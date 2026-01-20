El juez del caso Koldo interroga como investigada a la expareja del exasesor por la compra de mascarillas
- La expareja de Koldo García pidió el archivo provisional de la investigación, pero el instructor lo rechazó
- El juez alegó que hay informes policiales sobre su participación "en maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias"
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo toma este martes declaración como investigada a Patricia Uriz, la expareja del ex asesor ministerial Koldo García, en el marco de la pieza principal sobre las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
La expareja de Koldo solicitó el archivo provisional de la investigación en su contra alegando que desde el inicio de la instrucción no se ha podido evidenciar su participación, directa o indirectamente, en la presunta trama de corrupción.
Sin embargo, el pasado junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno rechazó cerrar la investigación contra Uriz al existir "indicios racionales" de un presunto delito de blanqueo de capitales.
El juez indica que hay informes policiales sobre su participación
El juez se apoyó para ello en la opinión de la Fiscalía, que le recordó "informes policiales sobre la participación" de Uriz "en maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por otro de los investigados y pareja de la misma", como haber "buscado asesoramiento legal" para que una vivienda "sea donada a Koldo García".
Por lo expuesto anteriormente, en este momento procesal, no procede el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones respecto a la investigada, sin perjuicio de lo que resulte en el transcurso y/o avance de la investigación", indicó en un auto.
Por otra parte, el nombre de Uriz aparece también en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos en efectivo realizados por el PSOE para devolver gastos anticipados del exministro José Luis Ábalos, entre otros.
Los investigadores señalaron en su informe que, de las conversaciones entre el exasesor de Ábalos y su entonces pareja, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE -en la calle Ferraz-".