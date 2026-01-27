Antxon Alonso, socio de Cerdán, se niega a contestar en la Comisión de investigación en el Parlamento de Navarra

El empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Parlamento de Navarra, sobre las obras públicas del Gobierno navarro.

Alonso había sido citado para que esclareciera qué papel tenía su empresa en la trama que investiga también la UCO y, en especial, en las obras de los túneles de Belate, pues inicialmente Servinabar formaba parte en un 15% de la UTE adjudicataria de la obra, junto con Acciona y Osés Construcción.

En su primer turno de palabra, el empresario ha indicado que no iba a responder a las preguntas de los grupos, argumentando que se encuentra en un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo.

También en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, Antxon Alonso se negó a declarar alegando la misma razón que este martes.

El pasado mes de diciembre, Alonso fue detenido en el marco de una investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron detenidos también la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.