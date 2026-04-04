La misión Artemis II supera la mitad del camino: "La Luna se está haciendo definitivamente más grande"

Diario de a bordo de la misión Artemis II. 4 de abril, cuarto día de expedición. Los cuatro astronautas de la tripulación de la NASA han superado ya en su nave Orion los 219.000 kilómetros de la Tierra, la misma distancia que deben recorrer para llegar a la Luna, previsiblemente el próximo lunes. "La Luna se está haciendo definitivamente más grande", ha comentado uno de sus tripulantes.

"Ya hemos superado la mitad del camino hacia la Luna y hemos tomado algunas fotos hoy temprano", ha explicado a los medios desde la nave Orion Victor Glover. Ha narrado que, después de analizar las imágenes en el ordenador, los astronautas encontraron una formación, el Gran Cañón de la Luna, llamada Cuenca Oriental.

"Pudimos verla (a la luna) por completo", ha proseguido, incidiendo en este hecho: "Pudimos verla entera, así que está claro que no estamos en la Tierra, porque esa formación no es completamente visible desde la Tierra. La vista que tenemos ya es especial. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo más grande."

En un hilo de X, la NASA ha publicado imágenes inéditas de la cámara a bordo de la nave espacial Orion en las que se puede ver la luna y la Tierra.

Los astronautas también han publicado su ubicación en tiempo real con todos los terrestres para poder seguir en cualquier momento su viaje de ida a la Luna y regreso a La Tierra.

El canadiense Jeremy Hansen ha explicado cómo vivieron el despegue de la nave y que en su primer día en el espacio vieron "cosas extraordinarias": "(Vimos) la Tierra de cerca y, luego, cuando echamos una siesta y nos levantamos, la Tierra estaba de nuevo muy lejos. Y luego, para ese tránsito o inyección (translunar), volvimos a la Tierra. Estábamos a 60.000 km. Nos acercamos a 200 km del planeta, y fue como si nos estuviéramos cayendo del cielo hacia la Tierra. Y le dije a Reid: parece que vamos a chocar. Es increíble que vayamos a rodearla y evitarla. Estaba tan cerca".

Se espera que los cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen) lleguen el próximo lunes a la Luna, en el que es el primer viaje tripulado al satélite en 50 años, y puedan rodearla para ver la cara oculta, el punto más lejano y oculto. Tras esto, iniciarán su viaje de vuelta en un inédito vuelo espacial en forma de número ocho.

Hansen ha explicado que, gracias a la fecha de lanzamiento de la misión el 1 de abril, van a poder ver un eclipse solar por detrás de la luna, "lo cual será genial". "Y podremos aprovechar esta oportunidad para observar el levantamiento del regolito lunar", ha añadido.

En este punto, los astronautas mantienen un "gran espíritu" y disfrutan de "muchas cosas divertidas" sucediendo en la cápsula Orión, según ha explicado Lakiesha Hawkings, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, en una rueda de prensa este sábado.

No ha hecho falta corregir la trayectoria La misión no ha registrado mayores contratiempos, incluso este sábado los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston cancelaron la primera maniobra de corrección de trayectoria, dado que la capsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta. La nave Orion se dirige a la Luna: "Nada te prepara para la impresionante experiencia de ver tu planeta" ANA AYUSO / INÉS P. CHÁVARRI La maniobra constituía el primero de los tres ajustes de trayectoria previstos en el cronograma de la misión para afinar la velocidad y la trayectoria de la nave, que se espera que llegue el lunes próximo a la cara oculta de la Luna para tomar imágenes como preparación para un futuro alunizaje. No obstante, la agencia espacial estadounidense ha dicho en un comunicado que cualquier ajuste que resulte necesario podrá incorporarse en una maniobra de corrección posterior. La histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, despegó el pasado miércoles a las 18:35 hora local (22:35 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, y avanza a 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, donde espera llegar este lunes.

