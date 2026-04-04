La misión Artemis II supera la mitad del camino: "La Luna se está haciendo definitivamente más grande"
- La nave Orion sigue su camino sin necesidad de hacer la maniobra prevista de corrección de trayectoria
- Diario de a bordo de la misión Artemis II. 3 de abril, tercer día de expedición
Diario de a bordo de la misión Artemis II. 4 de abril, cuarto día de expedición. Los cuatro astronautas de la tripulación de la NASA han superado ya en su nave Orion los 219.000 kilómetros de la Tierra, la misma distancia que deben recorrer para llegar a la Luna, previsiblemente el próximo lunes. "La Luna se está haciendo definitivamente más grande", ha comentado uno de sus tripulantes.
"Ya hemos superado la mitad del camino hacia la Luna y hemos tomado algunas fotos hoy temprano", ha explicado a los medios desde la nave Orion Victor Glover. Ha narrado que, después de analizar las imágenes en el ordenador, los astronautas encontraron una formación, el Gran Cañón de la Luna, llamada Cuenca Oriental.
"Pudimos verla (a la luna) por completo", ha proseguido, incidiendo en este hecho: "Pudimos verla entera, así que está claro que no estamos en la Tierra, porque esa formación no es completamente visible desde la Tierra. La vista que tenemos ya es especial. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo más grande."
En un hilo de X, la NASA ha publicado imágenes inéditas de la cámara a bordo de la nave espacial Orion en las que se puede ver la luna y la Tierra.
Los astronautas también han publicado su ubicación en tiempo real con todos los terrestres para poder seguir en cualquier momento su viaje de ida a la Luna y regreso a La Tierra.
El canadiense Jeremy Hansen ha explicado cómo vivieron el despegue de la nave y que en su primer día en el espacio vieron "cosas extraordinarias": "(Vimos) la Tierra de cerca y, luego, cuando echamos una siesta y nos levantamos, la Tierra estaba de nuevo muy lejos. Y luego, para ese tránsito o inyección (translunar), volvimos a la Tierra. Estábamos a 60.000 km. Nos acercamos a 200 km del planeta, y fue como si nos estuviéramos cayendo del cielo hacia la Tierra. Y le dije a Reid: parece que vamos a chocar. Es increíble que vayamos a rodearla y evitarla. Estaba tan cerca".
Se espera que los cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen) lleguen el próximo lunes a la Luna, en el que es el primer viaje tripulado al satélite en 50 años, y puedan rodearla para ver la cara oculta, el punto más lejano y oculto. Tras esto, iniciarán su viaje de vuelta en un inédito vuelo espacial en forma de número ocho.
Hansen ha explicado que, gracias a la fecha de lanzamiento de la misión el 1 de abril, van a poder ver un eclipse solar por detrás de la luna, "lo cual será genial". "Y podremos aprovechar esta oportunidad para observar el levantamiento del regolito lunar", ha añadido.
En este punto, los astronautas mantienen un "gran espíritu" y disfrutan de "muchas cosas divertidas" sucediendo en la cápsula Orión, según ha explicado Lakiesha Hawkings, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, en una rueda de prensa este sábado.
No ha hecho falta corregir la trayectoria
La misión no ha registrado mayores contratiempos, incluso este sábado los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston cancelaron la primera maniobra de corrección de trayectoria, dado que la capsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta.
La maniobra constituía el primero de los tres ajustes de trayectoria previstos en el cronograma de la misión para afinar la velocidad y la trayectoria de la nave, que se espera que llegue el lunes próximo a la cara oculta de la Luna para tomar imágenes como preparación para un futuro alunizaje.
No obstante, la agencia espacial estadounidense ha dicho en un comunicado que cualquier ajuste que resulte necesario podrá incorporarse en una maniobra de corrección posterior.
La histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, despegó el pasado miércoles a las 18:35 hora local (22:35 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, y avanza a 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, donde espera llegar este lunes.
3 de abril: tercer día de misión
La misión Artemis II se dirige hacia la luna después de completar con éxito la maniobra de inyección translunar, el encendido del motor de la nave Orion.
““
La tripulación, en una videoconferencia, ha descrito cómo ha vivido el momento y las primeras horas de misión. “Se podía ver el globo entero de polo a polo. Se veía África, Europa y, si uno miraba con mucha atención, incluso la aurora boreal. Fue un momento espectacular que nos dejó a los cuatro sin palabras”, ha explicado el comandante de la misión, Reid Wiseman, sobre el momento en el que la NASA reorientó la nave.
El momento se ha vivido de una forma muy especial en la cápsula, como también ha señalado Christina Koch, la primera mujer que viajará a la luna: "Saber que pronto tendremos vistas similares de la Luna me emociona aún más. Sabía que veríamos algo parecido, pero nada te prepara para la impresionante experiencia de ver tu planeta iluminado como si fuera de día y, además, la Luna resplandeciendo sobre él por la noche con el hermoso resplandor del atardecer".
