Ábalos y Koldo García: claves de su posible ingreso en prisión
- Las acusaciones populares y la Fiscalía Anticorrupción han pedido endurecer las medidas cautelares
- Ante la proximidad de la apertura de juicio oral, se incrementan las posibilidades de riesgo de fuga
El diputado y ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se enfrentan este jueves a la posibilidad de ir a prisión provisional por la trama de las mascarillas. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a ambos para decidir si modifica las medidas cautelares que pesan sobre ellos, después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares hayan pedido penas de entre 24 y 30 años de prisión de cara al juicio. ¿Pero por qué podrían quedar privados de libertad ahora?
Por el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez Puente ha convocado al exdirigente socialista y su exasesor a una vistilla, a petición de la Fiscalía y de las acusaciones populares. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa. Te contamos las claves.
Medidas cautelares actuales
Al contrario que el ex secretario de Organización Santos Cerdán, que estuvo en prisión provisional hasta la semana pasada, ante el riesgo de posible destrucción de pruebas del caso Koldo, Ábalos y García no han tenido por el momento medidas cautelares tan duras.
Por ahora, ambos tenían impuestas comparecencias quincenales ante la Justicia, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Las acusaciones populares y la Fiscalía ya han avanzado que pedirán modificar las medidas cautelares vigentes.
No es la primera vez que el magistrado tiene que decidir sobre la posible entrada de ambos en prisión preventiva. El pasado junio, tuvo lugar otra vistilla para Ábalos y García, en la que el juez, de acuerdo con la postura de la Fiscalía y en contra de las acusaciones populares, que pidieron su ingreso en prisión provisional, decidió dejarles en libertad con esas medidas cautelares.
La última vez que el juez Puente decidió sobre la entrada en prisión de ambos fue en octubre, cuando les citó también tras el informe de la UCO, que detectó gastos de Ábalos sin justificar por un importe de 95.437 euros y continuos ingresos en efectivo, pero volvió a dejarles en libertad.
Entonces, tanto Ábalos, como Koldo García se acogieron a su derecho a no declarar. Y aunque las acusaciones populares reclamaron que los dos fueran prisión, el juez Puente siguió el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba suficiente las medidas que tenían ya impuestas.
El juicio, cada vez más próximo
Ya en ese momento, el juez les advirtió que podrían endurecerse las medidas según se acercara el juicio, que está cada vez más próximo, pues hace unas semanas dictó su procesamiento.
A principios de noviembre, el juez propuso sentar en el banquillo de los acusados a Ábalos, Koldo García, así como también al empresario Víctor de Aldama por los presuntos contratos irregulares de mascarillas.
Las partes presentaron la semana pasada sus escritos de calificación de cara al juicio. Las acusaciones populares unificadas, coordinadas por el PP, pidieron 30 años de prisión para Ábalos y García, mientras que para Aldama han solicitado siete años de cárcel.
Además de las penas de prisión, solicitaron para los tres investigados en esta rama del caso Koldo la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y el pago de multas económicas que ascienden a casi 600.00 para Ábalos, y Koldo y 225.000 para Aldama.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción pidió 24 años de prisión para el exdirigente socialista por cinco delitos de corrupción, 19 años y medio de cárcel para el exasesor, y siete años para Aldama.
Además, solicitó para Ábalos y García cuatro millones de euros de multa e inhabilitación para cargo público, mientras que para Aldama también pidió inhabilitación, pero una multa de 3,7 millones de euros.
Riesgo de fuga
Al contrario de las anteriores vistillas que ha celebrado el juez Puente para decidir sobre endurecer las medidas cautelares, como le han solicitado constantemente las acusaciones populares, este jueves sí que podría decidir que tanto Ábalos como Koldo García ingresaran en prisión provisional, porque a medida que se acerca la fecha de juicio, y con las altas peticiones de prisión a las que se enfrentarían, aumenta el riesgo de fuga.
De acordarse esta medida cautelar, se da la circunstancia de que se produciría justo una semana después de que se haya excarcelado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que ha permanecido cerca de seis meses en prisión por el riesgo de destrucción de pruebas.
¿Qué pasará con el acta de diputado de Ábalos?
Ábalos logró su acta de diputado en las últimas elecciones generales de 2023 como cabeza de lista de los socialistas por Valencia. Cuando estalló el caso de la supuesta trama de las mascarillas, y antes de que se conociera la presunta vinculación de Ábalos con la trama, el PSOE le suspendió de militancia por su "responsabilidad política" en el caso y le exigió que entregara el acta, pero como el acta es personal, el exministro decidió mantenerla y pasó al Grupo Mixto.
Dado que era parlamentario y estaba aforado, el Tribunal Supremo tuvo que pedir el suplicatorio al Congreso para poder investigarle, algo que la Cámara Baja concedió.
Así que mientras que Ábalos no entregue el acta, seguirá siendo diputado del Congreso, aun cuando entre en la cárcel. Sin embargo, si finalmente ingresa en prisión provisional, Ábalos será suspendido como diputado.
Según el Reglamento del Congreso, un parlamentario quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta".
¿Cambiarían las mayorías en el Congreso con Ábalos en prisión?
Si entra en prisión preventiva, automáticamente Ábalos sería suspendido de diputado, por lo que no podrá votar, no podrá presentar iniciativas parlamentarias, ni presidir comisiones y, por tanto, no cobrará su sueldo.
Con la posible suspensión del exministro, habría un debate porque cambiarían las mayorías. Hasta ahora, la mayoría está en los 176 diputados de los 350 que componen el hemiciclo. Pero sin Ábalos, serían 349 diputados. La Mesa tendrá que debatir sobre si se cambia la mayoría necesaria en ese caso.
Mientras Ábalos y Koldo afrontan la posibilidad de ir a la cárcel, Aldama, para el que sendas acusaciones piden 7 años de cárcel atendiendo a su colaboración con la Justicia y para el que no han reclamado vistilla, prestará este jueves declaración en la Audiencia Nacional por el informe de la UCO sobre las gestiones de Koldo con el entonces presidente de Canarias y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para la compra de mascarillas y de pruebas de detección del Covid.