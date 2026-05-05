El Gobierno tilda de "escándalo" la petición de rebaja de pena a Aldama del PP que defiende que colaboró con la Justicia
- Bolaños le da las "gracias al PP y a Aldama por hacer tan evidente que colaboran unos con otros"
- La acusación particular del PP en el juicio del caso mascarillas rebaja la petición de pena de siete a cinco años y medio
En la recta final del juicio por el caso mascarillas, la batalla política entre Gobierno y oposición ha venido a cuenta de las conclusiones de las partes, que han definido las condenas que piden para cada uno de los encausados. Anticorrupción mantuvo las peticiones de penas para Ábalos, Koldo y Aldama, solicitando para cada uno 24, 19 y siete años de prisión, respectivamente. En el caso de la acusación popular del PP, han rebajado la petición de pena para el empresario de siete a cinco años. Esto podría implicar la no entrada en prisión de Víctor de Aldama, puesto que ninguno de los delitos por los que le acusa supera los dos años.
Las acusación del PP considera "muy cualificada" la atenuante de confesión del presunto conseguidor de la trama por colaborar con la Justicia. El letrado del PP, Alberto Durán, señaló que "esta parte ha valorado especialmente la colaboración prestada por Aldama, que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, facilitando incluso el descubrimiento de otras actuaciones de los señores Ábalos y Koldo, igualmente delictivas, vinculadas con la adjudicación de contratos de obra pública". Por ese motivo, añadió, aplican al empresario "la circunstancia atenuante de confesión".
Para el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, la acusación popular del PP mantiene su petición de 30 años de cárcel. Las defensas de ambos han mantenido las mismas conclusiones, partidarias de la absolución de sus representados.
A través de un comunicado, el Partido Popular ha pedido las comparecencias de Félix Bolaños y Teresa Peramato en el Congreso de los Diputados, y denuncia el "patrón preocupante de control político de la Fiscalía por parte del Sanchismo". Critican que la Fiscalía haya mantenido sus peticiones de pena para los acusados y señalan que no se puede "normalizar" que "premie o castigue a colaboradores con la justicia en función de de si beneficia o perjudica al Gobierno".
Bolaños agradece a PP y Aldama que hagan "evidente que colaboran"
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia Félix Bolaños ha querido ser "muy claro" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Quiero dar las gracias al PP y a Aldama por hace tan evidente que colaboran unos con otros", ha dicho. Preguntado respecto al escrito de la Fiscalía, que mantiene las peticiones de pena para los tres acusados, Bolaños dice que se basa en "criterios técnicos" y ha expresado el "respeto absoluto del Gobierno y del ministerio de Justicia respecto a las decisiones del Ministerio Fiscal"
Aunque Bolaños ha recordado que hoy se encontraba sentado a la mesa del Consejo de ministros, y "no es el lugar" de hacer valoraciones de partido, ha insistido en que el PSOE adoptó medidas "contundentes e inmediatas" ante los primeros indicios de irregularidad. "Ahora es el tiempo de la justicia", ha dicho Bolaños, "cuando fue el tiempo de las decisiones políticas, se adoptaron de inmediato".
En todo caso, el ministro de justicia ha insistido en que en un momento como el actual, en que ha finalizado el juicio oral, el Gobierno "tiene que respetar las decisiones judiciales y también las declaraciones de los acusados". "Respeto absoluto", ha insistido Bolaños, que recuerda que "es el momento en que al Supremo le toca determinar culpabilidad o inocencia de los acusados".
Horas después de conocerse la decisión de la acusación popular del PP, el ministro de Transportes Óscar Puente ha expresado su opinión en la social X, con un post enlazando un vídeo en el que aparece Aldama saludando al agitador ultra Vito Kiles, acompañado del texto "Aldama cerrará los próximos actos electorales del PP junto a Zopellari", haciendo referencia su primer apellido.
También la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria socialista de Igualdad Pilar Bernabé hacía referencia a esta noticia en otro post, en el que dice: "Ni se esconden". Y alude al "paripé de Aldama" en su declaración, tras la cual "el PP le rebaja la pena para evitarle la cárcel". "Las piezas encajan solas", dice Bernabé, que pide al presidente del PP "un poco de disimulo".
Desde Antena 3 la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que "los juicios no son platós mediáticos". Y aunque no ha querido emitir juicios sobre "los sumarios que estamos conociendo", insiste en que "la corrupción es muy grave". Lo que hay que hacer "es tomar medidas, yo me quedo con aquella votación en la que sumar llevamos una propuesta para crear una agencia anticorrupción y las derechas las tumbaron", ha insistido, antes de pedir respeto a la instituciones y "no mancillar a la fiscalía". "La fiscal general está cumpliendo rigurosamente con su mandato", ha continuado diciendo que no comprende el mensaje que se envía hablando de corrupción mientras "bajamos la pena al corruptor".
