La empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en metálico en Ferraz lo ratifica en el Senado pero sin declarar

La empresaria Carmen Pano, quien declaró en el Tribunal Supremo que entregó 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en Ferraz, ha ratificado en su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado la versión que dio ante el juez, si bien se ha acogido a su derecho a no responder a los senadores.

"Por indicaciones de mi dirección letrada, no voy a prestar declaración", ha contestado Pano cuando la senadora de UPN, María Caballero, le ha hecho la primera pregunta de la sesión, que precisamente era si fue cierto que llevó en mano a Ferraz ese dinero.

Tras saludar a los senadores y "pedirles disculpas" por su decisión de no responderles, les ha expresado su "profundo respeto" y ha leído los "motivos" que aduce: que los hechos objeto de la comisión parlamentaria están "bajo investigación" en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.

La propietaria de la empresa pacense Combustibles Lucinala ha recordado que tiene la condición de investigada en el caso Hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional y que declaró como testigo en el caso Koldo que investiga el Tribunal Supremo.