El Supremo descarta la prisión provisional para Ábalos y Koldo

El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves poner en libertad al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García antes del juicio por el caso de las mascarillas, que arranca el próximo 7 de abril. Ha tomado esta decisión al considerar que el "riesgo de fuga" persiste ante la "proximidad" de la vista oral.

Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre. Sus defensas pidieron al Supremo su puesta en libertad ante la "inexistencia de riesgo de fuga" y para asegurar "su pleno respeto al derecho de defensa" en el juicio. Alegaron que resultaba difícil preparar la defensa junto a sus letrados si siguen en prisión.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a su excarcelación. Subrayó precisamente que "la inminencia del juicio oral unida a la gravedad de las penas solicitadas incrementan el riesgo de fuga". Un argumento con el que ahora coincide el alto tribunal.

El Tribunal Supremo recuerda que ya apoyó la necesidad de dar a los acusados tiempo y espacio para preparar el juicio y realizar las pruebas testificales, periciales y documentales oportunas. Por ello, ambos deberán solicitar al centro penitenciario que les faciliten estos recursos para garantizar su derecho de defensa.

"Como dijimos, los interesados deberán dirigirse al centro penitenciario en el que están internados, para que los mismos, en aplicación del ordenamiento vigente, habiliten espacios y tiempo para facilitar el derecho de defensa", ha indicado el tribunal.

El Supremo sentará en el banquillo a Ábalos y Koldo por presuntos contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia. Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su exasesor, mientras que las acusaciones particulares elevan la petición hasta 30 años de cárcel. Para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, se solicitan siete años, debido a su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.