Claves de la declaración de Ábalos en el Supremo: niega las comisiones y asegura que "no van a encontrar el dinero"

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos afrontaba este lunes el interrogatorio como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo que se sigue contra él, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia desde el Ministerio que dirigía. Y como era de prever se ha desvinculado de todas las acusaciones: ni cobró comisiones, ni sobornos, ni tomó la decisión de contratar con Soluciones de Gestión, empresa vinculada al tercer acusado, y tampoco enchufó a sus amigas en empresas públicas.

El exdirigente, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 24 de años de prisión -y de 30 años en el caso de las acusaciones populares- ha negado todo y se ha presentado como una víctima, pues ha considerado que el caso es "claramente mediático" y está "juzgado desde hace tiempo y con condena clara". Su declaración se ha prolongado unas seis horas y media.

E incluso ha llegado a acusar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de querer "imputarle" algo. De hecho, la semana pasada, los mandos de la UCO que apuntalaron la culpabilidad del exministro en el caso mascarillas por el que se sienta en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado sus peticiones de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García, y 7 años para Víctor de Aldama.

El fiscal jefe Alejandro Luzón ha anunciado ligeros cambios en sus conclusiones definitivas, que no afectan a las penas de cárcel que solicita para ninguno de los tres acusados, mientras que las acusaciones populares, encabezadas por el PP sí ha solicitado rebajar la condena a Aldama al considerar "muy cualificada" la atenuante de confesión por colaborar con la Justicia. Por su parte, las defensas de Ábalos y Koldo García han elevado a definitivas sus conclusiones, en las que piden la absolución para ambos.

Niega haber recibido dinero de Aldama: "No hay evidencia alguna" Ábalos ha negado tajantemente haber recibido dinero de Aldama, como aseguró el empresario que hizo: "Ya le digo que no y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello", ha respondido a la pregunta de su propio abogado sobre si había "recibido alguna cantidad de Aldama por sí mismo o por una de sus sociedades". La semana pasada, Aldama aseguró haber pagado tanto a Ábalos como a Koldo García 10.000 euros al mes durante varios años y que el total podría ascender a entre 3,5 y 4 millones de euros. Aldama afirma que llevaba al ministerio de Transportes y a casa de Ábalos "mordidas" de constructoras Mª Carmen Cruz Martín El presunto cobro de comisiones no ha salido en el juicio hasta la tarde, poco antes de finalizar el interrogatorio, su defensa le ha preguntado si había recibido dinero en mano de Aldama. Este lunes por la mañana, el fiscal anticorrupción, que fue quien inició el interrogatorio al exministro no le había cuestionado sobre ello. Ábalos ha querido dejar claro que su relación con el presunto comisionista de la trama fue "siempre indirecta", a través de Koldo, y ha asegurado que "nunca" fue su amigo. En este punto, ha asegurado que lo único "cierto" que dijo Aldama fue precisamente cómo fue la relación que mantuvieron: "Totalmente cierto, que nunca fue amigo mío, que siempre mantuve una cierta distancia y es verdad, que le gustaba alardear", ha asegurado. Y precisamente, por esa intención de alardear, ha dicho, le llamaba "jefe". El exiministro ha asegurado rotundo que de los millones que dice Aldama que le entregó no van a encontrarle "nada". Y sobre los 94.000 euros de origen desconocido que le atribuye la Guardia Civil en diez años, ha asegurado que podía explicarlo. Además, ha asegurado que él, tras echar cuentas, le sale "bastante menos" dinero. "No ha habido otra forma de encontrarme más, y se pueden empeñar, no me van a encontrar nada", ha insistido Ábalos, quien ha apuntado que, de ser cierta esa cantidad, equivaldría a ingresos de 500 euros al mes en el "gran caso de corrupción de mascarillas". Además, ha apuntado que no cobra "absolutamente nada" en la actualidad, ni tiene "ningún ingreso". "Lo que quiero decir es que una persona que tiene dinero, no está sin ingresos, ni tiene que estar ahora mismo con que mi hijo haga algún programa... Ni siquiera tengo para el pecunio en la cárcel", ha sostenido. Y ha asegurado, visiblemente indignado, que si tuviera ese dinero, "afloraría".

