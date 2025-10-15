La empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en metálico en Ferraz lo ratifica en el Senado pero sin declarar
- Se acoge a su derecho a no declarar porque los hechos están bajo investigación judicial y para no perjudicar a su defensa
- En el Supremo dijo que, por orden de Aldama, llevó ese dinero procedente de otro empresario investigado, Claudio Rivas
La empresaria Carmen Pano, quien declaró en el Tribunal Supremo que entregó 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en Ferraz, ha ratificado en su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado la versión que dio ante el juez, si bien se ha acogido a su derecho a no responder a los senadores.
"Por indicaciones de mi dirección letrada, no voy a prestar declaración", ha contestado Pano cuando la senadora de UPN, María Caballero, le ha hecho la primera pregunta de la sesión, que precisamente era si fue cierto que llevó en mano a Ferraz ese dinero.
Tras saludar a los senadores y "pedirles disculpas" por su decisión de no responderles, les ha expresado su "profundo respeto" y ha leído los "motivos" que aduce: que los hechos objeto de la comisión parlamentaria están "bajo investigación" en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.
La propietaria de la empresa pacense Combustibles Lucinala ha recordado que tiene la condición de investigada en el caso Hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional y que declaró como testigo en el caso Koldo que investiga el Tribunal Supremo.
"Me ratifico plenamente"
"Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente", ha subrayado Pano a continuación.
Ha añadido que están "ambas en curso e íntimamente ligadas" y ha apuntado que si contestase a los senadores "puede interferir" en su derecho de defensa.
También podría interferir, ha agregado en su lectura ante los senadores, "en los tiempos de los órganos jurisdiccionales y en su normal desarrollo".
Ha recordado, además, que la ley le "obliga" a comparecer ante la comisión de investigación del Senado, pero que asimismo le "asiste el derecho a no prestar declaración", por lo que ha reiterado sus disculpas a los senadores y les ha pedido "comprensión".
Se da la circunstancia de que su declaración ha coincidido con la del exministro José Luis Ábalos, uno de los principales imputados en el caso Koldo, en el Tribunal Supremo.