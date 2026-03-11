Koldo dice que demostrará "la verdad" ante la Justicia: "Esto acaba de empezar"

La investigación sobre la adjudicación de obra pública en el Parlamento de Navarra ha tenido este miércoles un capítulo destacado con la declaración, ante la comisión que investiga el asunto en la Asamblea autonómica, de Koldo García. El exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos ha señalado durante su comparecencia que "esto acaba de empezar" y se irá conociendo "la verdad con el tiempo". También ha incidido en que defenderá "la verdad ante la justicia" y "asumirá" sus “actos" si es necesario.

Tras su primer turno Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar. Su intervención en esta esta comisión de investigación se ha producido por videoconferencia, desde la cárcel de Soto del Real. Su situación médica, tras sufrir un accidente en el gimnasio del centro penitenciario, desaconsejaba el traslado. La sesión, prevista inicialmente para las diez de la mañana, ha comenzado con dos horas de retraso ya que no ha sido posible realizar la conexión a la hora fijada.

Primer turno de palabra, para Koldo García Antes de comenzar los interrogatorios de los grupos, la presidenta de la Comisión, Irati Jiménez, ha dado a García un turno de palabra. Koldo ha avanzado que comentaría "un par de puntos" y que no diría nada más. Durante esa intervención ha criticado su citación por la Comisión de Investigación: "Que se apunten y tengan su minuto de gloria en este circo político y mediático es un error". Koldo García interviene en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real EFE/ Jesús Diges "Quiero recordarles que seis meses antes (de su detención) puse en conocimiento de la Guardia Civil que me estaban haciendo un seguimiento. En mis años de profesional algo se me quedó. Lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, que fue entrar así en mi domicilio", ha lamentado. Y ha denunciado el "daño" que se ha hecho a su "entorno". Sobre su situación, ha apuntado que tendrá que "asumir" todos sus actos: "Que no se preocupen, los voy a asumir, si tengo que asumir, pero se han destrozado vidas que no tienen nada que ver aquí". "Nadie va a poder borrar lo que se ha dicho sobre mi persona, sobre todo algunos medios. Decir todas las mentiras y barbaridades, no quieren conocer ni saber mi historia. Me preocupa que el día de mañana no se pueda borrar todo lo que han dicho sobre mí. Lo tendrán que arreglar los políticos, a ver cómo lo hacen", ha añadido.

Koldo García dice que "esto acaba de empezar" García ha advertido que "siempre que he dicho algo lo he demostrado", y ha añadido que "esto acaba de empezar, queda muchísimo, hay que tener paciencia. Hay que demostrar, y yo todo lo que he dicho lo he pedido demostrar. Si tenemos todos un poco de sentido común, se pondrán decir las cosas, pero demostrándolas", ha afirmado. Ábalos y Koldo García piden su puesta en libertad "inmediata" para poder preparar el juicio en el Supremo ROCÍO GIL GRANDE Koldo García se ha mostrado con "paciencia y tranquilidad" de cara a poder "demostrar" la "verdad". "Pero hay un proceso judicial que manda sobre encima de todas las cosas. Lo que tengo que hacer es demostrar que todo lo que están haciendo son barbaridades. Voy a demostrar ante la Justicia la verdad. Iremos viendo la verdad con el tiempo, no pueden hacer nada más contra mi persona". "Estoy en la cárcel por cosas que no se han demostrado. Yo tengo mucho tiempo y podré demostrar las cosas, tengo paciencia y tranquilidad. Siempre que he dicho una cosa, la he demostrado", ha reiterado. Antes de terminar su intervención, el exasesor del ministro José Luis Ábalos se ha dirigido a los grupos políticos para decirles que "pueden explayarse", pero que el "día mañana" él podrá "aclarar las cosas a todos los españoles".

