Antxon Alonso, socio de Cerdán, se niega a contestar en la Comisión de investigación en el Parlamento de Navarra
- Argumenta que se encuentra en un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo
- Tampoco declaró en la comisión del Senado sobre el mismo caso cuando fue citado
El empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Parlamento de Navarra, sobre las obras públicas del Gobierno navarro.
Alonso había sido citado para que esclareciera qué papel tenía su empresa en la trama que investiga también la UCO y, en especial, en las obras de los túneles de Belate, pues inicialmente Servinabar formaba parte en un 15% de la UTE adjudicataria de la obra, junto con Acciona y Osés Construcción.
En su primer turno de palabra, el empresario ha indicado que no iba a responder a las preguntas de los grupos, argumentando que se encuentra en un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo.
También en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, Antxon Alonso se negó a declarar alegando la misma razón que este martes.
El pasado mes de diciembre, Alonso fue detenido en el marco de una investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron detenidos también la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Pocas explicaciones en la comisión
La comisión de investigación en el Parlamento de Navarra lleva meses investigando la adjudicación de estas obras, pero en el último mes, ninguna de las personas que estaban citadas han dado explicaciones. Ocurrió primero con los técnicos de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico, que alegaron ser funcionarios del Estado para no ir al Parlamento foral y la pasada semana con los directivos de Acciona.
El presidente del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales, no acudió y envió a un representante que el Parlamento no había citado y el exdirectivo de Acciona Construcción Justo Vicente Pelegrini acudió a la Comisión, pero se acogió a su derecho de no declarar por estar investigado por el Tribunal Supremo.
De las tres empresas que formaban parte de la UTE, Acciona no ha dado explicaciones, aunque Entrecanales ha sido citado de nuevo para el 9 de febrero, Osés Construcción está citada este miércoles.
Durante muchas de las comparecencias anteriores en la Comisión, varios comparecientes y muchos grupos políticos se han preguntado qué le aportaba Servinabar a dos grandes empresas como Acciona u Osés. Según uno de los informes de la UCO, la empresa se llevaba el 2% de las obras que eran adjudicadas a Acciona Construcción, pero en varias obras en Navarra concurría en UTE con un porcentaje mayor.