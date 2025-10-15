Elma Saiz pide "sosiego" con la subida de las cuotas de autónomos porque todavía está en la mesa del diálogo social

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido este miércoles "tranquilidad" y "sosiego" con la propuesta para elevar la cuota de los autónomos entre 17 y 206 euros a partir de 2026 porque sólo se ha presentado a los sindicatos y a la patronal en la mesa del diálogo social y necesita de "reflexión".

"Pido tranquilidad y sosiego, todas las reformas que están encima de la mesa del diálogo social requieren de una reflexión y de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio", ha subrayado en los pasillos de la Cámara Baja tras las críticas a la medida, con la que se muestran cercanas las asociaciones UPTA y Uatae y totalmente en contra ATA. En la mesa de negociación también se sientan la los sindicatos y la patronal.

El departamento que dirige Elma Saiz elevó el lunes a las organizaciones de autónomos y sindicales una propuesta para el sistema de cotización de ingresos reales de los autónomos, con subidas de cuotas de manera progresiva para el periodo 2026-2031 y que en la práctica supondría que una persona con ingresos de 670 euros pagaría una cuota de 217 euros el próximo años y de 796 euros para quienes superen los 6.000 euros al mes.

Prácticamente todos los grupos parlamentarios en el Congreso han salido a protestar contra esta propuesta, incluido el socio minoritario del Gobierno (Sumar) y otros socios del bloque de investidura como ERC o Junts.

Defiende que la medida se acordó en 2022 Según ha defendido Saiz, la propuesta de Gobierno tiene el objetivo de "llevar a cabo lo que ya se acordó y se votó" en 2022, que a su juicio "no es otra cosa que aumentar su protección y reducir la brecha de los autónomos con el resto de asalariados". Entonces, autónomos, sindicatos y patronal firmaron un acuerdo para cotizar por ingresos reales, es decir, por lo que cobran. Un acuerdo que se ratificó en una ley, que, como recordó Saiz, salió "gracias a los votos a favor del PP", que ahora también ha cargado contra el Ejecutivo. El Gobierno cierra el acuerdo con los autónomos: así son los nuevos tramos de cotización Antes de 2022, el 85% de los autónomos cotizaba por la base mínima, lo que provocó que los autónomos reciban de media hoy 650 euros menos de pensión al mes que un trabajador por cuenta ajena. A su criterio, esto "se corrige cotizando por lo que se cobra exactamente, como hace el resto de los trabajadores de este país, y es lo que les permite estar protegidos ante una eventual baja, permiso de paternidad o el cierre de su negocio". Asimismo, ha indicado que es una "reivindicación histórica" del colectivo de autónomos. Tal y como estaba el sistema ahora, un salario medio que tuviera que acogerse al cese de actividad, es decir, a su paro, cobraba 670 euros al mes. Con la propuesta del Gobierno, su paro sería de 1360 euros. "O, si quiere beneficiarse del permiso de paternidad o maternidad, ahora apenas llega a 970 euros. Con nuestra propuesta, el año que viene estaría cobrando 1940 euros", ha zanjado.