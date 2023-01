La figura del falso autónomo es una de las más abordadas y criticadas dentro del panorama laboral, ya sea por la especial preferencia de algunas empresas por acogerse a ella de forma injustificada como por el hecho de que genera una serie de perjuicios para quienes trabajan bajo esa máscara de autónomos sin serlo realmente. Este lunes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha remarcado que en tres años se ha regularizado la situación de más de 80.000 personas que trabajaban como falsos autónomos, más de 40.000 solamente en 2022.

Pero, ¿en qué consiste ser un falso autónomo y qué derechos se pierden? ¿Y por qué las empresas optan por figura en vez de contratarlos como asalariados, que es lo que son? A continuación, detallamos algunas claves.

Por tanto, esta figura no reúne las características que conlleva ser una persona que trabaja como autónoma de forma real , como el hecho de que su facturación varíe en función de la actividad realizada y pueda darse la posibilidad de que no facture nada en un mes con menos trabajo o, por el contrario, ingrese más en una mejor temporada con mayor actividad.

¿Por qué algunas empresas hacen uso de ello?

"¿Por qué se produce? Porque para las empresas es un chollo", cuenta Landaburu. La entidad no tiene ninguna vinculación con la persona trabajadora, sino que su relación es "puramente mercantil", sin derechos que liguen a ambas partes.

Lo principal que se ahorran las empresas es tener que pagar la cotización a la Seguridad Social por cada persona trabajadora. Esto no sucede, ya que es el propio trabajador quien asume ese pago en su cuota de autónomo. Hay algunas empresas que incluso abonan esta cuota con el fin de regularizarlo, explica la secretaria general de UATAE, que lo critica porque hay un amplio margen entre pagar 80 euros de la tarifa plana a que pueden optar los autónomos en sus dos primeros años y el porcentaje de la Seguridad Social que deberían abonar en el caso de ser asalariado.

De hecho, destaca que hay empresas que incluso hacen las facturas de estas personas y las dan de alta para agilizar los procesos. "Hay quienes incluso no saben que son falsos autónomos porque la empresa les gestiona todo", señala, lo que también puede producir distorsiones en las Encuestas de Población Activa (EPA) al no saber a ciencia cierta si son asalariados o no.