Así han revolucionado las misiones espaciales la vida en la Tierra: de la geolocalización a la ortodoncia invisible
- Tratamientos contra el cáncer, auriculares inalámbricos o el material viscoelástico vienen de la investigación espacial
- Los expertos inciden en la importancia de la inversión en esta materia
La investigación del Espacio parece inabarcable y reservada para unos pocos. La carrera espacial lleva décadas en marcha pero no solo ha servido para conocer lo que hay fuera sino que ha revolucionado cómo es la vida en el planeta Tierra con importantes avances que van desde el tratamiento del cáncer hasta pequeñas cuestiones cotidianas como una férula de dientes o un colchón viscoelástico.
Ana Inés Gómez lidera AEGORA, un proyecto de la Agencia Espacial Española sobre la instrumentación y operación científica de las misiones espaciales. "A veces no somos conscientes, pero muchos de los hallazgos que se han hecho para explorar el universo, han cambiado nuestra vida aquí en la Tierra", admite a TVE.
"Vivimos en una era espacial", prosigue, y explica que, si todos los satélites se apagasen de golpe, "los aviones tendrían que aterrizar, los barcos no navegarían con tanta precisión" y "los móviles tendrían muchos problemas para funcionar".
De la investigación espacial nacieron también inventos como los auriculares inalámbricos, el material viscoelástico o la ortodoncia invisible.
La importancia de la inversión
Las alegrías y logros para la sociedad terrestre se traducen también en el ámbito de la medicina, con algunos tratamientos contra el cáncer. Por eso, los expertos apuntan a que la inversión es crucial.
Ahora, está en boca de todos la misión Artemis II de la NASA para regresar a la Luna más de medio siglo después de la primera y última vez.
El coste de esta misión es de unos 93.000 millones de dólares. Y aunque pueda parecer mucho dinero, comparado con el gasto militar total en el mundo, que es de unos dos billones de dólares, se trata de una fracción muy pequeña.
Por eso, y aunque últimamente ha sido noticia el turismo espacial (como el viaje de la cantante Katy Perry junto a otras celebridades al Espacio), la comunidad científica insiste en que, si el fin de la investigación es el desarrollo, las misiones espaciales acarrean numerosos beneficios para el conjunto de la humanidad.