El Supremo juzgará a Ábalos y Koldo por el caso mascarillas tras rechazar las cuestiones previas de sus defensas

El Tribunal Supremo ha acordado juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García tras rechazar las alegaciones de sus defensas para que la causa de las mascarillas en la que se investiga el cobro de presuntas comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas se remitiera a la Audiencia Nacional, de manera que la vista oral arrancará previsiblemente en el mes de abril.

La Sala de lo Penal ha desestimado las cuestiones previas alegadas por las defensas de Ábalos y Koldo el pasado 12 de febrero en la audiencia preliminar para que el procedimiento de las mascarillas se remita a la Audiencia Nacional y de esta forma retrasar el juicio, una petición que ambas defensas habían reiterado a la Sala esta misma semana.