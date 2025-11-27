Ábalos y Koldo García: claves de su posible ingreso en prisión

El diputado y ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se enfrentan este jueves a la posibilidad de ir a prisión provisional por la trama de las mascarillas. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a ambos para decidir si modifica las medidas cautelares que pesan sobre ellos, después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares hayan pedido penas de entre 24 y 30 años de prisión de cara al juicio. ¿Pero por qué podrían quedar privados de libertad ahora?

Por el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez Puente ha convocado al exdirigente socialista y su exasesor a una vistilla, a petición de la Fiscalía y de las acusaciones populares. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa. Te contamos las claves.

El juicio, cada vez más próximo Ya en ese momento, el juez les advirtió que podrían endurecerse las medidas según se acercara el juicio, que está cada vez más próximo, pues hace unas semanas dictó su procesamiento. A principios de noviembre, el juez propuso sentar en el banquillo de los acusados a Ábalos, Koldo García, así como también al empresario Víctor de Aldama por los presuntos contratos irregulares de mascarillas. El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas RTVE.es/AGENCIAS Las partes presentaron la semana pasada sus escritos de calificación de cara al juicio. Las acusaciones populares unificadas, coordinadas por el PP, pidieron 30 años de prisión para Ábalos y García, mientras que para Aldama han solicitado siete años de cárcel. Además de las penas de prisión, solicitaron para los tres investigados en esta rama del caso Koldo la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y el pago de multas económicas que ascienden a casi 600.00 para Ábalos, y Koldo y 225.000 para Aldama. La acusación del PP pide 30 años de prisión para Ábalos y Koldo y siete para Aldama por la trama de mascarillas RTVE.es Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción pidió 24 años de prisión para el exdirigente socialista por cinco delitos de corrupción, 19 años y medio de cárcel para el exasesor, y siete años para Aldama. Además, solicitó para Ábalos y García cuatro millones de euros de multa e inhabilitación para cargo público, mientras que para Aldama también pidió inhabilitación, pero una multa de 3,7 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión y la inhabilitación para Ábalos por la trama de mascarillas Pablo de la Fuente

Riesgo de fuga Al contrario de las anteriores vistillas que ha celebrado el juez Puente para decidir sobre endurecer las medidas cautelares, como le han solicitado constantemente las acusaciones populares, este jueves sí que podría decidir que tanto Ábalos como Koldo García ingresaran en prisión provisional, porque a medida que se acerca la fecha de juicio, y con las altas peticiones de prisión a las que se enfrentarían, aumenta el riesgo de fuga. De acordarse esta medida cautelar, se da la circunstancia de que se produciría justo una semana después de que se haya excarcelado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que ha permanecido cerca de seis meses en prisión por el riesgo de destrucción de pruebas. Santos Cerdán, en libertad provisional tras cinco meses en prisión: "Confío en que la verdad se imponga" Noemí San Juan, Pablo de la Fuente