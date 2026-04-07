DIRECTO: El hijo de Ábalos niega ser "custodio" del dinero de su padre ni hablar con Koldo "en clave"
- Ha arrancado el juicio contra Ábalos y Koldo García por presunta corrupción en la compra de mascarillas
- Torres y Armengol niegan haber intervenido en la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión
El Tribunal Supremo celebra desde este martes el primer juicio del caso Koldo, el referido a las presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de Covid en 2020, y por el que se sientan en el banquillo de los acusados el exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos y el que fuera su asesor ministerial, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.
La vista oral ha arrancado con la lectura de las declaraciones por escrito de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ambos estaban citados como testigos por sus cargos al frente del Govern de las Illes Balears y del Gobierno de las islas Canarias, respectivamente, en la etapa en la que se produjo la compra de mascarillas que se enjuicia ahora.
Tanto Armengol como Torres han negado en sus escritos haber tenido nada que ver con la contratación de la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, y han apuntado que supieron de la compra de material sanitario que se hizo en cada una de sus autonomías con posterioridad a que se hicieran.
En el caso de Torres, ha explicado que él hizo un seguimiento de la compra de material cuando supo que el Gobierno canario no lo había pagado. Mientras que Armengol, ha asegurado que fue bastante tiempo después cuando se enteró de esas contrataciones.
Sí, siguiendo el guión previsto, lo primero que se ha hecho en esta primera
sesión del juicio ha sido
leer los informes tanto de la presidenta del Congreso, de Francina
Margol, que por aquel entonces era presidenta de la comunidad autónoma de
las
Islas Baleares, y del ministro Ángel Víctor Torres, presidente por aquel
entonces de las Islas Canarias
Ambos se han desvinculado, en concreto Ángel Víctor Torres ha dicho que todos
se concluyó que fueron realizados con rigor
técnico y administrativo, mientras que Armengol ha negado cualquier tipo de
presión para contratar con la empresa
en cuestión. Después de la lectura de esos informes
y de la resolución de alguna que otra cuestión..
ha empezado ya la primera de las testificales, en este caso del hijo
presidente
mayor del exministro, del
exministro Ávalos, de Víctor Ávalos, que está contestando ahora mismo a las
preguntas tanto de las acusaciones
dado dinero a su padre procedente de Colombia, también ha negado algo de lo
que en los informes de la
UCO se le había acusado en varias ocasiones, de usar lenguaje en clave,
de algún tipo de lenguaje encriptado
Y ha dicho, por ejemplo, que la situación actual de su padre, la
situación económica, es nefasta.
Ha sido exactamente la palabra
que ha usado... ...que la de su padre y la de toda su
familia, también la suya propia..
que se que sus ingresos han pasado de 100 a 0 desde que todo este proceso ha
comenzado y que por eso por ejemplo ha tenido que hacer algún
tipo de intervención televisiva para poder dar algún que otro dinero que su
padre pueda usar en la cárcel
Respecto del señor Ávalos, nunca mantuve
conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario, ni
él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo.
Nunca
he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones
públicas
Por tanto, en esta afirmación incluyo, claro está, a la sociedad soluciones de
gestión
de mis ingresos
de mi cuenta bancaria.
¿Ha realizado pagos a su padre entre 2022 y 2024?
Un préstamo personal de 20.000 euros
Tras la lectura de las testificales, la abogada de Koldo García ha pedido la suspensión del juicio porque tiene un recurso ante el Constitucional. Por su parte, la defensa de Ábalos se ha adherido a esa petición. Pero tanto la Fiscalía como la acusación popular, liderada por el PP, y el letrado de Aldama, se han mostrado en contra. Sin embargo, el presidente del tribunal ha dicho que la suspensión es competencia del Constitucional y que ellos no tienen que decidir.
El hijo de Ábalos niega ser "custodio" del dinero de su padre ni hablar con Koldo "en clave"
El primero en declarar como testigo en el juicio ha sido Víctor Ábalos, el hijo mayor del exministro, que ha negado a preguntas de las partes haber hablado "nunca" en clave con Koldo García ni con nadie.