El PP denuncia que la Fiscalía se niegue a rebajar la petición de pena de Aldama
En el Partido Popular critican la decisión de la Fiscalía, que no ha rebajado la petición de pena para Víctor de Aldama, y exigen la comparecencia del ministro de Justicia Félix Bolaños. Dicen que esta decisión del ministerio fiscal "rompe con el principio básico de que colaborar con la Justicia en contra de la corrupción tiene consecuencias jurídicas favorables". En un comunicado, afirman además que esta decisión de la Fiscalía "lanza un mensaje demoledor para la arquitectura institucional de España".
Esta mañana Alberto Núñez Feijóo ha querido dejar protagonismo a Borja Sémper en un desayuno de prensa, donde el portavoz ha señalado que confía en la Justicia y que ahora es "el tiempo de los jueces", el alcalde de Madrid se ha mostrado más contundente, diciendo que Ábalos ha alcanzado un acto con el Presidente del Gobierno para no "tirar de la manta". Desde Génova hablan de Sánchez como "la mano invisible" que está presente en "todos los casos de corrupción" y que "diga lo que diga Ábalos las pruebas contra el PSOE son contundentes".
Según Génova, este es "el primero de los juicios del sanchismo" y que la imagen del "arquitecto" de esta era es muy grave. La vicesecretaria de regeneración institucional Cuca Gamarra, ha insistido en que "diga lo que diga Ábalos para defenderse, las pruebas contra el PSOE son contundentes. "Pedro Sánchez lo eligió y los eligió a todos y les dio el acceso al poder, a la capacidad de decisión y el dinero". Y ha continuado: "A estas alturas, todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas".
Los grupos del Congreso critican la rebaja de petición de pena
El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha calificado de "auténtico escándalo" la rebaja de petición de pena del PP para Aldama: "El que reconoce que se ha llevado más de 5 millones de euros por las mascarillas es el que anda por la calle y anda libre", ha dicho. Por eso "el PP tendrá que explicar por qué hace esto". López se ha preguntado en qué ha colaborado Aldama, ya que "dijo que tenía pruebas de la corrupción del PSOE y no ha aportado ninguna". Por eso ha pedido que "la justicia haga su trabajo y vaya hasta el fondo" del asunto.
Desde el Congreso, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez ha ironizado con el trato de favor del PP hacia Víctor de Aldama que, ha dicho, "les parece un ser de luz", y ha señalado que tendrán que explicar porqué "favorecen a este señor". También desde Sumar, Aína Vidal ha señalado que "la UCO reconoció en el juicio que Aldama no había aportado ninguna información nueva que no hubiera sido acreditada", algo que contradice el argumento del PP sobre la colaboración del empresario. Por eso Vidal le llama la atención "que el PP quiera dejar en libertad a uno de los corrompedores" de la trama, que además "se metió en el bolsillo más de cinco millones".
Ibáñez ha recordado que el empresario "ha estafado dinero público en un momento en el que se estaba muriendo la gente", en mitad de la pandemia. "Me es irrelevante cuantos años de cárcel", ha continuado desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados, "me preocupa que devuelvan todo lo que han trincado, te llames Aldama, Ábalos o como te llames". Y ha lanzado, tanto al PP como al PSOE una petición si les interesa "luchar contra la corrupción": "Lo que tienen que hacer es prohibir que estas empresas puedan volver a contratar" con las administraciones públicas "y que Aldama no se pueda montar cualquier chiringuito".
Desde Vox, la portavoz Pepa Millán ha dicho que "el PSOE ha hecho de la corrupción su forma de hacer política". "A nosotros no nos inspira ningún tipo de confianza y creemos que todos son, en mayor o menor medida, igual de culpables", ha dicho sobre los tres acusados. Y aunque la "estrategia procesal" de cada uno sea "más o menos comprensible" y "legítima", los jueces deben poder trabajar "en libertad y con independencia para que todos los que han estado metidos" en la que es, desde su punto de vista, "la peor trama de corrupción" de la historia reciente, "paguen por lo que han hecho y asuman su responsabilidad penal".
"Queremos que la justicia investigue y juzgue con plena independencia si el PSOE se ha financiado de manera irregular y que lleguen al fondo del asunto de toda la corrupción que emana desde Ferraz y Moncloa hasta escalar al X de la trama que es Pedro Sánchez-Pérez Castejón", ha resumido.
Preguntada por la rebaja de petición de pena del PP para Aldama, Millán ha respondido que "todos estos que están envueltos en la trama si no hubiera saltado la liebre seguirían ahí trincando". "No nos inspiran ningún tipo de confianza", ha continuado, y "creemos que todos, en mayor o menor medida, son igual de culpables". La portavoz de Vox asegura que "lo único que podemos esperar es que los jueces trabajen con libertad e independencia para que, sin excepción, todos los que han estado metidos en la peor trama de corrupción de nuestra historia pendiente paguen por lo que han hecho".
Desde la campaña electoral andaluza, el líder de Vox ha criticado al presidente del Gobierno y ha recordado que fue Ábalos "el hombre que presentó la moción de censura que llevó a Sánchez al poder": "Muy pocos se atreven a decirlo y demasiados tienen miedo", ha señalado Santiago Abascal antes de acusar a la Fiscalía de estar "al servicio de Sánchez, que es el jefe de una mafia".