El Tribunal Supremo descarta enviar a Ábalos a prisión porque el riesgo de fuga es "moderado"
- Sánchez y Feijóo se han enfrentado en el Congreso en una sesión marcada por el aborto y el caso Koldo
- José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez del Supremo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a enfrentarse en el Congreso en una sesión de control que ha estado marcada por la iniciativa del Gobierno de blindar el aborto en la Constitución y el caso Koldo. Un tenso debate que ha coincidido con la comparecencia del exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a quien finalmente el juez ha acordado no enviar a prisión como había solicitado la acusación popular que ejerce el PP, aunque el magistrado aprecia "indicios muy consistentes" de ilícitos rendimientos económicos.
Feijóo ha reprochado a Sánchez "el mundo de la mafia" en el que vive y éste ha asegurado que el líder del PP es "la nada" en una sesión en la que también ha planeado la comparecencia en la comisión de investigación en el Senado de Carmen Pano, la empresaria que declaró ante el juez haber entregado en Ferraz 90.000 euros en metálico por orden del comisionista Víctor de Aldama y proveniente de otro empresario, Claudio Rivas, que lo negó todo en sede judicial y se ha ratificado en lo que dijo.
Por otro lado, Felipe VI ha inaugurado por la tarde en la ciudad peruana de Arequipa el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que tiene lugar hasta el viernes, y que homenajeará al recientemente fallecido Premio Nobel Mario Vargas Llosa por su notable carrera profesional.
Resumen de la actualidad política del 15 de octubre:
8:04
Buenos días, arranca el minuto a minuto de la crónica política de este miércoles, 15 de octubre. La sesión de control al Gobierno en el Congreso se espera agitada por varios asuntos que provocan la confrontación, sobre todo la iniciativa del Gobierno para blindar la ley del aborto, y el requerimiento enviado a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares para que pongan en marcha el registro de objetorores de conciencia, al que se opone Isabel Díaz Ayuso.
8:07
Sánchez y Feijóo se ven las caras en el Congreso, después del 'Ánimo, Alberto'
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volverán a verse este miércoles las caras en el Congreso, una semana después del 'Ánimo, Alberto' con el que el presidente del Gobierno respondió, entre risas, al anuncio del líder del PP de que lo citarán en la comisión del Senado que investiga la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.
El líder del PP preguntará a Sánchez si considera que es un presidente "decente", un interrogante abierto, como ya viene siendo habitual en el PP, en el que es previsible que Feijóo vuelva a echar mano de los casos de corrupción que afectan al presidente y al PSOE, sobre todo teniendo en cuenta que este mismo miércoles el exasesor ministerial Koldo García y el exministro y ex secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, declaran ante el Tribunal Supremo.
De su lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, pedirá directamente a Sánchez que explique las razones por las que, a su juicio, "el Gobierno protege a los delincuentes y abandona a los españoles honrados".
8:12
Organizaciones sindicales y estudiantiles se movilizan en apoyo al pueblo palestino
Organizaciones sindicales y estudiantiles se movilizan este miércoles en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza". La movilización se produce justo dos días después de la rúbrica del acuerdo por la "paz" entre Israel y Hamás en Sharm el Sheij (Egipto), en el marco del plan para la zona impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La convocatoria, impulsada por varios sindicatos y asociaciones propalestinas, combina manifestaciones, huelgas de 24 horas y paros parciales convocados, busca visibilizar la "complicidad internacional con los ataques en Gaza". Los organizadores mantienen el llamamiento a paralizar la actividad laboral y educativa "para exigir el fin de la masacre y romper relaciones con Israel".
En este contexto, UGT y CC.OO. han convocado paros parciales de dos horas por turno y concentraciones simbólicas en los centros de trabajo públicos y privados del país. La jornada de movilizaciones, que contará con asambleas y concentraciones para denunciar los ataques de Israel en Gaza y Cisjordania, se centrará en tres turnos durante el día: en la mañana, de 10.00 a 12.00 horas; en la tarde, de 17.00 a 19.00; y en los turnos de noche, de 02.00 a 04.00 horas.
8:15
Ábalos afronta una complicada jornada en el Supremo
El exministro de Transportes José Luis Ábalos afronta este miércoles una complicada jornada en el Tribunal Supremo. Está citado a declarar por cuarta vez por su papel en la trama Koldo en un interrogatorio que podría ser determinante para su libertad, ya que se abren ante él dos posibles escenarios en el proceso que queda hasta su procesamiento: que el juez mantenga las medidas cautelares que ya tiene o que, por el contrario, le haga seguir los pasos de su antiguo compañero de partido, Santos Cerdán, e ingrese en la cárcel.
Aunque desde las defensas consideran que las circunstancias de la causa no han cambiado tanto como para decretar su prisión preventiva, lo cierto es que a medida que las diligencias han ido creciendo, también lo han hecho los indicios contra él y, con ellos, la posibilidad de que la Fiscalía pida su ingreso.
8:24
Sumar, Bildu y BNG secundan este miércoles la huelga por Gaza con ausencias de sus diputados
Sumar, Bildu y el BNG secundan este miércoles la convocatoria de paros y huelga convocada en apoyo a Gaza con las ausencias de sus diputados durante distintos tramos del Pleno del Congreso de este miércoles, que acogerá una sesión de control al Gobierno, la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el debate de una moción de los nacionalistas gallegos sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego.
Mientras que centrales sindicales como Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), junto con distintos colectivos sociales, han convocado una huelga de 24 horas, CC.OO. y UGT han optado por partos parciales de dos horas por turnos y concentraciones en los centros de trabajo.
Estas movilizaciones se producirán después de la rúbrica este lunes en Egipto del acuerdo de alto el fuego en Gaza, en el marco del plan de paz para la zona impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
8:28
La empresaria que dijo al juez haber llevado 90.000 euros en metálico a Ferraz comparece en el Senado
La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado recibe este miércoles a la empresaria Carmen Pano, quien aseguró al juez de la operación Delorme que, por orden de Víctor de Aldama, exnovio de su hija, llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE.
Carmen Pano es propietaria de la empresa Combustibles Lucinala, con sede en Badajoz, y está investigada en el caso Hidrocarburos. Su comparecencia, que será la número 88 en la comisión, comenzará a partir de las 10:30 horas. Se da la circunstancia de que su declaración coincide con la del exministro José Luis Ábalos, uno de los principales imputados en el caso Koldo, en el Tribunal Supremo.
8:53
Mónica García: "Creo que el PP tiene muy difícil no blindar el derecho al aborto en la Constitución"
La ministra de Sanidad, Mónica García, cree que el PP lo tiene "muy difícil para no blindar el derecho al aborto en la Constitución", y ha recordado que "cuanto más alto esté blindado más dificil será tocarlo, cuanto más alto esté el derecho más difícil será tocarlo, y por eso quieren blindarlo". Ahora, ha explicado, está protegido por una sentencia de Tribunal Constitucional, pero "puede cambiar, por eso han decidido que se blinde en el articulo 43 haciendo alusión a los derechos de integridad, autonomía".
"El registro de objetores está vigente desde 2023 hace un registro anónimo de profesionales que no quieren practicar el aborto no solo les protege [...] tiene que ser individual y activa, la señora Ayuso no solo está desprotegiendo a las mujeres que quiere un aborto en la publica también a los progfesionales que son objetores de conciencia", ha advertido.
Y ha mostrado su confianza en que Ayuso recogerá cable: "No sabemos cuál es la venganza que se está intentando cobrar con las mujeres". Por eso desde el Ejecutivo este martes le han enviado un requerimiento, y en caso de que no cumpla tendrá que responder ante un juzgado porque "la ley se cumple". Sobre la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de un registro de La interrupción volutnaria del embearazo está en la cartera de servicios, la ha calificado de ".chorrada"
9:03
Rufián asegura que Trump "juega al caos"
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho en los pasillos del Congreso antes del inicio de la sesión que el presidente de Estados Unidos "juega al caos", lo mismo mañana "habla muy bueno, muy mal".
Sobre la posición del PP en relación con el aborto, cree que es "una muestra más de su inutilidad". Y preguntado por la cuota a los autónomos, sobre si le parece bien ha dicho que no.
9:06
Sánchez asegura que su Gobierno es "uno de los más decentes de Europa" y Feijóo responde: "Se castiga al honrado y se premia al indecente"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que su Ejecutivo es "uno de los más decentes de Europa", en respuesta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre si cree que España "tiene un Gobierno decente".
"Señor Sánchez, usted exprime a los que cumplen y protege a los que roba", ha reaccionado el líder del PP. "Trabajar tiene que poder servir para tener una vivienda digna y un proyecto vital", y agrega, "se castiga al honrado y se premia al indecente".
Sánchez le pregunta qué aporta él a la política española: "Le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones". Y ha criticado la gestión del PP ante los errores en el cribado del cáncer de mama en Andalucía.
-
9:16
Abascal pregunta a Sánchez si le sorprende "no poder pisar las calles de España" y el pressidente asegura que sus "proyectos reaccionarios" basan "todo su sustento ideológico en el miedo"
El líder de Vox, Santiago Abascal pregunta a Sánchez: "Usted persigue a los españoles honrados con una nueva vuelta de tuerca mientras continua el expolio fiscal [..] y mientras su hermano vivía en Moncloa, ¿aún le sorprende no poder pisar las calles de España después de todo esto?".
Sánchez responde asegurando que los "proyectos reaccionarios como el suyo basan todo su sustento ideológico en el miedo", en relación con los inmigrantes, el cambio climático y la "mujer libre". "PP y Vox, distintas siglas pero mismo proyecto reaccionario", ha concluido. Abascal le dice que para "miedo el suyo" y "ahora haga esa risa de joker y salga a esparcir las mentiras que haya escrito", sabe que es lo que piensa la mayoría de los españoles, Armengol "no podrá taparlo".
El presidente del Gobierno le ha respondido que lo que quiere es "deshumanizar" y que su proyecto lo que hace es "perpetuar desigualdades", y lo que hacen es "perpetuar la esclavitud" de los inmigrantes".
9:18
Ábalos se encuentra ya en el Supremo para testificar por el caso Koldo
El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha salido del Congreso y se ha dirigido en taxi hacia el Tribunal Supremo donde acaba de llegar. Ha entrado solo, desde un coche y sin hacer declaraciones a los medios, según ha podido saber RTVE.
Ábalos está citado a declarar por cuarta vez por su papel en la trama Koldo en un interrogatorio que podría ser determinante para su libertad, ya que se abren ante él dos posibles escenarios en el proceso que queda hasta su procesamiento: que el juez mantenga las medidas cautelares que ya tiene o que, por el contrario, le haga seguir los pasos de su antiguo compañero de partido, Santos Cerdán, e ingrese en la cárcel.
9:21
Rufián pregunta por la estabilidad legislatura y Sánchez insiste en que aspira a terminarla
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la estabilidad de la legislatura y le ha reprochado la situación inaccesible de la vivienda. Sánchez le ha respondido que aspira a terminar la legislatura y ha recordado los mecanismos avalados por el Instituto de Crédito Oficial y añade que están haciendo todo lo que está a su alcance para "poner fin al problema de la vivienda".
9:29
El PP echa en cara al Gobierno su "corrupción" y Montero le reprocha su rechazo a blindar el aborto
La vicesecretaria del PP Ester Muñoz ha preguntado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si tienen un proyecto para España, o "su único proyecto es tapar la corrupción" de su partido. La ministra ha señalado la creación de empleo, y el aumento de emprendedores y autónomos y ha dicho que esa es "la realidad" del país, no la que ellos "quieren pintar en blanco y negro".
Montero reacciona recordando el rechazo del PP a blindar el aborto en la Constitución y a poner en marcha los registros de objetores de conciencia y afirma que quiere "un país de mujeres libres". A lo que la diputada del PP ha respondido que están "tan acostumbrados a faltar a la verdad -por la corrupción- que ya no distinguen entre la realidad y el relato", y que no entiende que "pleno tras pleno" diga al PP que no presenta propuesta cuando ha presentado 59 proposiciones de ley que han sido "paralizadas" en el Congreso. La ministra insiste en su respuesta en que "no tienen proyecto de país".
9:36
Belarra pregunta sobre la "brutal crisis de vivienda" a Montero que le reprocha la "estrategia electoral"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra pregunta a Montero qué piensa hacer el Gobierno con la "brutal crisis de vivienda" en España. La ministra explica que es la "situación más grave que viven los jóvenes" y recuerda que cuentan con una ley acordada con Podemos cuando formaba parte del Ejecutivo. "No se entiente que en vez de hacer propuestas lo que hacen es ponerse contra esas medidas del Gobierno".
Belarra la propone que responda a un juego de preguntas y respuestas sobre la vivienda, y señala que el Gobierno "no está haciendo nada" y está contribuyendo porque se están comportando como "un auténtico fondo buitre", subastando viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social echando a la gente de sus casa que vive ahí "desde hace años" al mismo tiempo que tienen "800 de esas casas vacías" y le acusa de "alimentar la especulación". Montero le ha preguntado "de qué lado está" y le ha preguntado si considera que el Gobierno "no ha hecho nada", y le ha reprochado que piensen en la "estrategia electoral".
9:49
El PP pide explicaciones a Aagesen por la gestión del Gobierno tras el apagón del 28 de abril
El diputado del PP Juan Diego Requena pregunta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, por su gestión tras el apagón del pasado 28 de abril. Le echa en cara que retrase la comisión de investigación por el apagón, la presidenta de Red Eléctrica le acusa de meter renovables y luego "lavarse las manos". Y Teresa Ribera, dice - en referencia al marido de esta- está "intentando colocar de presidente de la CNMC en sustitución del actual", y lo califica de "vergüenza".
Aagesen asegura que su ministerio ha actuado con diligencia y "rigor técnico" y siempre por el interés general. Le ha recordado que el PP votó en contra del decreto de medidas para paliar los efectos de los apagones. Y le ha dicho que podrían haber votado que sí a aumentar la supervisión del sistema. "Ante una situación tan evidente como una emergencia climática hemos proppuesto un pacto de Estado y ustedes tampoco dicen sí, pero ¿saben lo que se van a encontrar de este lado? Mano tendida".
9:59
Ábalos está citado a esta hora en el Tribunal Supremo
El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha llegado en taxi al Tribunal Supremo para declarar por cuarta vez por su papel en la trama Koldo. Está citado a las 10:00 horas para un interrogatorio que prevé crucial para su libertad, ya que se abren ante él dos posibles escenarios: que el juez mantenga las medidas cautelares que ya tiene o que, por el contrario, le haga seguir los pasos de su antiguo compañero de partido, Santos Cerdán, e ingrese en la cárcel.
Con la incógnita de si guardará silencio o declarará, Ábalos está citado tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, además de poner el foco en esos gastos de Ábalos, encontró pagos en efectivo del PSOE que no le cuadraban con la documentación que este partido remitió al juez.
