El Gobierno tilda de "escándalo" la petición de rebaja de pena a Aldama del PP que defiende que colaboró con la Justicia

En la recta final del juicio por el caso mascarillas, la batalla política entre Gobierno y oposición ha venido a cuenta de las conclusiones de las partes, que han definido las condenas que piden para cada uno de los encausados. Anticorrupción mantuvo las peticiones de penas para Ábalos, Koldo y Aldama, solicitando para cada uno 24, 19 y siete años de prisión, respectivamente. En el caso de la acusación popular del PP, han rebajado la petición de pena para el empresario de siete a cinco años. Esto podría implicar la no entrada en prisión de Víctor de Aldama, puesto que ninguno de los delitos por los que le acusa supera los dos años.

Las acusación del PP considera "muy cualificada" la atenuante de confesión del presunto conseguidor de la trama por colaborar con la Justicia. El letrado del PP, Alberto Durán, señaló que "esta parte ha valorado especialmente la colaboración prestada por Aldama, que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, facilitando incluso el descubrimiento de otras actuaciones de los señores Ábalos y Koldo, igualmente delictivas, vinculadas con la adjudicación de contratos de obra pública". Por ese motivo, añadió, aplican al empresario "la circunstancia atenuante de confesión".

Para el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, la acusación popular del PP mantiene su petición de 30 años de cárcel. Las defensas de ambos han mantenido las mismas conclusiones, partidarias de la absolución de sus representados.

A través de un comunicado, el Partido Popular ha pedido las comparecencias de Félix Bolaños y Teresa Peramato en el Congreso de los Diputados, y denuncia el "patrón preocupante de control político de la Fiscalía por parte del Sanchismo". Critican que la Fiscalía haya mantenido sus peticiones de pena para los acusados y señalan que no se puede "normalizar" que "premie o castigue a colaboradores con la justicia en función de de si beneficia o perjudica al Gobierno".

Bolaños agradece a PP y Aldama que hagan "evidente que colaboran" Desde el Gobierno, el ministro de Justicia Félix Bolaños ha querido ser "muy claro" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Quiero dar las gracias al PP y a Aldama por hace tan evidente que colaboran unos con otros", ha dicho. Preguntado respecto al escrito de la Fiscalía, que mantiene las peticiones de pena para los tres acusados, Bolaños dice que se basa en "criterios técnicos" y ha expresado el "respeto absoluto del Gobierno y del ministerio de Justicia respecto a las decisiones del Ministerio Fiscal" Aunque Bolaños ha recordado que hoy se encontraba sentado a la mesa del Consejo de ministros, y "no es el lugar" de hacer valoraciones de partido, ha insistido en que el PSOE adoptó medidas "contundentes e inmediatas" ante los primeros indicios de irregularidad. "Ahora es el tiempo de la justicia", ha dicho Bolaños, "cuando fue el tiempo de las decisiones políticas, se adoptaron de inmediato". La UCO apuntala la culpabilidad de Ábalos: claves de la jornada más larga del juicio por el caso mascarillas Mª Carmen Cruz Martín En todo caso, el ministro de justicia ha insistido en que en un momento como el actual, en que ha finalizado el juicio oral, el Gobierno "tiene que respetar las decisiones judiciales y también las declaraciones de los acusados". "Respeto absoluto", ha insistido Bolaños, que recuerda que "es el momento en que al Supremo le toca determinar culpabilidad o inocencia de los acusados". Horas después de conocerse la decisión de la acusación popular del PP, el ministro de Transportes Óscar Puente ha expresado su opinión en la social X, con un post enlazando un vídeo en el que aparece Aldama saludando al agitador ultra Vito Kiles, acompañado del texto "Aldama cerrará los próximos actos electorales del PP junto a Zopellari", haciendo referencia su primer apellido. También la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria socialista de Igualdad Pilar Bernabé hacía referencia a esta noticia en otro post, en el que dice: "Ni se esconden". Y alude al "paripé de Aldama" en su declaración, tras la cual "el PP le rebaja la pena para evitarle la cárcel". "Las piezas encajan solas", dice Bernabé, que pide al presidente del PP "un poco de disimulo". Desde Antena 3 la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que "los juicios no son platós mediáticos". Y aunque no ha querido emitir juicios sobre "los sumarios que estamos conociendo", insiste en que "la corrupción es muy grave". Lo que hay que hacer "es tomar medidas, yo me quedo con aquella votación en la que sumar llevamos una propuesta para crear una agencia anticorrupción y las derechas las tumbaron", ha insistido, antes de pedir respeto a la instituciones y "no mancillar a la fiscalía". "La fiscal general está cumpliendo rigurosamente con su mandato", ha continuado diciendo que no comprende el mensaje que se envía hablando de corrupción mientras "bajamos la pena al corruptor".

El PP denuncia que la Fiscalía se niegue a rebajar la petición de pena de Aldama En el Partido Popular critican la decisión de la Fiscalía, que no ha rebajado la petición de pena para Víctor de Aldama, y exigen la comparecencia del ministro de Justicia Félix Bolaños. Dicen que esta decisión del ministerio fiscal "rompe con el principio básico de que colaborar con la Justicia en contra de la corrupción tiene consecuencias jurídicas favorables". En un comunicado, afirman además que esta decisión de la Fiscalía "lanza un mensaje demoledor para la arquitectura institucional de España". Esta mañana Alberto Núñez Feijóo ha querido dejar protagonismo a Borja Sémper en un desayuno de prensa, donde el portavoz ha señalado que confía en la Justicia y que ahora es "el tiempo de los jueces", el alcalde de Madrid se ha mostrado más contundente, diciendo que Ábalos ha alcanzado un acto con el Presidente del Gobierno para no "tirar de la manta". Desde Génova hablan de Sánchez como "la mano invisible" que está presente en "todos los casos de corrupción" y que "diga lo que diga Ábalos las pruebas contra el PSOE son contundentes". Agentes de la UCO dicen que "sin Ábalos" la trama no hubiera realizado "ninguna de las cuestiones que emprendieron" Mª Carmen Cruz Martín, Àlex Cabrera Según Génova, este es "el primero de los juicios del sanchismo" y que la imagen del "arquitecto" de esta era es muy grave. La vicesecretaria de regeneración institucional Cuca Gamarra, ha insistido en que "diga lo que diga Ábalos para defenderse, las pruebas contra el PSOE son contundentes. "Pedro Sánchez lo eligió y los eligió a todos y les dio el acceso al poder, a la capacidad de decisión y el dinero". Y ha continuado: "A estas alturas, todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas".