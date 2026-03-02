Koldo García pide al Supremo que devuelva la causa sobre las mascasarillas a la Audiencia Nacional
- Lo hace tras el nuevo informe de la UCO que implica a Pardo de Vera en la trama de las mascarillas
El exasesor ministerial Koldo García ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo, en el que solicita que devuelva a la Audiencia Nacional la causa que se sigue en el alto tribunal contra él, contra el exministro José Luis Ábalos y el empresario y presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama por la trama de la compra irregular de mascarillas durante la pandemia.
Lo hace tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el caso Koldo. Según este documento, Pardo de Vera habría tenido relación en algunas de las adjudicaciones sospechosas de la trama por la compra de mascarillas y habría intentado borrar correos electrónicos.
Para la defensa de Koldo García, existe "vulneración del principio non bis in idem", ya que el informe proporciona una "prueba material evidente" de que se está llevando a cabo "una doble persecución simultánea por los mismos hechos en dos órganos judiciales".
Además, también denuncia que se está vulnerando el derecho a la defensa de su cliente porque no se le devuelven sus dispositivos electrónicos intervenidos.
También lo solicitó en la vista de cuestiones preeliminares
En su escrito, la defensa de Koldo García vuelve a incidir también en otro argumento que ya expuso en la vista de cuestiones preliminares de hace tres semanas. Entonces advirtió de que la competencia del Supremo derivaba de la condición de diputado de Ábalos cuando se inició la causa, pero al haber dejado su escaño este, consideraba que se había "extinguido" ya tal competencia.
Reitera, además, la solicitud porque "se sigue investigando" a García en la Audiencia Nacional "por los mismos hechos que se juzgan" en el Supremo, coincidiendo además que "se investigan en ambas causas a las mismas personas, por los mismos hechos, en el mismo período temporal, y supuestamente bajo las mismas dádivas entregadas por Aldama".
También alega que "si existe una única organización criminal, cuyo objeto único consistiría en la adjudicación fraudulenta de contratos de Adif, Puertos del Estado e Interior, no debiera trocearse en distintos juicios", y además, "debieran acumularse las actuaciones" en la Audiencia Nacional para "evitar que responda dos veces por la misma operativa de presunta corrupción".
En este sentido, subraya que la causa en el Supremo y la de la Audiencia Nacional "se centran en los mismos ocho contratos de emergencia de 2020 adjudicados a Soluciones de Gestión".
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)