Un informe que desveló un presunto lenguaje en clave entre los investigados: chistorras (billetes de 500 euros), soles (200 euros) y lechugas (100 euros) o "folios".
10:04
Tellado pregunta a Bolaños cuál es la relación de su Gobierno con la trama de corrupción del caso Koldo y el ministro pide al PP que "no difamen"
El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado dice al ministro Félix Bolaños que lo nota "ausente" y que quizá está preocupado porque tiene la cabez en el Tribunal Supremo donde este miércoles asiste "su amigo José Luis Ábalos", o en el Senado donde comparece la empresaria Carmen Pano. Y muestra una foto publicada por Okdiario del 60 cumpleaños de Ábalos en la que están Sánchez, Montero y él entre otros.Y le pregunta ¿Cuál es la relación de su ministerio con esta trama de corrupción?
Bolaños le recuerda el caso del extesorero del PP que llegó a tener 50 millones de euros en Suiza, pero "no responsabiliza" a los actuales responsables del partido. Y le ha preguntado si sería capaz de no difamar. Tellado le responde que la diferencia es que ellos no nombraron a Bárcenas, pero los que "ahora están investigados" los han nombrado ellos. "¿Por qué llevaba cajas de dinero en efectivo a los ministerios de los que usted forma parte?", le ha preguntado. El ministro le responde que a Bárcenas le nombraron diversos congresos del PP en "varias ocasiones seguidas" y señala que antes el PP era "un partido de Estado".
10:09
Koldo García pide archivar el caso por nulidad a las puertas de la declaración de Ábalos
El exasesor ministerial Koldo García ha invocado la nulidad de la causa en la que está imputado al afirmar que el juez del Tribunal Supremo está indagando en hechos que no formaron parte el suplicatorio concedido por el Congreso para proceder contra el exministro José Luis Ábalos, citado este miércoles.
A las puertas de esta comparecencia, en la que el magistrado ya ha anunciado que revisará las medidas cautelares de Ábalos, quien fuese durante años su asesor ha solicitado el archivo de un procedimiento judicial en el que la Guardia Civil sembró recientemente sospechas sobre gastos del exministro de 95.437 euros que generalmente pagaban Koldo García y su exmujer.
Dice la defensa del exasesor en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, que el juez se está excediendo en sus pesquisas porque el Congreso autorizó el pasado 19 de diciembre proceder contra Ábalos ante los indicios de que se valió presuntamente de su cargo de ministro de Transportes para adjudicar irregularmente contratos sanitarios en pandemia "a cambio de determinados beneficios económicos".
10:11
Feijóo dice que en Ferraz "los billetes corren en un prostíbulo" y Sánchez responde: "La 'caja B' existió en su partido"
La crónica de la sesión de control por Rocío Gil Grande
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a verse las caras en el Congreso, donde se han enfrentado a causa de los casos de corrupción que salpican al PSOE. Lo han hecho, precisamente, el día en que el exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos vuelve a declarar en el Senado por el caso Koldo.
"Las familias que sufren por la cesta de la compra y que no llegan a fin de mes ven cómo en el PSOE y en el Ministerio de Transportes los billetes corren como en un prostíbulo, y su reacción no es disculparse sino otra subida de impuestos a tres millones de españoles", ha espetado Feijóo en la sesión de control, en referencia a la posibilidad de que el Gobierno suba los tributos a los autónomos en 2026. Así, ha asegurado que con el Gobierno de Sánchez solo han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y "su familia". "Eso sí, todos a su sombra y, mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas", ha incidido.
10:13
Ábalos ha comenzado a declarar ante el Tribunal Supremo
Ábalos ha comenzado a declarar por cuarta vez ante el Tribunal Supremo por su papel en la trama Koldo en un interrogatorio que podría ser determinante para su libertad, ya que se abren ante él dos posibles escenarios en el proceso que queda hasta su procesamiento: que el juez mantenga las medidas cautelares que ya tiene o que, por el contrario, le haga seguir los pasos de su antiguo compañero de partido, Santos Cerdán, e ingrese en la cárcel.
Con los antecedentes de Cerdán, que sigue en el Soto del Real (Madrid) por el riesgo de destrucción de pruebas, el estado de la investigación y el aparente rechazo de Ábalos a alcanzar un pacto con la Fiscalía, no se descarta que la vistilla con Puente culmine con su detención. De perder la libertad, quedarían además suspendidos sus derechos parlamentarios y sus retribuciones como diputado del Grupo Mixto.
10:16
¿Qué pasará si Ábalos entra en prisión? Claves sobre si podrá cobrar su sueldo o votar en el Congreso
Un análisis de Mari Carmen Cruz Martín
El exministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos declara este miércoles por cuarta vez en el Tribunal Supremo por su presunta implicación en el caso Koldo. Pero esta no parece que vaya a ser una declaración más. El magistrado Leopoldo Puente podría revisar sus medidas cautelares y decretar su entrada en prisión preventiva, como ya hiciera con su sucesor en la Secretaria de Organización del PSOE, Santos Cerdán. ¿Pero qué pasará entonces con su acta de diputado?
Ábalos logró su acta de diputado en las últimas elecciones generales de 2023 como cabeza de lista de los socialistas por Valencia. En la actualidad forma parte del Grupo Mixto y esto es así desde febrero de 2024, cuando salió a la luz una supuesta trama de comisiones ilegales durante la pandemia cuando era ministro de Transportes y que afectaba a su exasesor Koldo García.
10:18
El juez ha rechazado la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la renuncia del exministro y diputado por Valencia José Luis Ábalos a su abogado por considerar que es fraude de ley y mantiene la comparecencia prevista para este miércoles, con el aviso de que tras ello realizará una vistilla para revisar las medidas cautelares.
Ábalos renunció este lunes a su abogado, a dos días de su nueva declaración en el Tribunal Supremo, dadas las "diferencias irreconducibles" con su hasta ahora defensa que han llevado a un "deterioro irreversible" de la relación entre ambos, si bien no comunicó quién sería su nuevo letrado ni pidió ningún aplazamiento; al contrario, señaló que se estaba preparando la cita "por sí solo".
Sin embargo, Ábalos ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que le designe un abogado de oficio para poder asistir a su declaración, si bien el magistrado ha rechazado también esta pretensión y le ha respondido que su defensa será desarrollada en esta cita por el letrado José Aníbal Álvarez, a cuyos servicios renunció ayer, salvo que el exministro designara a otro en su lugar que estuviera en condiciones de asumir este día su defensa.
10:22
Díaz, a Trump: "El pretendido castigo le va a salir muy caro a los americanos"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en los pasillos del Congreso sobre el presidente de EE.UU. Donald Trump, que el "pretendido castigo que quiere procesar a los españoles le va a salir muy caro a los americanos". Y ha señalado que la "balanza comercial de España de EE.UU. es deficitaria, lo que quiere decir que si el práctica estás políticas va a perjudicar a los niteramericanos el castigo le va a salir muy caro". España va a "defender sus sectores productivos", ha señalado Díaz, "mandan los españoles, no somos su protectorado".
Sobre la posible entrada de Ábalos en la cárcel, Díaz ha dicho a la prensa que prefiere no hacer juicios de valor.
10:26
Micó, sobre el aborto: "Un derecho que debería ser fundamental"
La diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, ha dicho en relación con las acusaciones de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a Sánchez al que ha reprochado que le dé lecciones "en tono machito" sobre el aborto, ha dicho que el jefe del Ejecutivo "está teniendo actitud que tenemos mucha gente desde hace mucho tiempo". Sobre el aborto, ha dicho que es "un derecho que debería ser fundamental esté protegido, a abortar sanidad pública con todas las garantías".
