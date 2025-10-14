Ábalos pide un abogado de oficio para su comparecencia en el Supremo y el juez lo rechaza y califica de "estrategia dilatoria"

El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transporte José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que se le asigne un abogado de oficio para que le asista en su comparecencia de este miércoles ante el juez como investigado en el caso Koldo. Lo ha hecho un día después de romper con el que hasta ahora era su abogado por "diferencias irreconducibles". Sin embargo, el magistrado Leopoldo Puente ha rechazado su petición y ha avisado de que no puede usarse el derecho a una libre defensa de forma "abusiva" o "en fraude de ley para retrasar el proceso".

Ábalos ha anunciado por la mañana que tenía "voluntad de cumplir" con su comparecencia ante la Sala Segunda del Supremo, y como todavía no ha designado nuevo letrado, ha pedido al alto tribunal que le ponga un abogado de oficio para que le pueda "asistir".

Previamente ha remitido un escrito, al que ha tenido acceso RTVE, en el que solicita que "se libre oficio al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a fin de que le sea designado, que le defienda en estas actuaciones, y le asista a la declaración acordada practicar".

El juez ve fraude de ley en su petición: "No hay justificación" Sin embargo, el juez Leopoldo Puente ha rechazado la petición "intempestiva" de Ábalos de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, ha decidido mantener su declaración este miércoles a las 10.00 horas y ha calificado su renuncia a su abogado como una "estrategia dilatoria". También mantiene la comparecencia prevista para el próximo 16 de octubre a la misma hora su ex asesor, Koldo García. En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado determina que "la renuncia a la defensa letrada únicamente puede tenerse como efectuada en fraude de ley", dada "la completa ausencia de justificación razonable" que la justifique salvo el propósito de "provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas”. Recuerda que la libre designación de la defensa es un derecho, pero recalca que no puede considerarse "ilimitado" ni usarse de forma "abusiva". Así, señala que en ambas declaraciones la defensa la llevará el letrado Álvarez salvo que Ábalos designara a otro que, en su lugar, "se hallara en condiciones de asumir en ese momento su defensa" (lo que no ocurre en el caso de un abogado de oficio). Recalca además que este letrado ha desarrollado su labor hasta la fecha "de forma objetivamente irreprochable". Aunque mantiene ambas declaraciones, el juez requiere al exministro para que, en el plazo de tres días hábiles, designe al que será su nuevo letrado. En caso de no hacerlo, se le designará uno de oficio.