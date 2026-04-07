DIRECTO: El hijo de Ábalos niega ser "custodio" del dinero de su padre ni hablar con Koldo "en clave"

El Tribunal Supremo celebra desde este martes el primer juicio del caso Koldo, el referido a las presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de Covid en 2020, y por el que se sientan en el banquillo de los acusados el exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos y el que fuera su asesor ministerial, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

La vista oral ha arrancado con la lectura de las declaraciones por escrito de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ambos estaban citados como testigos por sus cargos al frente del Govern de las Illes Balears y del Gobierno de las islas Canarias, respectivamente, en la etapa en la que se produjo la compra de mascarillas que se enjuicia ahora.

Tanto Armengol como Torres han negado en sus escritos haber tenido nada que ver con la contratación de la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, y han apuntado que supieron de la compra de material sanitario que se hizo en cada una de sus autonomías con posterioridad a que se hicieran.

En el caso de Torres, ha explicado que él hizo un seguimiento de la compra de material cuando supo que el Gobierno canario no lo había pagado. Mientras que Armengol, ha asegurado que fue bastante tiempo después cuando se enteró de esas contrataciones.

02.08 min Transcripción completa Sí, siguiendo el guión previsto, lo primero que se ha hecho en esta primera sesión del juicio ha sido leer los informes tanto de la presidenta del Congreso, de Francina Margol, que por aquel entonces era presidenta de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, y del ministro Ángel Víctor Torres, presidente por aquel entonces de las Islas Canarias Ambos se han desvinculado, en concreto Ángel Víctor Torres ha dicho que todos se concluyó que fueron realizados con rigor técnico y administrativo, mientras que Armengol ha negado cualquier tipo de presión para contratar con la empresa en cuestión. Después de la lectura de esos informes y de la resolución de alguna que otra cuestión.. ha empezado ya la primera de las testificales, en este caso del hijo presidente mayor del exministro, del exministro Ávalos, de Víctor Ávalos, que está contestando ahora mismo a las preguntas tanto de las acusaciones dado dinero a su padre procedente de Colombia, también ha negado algo de lo que en los informes de la UCO se le había acusado en varias ocasiones, de usar lenguaje en clave, de algún tipo de lenguaje encriptado Y ha dicho, por ejemplo, que la situación actual de su padre, la situación económica, es nefasta. Ha sido exactamente la palabra que ha usado... ...que la de su padre y la de toda su familia, también la suya propia.. que se que sus ingresos han pasado de 100 a 0 desde que todo este proceso ha comenzado y que por eso por ejemplo ha tenido que hacer algún tipo de intervención televisiva para poder dar algún que otro dinero que su padre pueda usar en la cárcel Respecto del señor Ávalos, nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario, ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo. Nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas Por tanto, en esta afirmación incluyo, claro está, a la sociedad soluciones de gestión de mis ingresos de mi cuenta bancaria. ¿Ha realizado pagos a su padre entre 2022 y 2024? Un préstamo personal de 20.000 euros Víctor Ábalos niega en el juicio del caso Koldo haber sido "custodio" del dinero de nadie

Tras la lectura de las testificales, la abogada de Koldo García ha pedido la suspensión del juicio porque tiene un recurso ante el Constitucional. Por su parte, la defensa de Ábalos se ha adherido a esa petición. Pero tanto la Fiscalía como la acusación popular, liderada por el PP, y el letrado de Aldama, se han mostrado en contra. Sin embargo, el presidente del tribunal ha dicho que la suspensión es competencia del Constitucional y que ellos no tienen que decidir.

El hijo de Ábalos niega ser "custodio" del dinero de su padre ni hablar con Koldo "en clave" El primero en declarar como testigo en el juicio ha sido Víctor Ábalos, el hijo mayor del exministro, que ha negado a preguntas de las partes haber hablado "nunca" en clave con Koldo García ni con nadie. Además, ha negado haber sido "custodio" del dinero de su padre, aunque ha reconocido que le hizo diversos préstamos. Por otra parte, ha rechazado también haber llevado a cabo negocios con Koldo García, si bien, ha admitido haberlos hecho con la empresa de la mujer del exasesor. También Víctor Ábalos ha explicado que gran parte de su trabajo se desarrolla en Colombia, y que todos sus viajes a ese país fueron por "motivos de trabajo". A continuación ha sido el turno de declarar como testigo Ignacio Díaz Tapia, que es un socio de Áldama, pero ha rechazado contestar a las preguntas alegando que estaba imputado en otra causa que se sigue en la Audiencia Nacional, y podría perjudicarle en su defensa. Después ha tenido que declarar como testigo el hermano de Koldo García, Joseba García, quien el fiscal cree que fue a la República Dominicana a recoger dinero de comisiones para el exministro y su asesor, pero también ha rechazado contestar a la mayoría de preguntas, porque al igual que el anterior testigo, está también imputado en otra causa en la Audiencia Nacional. También está citada en esta primera jornada Jéssica Rodríguez, que fue pareja de Ábalos y cuya contratación en dos empresas públicas centra parte de la acusación, al considerar el fiscal que el exministro promovió su fichaje, pese a que nunca "desempeñó tarea alguna". Asimismo serán preguntados varios trabajadores de estas empresas, como quien fue jefa de Jéssica Rodríguez. El caso Koldo llega a juicio con más de 75 testigos y varias personalidades destacadas: ¿quién es quién? Àlex Cabrera / InfografíaRTVE* Y declarará también el conductor que llevó a la empresaria Carmen Pano -investigada por un fraude millonario de hidrocarburos- a la sede del PSOE para que esta efectuase, siempre según su versión, la primera entrega de 90.000 euros que dice haber llevado.

Ábalos y Koldo llegan en furgón al Supremo José Luis Ábalos y el que fuera su asesor ministerial, Koldo García, han allegado al Supremo en furgón policial desde la prisión de Soto del Real, donde permanecen desde el pasado mes de noviembre ante el riesgo de fuga. “🔴 José Luis Ábalos y Koldo García ya han llegado en furgón desde Soto del Real al Tribunal Supremo, donde hoy comienza el juicio del 'Caso Mascarillas'



▪️Ambos se sientan en el banquillo junto con el empresario Víctor de Aldama acusados del cobro de comisiones



🎙️ @gema_alfaro pic.twitter.com/qXPKRmAjwH“ — Radio 5 (@radio5_rne) April 7, 2026 Ambos se sientan en el banquillo de los acusados junto con el empresario y presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama. El Supremo celebrará 13 sesiones hasta el 30 de abril. A los tres se les acusa de concertarse para aprovechar los cargos que tenía Ábalos en aquella época como ministro y secretario de Organización del PSOE, para beneficiar a empresas promovidas por Aldama, entre otras cuestiones, en dos contratos públicos de mascarillas a cambio de presuntas comisiones ilegales. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, mientras que las acusaciones populares, lideradas por el PP piden 30 años para ambos. En el caso de Aldama, la petición es de 7 años, al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia, que fue precisamente lo que le sacó de prisión, donde estuvo poco más de un mes por otro caso, el del caso de hidrocarburos.