Preguntada por las amenazas de Donald Trump ha dicho que le parece "una más, un chiste, ahora bien luego mal y que no tiene ninguna credibilidad".
En otro orden de cosas, pregundada por si en Compromís ha cobrado en efectivo ha dicho que nunca, que es por transferencia. Sobre José Luis Ábalos, le ha instado a que deje el acta y vaya a la Justicia ordinaria para dar explicaciones porque "hay cosas que no están bien hechas".
10:32
El PP acusa a Marlaska de no dejar investigar la corrupción y el ministro contesta: "Ahora no se destruyen pruebas"
El PP ha vuelto a culpar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de poner "piedras en las ruedas" a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que investigan la corrupción relacionada con la "banda corrupta del Peugeot", en alusión a la campaña de Pedro Sánchez para liderar el PSOE en compañía de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. En su réplica en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Marlaska se ha mostrado "muy orgulloso" del trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en concreto, "de no utilizarlas porque ahora no se investiga al contrincante político ni se destruyen pruebas".
La diputada del PP y portavoz de Interior, Ana Vázquez, ha censurado la gestión de Marlaska en el Ministerio del Interior por "dar medallas pensionadas a los escoltas del galgo de Paiporta" —en alusión al incidente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la dana de Valencia—, así como de retirar efectivos policiales en Ceuta y Melilla, "descabezar" a la Policía Nacional en Cataluña o "maquillar las cifras de criminalidad".
10:35
Ábalos puede responder o no a las preguntas de las partes personadas en este proceso
La declaración del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha empezado a testificar ante el juez a las 10:05. Puede responder o no a las preguntas de las partes. Ábalos ha llegado en taxi solo al alto tribunal en torno a las 09:15 horas, con antelación a su cita ante el juez Leopoldo Puente que el martes rechazó su intento de renunciar 'in extremis' a su abogado, José Aníbal Álvarez. Después tendrá lugar la vistilla en la que el juez podría comunicarle su ingreso en prisión como ocurrió con Santos Cerdán. Así ha informado Irma Frigenti en La Hora de La 1.
Puente vio en ese movimiento de Ábalos de renunciar a su abogado un "fraude de ley", un intento de aplazar la comparecencia en la que se celebrará la conocida vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en la que se valorará si se endurecen sus medidas cautelares
10:41
Ovación del PP a Corina Machado en el Congreso sin el respaldo del resto de grupos
El PP ha celebrado este miércoles, con sus diputados en pie y aplaudiendo durante el pleno del Congreso, la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, un gesto que no ha sido secundado por ningún otro grupo parlamentario.
A propuesta de la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, sus compañeros de bancada se han levantado de sus escaños para aplaudir por unos instantes en honor a Machado y han cuestionado la actitud de los demás parlamentarios.
Fuentes del PP a EFE han considerado especialmente una "pena" que los diputados de Vox hayan negado el aplauso a la premio nobel de la paz.
El PP planteó este martes sin éxito en la Junta de Portavoces al resto de grupos la aprobación en el pleno de una declaración institucional en reconocimiento a la opositora al Gobierno de Nicolás Maduro por su labor en favor de la paz en Venezuela.
Para los populares, María Corina Machado encarna la verdad, la justicia, la paz civil y a las mujeres fuertes y libres, la "némesis absoluta" de los que representa el Gobierno de Pedro Sánchez, según palabras de Álvarez de Toledo durante su pregunta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la sesión de control al Ejecutivo.
10:52
El PP protagoniza un encendido rifirrafe con el ministro Torres tras preguntarle si "va a seguir mintiendo" sobre su vinculación a la trama Koldo
El diputado del PP Eduardo Carazo protagoniza un encendido rifirrafe con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al que "felicita" por el "éxito" de su "campaña" para que le dieran el Nobel a Sánchez y le ha pedido que "rompa su silencio" y felicite públicamente a Corina Machado. Y le pregunta por las informaciones que lo vinculan a la trama Koldo.
Torres ha respondido que no ha comparecido una sino tres veces en relación con ese caso. "En 24 horas les desmonté su vileza, su infamia [...] cuando ese informe vea la luz se sabrán las calumnias que vertieron contra una persona honesta". Carazo le dice que no le recomienda "seguir mintiendo" porque la verdad "siempre se abre paso". Torres le ha preguntado "si va a dimitir" cuando se conozcan las conclusiones porque habrá "difamado a una persona honesta".
10:57
Ábalos se acoge a su derecho a no declarar
El exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez del Tribunal Supremo en el procedimiento por el caso Koldo, según fuentes jurídicas a RTVE.
Tras su comparecencia, que se ha prolongado unos 40 minutos, el juez podría acordar su ingreso en prisión como ocurrió con Santos Cerdán, otro de los investigados en la presunta trama de corrupción. La decisión se conocerá en la vistilla.
11:01
La Fiscalía no solicita el ingreso de José Luis Ábalos en prisión
La Fiscalía no ha solicitado el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, según fuentes jurídicas a RTVE. Las acusaciones populares sí que han solicitado prisión para él.
Sobre Ábalos y su exasesor Koldo García —que comparece este jueves— pesa la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales, si bien en la última ocasión en que declaró, las acusaciones populares ya solicitaron prisión.
11:06
La empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en Ferraz se acoge a no declarar en la comisión Koldo del Senado
La empresaria Carmen Pano, que afirmó en el Tribunal Supremo (TS) y la Audiencia Nacional (AN) haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede federal del PSOE, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, aunque ha asegurado que se ratifica "plenamente" en las dos declaraciones en sede judicial sobre esa cuestión.
En una intervención a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero, Pano ha justificado que al estar imputada en el marco del caso 'Hidrocarburos' de la AN, prestar declaración en la comisión podría interferir en su derecho a la defensa, puesto que los hechos que se abordan en el organismo tienen relación con los que se están investigando judicialmente.
"Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente", ha comentado al respecto, después de pedir "disculpas" a los senadores por no responder a sus preguntas y expresar que escuchará las intervenciones de cada uno de ellos.
11:09
Ábalos no ha declarado porque afirma que se siente indefenso
El exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha decidido no declarar ante el Tribunal Supremo este miércoles porque se siente indefenso, según fuentes presentes en su comparecencia.
La fiscalía anticorrupción dice que no han cambiado las circunstancias para pedir prisión provisional aunque asegura que hay más indicios de criminalidad.
11:12
La Fiscalía no ve delito de odio en palabras de Abascal sobre los incidentes de Torre Pacheco
La Fiscalía del Tribunal Supremo no ha visto delito de odio en unas declaraciones sobre la "inmigración ilegal" realizadas por el líder de Vox, Santiago Abascal, el pasado mes de julio a consecuencia de los incidentes violentos ocurridos en Torre Pacheco (Murcia).
El Ministerio Público ha archivado una denuncia de los Comuns contra Abascal y los dirigentes de Vox Pepa Millán y Carlos Hernández Quero en un decreto, al que ha tenido acceso EFE, en el que alude al "contexto de combate público político" y al "particular contexto de crispación" generado tras lo ocurrido en Torre Pacheco.
Considera la fiscal Consuelo Madrigal que las declaraciones de los dirigentes -—donde los Comuns veían indicios de delito de incitación al odio y de incitación a desórdenes públicos— tienen "escasa potencialidad" para "generar riesgos significativos y reales de incremento de la hostilidad y discriminación sobre determinadas personas o grupos".
