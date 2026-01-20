El juez del caso Koldo interroga como investigada a la expareja del exasesor por la compra de mascarillas

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo toma este martes declaración como investigada a Patricia Uriz, la expareja del ex asesor ministerial Koldo García, en el marco de la pieza principal sobre las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La expareja de Koldo solicitó el archivo provisional de la investigación en su contra alegando que desde el inicio de la instrucción no se ha podido evidenciar su participación, directa o indirectamente, en la presunta trama de corrupción.

Sin embargo, el pasado junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno rechazó cerrar la investigación contra Uriz al existir "indicios racionales" de un presunto delito de blanqueo de capitales.