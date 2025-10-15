El Tribunal Supremo descarta enviar a Ábalos a prisión porque el riesgo de fuga es "moderado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a enfrentarse en el Congreso en una sesión de control que ha estado marcada por la iniciativa del Gobierno de blindar el aborto en la Constitución y el caso Koldo. Un tenso debate que ha coincidido con la comparecencia del exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a quien finalmente el juez ha acordado no enviar a prisión como había solicitado la acusación popular que ejerce el PP, aunque el magistrado aprecia "indicios muy consistentes" de ilícitos rendimientos económicos.

Feijóo ha reprochado a Sánchez "el mundo de la mafia" en el que vive y éste ha asegurado que el líder del PP es "la nada" en una sesión en la que también ha planeado la comparecencia en la comisión de investigación en el Senado de Carmen Pano, la empresaria que declaró ante el juez haber entregado en Ferraz 90.000 euros en metálico por orden del comisionista Víctor de Aldama y proveniente de otro empresario, Claudio Rivas, que lo negó todo en sede judicial y se ha ratificado en lo que dijo.

Por otro lado, Felipe VI ha inaugurado por la tarde en la ciudad peruana de Arequipa el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que tiene lugar hasta el viernes, y que homenajeará al recientemente fallecido Premio Nobel Mario Vargas Llosa por su notable carrera profesional.