La denuncia incluía unas palabras de Abascal en las que señalaba: "Antes la crispación que la paz de los cementerios. Antes la crispación que los españoles callados ante la inmigración ilegal, ante las violaciones, ante los robos, ante los machetazos. Si decir la verdad trae crispación, pues habrá crispación".
11:19
La vistilla ha terminado y la Fiscalía no ha solicitado prisión para Ábalos
La acusación popular ha solicitado prisión para el exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, tras su comparecencia, en la que se ha acogido a su derecho a no declarar. La Fiscalía por el contrario no ha solicitado prisión para él por lo que todo apunta a que lo más probable no acuerde su ingreso en prisión.
Ábalos ha justificado su decisión de no declarar en su situación de indefensión después de que el juez rechazara su intento de renunciar 'in extremis' a su abogado, José Aníbal Álvarez, por "diferencias irreconducibles".
11:25
Sánchez afirma presidir un Gobierno decente ante las acusaciones de corrupción de Feijóo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en la sesión de control al Gobierno que preside uno de los ejecutivos más decentes, estables y eficaces de Europa frente a las acusación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que España está cansada de "pagar su corrupción, su incompetencia y los privilegios de su gente".
En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Feijóo ha resaltado que con Pedro Sánchez han "prosperado" José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y su "familia", "todos a su sombra". "Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el PSOE y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo", ha exclamado.
11:31
El juez tiene que dictar un auto para decidir si endurece las medidas cautelares
Ahora, el juez del Supremo Leopoldo Puente tiene que dictar un auto en el que decida si mantiene las cautelares o las endurece a partir de la petición de la acusación popular, que ha instado al ingreso en prisión como ya hiciera en la última declaración del pasado 23 de junio.
La citación del exministro ha estado marcada por las averiguaciones plasmadas por la UCO en su último informe, donde el juez vio afianzados los indicios sobre la obtención de "ingresos irregulares y opacos" por su parte y por la de su exasesor Koldo García.
Los agentes detectaron "desembolsos" del exministro que ascienden a 95.437 euros, que Ábalos "no habría compensado por vía bancaria". En ese montante, figuran "al menos" 20.799 euros en gastos "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada".
11:35
Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Salud tras la crisis de los cribados de mama
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha remodelado su gobierno coincidiendo con la crisis en los cribados de cáncer de mama por la que dimitió hace una semana Rocío Hernández como consejera de Salud, a la que sustituirá definitivamente Antonio Sanz tras ocuparse de este departamento de forma provisional. Según ha informado Moreno en su cuenta personal de X, Sanz será desde este miércoles consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía.
Moreno también ha avanzado que la portavoz Carolina España asumirá las competencias en diálogo social y simplificación administrativa. Y el consejero de Industria, Jorge Paradela, las de digitalización, incorporando a su área la Agencia Digital de Andalucía (ADA).
11:37
Vuelve a ver la entrevista a la ministra de Sanidad, Mónica García en La Hora de La 1
Entrevista en La Hora de La 1 de TVE a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien se ha referido a la inclusión del derecho al aborto en la Constitución. García defiende que incluirlo en el artículo 43, un apartado que no aborda derechos fundamentales sino "los principios rectores de la política social y económica", era un "procedimiento más sencillo".
"Además en ese artículo sí que se hace mención a los derechos fundamentales. El resultado es un blindaje constitucional fruto del éxito de las mujeres este país. Nos deja en una situación muchísimo mejor", ha explicado, ya que ahora la protección constitucional de la interrupción voluntaria del embarazo está "al albur de que le Tribunal Constitucional cambie su jurisprudencia".
-
11:42
Máxima expectación en el Supremo a la espera de si el juez envía a Ábalos a prisión
Según fuentes presentes Ábalos le ha dicho al juez que renunciar a su abogado no era un fraude de ley que fraude habría sido renunciar a su acta de diputado como le proponía su letrado, con el que quería romper.
Ábalos ha reaccionado así en su comparecencia ante el juez, en la que no ha declarado, después de que el magistrado rechazara su ruptura con el letrado, advirtiendo en ello un "fraude de ley" para evitar esta nueva comparecencia.
11:46
Albares recuerda que España se comprometió con la OTAN a invertir un 2% del PIB
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha recordado que España se comprometió con la OTAN a invertir un 2% del PIB en defensa y ha respondido a las amenazas de Donald Trump por no invertir más que "está fuera de toda duda" el compromiso del país con la organización transatlántica.
En declaraciones a los medios en la ciudad china de Hangzhou, tras mantener una reunión con su homólogo chino, Wang Ji, Albares ha insistido en que España "es un aliado fiable", que cuenta con un despliegue máximo en el flanco este europeo, "fundamental" para la seguridad de la zona.
-
La Generalitat envía a la comisión de investigación de Les Corts un listado de 26 llamadas de Mazón del 29-O
Presidencia de la Generalitat Valenciana ha enviado a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana del 29 de octubre de 2024 un listado de 26 llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, entre las 17:37 horas y las 23:29 horas de ese día, efectuadas desde su teléfono y el de un colaborador.
El escrito, al que ha tenido acceso EFE, enumera las llamadas que hizo el president desde su teléfono móvil corporativo, tanto por teléfono como vía WhatsApp, así como las atendidas y realizadas por Mazón desde el teléfono de un colaborador "cuando los problemas técnicos ocasionados por la dana le impedían utilizar su móvil corporativo".
La primera llamada que se cita es a las 17:37 horas a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y se enumeran dos llamadas al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (a las 21:27 y 21:31 horas), y tres a la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera (a las 20:22, 20:55 y 21:03 horas).
11:58
Fuentes del Gobierno señalan su tranquilidad "máxima" ante el proceso judicial a Ábalos
Sobre el proceso judicial por el que se investiga al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, fuentes del Gobierno han expresado su "máxima tranquilidad" y que no tienen nada más que agregar.
En relación a cómo afectaría a la estrategia parlamentaria del PSOE si Ábalos finalmente va a la cárcel, han señalado que han intentado no depender de ese voto y que no ha sido decisivo desde que está en el Grupo Mixto.
12:09
Compromís afea al PP un comentario al diputado Bordera, que fue en la Flotilla: "Qué gordito has salido de Auschwitz"
Compromís ha denunciado el comentario que el diputado del PP en Les Corts Manuel Pérez Fenoll le ha dirigido al parlamentario de la coalición Juan Bordera, uno de los integrantes que se embarcó en la Flotilla hacia Gaza, antes de comenzar la sesión de este miércoles en el parlamento valenciano.
"Qué gordito has salido de Auschwitz", le ha espetado el 'popular', según Compromís. Una afirmación que ha provocado los reproches de los diputados de la coalición, lo que ha obligado a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), a intervenir.
La situación se ha producido justo antes del inicio del pleno, cuando ha entrado Bordera al hemiciclo, que ha sido recibido entre aplausos por parte de sus compañeros de bancada. En ese mismo momento subía al atril la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, para presentar el proyecto de ley reguladora del acceso al entorno de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia, el primer punto del orden del día del pleno de esta semana.
12:11
Sánchez comparecerá en la comisión Koldo del Senado el 27 o el 30 de octubre
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo el 27 o el 30 de octubre, según han informado este miércoles fuentes del PP. La decisión final la tomará este jueves la mesa de la comisión de investigación que se reunirá y concretará también quiénes serán los senadores que interroguen al presidente, que tienen que ser miembros de dicha comisión.
