La caída de José Luis Ábalos: de ministro y escudero de Sánchez a "enfrentarse al poder político" y entrar en prisión

José Luis Ábalos ha cambiado el escaño de diputado por las esposas de detenido y el Ministerio de Transportes por la cárcel de Soto del Real en Madrid. El hombre que llegó de Valencia para ganarse la máxima confianza y ser escudero del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la desintegración de su carrera política, mientras el PSOE le da la espalda por su presunta implicación en las distintas tramas del caso Koldo.

Durante cuatro décadas, Ábalos fue sumando cuotas de poder dentro de los socialistas, hasta que en 2017 fue designado como secretario de Organización del PSOE. Un año después, en junio de 2018, alcanzó la cumbre política cuando fue nombrado ministro tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Su ascenso, sin embargo, tuvo fecha de caducidad. En la remodelación del Gobierno de 2021, Sánchez lo apartó de la cartera de Transportes y del puesto de "número 3" de los sin socialistas. Nadie entonces lo entendió.

Tras su salida del Ejecutivo y de la cúpula del partido, comenzó un declive vertiginoso. Ábalos se mantuvo en el Congreso como diputado del Grupo Parlamentario Socialista y logró revalidarlo en las elecciones de julio de 2023, aunque no duraría mucho. Con los primeros avances de la investigación que desembocaría en el caso Koldo, fue suspendido de militancia y se integró en el Grupo Mixto. Ábalos, según afirmó él mismo, se quedó sin "nadie al lado" para "enfrentarse a todo el poder político solo".

El joven de Torrente que escaló puestos en el PSPV Hijo de torero, José Luis Ábalos nació en Torrente en diciembre de 1959 y pronto comenzó un intenso affaire con la política. Sin embargo, los primeros pasos no los dio bajo las siglas del PSOE, sino en el Partido Comunista de España. Se integró en las juventudes del PCE tras la muerte de Franco y permaneció en la formación durante toda la Transición. Con 22 años puso fin a esa etapa y dio el salto al socialismo valenciano, donde comenzó a forjar la carrera que lo llevaría a la primera línea de la política nacional. Un desconocido Ábalos pronto empezó a escalar puestos en el seno del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV). Solo dos años después de afiliarse, en 1983, se convirtió en jefe de la Secretaría del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Poco a poco, la joven promesa fue rodeándose de las personalidades más destacadas del socialismo autonómico hasta lograr su primer cargo electo en los comicios municipales de junio de 1999, cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia. En las dos elecciones sucesivas y durante los años de mayorías absolutas de Rita Barberá, revalidó su cargo en el consistorio de la capital. Durante este tiempo, fue portavoz del grupo municipal socialista. Además, fue diputado provincial en la Diputación de Valencia entre 2003 y 2007. Ábalos, tras el informe de la UCO: "Si la conclusión son 95.000, la película de grandes comisiones queda limitada"

El Congreso de los Diputados fue su entrada a la política nacional Más allá de su carrera política, Ábalos se diplomó en Magisterio por la Universidad de Valencia, aunque apenas se dedicó a su profesión. Dio clase durante unos meses en un colegio público de Quart de Poblet, un municipio al oeste de la ciudad de Valencia. En pleno crecimiento político y con aspiraciones nacionales, presentó su candidatura a Secretario General de los socialistas valencianos en 2008. Sin embargo, y en forma de augurio, esta fue su primera derrota interna en el partido al no obtener los avales suficientes. José Luis Ábalos intentó dar el salto al ruedo de la política nacional ese mismo año. En las elecciones generales de marzo de 2008 concurrió al Congreso de los Diputados por la lista de Valencia, aunque se quedó sin escaño. Sin embargo, pudo entrar en la Cámara Baja en abril de 2009 al ocupar el asiento que dejó libre la diputada Inmaculada Rodríguez-Piñero. Ábalos había llegado a Madrid para resistir. El Supremo divide en dos el caso Koldo y crea una pieza específica sobre las presuntas mordidas de obra pública

