El Supremo obliga a acudir a Ábalos y Koldo a la audiencia preliminar y rechaza su petición de asistir en videollamada

El Tribunal Supremo ha ordenado que el exministro Jose Luis Ábalos y su exasesor Koldo García comparezcan presencialmente en la audiencia preliminar del caso de las mascarillas del próximo día 12, pese a que ambos habían solicitado seguirla por videoconferencia alegando problemas de salud.

Los siete magistrados que componen el tribunal han dictado una providencia, a la que ha tenido acceso RTVE, que rechaza la solicitud de comparecencia telemática planteada por sus defensas.

El Supremo ha tomado esta decisión tras revisar el contenido de los escritos presentados por el exministro y su exasesor, en los que comunicaban la existencia de diversos problemas médicos, y de los informes médicos aportados por Ábalos y el del Koldo García emitido por los servicios médicos del centro penitenciario de Soto del Real.