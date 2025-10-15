Feijóo dice que en Ferraz "los billetes corren como en un prostíbulo" y Sánchez replica: "La 'caja B' existió en su partido"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a verse las caras en el Congreso, donde se han enfrentado a causa de los casos de corrupción que salpican al PSOE. Lo han hecho, precisamente, el día en que el exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha vuelto a comparecer en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. Mientras que Feijóo ha reprochado a Sánchez "el mundo de la mafia" en el que vive, éste ha asegurado que el líder del PP es "la nada".

"Las familias que sufren por la cesta de la compra y que no llegan a fin de mes ven cómo en el PSOE y en el Ministerio de Transportes los billetes corren como en un prostíbulo, y su reacción no es disculparse sino otra subida de impuestos a tres millones de españoles", ha espetado Feijóo en la sesión de control, en referencia a la posibilidad de que el Gobierno suba los tributos a los autónomos en 2026. Así, ha asegurado que con el Gobierno de Sánchez solo han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y "su familia". "Eso sí, todos a su sombra y, mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas", ha incidido.

Precisamente, este miércoles comparece también en la comisión de investigación en el Senado Carmen Pano, la empresaria que declaró ante el juez haber entregado en Ferraz 90.000 euros en metálico por orden del comisionista Víctor de Aldama y proveniente de otro empresario, Claudio Rivas, que lo negó todo en sede judicial.

"Este es uno de los gobiernos más decentes de Europa, lo demás son mentiras" En su respuesta, Sánchez ha defendido, provocando risas entre la oposición, que "este es uno de los gobiernos más decentes, más estables de Europa" como demuestran, a su juicio, las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional y la elevación de la calificación de la deuda española y una economía a nivel "triple A". "Esa es la realidad, lo demás son bulos, mentiras, insidias. Deje de hablar de la caja B, que si ha existido, es en su partido", ha espetado. El líder del PP le ha contestado que decir que el Gobierno es de los más decentes de Europa "es insultar a todos los primeros ministros" del continente. "Usted no dirige el país", sino que "exprime" a los que cumplen con sus obligaciones y "protege" a los que roban. "España está cansada de pagar su corrupción y los privilegios de su gente. Ya no trabajan para vivir sino para mantenerles a ustedes", ha proseguido, y ha zanjado que en España "tiene que merecer la pena trabajar", pero con Sánchez lo que merece la pena es "ser un jeta" mientras "cruje" a impuestos a los españoles.

"Pondremos fin al saqueo" Así, ha dicho que él propone una España donde "merecerá la pena trabajar". "Pondremos fin al saqueo. Deje de hablar de una economía triple A, que lo que hace usted es subir a todos tres veces los impuestos", ha insistido. En su turno de réplica, Sánchez ha insistido en la "decencia" de su Ejecutivo. "Lo que no es decente son sus silencios, señoría". Así, le ha reprochado que no haya dicho "nada" después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya dicho a las mujeres "que se vayan a abortar a otro lado", ni cuando se produjeron los retrasos en las mamografías en Andalucía o cuando el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció en sede judicial haber "mentido", inventándose un pacto con la Fiscalía con la pareja de la presidenta madrileña, acusada de fraude fiscal. "Usted no dice absolutamente nada, señoría. Ese es el problema. La pregunta es qué aporta usted a la política española. La clave la tienen en su grupo. Le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones", ha terminado.

Sánchez acusa a Abascal de "perpetuar la esclavitud" de los inmigrantes Tras Feijóo, Sánchez se ha enfrentado a Santiago Abascal (Vox), quien le ha dicho que son "los delincuentes" quienes le han dado el poder "y ahora necesitan que permanezca" en él en "el mundo de la mafia" en el que está. Al igual que Feijóo, ha dicho que Sánchez "protege" a los delincuentes mientras "abandona" y "expolia" a los españoles honrados ante catástrofes o la "inseguridad" que atribuye a la inmigración. Y le ha preguntado "si es el autor material o el autor intelectual de los delitos de su hermano", David Sánchez, que se "escondió" en Moncloa "para evadir impuestos". Sánchez ha acusado a Abascal de "deshumanizar" a los inmigrantes y de "perpetuar la esclavitud y la explotación" laboral de los mismos, pese a que "contribuyen al progreso del país". Todo, en un planteamiento que, a su juicio, es el mismo que el del Partido Popular: "Distintas siglas pero el mismo proyecto reaccionario". Abascal ha seguido echándole en cara el "miedo" de Sánchez a los españoles, lo que se refleja en que "hace un año que no sale a la calle", desde que "salió corriendo de Paiporta" en su visita a la zona afectada por la dana "y dejó abandonado al rey en una lluvia de barro". Así, ha dicho a Feijóo que es Sánchez quien "abandona" al rey, y no él por no haber acudido a los eventos de la Fiesta Nacional el pasado 12 de octubre. El mismo "miedo", ha dicho, cuando le vio "pequeño y nervioso" con Donald Trump en la cumbre de paz en Egipto este lunes y le ha avisado de que "sabe lo suyo con Maduro". "Ahora, haga esa risa de Joker y esparza las mentiras que ha escrito", le ha espetado. "Usted dice que tengo algo con Maduro. Explíqueme, porque no tengo ni idea", la ha respondido el jefe del Ejecutivo. Con todo, ha calificado el proyecto de Vox como la "antipolítica" y "de rebelde sin causa": "Su proyecto perpetúa las desigualdades y consolida estatus quo injustos". Ante esto, ha defendido que "aquí está el Gobierno para defender los derechos de las mujeres y la cohesión social del país". El último en interpelar a Sánchez ha sido Gabriel Rufián (ERC), que le ha avisado de que lo que puede acabar con su Gobierno no es el adversario político, sino "el drama de la vivienda" y le ha exigido una "intervención" en el mercado para "romper con el bucle tóxico y perverso de la especulación". Sánchez, por su parte, ha asegurado que está usando "todas las herramientas para poner pie en pared y resolver el drama de la vivienda", y ha acusado a las comunidades autónomas del PP, citando explícitamente Madrid, de incumplir la ley estatal de vivienda por "dogmatismo ideológico".