La mesa está compuesta por tres senadores del PP y dos del PSOE, por lo que los representantes del partido presidido por Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría para decidir la fecha. Ya se conocía que Sánchez iba a acudir al Senado la última semana del mes, pero este miércoles el PP ha concretado en dos las fechas posibles, ya que el martes 28 y el miércoles 29 hay pleno en el Congreso.
Fuentes del PP han avanzado a EFE que es probable que se cite a Sánchez mediante el procedimiento de urgencia, según el cual solo se necesitan tres días de antelación.
12:14
La acusación popular ha pedido el ingreso en prisión de Ábalos con fianza de 650.000 euros
En la vistilla celebrada después de la comparecencia de Ábalos ante el juez para revisar sus medidas cautelares, la acusación popular, cuya representación letrada ejerce el PP, ha pedido el ingreso en prisión provisional o subsidiaria con fianza de 650.000 euros, al alegar que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas, además de que no ha aparecido el dinero que suspuestamente habría cobrado en comisiones en la trama.
Por el contrario, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha apoyado esta petición, es decir, que se repite el escenario del pasado 23 de junio cuando las acusaciones pidieron prisión provisional y el Ministerio Público se desmarcó de ello. Según las fuentes, la Fiscalía ha destacado que se han reforzado los indicios contra él tras el último informe de la UCO, pero ha precisado que no han variado las circunstancias que determinan prisión y que aunque si aprecia riesgo de fuga, entiende que no es suficiente porque es diputado y, además, tiene arraigo aquí.
12:21
Arranca la manifestación estudiantil bajo el lema: "Pararlo todo para parar el genocidio"
La manifestación estudiantil en Madrid, bajo el lema 'Pararlo todo para parar el genocidio', ha arrancado de Atocha pasadas las 12:00 horas, con la presencia de miles de jóvenes que han decidido secundar la huelga general, convocada este miércoles, tras la firma del acuerdo de alto fuego y la liberación de los rehenes. Los manifestantes lanzan consignas como 'Israel asesina, Europa patrocina' o 'Esto no es una paz, es una farsa', informa Melanie Stüber en el canal 24h.
En la marcha convocada por el Sindicato de Estudiantes que se dirige a Sol, se pueden ver carteles como 'La paz de los genocidas es una farsa' y cánticos como '¡Palestina vencerá!'.
La manifestación tendrá su réplica en otras ciudades de España y que se produce, además, después de que el pasado 2 de octubre 4.000 estudiantes alzasen sus voces en las calles de la capital contra el "genocidio" en Palestina, contra el gobierno "sionista" de Netanyahu y en apoyo a la Global Sumund Flotilla que se dirigía hacia Gaza para prestar ayuda humanitaria.
En el manifiesto, el Sindicato de Estudiantes afirma que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pretenden "hacerles tragar con un 'acuerdo de paz' que exculpa a los genocidas de sus crímenes, niega cualquier derecho a la justicia y arrebata Gaza a los palestinos".
12:34
Morant valora el compromiso de "dar voz finalmente" a las víctimas de la dana en el Congreso
La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha valorado este miércoles el compromiso "de dar voz finalmente" a las víctimas de la dana en la comisión de investigación del Congreso a la que está previsto que acudan ellas en primer lugar, y más tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el valenciano, Carlos Mazón.
"Por fin, las víctimas tendrán voz, por fin escucharemos a los máximos responsables de esta tragedia y su negligente gestión, como la del señor Mazón, a la cabeza, y todos los siguientes", ha dicho la también líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, en los pasillos del Congreso. "Vamos a cumplir nuestro compromiso de que las víctimas tengan voz y que sean las primeras a las que les vamos a dar voz aquí en la Comisión del Congreso de los Diputados", ha insistido.
PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y PNV han registrado este miércoles en el Congreso un plan de trabajo que incluye la lista de comparecientes a dicha comisión de investigación y la petición de documentación.
12:42
Prohens reclama que "Europa actúe" ante el "drama" de la inmigración en Baleares
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha reclamado este miércoles en Bruselas que “Europa actúe” ante el “drama” de la inmigración irregular en esta comunidad autónoma y, especialmente, ante el aumento de la llegada de menores no acompañados.
Prohens ha realizado esta petición horas antes de reunirse con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, en un encuentro en el que ha estado acompañada por los presidentes de los consells insulars, instituciones responsables de la acogida de estos menores.
En lo que va de año, han llegado a Baleares 327 pateras con un total de 6.030 migrantes, según un recuento de EFE basado en los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en las islas, lo que supone superar ya el total registrado en todo 2024.
12:52
La UE responderá si hay represalia a un país tras amenaza de Trump a España
La Comisión Europea (CE) ha asegurado este miércoles que responderá "apropiadamente a cualquier medida" comercial contra un Estado miembro de la Unión Europea (UE), tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no elevar su gasto militar al 5% del PIB.
"Responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros", ha declarado el portavoz de la CE Olof Gill durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.
13:00
Nogueras dice que Cataluña quiere apartarse de España por los casos de corrupción
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha rechazado que Junts vaya a apoyar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado porque aún no han pagado a Cataluña los presupuestos anteriores y también ha descartado su apoyo para las subidas de las cuotas de los autónomos que está proponiendo el Gobierno: "Ahogan a la clase media de Cataluña".
Además, ha asegurado que Cataluña quiere apartarse de España por los casos de corrupción que hoy acechan al PSOE pero que antes lo hicieron con el PP y ha rechazado que Junts los haya tenido, alegando que son un partido nuevo, aunque provengan de Convergencia, acechada por los casos de corrupción por el cobro del 3% en adjudicaciones públicas.
Nogueras ha realizado estas declaraciones en Antena 3, recogidas por Europa Press, al ser preguntada por la afirmación de de Pedro Sánchez en la sesión de control en el Parlamento, quien ha asegurado que su Gobierno es de los "más decentes y estables de Europa". A este respecto ha señalado que la respuesta para ella era "fácil" porque es miembro de un partido independentista que cree que lo mejor que le pueda pasar a Cataluña es apartarse de España y gestionar sus propios recursos porque, ha alegado, "hoy es el PSOE, pero ayer era el Partido Popular".
13:13
Almeida: "Las lechugas y las chistorras andaban como Pedro por su casa en Ferraz"
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al exsecretario general de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a que diga la “verdad” después de conocerse que “las lechugas y las chistorras andaban como Pedro por su casa en Ferraz”.
En declaraciones previas a la inauguración del Día de la Distribución 2025, Almeida se ha referido a la comparecencia de este miércoles de Ábalos ante el Tribunal Supremo y ha asegurado que espera que Ábalos "diga de dónde salen las chistorras, de dónde salen las lechugas, cómo entraba el dinero en Ferraz, cómo salía el dinero en Ferraz y cómo se distribuía".
13:19
Una manifestación estudiantil en Barcelona exige poner fin a las relaciones con Israel
Miles de estudiantes se han movilizado en Barcelona para exigir que el Gobierno central y a otras instituciones pongan fin a las relaciones con Israel, y para llamar a un boicot contra este país, en el marco de la jornada de paros y movilizaciones por la situación en Gaza.
Tras una mañana de huelga convocada por los sindicatos de trabajadores y estudiantiles que ha provocado complicaciones en la movilidad en las carreteras catalanas, con cortes en algunas de las vías más transitadas como la AP-7 o la Ronda Litoral, el foco de la protesta estudiantil se ha concentrado al mediodía en la plaza Universitat.
Enarbolando banderas palestinas, los concentrados en esta céntrica plaza barcelonesa han entonado lemas como "No es una guerra, es un genocidio", "Viva la lucha del pueblo palestino" o "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá".
