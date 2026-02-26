La UCO implica a Pardo de Vera en los contratos de mascarillas del caso Koldo y detecta borrados de mensajes

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho llegar a la Audiencia Nacional un nuevo informe en el que implica a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en el caso Koldo. Según este documento habría tenido relación en algunas de las adjudicaciones sospechosas de la trama por la compra de mascarillas y habría intentado borrar correos electrónicos.

Según este documento, al que ha tenido acceso RTVE, la UCO expone que hubo un intercambio de mensajes entre Pardo de Vera y Koldo: "Este intercambio de mensajes permite inferir que Koldo intervino en la selección de Soluciones de Gestión y que, a través de Isabel, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía".

A la luz de lo investigado, la UCO deduce que su implicación en los contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión para Adif y Puertos del Estados fue mayor de la que expuso en su testimonio de ese 21 de febrero de 2024, en el que, recuerda la Guardia Civil, como testigo estaba obligada a decir la verdad.

Asimismo, el informe asegura que parte del examen de los dispositivos electrónicos encautados "ha puesto de manifiesto que parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado".

De este modo, la policía judicial concluye que "se han identificado nuevas comunicaciones que amplían lo previamente informado en relación a la contratación de Soluciones de Gestión y la intervención de Isabel en dicho proceso".

Relación con José Luis Ábalos Los agentes también apuntan que, horas más tarde de declarar como testigo ante la Guardia Civil el 21de febrero de 2024, un día después de la detención de Koldo y otros imputados, Pardo de Vera se puso en contacto con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, balos y le "facilitó el contacto" de una "abogada especializada en materia penal". "No estoy en la investigación que se sepa", respondió Ábalos ,"mostrando sorpresa", a juicio de la UCO. "Espera que le llames, para ti, sí", le dijo Pardo de Vera.