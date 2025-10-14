Ábalos pide un abogado de oficio para su comparecencia en el Supremo y el juez lo rechaza y califica de "estrategia dilatoria"
- Él exdirigente socialista renunció a su abogado este lunes por "diferencias irreconducibles"
- El magistrado Leopoldo Puente ve "fraude de ley" en su petición: "No hay justificación"
El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transporte José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que se le asigne un abogado de oficio para que le asista en su comparecencia de este miércoles ante el juez como investigado en el caso Koldo. Lo ha hecho un día después de romper con el que hasta ahora era su abogado por "diferencias irreconducibles". Sin embargo, el magistrado Leopoldo Puente ha rechazado su petición y ha avisado de que no puede usarse el derecho a una libre defensa de forma "abusiva" o "en fraude de ley para retrasar el proceso".
Ábalos ha anunciado por la mañana que tenía "voluntad de cumplir" con su comparecencia ante la Sala Segunda del Supremo, y como todavía no ha designado nuevo letrado, ha pedido al alto tribunal que le ponga un abogado de oficio para que le pueda "asistir".
Previamente ha remitido un escrito, al que ha tenido acceso RTVE, en el que solicita que "se libre oficio al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a fin de que le sea designado, que le defienda en estas actuaciones, y le asista a la declaración acordada practicar".
El juez ve fraude de ley en su petición: "No hay justificación"
Sin embargo, el juez Leopoldo Puente ha rechazado la petición "intempestiva" de Ábalos de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, ha decidido mantener su declaración este miércoles a las 10.00 horas y ha calificado su renuncia a su abogado como una "estrategia dilatoria". También mantiene la comparecencia prevista para el próximo 16 de octubre a la misma hora su ex asesor, Koldo García.
En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado determina que "la renuncia a la defensa letrada únicamente puede tenerse como efectuada en fraude de ley", dada "la completa ausencia de justificación razonable" que la justifique salvo el propósito de "provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas”.
Recuerda que la libre designación de la defensa es un derecho, pero recalca que no puede considerarse "ilimitado" ni usarse de forma "abusiva".
Así, señala que en ambas declaraciones la defensa la llevará el letrado Álvarez salvo que Ábalos designara a otro que, en su lugar, "se hallara en condiciones de asumir en ese momento su defensa" (lo que no ocurre en el caso de un abogado de oficio). Recalca además que este letrado ha desarrollado su labor hasta la fecha "de forma objetivamente irreprochable".
Aunque mantiene ambas declaraciones, el juez requiere al exministro para que, en el plazo de tres días hábiles, designe al que será su nuevo letrado. En caso de no hacerlo, se le designará uno de oficio.
Citado de nuevo tras el último informe de la UCO
La semana pasada el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo, citó de nuevo a declarar como investigados a Ábalos para el 15 de octubre, así como a quien fuera su asesor, Koldo García, el 16 de octubre, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó más de 95.000 euros de gastos sin justificar en las cuentas del exdirigente socialista y continuos ingresos en efectivo.
Para el juez, del informe de la UCO se extraían "consistentes indicios" de que entre los patrimonios de Ábalos y García "podrían existir significativas zonas de intersección". Además, veía contradicciones entre las conclusiones de la Guardia Civil y las declaraciones de Ábalos, quien en 2024 aseguró que su relación con Koldo García "no pasaba de la ordinaria entre un ministro con uno de sus varios asesores".
Ábalos renunció este lunes a su abogado, a dos días de su nueva declaración en el Tribunal Supremo, dadas las "diferencias irreconducibles" con su hasta ahora defensa que han llevado a un "deterioro irreversible" de la relación entre ambos, si bien no comunicó quién sería su nuevo letrado, ni pidió ningún aplazamiento.
A pocas horas de su declaración, fuentes del Gobierno afrontan con "tranquilidad" la situación y rechazan que exista 'lawfare' en esta causa, como sí defiende el abogado del exsecretario de Organización Santos Cerdán. Asimismo, repiten como mantra "máximo respeto a las actuaciones judiciales" asegurando que también los acusados tienen el derecho a ejercer su defensa, al mismo tiempo que se desvinculan de la causa.
Por su parte, el PP rechaza "elucubrar con decisiones judiciales", pero considera que "el hecho de que el Supremo haya dicho que el cambio de abogado era un fraude de ley demuestra que todo en este PSOE presente y pasado es turbio y tiene como vocación obstruir a la Justicia".