"He defendido los intereses de España" Una vez iniciadas las intervenciones de los grupos, Koldo ha roto su silencio en varias ocasiones, a pesar de que se había acogido a su derecho a no declarar, para repetir la idea de "todo a su debido tiempo" o que primero debía responder en la Justicia. La primera vez que ha hablado ha sido cuando el portavoz de UPN, Javier Esparza, le ha acusado de pasar de "proteger a víctimas de ETA a proteger los acuerdos con EH Bildu". García le ha respondido: "No puede poner en duda que he defendido los intereses de España. No se lo cree ni usted. Estamos en un país democrático, ya lo siento. No puede decir a la gente qué tiene que votar. Un mínimo de respeto de algunas cosas". Además, ha repetido que "el tiempo dará o quitará la razón" y ha pedido "calma y tranquilidad" porque "queda mucho". "Pueden decir de todo de mí, pero hay cosas que no me van a poder quitar; lo están intentando, pero no lo van a conseguir. Yo ayudo sin esperar nada a cambio y eso lo sabe también usted", ha dicho para referirse a sus colaboraciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Supremo juzgará a Ábalos y Koldo por el caso mascarillas tras rechazar las cuestiones previas de sus defensas El portavoz del PSN, Javier Lecumberri, ha expuesto que "su derecho a no hablar tiene unas desgraciadas consecuencias" porque su silencio, ha dicho, "a algunos les permite construir todo tipo de teorías, de hipótesis, de conspiraciones, sin ningún límite", "a algunos les permite no respetar el orden de este Estado de Derecho"; "eso les permite a algunos confundir lo que son indicios de un juzgado de instrucción con hechos probados". Lecumberri le ha preguntado si en "los hechos en que está siendo investigado en el Tribunal Supremo, ¿hay alguna obra relacionada con licitaciones públicas en Navarra?", para afirmar, ante el silencio del compareciente, que "ninguna obra licitada por el Gobierno de Navarra está siendo investigada en la causa en la que está usted siendo investigado". El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha cuestionado a Koldo García si "tuvo algún tipo de actuación en relación a Navarra o obras públicas ejecutadas en Navarra" durante su etapa como asesor del ya exministro José Luis Ábalos, sin recibir respuesta. Además, retomando la pregunta formulada por UPN, Araiz se ha interesado "sobre su condición o no en algún momento de confidente de la Guardia Civil". "Nos hubiera gustado preguntarle si en esos momentos fue algún mando de la Guardia Civil quien le invitó a grabar esas miles de conversaciones entre el señor Ábalos, el señor Cerdán y otras muchas personas", ha afirmado. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha sido breve y se ha limitado a formular tres preguntas a Koldo García: "¿Puede haber alguna obra pública adjudicada por el Gobierno de Navarra en la que usted haya intervenido de alguna forma? ¿Le consta que alguna empresa haya obtenido una adjudicación en Navarra por una gestión o intermediación suya o del señor Cerdán? Y si, por tanto, usted participó e intervino en algún procedimiento de adjudicación de obra pública del Gobierno de Navarra". Koldo García ha valorado la brevedad de Azcona y ha indicado que, "en agradecimiento, le puedo decir que con paciencia y un poquito de tranquilidad todo el mundo tendrá sus respuestas". Javier García, portavoz del PP, ha criticado a Koldo que "usted se ha salido con la suya" al no acudir a la Cámara foral y comparecer finalmente por videoconferencia. Ante sus preguntas, el exasesor le ha interpelado que "usted me ha citado aquí para una comisión en Navarra, no para hablar de mi vida". "Eso es lo que le tiene que quedar claro a usted. Hable de la comisión y no de mi vida, porque no la conoce", le ha reprochado. "Ni le he interesado nunca ni creo que le vaya a interesar ahora mismo, porque no va a saber de ella", ha comentado. Una vez finalizado el interrogatorio, Koldo ha apuntado a García que "se le ha olvidado una pregunta". "No me ha preguntado si conozco a Ana. Usted sabrá, porque yo también la conozco. ¿Conoce Gorráiz? Usted ha estado conmigo y con Ana en Gorráiz", le ha dicho, aludiendo a esta urbanización cercana a Pamplona. No ha dado más datos sobre esa mujer.