Ábalos acompañó a Sánchez en su gira en coche Paralelamente a José Luis Ábalos, un joven Pedro Sánchez también fue ganando peso en el Partido Socialista hasta convertirse en su secretario general en julio de 2014. El actual presidente del Gobierno ganó en el Congreso Extraordinario a Eduardo Madina y a José Antonio Pérez Tapias para alcanzar la máxima responsabilidad dentro del PSOE. Según informó la UCO en uno de sus informes, Santos Cerdán y Koldo García presuntamente actuaron para amañar las elecciones internas. Tras el triunfo de Pedro Sánchez, Ábalos se alineó en sus filas, dando el pistoletazo de salida a la llegada del socialista valenciano al Ministerio de Transportes. El fuerte vínculo entre ambos, terminó de forjarse cuando el Comité Federal del partido forzó a Sánchez a presentar su dimisión como secretario general en 2016. José Luis Ábalos salió de la sede socialista de Ferraz junto a Pedro Sánchez y le acompañó en su gira en coche por España para recabar el apoyo de la militancia y lograr los votos suficientes para su reelección en 2017. Ábalos se convirtió en el fiel escudero de Sánchez. Facturas, favores y contactos: los audios de Koldo García como mediador en su etapa de asesor de Ábalos

Defendió la moción contra Rajoy y fue nombrado ministro de Fomento Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez se enfrentaron en las primarias de mayo de 2017. La socialista andaluza era la candidata del aparato del partido. Sin embargo, con la ayuda de Ábalos y la militancia movilizada en su favor, Sánchez se impuso a Díaz y se volvió a erigir como secretario general del PSOE, esta vez para quedarse. A partir de este momento, el actual presidente del Gobierno depositó su máxima confianza en Ábalos, el hombre que le había ayudado a recuperar el poder interno en el Partido Socialista. Primero, fue nombrado portavoz en el Congreso de los Diputados tras la dimisión de Antonio Hernando y, después, Sánchez le designó como secretario de Organización del PSOE. Tanto es así, que Ábalos fue elegido por su secretario general para defender por el PSOE la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, con la que Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. Como recompensa a su fidelidad, fue nombrado ministro de Fomento en el nuevo Ejecutivo. El Supremo avala la decisión del instructor del caso Koldo de investigar las obras públicas señaladas por Aldama

Primeros escándalos al frente de Transportes Durante su primera legislatura al frente del Ministerio de Fomento, José Luis Ábalos mantuvo una gestión parcialmente desapercibida y vacía de grandes polémicas. Entre otras cuestiones, llevó a cabo la liberación de las autopistas o el conflicto por las licencias de VTC con el sector de los taxis. Posteriormente, encabezó las listas del PSOE por Valencia en los comicios generales de abril de 2019 y en la repetición electoral de diciembre de ese año. Una vez conformado el nuevo Congreso de los Diputados, Ábalos participó en las negociaciones para lograr que Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. Lograda la investidura en enero de 2020, fue nombrado titular del renombrado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ese año, el valenciano se vio envuelto en el caso 'Delcygate' tras reunirse en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, que tenía prohibido entrar en el espacio aéreo Schengen. Precisamente, quien acompañó al ministro a Barajas fue Koldo García, principal implicado de la trama. Este escándalo fue motivo de duras críticas por parte de la oposición, que pidió la dimisión de Ábalos. Finalmente, el Tribunal Supremo archivó el caso al no encontrar indicios suficientes de delito, a pesar de que la número dos de Maduro violó su impedimento de pisar la Unión Europea. El juez archiva la causa sobre Delcy Rodríguez y su paso por el aeropuerto de Barajas

La salida de Ábalos del Gobierno y su distanciamiento con Sánchez En julio de 2021, Pedro Sánchez llevó a cabo una remodelación de su Ejecutivo y retiró a Ábalos de la cartera de Transportes. Fue una gran crisis de Gobierno que afectó a otros socialistas del núcleo duro del presidente, como Carmen Calvo o Iván Redondo. Tras esto, Ábalos renunció también a la Secretaría de Organización del PSOE y defendió su marcha como una "decisión madurada y necesaria" desde el punto de vista personal y familiar. El distanciamiento entre Ábalos y Sánchez fue evidente. Pese a todo, permaneció como diputado y el Grupo Parlamentario Socialista lo designó como presidente de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, puesto que ostentó hasta su salida al Grupo Mixto. Posteriormente, en las elecciones legislativas del 23 de julio de 2023, fue número dos por las listas electorales de Valencia y mantuvo su escaño en el Congreso como diputado del PSOE. Ábalos no renuncia y pasará al Grupo Mixto para defender su "honor": "Me hubiera gustado tener el apoyo de mi partido"