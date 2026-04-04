Así han revolucionado las misiones espaciales la vida en la Tierra: de la geolocalización a la ortodoncia invisible

La investigación del Espacio parece inabarcable y reservada para unos pocos. La carrera espacial lleva décadas en marcha pero no solo ha servido para conocer lo que hay fuera sino que ha revolucionado cómo es la vida en el planeta Tierra con importantes avances que van desde el tratamiento del cáncer hasta pequeñas cuestiones cotidianas como una férula de dientes o un colchón viscoelástico.

Ana Inés Gómez lidera AEGORA, un proyecto de la Agencia Espacial Española sobre la instrumentación y operación científica de las misiones espaciales. "A veces no somos conscientes, pero muchos de los hallazgos que se han hecho para explorar el universo, han cambiado nuestra vida aquí en la Tierra", admite a TVE.

"Vivimos en una era espacial", prosigue, y explica que, si todos los satélites se apagasen de golpe, "los aviones tendrían que aterrizar, los barcos no navegarían con tanta precisión" y "los móviles tendrían muchos problemas para funcionar".

De la investigación espacial nacieron también inventos como los auriculares inalámbricos, el material viscoelástico o la ortodoncia invisible.