2 de abril: segundo día de misión
Los miembros de la tripulación se han despertado tras cuatro horas de sueño al ritmo de la canción Sleepyhead de la banda Young & Sick. Los cuatro astronautas tienen por delante uno de los momentos críticos de la expedición: el encendido de los motores de la nave Orion para la maniobra de elevación e inyección translunar.
propulsada a la Luna en aproximadamente unas nueve horas
Sí, pues en las próximas horas está previsto una maniobra compleja,
complicada, la de inyección
unas nueve horas
lo alcancen el quinto día y el sexto día van a poder ver la Luna lo más
cerca posible
Cuando se asomen por la ventana van a poder ver tanto la Luna como la Tierra,
una visión totalmente
privilegiada que solo van a tener ellos cuatro y ellos cuatro por primera vez
van a poder hacer
imágenes con sus propios dispositivos, con sus propios móviles, porque la Nasa
ha permitido que
los lleven a bordo.
Así que una misión muy de estos tiempos, una misión del siglo XXI
Fue un viaje increíble hacia arriba
las vistas explicaba el comandante ya desde el espacio horas después del
lanzamiento quedamos con pablo fuente
es divulgador científico, lleva más de dos años siguiendo de cerca la misión
Artemis II, la conoce al dedillo
Nos cuenta que aún queda para que los astronautas alcancen su objetivo.
Será en el ecuador de la misión
A mitad, más o menos a los cinco días de la misión, se va a dar la vuelta a
la Luna, van a estar a pocos
miles de kilómetros de la Luna.
De hecho, van a poder ver la Luna y la Tierra desde un único punto de vista
que va
a ser una visión absolutamente privilegiada.
Se quedarán a sólo 7.400 kilómetros de la Luna
y harán historia, verán la cara oculta y serán los que más lejos han estado
nunca de la tierra en todos
esos días ya se habrán puesto a prueba los trajes, el sistema de navegación,
de seguridad..
y también habrán tenido tiempo para hacer experimentos científicos como
avatar donde llevan
unas células para estudiar el impacto de la radiación sobre los humanos se
van a hacer conexiones a Internet van a grabar vídeos algunos caseros porque la
Nasa ha autorizado que
viajen con sus propios móviles.
Lo que más preocupa cuenta es el retorno
La nave volverá por la atracción de la gravedad de la Tierra.
Sin motores, solo los encenderá para frenar
La reentrada será a 11 kilómetros por segundo.
Eso es pasar de Barcelona a Madrid
en 45 segundos. La cabina de la nave Orión tiene
Con el encendido del motor durante 43 segundos han ajustado la trayectoria del artefacto, un movimiento crítico para poder poner rumbo a la Luna. Tras este primer hito han vuelto a descansar para continuar con la segunda parte de su jornada, que incluirá la maniobra de inyección translunar, horas más tarde.
El segundo día de misión también ha servido para poner a prueba el volante de inercia, un aparato con un funcionamiento similar a un yo-yo y que permitirá a la tripulación realizar ejercicio durante la expedición. Los cuatro miembros de la expedición tienen pautados 30 minutos de ejercicio al día para minimizar la pérdida muscular y ósea que se produce en ausencia de gravedad.
El volante de inercia es una máquina con cable que permite hacer ejercicios aeróbicos similares al remo, además de entrenamientos de resistencia como sentadillas y peso muerto. Es además una de las novedades de esta misión, al igual que el inodoro aislado, que el primer día de expedición tuvo que ser reparado tras sufrir una pequeña avería durante el despegue.
1 de abril: primer día de misión
A las 18.35 horas de Florida del miércoles 1 de abril (00.35 horas en la España peninsular), han despegado los cuatro astronautas de la misión Artemis II. La NASA, más de 50 años después de la última misión del Apolo, ha emprendido con éxito una nueva expedición a la Luna. Las primeras horas del viaje, según ha informado la agencia estadounidense, se han desarrollado según lo previsto, con la excepción de algún contratiempo menor ya solucionado.
Los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion han tenido que solventar unos pequeños problemas de comunicación durante el despegue. La tripulación podía escuchar a los expertos de la NASA, pero en tierra no se podía oír a los miembros de la misión.
Además, hubo algún contratiempo con el inodoro de la cápsula. Es la primera vez que una nave cuenta con un retrete aislado, hasta ahora los miembros de este tipo de expediciones debían usar una bolsa. Los cuatro astronautas han podido resolver el incidente en contacto con los expertos de Houston. La cápsula Orion ha desplegado sus paneles solares según lo previsto y durante las primeras horas de la misión ha orbitado la tierra para, entre otras cosas, poner a prueba los sistemas de seguridad del artefacto.