13:25
Junts pregunta por qué el Gobierno plantea reformar la Constitución si no tiene los votos
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha preguntado por qué el Gobierno plantea una reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto cuando sabe perfectamente que no será aprobada porque carece de los votos necesarios para sacarla adelante.
Nogueras ha hecho esta afirmación a preguntas de los periodistas en los pasillos de la Cámara baja sobre la decisión del Gobierno de impulsar una reforma para hacer de la Constitución un "escudo" para el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Una modificación ordinaria del artículo 43, sobre el derecho a la salud, de la Carta Magna que el PP ya ha anunciado que no apoyará, lo que hace imposible acordarla.
13:31
Normalidad en un día de huelga atípica contra el genocidio en Gaza y de apoyo a Palestina
La normalidad predomina en un día de huelga y paros generales sin motivación laboral, en el que los trabajadores están llamados a concentrarse y manifestarse en todo el país en defensa del pueblo palestino y contra el "genocidio" de Israel en Gaza. Los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT han convocado un paro general de dos horas por cada turno de trabajo (mañana, tarde y noche) con la intención de proporcionar a los trabajadores el amparo legal necesario para asistir a los actos que se hayan organizado en cada centro de trabajo.
Ni CC.OO. ni UGT han organizado piquetes informativos ni prevén facilitar datos de seguimiento de unos paros con los que se quiere visualizar la solidaridad del mundo del trabajo con Palestina. Sus secretarios generales, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC.OO.), han participado en la concentración a las puertas del Hospital del Niño Jesús en Madrid, acompañados por el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, donde han destacado que más de 500 secciones sindicales y comités de empresa se han sumado al "llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos del pueblo palestino".
13:33
La oposición ve incompleto el listado de llamadas de Mazón y Compromís irá a la Justicia
La oposición en Les Corts Valencianes ha calificado este miércoles de "incompleto" y "parcial" el listado de llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, del día de la dana remitido a la comisión parlamentaria de investigación, y Compromís ha anunciado que recurrirá a la Justicia para obtener más información.
Por su parte, el síndic del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, ha señalado que esas críticas de la izquierda son "una treta más para agitar, para armar ruido y, hoy sobre todo, para tapar el escándalo" que afecta al hermando del expresident de la Generalitat Ximo Puig y al diputado socialista por Valencia José Luis Ábalos.
Así lo han señalado después de que Presidencia de la Generalitat haya enviado a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana del 29 de octubre de 2024 un listado de 26 llamadas de Mazón, entre las 17:37 horas y las 23:29 horas de ese día, efectuadas desde su teléfono y el de un colaborador.
13:37
Elma Saiz pide "sosiego" con la subida de la cuota de autónomos porque todavía está en la mesa del diálogo social
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido "tranquilidad" y "sosiego" con la propuesta para elevar la cuota de los autónomos entre 17 y 206 euros a partir de 2026 porque sólo se ha presentado a los sindicatos y a la patronal en la mesa del diálogo social y necesita de "reflexión".
"Pido tranquilidad y sosiego, todas las reformas que están encima de la mesa del diálogo social requieren de una reflexión y de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio", ha subrayado en los pasillos de la Cámara Baja tras las críticas a la medida, con la que se muestran cercanas las asociaciones UPTA y Uatae y totalmente en contra ATA. En la mesa de negociación también se sientan la los sindicatos y la patronal.
13:41
Cientos de personas salen a la calle en Navarra para denunciar el "genocidio" en Gaza
También en Navarra cientos de personas han participado en los paros y movilizaciones convocados para este miércoles por sindicatos y otros colectivos sociales en apoyo al pueblo palestino y de denuncia del "genocidio" practicado por Israel en Gaza. Independientemente del llamamiento de cada sindicato a sus afiliados y simpatizantes, se ha visibilizado una acción unitaria en una manifestación convocada por los sindicatos UGT, CC.OO., LAB, ESK, STEILAS, CGT/LKN, Solidari, Etxalde e HIRU, abierta por una gran bandera palestina y pancarta conjunta con el lema ¡Stop genocidio! Langileok Palestinarekin" (Los trabajadores con Palestina).
ELA, en convocatoria común con CIG e Intersindical, ha llevado a cabo ante la sede del PSN su particular movilización "para dirigir con voz propia desde Euskal Herria, Galiza y Catalunya una exigencia directa y sin ambigüedades a Gobiernos y empresas, a diferencia de otras convocatorias con origen en el sindicalismo español de UGT y CC.OO.".
Otras concentraciones y actos en centros de trabajo, como la convocada en el recinto hospitalario para ofrecer solidaridad y denuncia desde la perspectiva sanitaria. Ante el departamento de Educación, el grupo Docentes por Palestina de Navarra también han llevado a cabo a primera hora una acción informativa pacífica. La factoría de Volkswagen en Landaben, la movilización ha sido igualmente "notable", según los sindicatos, que han coincidido en valorar la respuesta.
13:53
Máxima expectación a las puertas del Supremo para saber si el juez envía a prisión a Ábalos
A las puertas del Supremo la expectación es máxima para saber la decisión que ha tomado el juez Leopoldo Puente, después de que la Fiscalía no haya solicitado el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, aunque sí lo ha hecho las acusación popular.
La UCO detectó 95.437,33 euros desembolsados por Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destacaba 20.799,40 euros de gastos "personales" con cargo a "una fuente de ingresos no declarada". Además, la Guarda Civil reflejó que el PSOE pagó a Ábalos con dinero en efectivo mediante sobres. Algunos de esos pagos, explicó, tenían respaldo documental en lo aportado por el Partido Socialista como compensación por gastos, pero otros no.
La UCO detalló que el exasesor ministerial de Ábalos, Koldo García, y la exmujer de éste, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino del exministro, y que se referían a él como "chistorras" (billetes de 500 euros), "soles" (200 euros) y "lechugas" (100 euros).
El magistrado cree que Ábalos y Koldo "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen", según apuntó en el auto.
14:07
El nuevo consejero andaluz de Salud anuncia que al plan de acción en los cribados del cáncer de mama se ampliarán a los de colon y cuello uterino
El nuevo consejero andaluz de Salud y Consumo de la Junta, Antonio Sanz, en una rueda de prensa explica que el presidente de la Junta Juanma Moreno les encargó una auditoría de los cribados de cáncer en esa comunidad autónoma para ofrecer respuestas, con una inversión de 12 millones de euros y la incorporación de 119 profesionales. Además, se decidió hacer una adaptación del protocolo, habría que informar desde el primer momento fuera el que fuera el resultado de la mamografía.
El Consejo de Gobierno ha dado un paso para "garantizar una actuación global" en relación con el impulso de los planes en materia de cribado. "Ha acordado la puesta en marcha de planes de acción en el cribado de cáncer de colon y de cuello uterino" con una inversión de 100 millones y la incorporación de 705 profesionales al sistema sanitario.
14:17
El juez deja en libertad al exministro José Luis Ábalos
El juez Leopoldo Puente ha acordado dejar en libertad al exsecretario de Organización del PSOE y exministro, José Luis Ábalos, según fuentes de su defensa a RTVE, tras la comparecencia en el Tribunal Supremo en la que se ha acogido a su derecho de no declarar. Considera que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
Sin embargo el magistrado mantiene para él las medidas cautelares: prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial.
-
14:26
Ábalos abandona el Tribunal Supremo en un taxi y se dirige al Congreso
Tras la vistilla y al haber acordado el juez Leopoldo Puente no enviar a prisión al exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha abandonado el Tribunal Supremo en un taxi y se ha dirigido al Congreso, donde ha entrado portando un sobre en la mano.
