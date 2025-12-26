La Audiencia Nacional llama a declarar como imputada a la expareja de Koldo García el 20 de enero
- Ha sido citada por su presunta participación en las compras irregulares de mascarillas durante la pandemia
- Sin embargo, el informe de la UCO también muestra la relación con los pagos en metálico del PSOE
La Audiencia Nacional ha citado a declarar a la expareja de Koldo García, Patricia Uriz, el 20 de enero, dentro de conocido como caso Koldo. Esta ya figuraba como investigada en la causa. Se trata de una decisión del juez que dirige el caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno.
El juez ha llamado a declarar a Uriz para interrogarla en el marco de la investigación principal de la causa, la relativa a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. No lo hace en relación con la investigación de los pagos en metálico del PSOE.
El pasado mes de junio, el juez instructor rechazó cerrar la investigación contra Uriz al existir "indicios racionales" de un presunto delito de blanqueo de capitales. La mujer solicitó el archivo provisional de la investigación en su contra, alegando que no se había podido evidenciar su participación en la presunta trama de corrupción.
El juez Moreno en aquel momento afirmó que, "aunque podría ser que no existen indicios racionales de criminalidad sobre los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, sí que existen respecto del delito de blanqueo de capitales".
Maniobras para ocultar el origen ilícito del dinero
En aquel momento, el juez se apoyó en la opinión de la Fiscalía, que le recodó los "informes policiales sobre la participación" de Uriz "en maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por otro de los investigados y pareja de la misma". Maniobras como buscar "asesoramiento legal" para que una vivienda "sea donada a Koldo García".
El juez indicó en un auto que, "por lo expuesto anteriormente, en este momento procesal, no procede el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones respecto a la investigada, sin perjuicio de lo que resulte en el transcurso y/o avance de la investigación".
También aparecen menciones a Uriz en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos en efectivo realizados por el PSOE. El objetivo de estos era devolver gastos anticipados del exministro José Luis Ábalos, entre otros.
Relación con los pagos en efectivo del PSOE
Los investigadores han señalado en su informe que "parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz".
En una de las conversaciones recogidas por la UCO, Uriz le dijo a Koldo, en septiembre de 2018, que ya tenía "el sobre de Ferraz". Añadía que se lo llevaba "en el coche a Balbina y te lo dejo allí". La Guardia Civil cree que la pregunta hace referencia a "la residencia oficial de Ábalos durante su etapa ministerial, situada en la calle Balbina Valverde de Madrid".
Otra conversación, de febrero de 2019, muestra que Uriz le escribió a Koldo que "el jefe se ha ido sin que le diera el money" pidiéndole que viniera al día siguiente "porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón". Además, añadió que se dirigía a "Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa".
La UCO también aportaba conversaciones de WhatsApp en las que Koldo y Uriz hacían recuento. Así, en junio de 2019, el exasesor de Ábalos preguntó a su mujer: "Lo de José es mío o de él". Y ella respondió: "Déjame mirar un segundo, pero creo que de él".