

Bueno, pues esperemos que reine el sentido común, que sea por el bien de

la humanidad y que quien consiga llegar y descubrir cosas beneficiosas pues lo

comparta y no se convierta en otro centro de disputa, por haber quién se

hace con ello. Muchísimas gracias Héctor Socas

Arsofísico por haber compartido con nosotros

esas conclusiones

Gracias