La "lealtad" de Koldo Sobre su relación con Koldo García, ha puesto en valor la "lealtad" que ambos se tienen, pero ha resaltado que no tienen nada más en común. "Los dos teníamos vida propia; además tenemos personalidades muy distintas, trayectorias muy distintas y sensibilidades muy distintas. A veces parecía mi sombra y él siempre se afanaba por estar muy encima, y además como tenía ese tamaño... Pero tenemos pocas cosas en común, quizá lo único la lealtad", ha defendido. Además, ha sostenido que habrá quienes se han sentido "decepcionados" porque él y Koldo no se hayan "matado, traicionado, inventado cosas para destruirse". "Eso ha producido desazón en alguno, así como que no apuntáramos para otros", ha incidido. Precisamente el exasesor se deshizo en halagos y en buenas palabras hacia el exministro la semana pasada durante su declaración como acusado. Koldo García admite que las 'chistorras' eran billetes de 500 euros y que los recibió del PSOE y Guardia Civil Mª Carmen Cruz Martín También Ábalos ha admitido que había cosas de su exasesor que no le gustaban y que incluso llegó a reprochárselas, pero ha asegurado que él siempre las "encajaba" bien por el "factor humano".

Koldo asumía el pago de muchos de sus gastos A preguntas de la defensa de Koldo García, ha admitido que el exaseor asumía el pago de muchos de sus gastos y que llevaba sus cuentas a través de "tres sobres", que distinguía según fueran gastos del PSOE, del Ministerio de Transportes o gastos personales del ministro. "Llevaba esa distinción porque le exigía que no se le imputara ningún gasto al partido que fuera mío o que fuera del Ministerio o que el Ministerio no pagara ningún gasto que fuera mío ni de partido. Tenía que llevar una clara distinción de la naturaleza del gasto", ha explicado. Sobre los gastos personales, ha señalado que el exasesor los asumía por la "naturaleza" y "singularidad" de los mismos, para evitar que su entonces mujer supiera de ellos, ya que tenía una cuenta coparticipada con ella. "Hay gastos que por su propia naturaleza y singularidad no interesaba que supiera de su existencia, y entre ellos también está lo de mi tercer hijo", ha explicado en referencia al pago de la pensión de su hijo menor. En este sentido, ha reconocido que transfirió a su exasesor 23.000 euros por esos gastos que adelantaba. Además, ha resaltado que el carácter de Koldo García era de de "ser siempre útil, de entregarse", de "hacerte la vida más fácil" e "ir ganándote con eso". Según Ábalos, se generó una "dinámica" que puede que "llame la atención". Además, ha apuntado que comenzó mucho antes de conocer a Aldama. Sobre los pagos que le hizo el PSOE en metálico, Ábalos ha asegurado que eran por gastos ocasionados y que era una práctica habitual en el partido desde al menos 1982, cuando, ha dicho, ya formaba parte del comité ejecutivo del PSOE. También ha defendido que se hacían en efectivo hasta el año 2021, cuando empezaron a hacerse por transferencia. A preguntas de la defensa de Koldo García, ha explicado que delegó en su exasesor la reclamación de esos gastos que tenía como secretario de Organización del PSOE, porque muchas veces era el propio Koldo el que adelantaba el gasto. Ábalos, además, ha explicado que en ocasiones era él el que pagaba gastos del exasesor, como la luz o el agua del piso en el que vivía éste, y que después "hacían cuentas": "Pero era siempre yo el que le debía más dinero a él", ha precisado. Por eso, ha señalado, en las conversaciones incorporadas por la UCO hay mensajes de "te mando el dinero" o "déjalo, ya nos peleareamos después". De hecho, ha afirmado que en la actualidad aún le debe más de 30.000 euros.