Además, ha negado haber sido "custodio" del dinero de su padre, aunque ha reconocido que le hizo diversos préstamos. Por otra parte, ha rechazado también haber llevado a cabo negocios con Koldo García, si bien, ha admitido haberlos hecho con la empresa de la mujer del exasesor.
También Víctor Ábalos ha explicado que gran parte de su trabajo se desarrolla en Colombia, y que todos sus viajes a ese país fueron por "motivos de trabajo".
A continuación ha sido el turno de declarar como testigo Ignacio Díaz Tapia, que es un socio de Áldama, pero ha rechazado contestar a las preguntas alegando que estaba imputado en otra causa que se sigue en la Audiencia Nacional, y podría perjudicarle en su defensa.
Después ha tenido que declarar como testigo el hermano de Koldo García, Joseba García, quien el fiscal cree que fue a la República Dominicana a recoger dinero de comisiones para el exministro y su asesor, pero también ha rechazado contestar a la mayoría de preguntas, porque al igual que el anterior testigo, está también imputado en otra causa en la Audiencia Nacional.
También está citada en esta primera jornada Jéssica Rodríguez, que fue pareja de Ábalos y cuya contratación en dos empresas públicas centra parte de la acusación, al considerar el fiscal que el exministro promovió su fichaje, pese a que nunca "desempeñó tarea alguna". Asimismo serán preguntados varios trabajadores de estas empresas, como quien fue jefa de Jéssica Rodríguez.
Y declarará también el conductor que llevó a la empresaria Carmen Pano -investigada por un fraude millonario de hidrocarburos- a la sede del PSOE para que esta efectuase, siempre según su versión, la primera entrega de 90.000 euros que dice haber llevado.
Ábalos y Koldo llegan en furgón al Supremo
José Luis Ábalos y el que fuera su asesor ministerial, Koldo García, han allegado al Supremo en furgón policial desde la prisión de Soto del Real, donde permanecen desde el pasado mes de noviembre ante el riesgo de fuga.
“🔴 José Luis Ábalos y Koldo García ya han llegado en furgón desde Soto del Real al Tribunal Supremo, donde hoy comienza el juicio del 'Caso Mascarillas'— Radio 5 (@radio5_rne) April 7, 2026
▪️Ambos se sientan en el banquillo junto con el empresario Víctor de Aldama acusados del cobro de comisiones
🎙️ @gema_alfaro pic.twitter.com/qXPKRmAjwH“
Ambos se sientan en el banquillo de los acusados junto con el empresario y presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama. El Supremo celebrará 13 sesiones hasta el 30 de abril.
A los tres se les acusa de concertarse para aprovechar los cargos que tenía Ábalos en aquella época como ministro y secretario de Organización del PSOE, para beneficiar a empresas promovidas por Aldama, entre otras cuestiones, en dos contratos públicos de mascarillas a cambio de presuntas comisiones ilegales.
La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, mientras que las acusaciones populares, lideradas por el PP piden 30 años para ambos. En el caso de Aldama, la petición es de 7 años, al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia, que fue precisamente lo que le sacó de prisión, donde estuvo poco más de un mes por otro caso, el del caso de hidrocarburos.
El Gobierno subraya la diferencia de respuesta ante la corrupción
Fuentes del Gobierno han admitido que "la corrupción existe", pero han apuntado que "la respuesta no es la misma". "El PSOE ha colaborado con la Justicia desde el primer momento" y han señalado que los hechos investigados son "ajenos al partido".
Además, estas mismas fuentes han incidido en que el Ejecutivo ha puesto en marcha "medidas concretas" ante la corrupción como establecer "el delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, la protección de informantes, y el primer Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción de la historia de España, elaborado con la OCDE, el GRECO y la Comisión Europea".
"Esa es la diferencia entre un partido que actúa y un partido que encubre, destruye pruebas y persigue adversarios con los aparatos del Estado", han asegurado en alusión al PP y el caso Kitchen, que también se juzga estos días.
(NOTICIA EN DESARROLLO...)