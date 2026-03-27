El Supremo descarta la prisión provisional para Ábalos y Koldo
- El alto tribunal considera que el "riesgo de fuga" persiste ante la "proximidad" de la vista oral, el próximo 7 de abril
- También rechaza que testigos como la presidenta del Tribunal de Cuentas declaren por escrito o videoconferencia
El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves poner en libertad al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García antes del juicio por el caso de las mascarillas, que arranca el próximo 7 de abril. Ha tomado esta decisión al considerar que el "riesgo de fuga" persiste ante la "proximidad" de la vista oral.
Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre. Sus defensas pidieron al Supremo su puesta en libertad ante la "inexistencia de riesgo de fuga" y para asegurar "su pleno respeto al derecho de defensa" en el juicio. Alegaron que resultaba difícil preparar la defensa junto a sus letrados si siguen en prisión.
La Fiscalía Anticorrupción se opuso a su excarcelación. Subrayó precisamente que "la inminencia del juicio oral unida a la gravedad de las penas solicitadas incrementan el riesgo de fuga". Un argumento con el que ahora coincide el alto tribunal.
El Tribunal Supremo recuerda que ya apoyó la necesidad de dar a los acusados tiempo y espacio para preparar el juicio y realizar las pruebas testificales, periciales y documentales oportunas. Por ello, ambos deberán solicitar al centro penitenciario que les faciliten estos recursos para garantizar su derecho de defensa.
"Como dijimos, los interesados deberán dirigirse al centro penitenciario en el que están internados, para que los mismos, en aplicación del ordenamiento vigente, habiliten espacios y tiempo para facilitar el derecho de defensa", ha indicado el tribunal.
El Supremo sentará en el banquillo a Ábalos y Koldo por presuntos contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia. Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su exasesor, mientras que las acusaciones particulares elevan la petición hasta 30 años de cárcel. Para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, se solicitan siete años, debido a su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.
El Supremo exige declarar en persona a varios testigos
Al juicio han sido citados más de 75 testigos, entre ellos la presidenta del Congreso y expresidenta balear Francina Armengol y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. También al actual director general de la Policía Nacional Francisco Pardo Piqueras.
El alto tribunal también ha rechazado que algunos testigos, como la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, el director general de la Policía, Francisco Pardo, el expresidente de Renfe, Isaías Táboas, y el exjefe del Gabinete del exministro de Sanidad, Víctor Francos, puedan declarar por escrito, mediante videoconferencia o sin acudir personalmente al TS.
El tribunal que juzgará el caso considera que “no concurren razones de utilidad, seguridad o de orden público, ni tampoco se perturba el adecuado ejercicio del cargo profesional desempeñado”.