3 de abril: tercer día de misión La misión Artemis II se dirige hacia la luna después de completar con éxito la maniobra de inyección translunar, el encendido del motor de la nave Orion. ““ La tripulación, en una videoconferencia, ha descrito cómo ha vivido el momento y las primeras horas de misión. “Se podía ver el globo entero de polo a polo. Se veía África, Europa y, si uno miraba con mucha atención, incluso la aurora boreal. Fue un momento espectacular que nos dejó a los cuatro sin palabras”, ha explicado el comandante de la misión, Reid Wiseman, sobre el momento en el que la NASA reorientó la nave. ““ El momento se ha vivido de una forma muy especial en la cápsula, como también ha señalado Christina Koch, la primera mujer que viajará a la luna: "Saber que pronto tendremos vistas similares de la Luna me emociona aún más. Sabía que veríamos algo parecido, pero nada te prepara para la impresionante experiencia de ver tu planeta iluminado como si fuera de día y, además, la Luna resplandeciendo sobre él por la noche con el hermoso resplandor del atardecer".

2 de abril: segundo día de misión Los miembros de la tripulación se han despertado tras cuatro horas de sueño al ritmo de la canción Sleepyhead de la banda Young & Sick. Los cuatro astronautas tienen por delante uno de los momentos críticos de la expedición: el encendido de los motores de la nave Orion para la maniobra de elevación e inyección translunar. 02.15 min Transcripción completa propulsada a la Luna en aproximadamente unas nueve horas Sí, pues en las próximas horas está previsto una maniobra compleja, complicada, la de inyección unas nueve horas lo alcancen el quinto día y el sexto día van a poder ver la Luna lo más cerca posible Cuando se asomen por la ventana van a poder ver tanto la Luna como la Tierra, una visión totalmente privilegiada que solo van a tener ellos cuatro y ellos cuatro por primera vez van a poder hacer imágenes con sus propios dispositivos, con sus propios móviles, porque la Nasa ha permitido que los lleven a bordo. Así que una misión muy de estos tiempos, una misión del siglo XXI Fue un viaje increíble hacia arriba las vistas explicaba el comandante ya desde el espacio horas después del lanzamiento quedamos con pablo fuente es divulgador científico, lleva más de dos años siguiendo de cerca la misión Artemis II, la conoce al dedillo Nos cuenta que aún queda para que los astronautas alcancen su objetivo. Será en el ecuador de la misión A mitad, más o menos a los cinco días de la misión, se va a dar la vuelta a la Luna, van a estar a pocos miles de kilómetros de la Luna. De hecho, van a poder ver la Luna y la Tierra desde un único punto de vista que va a ser una visión absolutamente privilegiada. Se quedarán a sólo 7.400 kilómetros de la Luna y harán historia, verán la cara oculta y serán los que más lejos han estado nunca de la tierra en todos esos días ya se habrán puesto a prueba los trajes, el sistema de navegación, de seguridad.. y también habrán tenido tiempo para hacer experimentos científicos como avatar donde llevan unas células para estudiar el impacto de la radiación sobre los humanos se van a hacer conexiones a Internet van a grabar vídeos algunos caseros porque la Nasa ha autorizado que viajen con sus propios móviles. Lo que más preocupa cuenta es el retorno La nave volverá por la atracción de la gravedad de la Tierra. Sin motores, solo los encenderá para frenar La reentrada será a 11 kilómetros por segundo. Eso es pasar de Barcelona a Madrid en 45 segundos. La cabina de la nave Orión tiene Segunda jornada de la misión Artemis II: los astronautas ponen rumbo a la Luna Con el encendido del motor durante 43 segundos han ajustado la trayectoria del artefacto, un movimiento crítico para poder poner rumbo a la Luna. Tras este primer hito han vuelto a descansar para continuar con la segunda parte de su jornada, que incluirá la maniobra de inyección translunar, horas más tarde. El segundo día de misión también ha servido para poner a prueba el volante de inercia, un aparato con un funcionamiento similar a un yo-yo y que permitirá a la tripulación realizar ejercicio durante la expedición. Los cuatro miembros de la expedición tienen pautados 30 minutos de ejercicio al día para minimizar la pérdida muscular y ósea que se produce en ausencia de gravedad. ““ El volante de inercia es una máquina con cable que permite hacer ejercicios aeróbicos similares al remo, además de entrenamientos de resistencia como sentadillas y peso muerto. Es además una de las novedades de esta misión, al igual que el inodoro aislado, que el primer día de expedición tuvo que ser reparado tras sufrir una pequeña avería durante el despegue.