El Supremo interroga a peritos de la Guardia Civil y de la defensa de Cerdán sobre los audios de Koldo

El juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, interrogará este jueves a los peritos que firmaron los informes de la Guardia Civil y de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán sobre la autenticidad de las grabaciones realizadas por el exasesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023, una de las principales pruebas de la causa, ante las "discrepancias" periciales de una y otra parte.

Puente explicaba en un auto que consideraba necesario escuchar a los dos peritos de parte y a los cuatro de la Guardia Civil "a fin de aclarar, completar o precisar" el resultado de sus informes, para poder valorarlos.

El magistrado considera "relevante" conocer "hasta donde resulte técnicamente posible, los extremos relativos a si las conversaciones que se reflejan en los archivos de audio que han sido objeto de las pericias (...) fueron grabados directamente en los terminales en los que se hallaron" —los incautados durante el registro en la casa de Koldo— "o si pudieran proceder de otros archivos de audio".

Su objetivo es determinar "si dichos archivos de audio resultan auténticos, en el sentido de que pueda descartarse, en términos de razonabilidad, que hayan podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición" como asegura un informe pericial presentado por la defensa de Cerdán el 26 de noviembre.

Los peritos de Cerdán aprecian una "manipulación técnica" Dicho informe concluye que los audios presentan "incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas" algo que, según los dos peritos que lo firman, solo puede explicarse "por exportación, reensamblaje o manipulación técnica". Cerdán aporta un informe pericial al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados" Además, sostienen que dichas "irregularidades" no pueden considerarse "accidentales ni atribuibles al funcionamiento ordinario del sistema operativo iOS", propio de los iPhones. El informe de la defensa de Cerdán añade que la calidad técnica de los audios muestra que "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor", por lo que creen que "no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a individuo concreto alguno". Los peritos aprecian una "deficiencia crítica en las pericias oficiales", así como una "ruptura insubsanable en la cadena de custodia lógica" por cuanto avisan de que "no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación". Con todo, los peritos no descartan la hipótesis de orígenes alternativos, como la "captación remota mediante 'spyware'", por lo que "cualquier afirmación de autenticidad original carece de sustento técnico verificable". La defensa de Cerdán ha combatido en todo momento la autenticidad de dichos audios al considerar que el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes podría ser un "agente encubierto" de la Guardia Civil que podría haber fabricado o manipulado las grabaciones o, al menos, provocado ciertas conversaciones, sabedor de que las estaba registrando.