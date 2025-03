La exmujer de Koldo García no acude a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado

La exmujer de Koldo García, quien fuera asesor en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y que da nombre al caso Koldo, no ha acudido a declarar en su cita en el Senado en la comisión de investigación impulsada por el PP y ha vuelto a ser citada para el 7 de marzo, según fuentes del PP en la Cámara Alta.

Después de que en la jornada de este miércoles asegurase que no había recibido notificación ninguna y el PP le recordase que era obligatorio acudir por ley, aunque decidiese no declarar una vez allí en la Cámara Alta, Patricia Úriz no se ha presentado a las 10.30, hora prevista para la declaración.

Fuentes de la exmujer de Koldo, aseguraron este miércoles a la agencia Europa Press, que no había recibido notificación, negaron que un familiar recogiesen para ello y subrayaron que se enteraron de esta situación por los medios.

También explicaron que se pondrían en contacto con el Senado para saber qué han hecho para notificarle y avisaron de que no se ha cumplido lo que marca la ley para las notificaciones.