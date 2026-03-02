Koldo García pide al Supremo que devuelva la causa sobre las mascasarillas a la Audiencia Nacional

El exasesor ministerial Koldo García ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo, en el que solicita que devuelva a la Audiencia Nacional la causa que se sigue en el alto tribunal contra él, contra el exministro José Luis Ábalos y el empresario y presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama por la trama de la compra irregular de mascarillas durante la pandemia.

Lo hace tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el caso Koldo. Según este documento, Pardo de Vera habría tenido relación en algunas de las adjudicaciones sospechosas de la trama por la compra de mascarillas y habría intentado borrar correos electrónicos.

Para la defensa de Koldo García, existe "vulneración del principio non bis in idem", ya que el informe proporciona una "prueba material evidente" de que se está llevando a cabo "una doble persecución simultánea por los mismos hechos en dos órganos judiciales".

Además, también denuncia que se está vulnerando el derecho a la defensa de su cliente porque no se le devuelven sus dispositivos electrónicos intervenidos.