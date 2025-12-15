Cerdán reitera que dará la cara "cuanto tenga que darla" a su salida del Juzgado

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha sostenido a su salida del Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra), tras cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que dará la cara "cuando tenga que darla".

Pasadas las nueve de la mañana, a las 9:16 horas, Cerdán ha llegado en coche al juzgado para cumplir, por segunda vez desde su salida de la cárcel, con la obligación impuesta el juez.

En esta ocasión, a diferencia de hace quince días, eran numerosos los medios de comunicación que le esperaban y que han intentado que el exdirigente socialista respondiera a cuestiones relacionadas con las últimas investigaciones de la UCO y con su comparecencia en el Senado esta semana.

En concreto, los periodistas le han preguntado si sabía algo de "los amaños de la SEPI", a lo que no ha contestado que "nada". Cerdán se ha montado en el coche que le esperaba en la puerta del Juzgado y sin responder a nada más, ha pedido con enfado que le dejaran cerrar la puerta del coche.