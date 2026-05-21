Aldama declara ante la Audiencia como investigado en el caso Koldo por los contratos en mascarillas de Baleares y Canarias

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye varias piezas del caso Koldo, toma declaración este jueves como investigado al empresario Víctor de Aldama sobre los contratos de material sanitario suscritos por los Gobiernos de Canarias y Baleares en plena pandemia del Covid-19.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración del exasesor ministerial Koldo García y Aldama después del informe de la UCO sobre Baleares, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Dicho informe insistía en que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, "constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que le permitía al empresario, según los investigadores, "tener acceso" al exministro.

Asimismo, señalaba que esta "relación económica" se mantuvo hasta ocho meses más tarde de que Ábalos y Koldo García fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que "este patrón" de pagos de Aldama no se ceñiría "a actuaciones concretas" sino "al aseguramiento de su capacidad de influencia" para obtener "un lucro económico".

Koldo García ya compareció la semana pasada Por este mismo caso ya compareció la pasada semana Koldo García, quien optó por no declarar después de que su abogada pidiera al juez que suspendiera su citación y archivara para él este caso al entender que ya había sido juzgado por ello en el Tribunal Supremo durante el mes de abril. Koldo García se niega a declarar ante la Audiencia Nacional por los contratos de mascarillas de Baleares y Canarias I. P. Chávarri Ante la negativa del juez a acceder a sus pretensiones, la defensa de Koldo García decidió apelar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tiene aún pendiente tomar una decisión sobre este recurso, y en esa circunstancia se apoyó el exasesor para manifestar que hasta que no haya resolución no prestará declaración sobre esta cuestión, que considera "cosa juzgada". Koldo García fue citado a declarar junto al comisionista Víctor de Aldama, cuya comparecencia finalmente se pospuso a este 21 de mayo, en la causa en la que investigan los contratos de compra de mascarillas y de pruebas PCR que la trama gestionó con los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, presididos en aquellas fechas por Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente.