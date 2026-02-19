Enlaces accesibilidad
Ábalos pide a la Mesa del Congreso que reconsidere su rechazo a la indemnización tras dejar el acta de diputado

  • La Mesa rechazó darle la indemnización alegando que cuando dejó el acta había sido suspendido en su condición de diputado
  • Dice que este rechazo supone "una flagrante vulneración" de sus derechos pasivos como diputado
El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo.
El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. EFE/ JJ Guillén
Mª Carmen Cruz Martín
Mª Carmen Cruz Martín

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha solicitado este jueves a la Mesa del Congreso que reconsidere el rechazo a la indemnización que se suele dar a los exparlamentarios cuando renuncian a su acta de diputado.

En un mensaje en la red social X, que gestiona su hijo desde que ingresara en la cárcel de Soto del Real, plantea a la Mesa de la Cámara Baja una petición de reconsideración por la que no se le reconoce la indemnización que le "corresponde según el artículo 12 del ‘Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios’".

A juicio del exdiputado, la suspensión no debe extenderse a toda la percepción económica, sino, en su caso, a los conceptos estrictamente ligados a la asistencia/actividad parlamentaria.

En su escrito a la Mesa, Ábalos señala que las cotizaciones a la Seguridad Social no quedarían necesariamente comprendidas en la suspensión porque si ésta "llegara a dejarse sin efecto -por absolución firme o levantamiento de cautelares- procedería al reintegro de las cantidades dejadas de percibir (...) con los intereses legales de demora".

Cree que es una "flagrante vulneración" de sus derechos

Para el exparlamentario, este rechazo a la indemnización supone "una flagrante vulneración" de sus derechos pasivos como diputado, "sin justificación alguna y sin cobertura legal".

Ábalos renunció a su acta de diputado el pasado 28 de enero después de que la Mesa del Congreso, que le había suspendido en su condición de diputado, sin sueldo y sin poder ejercer su voto al ingresar en prisión, rechazara su petición para que se le restituyeran sus derechos y deberes de diputado hasta que el Tribunal Supremo confirmara si le mantenía o no en prisión preventiva.

Tras la renuncia al acta, la Mesa desestimó la petición del exdiputado a cobrar una indemnización, pues los letrados sostenían que no procedía dado que se encontraba suspendido en el momento de dejar el escaño, y no procedía dicha indemnización, que en su caso rondaría los 52.000 euros.

