El Supremo delibera sobre los recursos de Ábalos y Koldo García contra el auto de procesamiento
- Se trata de la parte del caso Koldo centrada en las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas
- Si se confirma su procesamiento, Ábalos será suspendido como diputado
El Tribunal Supremo revisa este jueves los recursos presentados por el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García contra el auto de procesamiento del magistrado Leopoldo Puente por los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en la pieza principal del denominado caso Koldo.
Serán los magistrados de la Sala de lo Penal Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena quienes, a puerta cerrada, estudiarán los recursos que las defensas de Ábalos y García presentaron contra el auto de pase a procedimiento abreviado, y que aproxima a ambos al juicio oral.
Tras este auto, las acusaciones y la Fiscalía solicitaron elevadas penas de prisión, y ante el posible riesgo "extremo" de fuga por la proximidad del juicio, el juez dictó prisión provisional para Ábalos y Koldo García hace justo una semana.
Pieza principal del caso Koldo
Esta pieza está centrada en las presuntas comisiones irregulares en adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia, y es la que está más avanzada. En ella, también está procesado el presunto comisionista Víctor de Aldama, quien se encuentra en libertad, al contrario que Ábalos y García, por la colaboración con la Justicia que le reconocen las acusaciones y el juez.
Ábalos y Koldo García afrontan peticiones de hasta 30 años de prisión, y Aldama, siete años. Precisamente, ante estas elevadas peticiones de cárcel y la posible cercanía del juicio, hizo que el magistrado Puente, a petición de la Fiscalía y las acusaciones, decidió enviarlos a prisión preventiva hace una semana.
Este jueves la Sala de Apelación analizará si la investigación -que arrancó en el Supremo a finales de 2024, pero que deriva de la Audiencia Nacional- ha conseguido recabar suficientes indicios para sentarlos en el banquillo junto con Aldama en el que sería el primer juicio del caso Koldo.
Según la tesis del instructor y de las acusaciones, los tres se habrían concertado para aprovechar el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE y favorecer así la contratación pública de ciertas empresas introducidas por Aldama "a cambio del correspondiente beneficio económico" para los tres.
Ábalos podría perder su sueldo de diputado
Si la Sala de lo Penal rechaza los recursos y se hace firme el auto de procesamiento, el Congreso suspenderá a Ábalos de sus derechos y deberes como diputado. Será en ese momento cuando deje de percibir su sueldo como parlamentario y perderá el derecho a votar en la Cámara Baja.
Y es que según reza en el artículo 21 del Reglamento del Congreso, "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta".
Ábalos logró su acta de diputado en las últimas elecciones generales de 2023 como cabeza de lista de los socialistas por Valencia. Y aunque el PSOE le suspendió de militancia cuando saltó el caso y le exigió que entregara el acta, como el acta es personal, el exministro decidió mantenerla y pasó al Grupo Mixto. Mientras Ábalos no entregue el acta, seguirá siendo diputado del Congreso, aunque ahora podría quedar suspendido.
En la actualidad, Ábalos cobra un salario base bruto mensual de 3.236,32 euros, a lo que hay que sumar 2.078,92 euros brutos, en concepto de ayuda por ser un diputado fuera de Madrid, lo que hace un total de 5.315,24 euros. Cuando fue expulsado del Grupo Parlamentario del PSOE en febrero de 2024 dejó de ser presidente de la Comisión de Interior, por lo que dejó de percibir 1.646,04 euros que cobraba por ello.