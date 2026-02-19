Ábalos pide a la Mesa del Congreso que reconsidere su rechazo a la indemnización tras dejar el acta de diputado

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha solicitado este jueves a la Mesa del Congreso que reconsidere el rechazo a la indemnización que se suele dar a los exparlamentarios cuando renuncian a su acta de diputado.

En un mensaje en la red social X, que gestiona su hijo desde que ingresara en la cárcel de Soto del Real, plantea a la Mesa de la Cámara Baja una petición de reconsideración por la que no se le reconoce la indemnización que le "corresponde según el artículo 12 del ‘Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios’".

A juicio del exdiputado, la suspensión no debe extenderse a toda la percepción económica, sino, en su caso, a los conceptos estrictamente ligados a la asistencia/actividad parlamentaria.

En su escrito a la Mesa, Ábalos señala que las cotizaciones a la Seguridad Social no quedarían necesariamente comprendidas en la suspensión porque si ésta "llegara a dejarse sin efecto -por absolución firme o levantamiento de cautelares- procedería al reintegro de las cantidades dejadas de percibir (...) con los intereses legales de demora".