La Audiencia Nacional llama a declarar como imputada a la expareja de Koldo García el 20 de enero

La Audiencia Nacional ha citado a declarar a la expareja de Koldo García, Patricia Uriz, el 20 de enero, dentro de conocido como caso Koldo. Esta ya figuraba como investigada en la causa. Se trata de una decisión del juez que dirige el caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno.

El juez ha llamado a declarar a Uriz para interrogarla en el marco de la investigación principal de la causa, la relativa a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. No lo hace en relación con la investigación de los pagos en metálico del PSOE.

El pasado mes de junio, el juez instructor rechazó cerrar la investigación contra Uriz al existir "indicios racionales" de un presunto delito de blanqueo de capitales. La mujer solicitó el archivo provisional de la investigación en su contra, alegando que no se había podido evidenciar su participación en la presunta trama de corrupción.

El juez Moreno en aquel momento afirmó que, "aunque podría ser que no existen indicios racionales de criminalidad sobre los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, sí que existen respecto del delito de blanqueo de capitales".

Maniobras para ocultar el origen ilícito del dinero En aquel momento, el juez se apoyó en la opinión de la Fiscalía, que le recodó los "informes policiales sobre la participación" de Uriz "en maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por otro de los investigados y pareja de la misma". Maniobras como buscar "asesoramiento legal" para que una vivienda "sea donada a Koldo García". El juez indicó en un auto que, "por lo expuesto anteriormente, en este momento procesal, no procede el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones respecto a la investigada, sin perjuicio de lo que resulte en el transcurso y/o avance de la investigación". También aparecen menciones a Uriz en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos en efectivo realizados por el PSOE. El objetivo de estos era devolver gastos anticipados del exministro José Luis Ábalos, entre otros.