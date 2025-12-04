El Supremo delibera sobre los recursos de Ábalos y Koldo García contra el auto de procesamiento

El Tribunal Supremo revisa este jueves los recursos presentados por el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García contra el auto de procesamiento del magistrado Leopoldo Puente por los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en la pieza principal del denominado caso Koldo.

Serán los magistrados de la Sala de lo Penal Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena quienes, a puerta cerrada, estudiarán los recursos que las defensas de Ábalos y García presentaron contra el auto de pase a procedimiento abreviado, y que aproxima a ambos al juicio oral.

Tras este auto, las acusaciones y la Fiscalía solicitaron elevadas penas de prisión, y ante el posible riesgo "extremo" de fuga por la proximidad del juicio, el juez dictó prisión provisional para Ábalos y Koldo García hace justo una semana.

Pieza principal del caso Koldo Esta pieza está centrada en las presuntas comisiones irregulares en adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia, y es la que está más avanzada. En ella, también está procesado el presunto comisionista Víctor de Aldama, quien se encuentra en libertad, al contrario que Ábalos y García, por la colaboración con la Justicia que le reconocen las acusaciones y el juez. Ábalos y Koldo García afrontan peticiones de hasta 30 años de prisión, y Aldama, siete años. Precisamente, ante estas elevadas peticiones de cárcel y la posible cercanía del juicio, hizo que el magistrado Puente, a petición de la Fiscalía y las acusaciones, decidió enviarlos a prisión preventiva hace una semana. La acusación del PP pide 30 años de prisión para Ábalos y Koldo y siete para Aldama por la trama de mascarillas Este jueves la Sala de Apelación analizará si la investigación -que arrancó en el Supremo a finales de 2024, pero que deriva de la Audiencia Nacional- ha conseguido recabar suficientes indicios para sentarlos en el banquillo junto con Aldama en el que sería el primer juicio del caso Koldo. Según la tesis del instructor y de las acusaciones, los tres se habrían concertado para aprovechar el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE y favorecer así la contratación pública de ciertas empresas introducidas por Aldama "a cambio del correspondiente beneficio económico" para los tres.