La decisión del juez se ha conocido cuatro horas después de que comenzara su comparecencia ante el Alto Tribunal, en el que se ha acogido a su derecho a no declarar.
14:35
El juez ve indicios "muy consistentes" de "ilícitos rendimientos" a cambio de adjudicaciones
El Tribunal Supremo no ha decretado prisión ni fianza para José Luis Ábalos, aunque reconoce indicios contundentes de corrupción y otros delitos graves. Se mantienen las medidas cautelares previas mientras continúa la instrucción. Existen "indicios muy consistentes", señala el magistrado, de que, tanto Ábalos como García Izaguirre podrían haber obtenido "ilícitos rendimientos económicos a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas" en el marco del Ministerio del que era titular.
El juez reconoce un "riesgo moderado de fuga, dado el dinero opaco y los contactos del investigado", pero estima suficientes las medidas actuales que son la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales. No aprecia riesgo de destrucción de pruebas, ya que la investigación está avanzada.
14:42
Robles, sobre las palabras de Trump en las que sugería la expulsión de España de la OTAN: "No es posible"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho tras las declaraciones de Trump en las que sugería la expulsión de España de la OTAN: "No es posible. (...) España es un país que cumple y un aliado reconocido por el resto de miembros".
Robles ha dicho que Trump ha hecho esas declaraciones en respuesta a unas preguntas concretas "en la que la respuesta va implícita en la pregunta".
14:58
Madrid analiza el requerimiento de Sánchez para crear un registro de médicos objetores
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están analizando el requerimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que ponga en marcha el registro de médicos objetores a la práctica del aborto, si bien el Gobierno regional se mantiene en su postura contraria a "señalar" a determinados profesionales.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha explicado que los servicios jurídicos autonómicos están estudiando este emplazamiento para crear el registro que, ha dicho, "no vale absolutamente para nada".
Según el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Sánchez busca crear "una cortina de humo" con el tema del aborto, ya que el propio Ministerio de Sanidad "tardó más de un año en aprobar el protocolo desde que se modificó la ley".
15:19
El juez pide reflexionar sobre si Ábalos debe seguir siendo diputado
El juez Leopoldo Puente ha llamado a reflexionar sobre si José Luis Ábalos debe seguir siendo diputado pese a los "tan consistentes indicios" de "muy graves delitos" que pesan sobre él, y ha apuntado a la posibilidad de que pueda articularse por ley algún mecanismo que impida esta situación.
El magistrado confiesa que "no es ajeno al natural estupor que produce" que el también exdirigente socialista, frente al que "gravitan" esos indicios de criminalidad "estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública", siga ejerciendo "las altas funciones" de un diputado, como "el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley".
15:25
Koldo García pide archivar el caso por nulidad a las puertas de la declaración de Ábalos
El exasesor ministerial Koldo García ha invocado la nulidad de la causa en la que está imputado al afirmar que el juez del Tribunal Supremo está indagando en hechos que no formaron parte del suplicatorio concedido por el Congreso para proceder contra el exministro José Luis Ábalos.
Tras la comparecencia de Ábalos ante el juez, mañana será el turno de su exasesor. Está citado en el Tribunal Supremo para declarar por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó más de 95.000 euros de gastos sin justificar en las cuentas de Ábalos y continuos ingresos en efectivo.
15:45
El PSOE acusa a Feijóo de mentir sobre la dana
El PSOE ha acusado al líder del PP de "mentir" al decir que estuvo informado "en tiempo real" sobre la dana por el president Carlos Mazón.
"Lo dijo en Valencia, donde se desplazó de inmediato para hacerse la foto y mentir a todos los valencianos y valencianas que todavía buscaban a sus muertos", dicen fuentes socialistas, que afirman que el registro de llamadas que ha presentado Mazón "recoge la primera llamada con Feijóo a las 21:27 horas" del día de la dana, cuando "la tragedia ya se había consumado".
"Feijóo, además de político menguante en las cifras, es oficialmente un mentiroso. Ya lo dicen en su partido: 'mentir no es delito', y se aplican la máxima sin rubor", añaden.
15:58
El juez del Supremo mantiene en libertad a Ábalos
El Supremo ha decidido mantener al exministro de Transportes en libertad. Ábalos ha sido citado a declarar después de que la UCO detectara que tenía más de 95.000 euros en gastos sin justificar. Las acusaciones habían pedido su ingreso en la cárcel, pero la Fiscalía no y el juez tampoco le ha impuesto ninguna fianza.
16:38
El rey Felipe VI ha inaugurado el Congreso de la Lengua en la ciudad peruana de Arequipa. La visita del rey ha comenzado en la casa donde nació Vargas Llosa, hoy convertida en museo.
Ha recorrido el lugar junto a Morgana, la hija del escritor, y Lucho, primo hermano de Vargas Llosa e impulsor de la restauración.
17:10
Feijóo dice que en Ferraz "los billetes corren como en un prostíbulo"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a verse las caras en el Congreso, donde se han enfrentado a causa de los casos de corrupción que salpican al PSOE. Lo han hecho, precisamente, el día en que el exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha vuelto a comparecer en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. Mientras que Feijóo ha reprochado a Sánchez "el mundo de la mafia" en el que vive, éste ha asegurado que el líder del PP es "la nada".
En su respuesta, Sánchez ha defendido, provocando risas entre la oposición, que "este es uno de los gobiernos más decentes, más estables de Europa" como demuestran, a su juicio, las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional y la elevación de la calificación de la deuda española y una economía a nivel "triple A". "Esa es la realidad, lo demás son bulos, mentiras, insidias. Deje de hablar de la caja B, que si ha existido, es en su partido", ha espetado.
18:38
Felipe VI: "Nuestra lengua ha de servir para buscar la paz y procurar el consenso"
En la inauguración del Congreso en Arequipa, el rey ha instado a que la "amplia proyección" del español, por su "el contacto enriquecedor con otras lenguas", sirva para "potenciar la voz de las naciones hispanohablantes en foros internacionales".
"En un tiempo en que la diplomacia es tan necesaria, nuestra lengua ha de servir para buscar la paz y procurar el consenso", ha afirmado.
"Vivimos en un mundo mestizo. Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro; y si alguna vez lo han sido es porque las han hecho discurrir por un camino equivocado, que desnaturaliza su función primordial: comunicar", ha añadido.
19:11
AMPLIACIÓN | Felipe VI defiende el español ante el "panorama internacional incierto"
El rey Felipe VI ha defendido la lengua española como la vía para "reforzar" las capacidades futuras de Iberoamérica ante la "creciente complejidad" del mundo y ha hecho un llamamiento a proyectar "nuestra voz sobre un panorama global incierto".
A su juicio, el español debe servir para alcanzar acuerdos diplomáticos en el mundo y procurar el consenso: "Nuestra lengua ha de servir para buscar la paz".
Así se ha pronunciado don Felipe este miércoles en el X Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebra entre el 14 y el 17 de octubre en la localidad peruana de Arequipa: "Este es un lugar idóneo para acelerar la lengua española", ha resaltado durante su intervención. En su discurso de la ceremonia inaugural, el monarca ha añadido que el castellano es el núcleo de una "hispanidad que perdura en el tiempo".
19:14
Despedimos por hoy la narración minuto a minuto de esta jornada política, en la que el Tribunal Supremo ha decidido mantener en libertad al exministro José Luis Ábalos tras su comparecencia ante el juez del caso Koldo.
Puede seguir informado en RTVE Noticias, Radio 5 y el Canal 24 Horas.