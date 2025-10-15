¿Qué pasará si Ábalos entra en prisión? Claves sobre si podrá cobrar su sueldo o votar en el Congreso

El exministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos ha acudido a declarar este miércoles por cuarta vez en el Tribunal Supremo por su presunta implicación en el caso Koldo. Pero esta no parece que vaya a ser una declaración más. El magistrado Leopoldo Puente va a revisar sus medidas cautelares y podría decretar su entrada en prisión preventiva, como ya hiciera con su sucesor en la Secretaria de Organización del PSOE, Santos Cerdán. ¿Pero qué pasará entonces con su acta de diputado?

Ahora mismo tiene impuestas como medidas cautelares la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado. Algunas acusaciones particulares ya pidieron en anteriores ocasiones su entrada en prisión, por lo que lo han vuelto a solicitar, no así la Fiscalía, que no lo ha pedido. Y si finalmente el juez lo decreta, se abre un escenario inédito y con gran incertidumbre en el Congreso.

¿Seguiría siendo diputado? Ábalos logró su acta de diputado en las últimas elecciones generales de 2023 como cabeza de lista de los socialistas por Valencia. En la actualidad forma parte del Grupo Mixto y esto es así desde febrero de 2024, cuando salió a la luz una supuesta trama de comisiones ilegales durante la pandemia cuando era ministro de Transportes y que afectaba a su exasesor Koldo García. Entonces, el PSOE le suspendió de militancia por su "responsabilidad política" en el caso y le exigió que entregara su acta, pero Ábalos lo rechazó y pasó al Grupo Mixto para defender su "honorabilidad" y "no comprometer" al Grupo Parlamentario Socialista. El acta de diputado es personal y no pertenece al partido, por lo que mientras que Ábalos no la entregue, seguirá siendo diputado del Congreso, aun cuando entre en la cárcel. Según el artículo 22 del Reglamento del Congreso, se pierde la condición de diputado por "decisión judicial firme que anule su elección o proclamación", "por fallecimiento o incapacitación declarada por decisión judicial firme", "por extinción del mandato, al expirar su plazo o disolverse la Cámara" o "por renuncia presentada ante la Mesa del Congreso".

¿Podrá votar? ¿Cobrará su sueldo? Si finalmente el magistrado Puente decretase prisión preventiva para el exdirigente socialista, Ábalos sería automáticamente suspendido como diputado, lo que supondría la pérdida de sus prerrogativas, esto es, no cobraría su salario, no podría pertenecer a ningún grupo parlamentario, y ni podría votar en los Plenos. De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento del Congreso, para ser suspendido como diputado, se tienen que dar tres circunstancias: que haya un suplicatorio -que en el caso de Ábalos está concedido porque fue necesario para que el Supremo pudiera investigarle-, un auto firme de procesamiento y se halle en situación de prisión preventiva.