Críticas a la UCO: "He observado una cierta intencionalidad en todo" Durante su declaración ha cargado contra la investigación que ha realizado la UCO por la que ha sido encausado. Entre otras cosas, ha dicho que ve "cierta intencionalidad en todo" y el "sesgo permanente" para tratar de "imputarle" algo. También ha criticado que se haya filtrado a los medios parte de la información que había en dos discos duros suyos que le fueron incautados a Koldo García durante su detención o en unos pendrives incautados en su domicilio. "A lo largo del proceso siempre ha sido así: una filtración y una ulterior aparición en el informe de la UCO", ha denunciado. Y ha denunciado que haya salido en los medios un vídeo que estaba en uno de esos pendrives sobre el comité federal del PSOE de 2016, del que solo tenían copias él, hasta que se lo incautaron, y el presidente del Gobierno. Además, en otro momento de su declaración ha denunciado que su caso es "claramente mediático" y está "juzgado desde hace tiempo y con condena clara", en el que productoras de televisión han pagado a "gente vulnerable" para "guionizarlas". "Es parte de toda la miseria de este proceso", ha lamentado.

Niega haber sabido que la oferta de mascarillas era de la empresa de Aldama Sobre la adjudicación a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama, Ábalos ha asegurado que desconocía que la oferta hubiera sido introducida por el comisionista. "Por mi mano no pasó ninguna oferta", ha zanjado. Según su relato, Aldama no habló con él sobre este tema. Y además, ha señalado que su exasesor le dijo que se habían aportado hasta cuatro ofertas diferentes. "Conmigo no habló. Yo se lo diría a Koldo y a lo mejor Aldama estaba delante. Yo no digo que no me escuchara, pero que me dirigiera a él, no", ha incidido. También ha recordado que en aquellos momentos había mucha necesidad de traer material y que Transportes fue el primero en hacerlo, a través de una propuesta del subsecretario, quien decidió que fueran Puertos del Estado y Adif las que adjudicasen los contratos, ha relatado Ábalos. En cuanto al incremento de mascarillas de cuatro a ocho millones en solo 38 minutos, Ábalos ha justificado que fuer un error firmar por cuatro millones, y que él cosnideraba que era mejor ocho millones para 30 días, porque había una gran necesidad de material.

Insinúa que Jéssica ha pactado con Aldama y ha sido "coaccionada" Preguntada por su expareja Jéssica Rodríguez, Ábalos ha insinuado que la mujer ha pactado su declaración con Aldama al "autoinculparse" y reconocer que cobraba un salario sin haber ido al trabajo que habría conseguido por influencia del ministros. "Ella no dice eso si no se le ha coaccionado. La conozco y nadie hace eso. Nadie dice que no va a trabajar cuando se preocupó de fichar todos los días", ha respondido a preguntas del fiscal. También ha explicado que su relación terminó con "bloqueos telefónicos": "Ahí descubrí la palabra ghosting". La exnovia, el hijo de Ábalos y el hermano de Koldo García protagonizan la primera jornada del juicio de las mascarillas Mª Carmen Cruz Martín, Àlex Cabrera El exministro ha negado haber intervenido de alguna manera en la contratación en las empresas públicas Ineco, Tragsatec o LogiRail tanto de Jéssica Rodríguez, como en la de Claudia Montes. Sobre esta última, Ábalos ha asegurado que nunca tuvo "ninguna relación" con ella y que solo la vio en dos ocasiones en su vida. "Yo no hablé con nadie para que la contrataran", ha asegurado Ábalos.

Usaba folios de verdad: "Tengo esa cultura del papel" Preguntado por los 'folios' que pedía y que los investigadores de la UCO consideran que se referían a dinero, Ábalos ha dicho que no eran billetes, porque "si fuera dinero, no pediría cajas". En este sentido, ha asegurado que cuando pide folios, "son folios", y ha alegado que él tiene "cultura del papel" y que todo lo imprimía, por lo que usaba muchos folios. En este punto ha recordado que para demostrarlo, pidió al Ministerio de Transportes que justificara ese gasto de material, pero se le denegaron. También ha asegurado que lo pidió en el Congreso, que sí le certificó el consumo de folios. Además, ha negado que Koldo usara ese término de folio con él para referirse a dinero, y que tampoco nunca ha hablado "de chistorras", en alusión al término que, según la UCO, usaba la trama para hablar de billetes de 500 euros.