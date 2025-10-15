Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Salud en Andalucía tras la crisis de los cribados del cáncer de mama

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles que el nuevo consejero de Salud será Antonio Sanz, en sustitución de Rocío Hernández, que dimitió hace unos días por la crisis de los cribados de cáncer en Andalucía, que afecta de momento a 2.000 mujeres y que se remonta a 2024, cuando diversas asociaciones de pacientes alertaron de fallos en la comunicación de los resultados no concluyentes y retrasos en las segundas pruebas diagnósticas.

El nuevo consejero ha comparecido para anunciar que el próximo miércoles se celebrará un debate general sobre sanidad en el Parlamento andaluz y dos nuevos planes de acción, uno para el cribado de cáncer de colon y otro para el cribado de cuello de útero.

"Somos un Gobierno que reacciona y ofrece respuestas y quiere dar confianza y seguridad en nuestro sistema público de salud", ha dicho Sanz, para añadir que el objetivo es "detectar los errores y trabajar para que no vuelvan a ocurrir".

Ha dicho que afronta el debate general sanitario "convencido" de la defensa que hace el Gobierno andaluz del sistema público de salud, además de los "magníficos profesionales" que lo conforman, y sobre todo "volcado" en los pacientes, que son, según ha explicado, a quienes se deben los miembros del gobierno.

Sanidad se integra en la Consejería de Presidencia Según ha informado Moreno en su cuenta personal de X, Sanz será consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, y ha añadido que "su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura". Sanz lleva tres años al frente de la Consejería de Presidencia y lo que Moreno hace es integrar la cartera de Sanidad a esa macro área. Hasta ahora era consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, y le desprende de estas dos últimas competencias, que asumirá la portavoz del Gobierno, Carolina España, quien además es consejera de Economía y Hacienda. Apuesta así el presidente andaluz por la continuidad y por un histórico en el PP andaluz, cuando falta menos de un año para las elecciones en esta comunidad. Sanz lleva tres décadas como diputado en Andalucía y ya se ocupaba de Salud de forma provisional. Consejero de la Presidencia desde 2022, ya estuvo en el Ejecutivo de Moreno en la primera legislatura, como número dos de Elías Bendodo en este mismo departamento, hasta que la marcha a Madrid del político malagueño le abrió el camino a la primera fila. Antonio Sanz tiene un dilatado historial en una vida dedicada a la política, ya que ha sido delegado del Gobierno de España en Andalucía entre 2015 y 2019 (con Mariano Rajoy), senador y diputado andaluz. A nivel de partido, fue la mano derecha de Javier Arenas en el PP de Andalucía con varios cargos y representaba la voz más dura de esta formación durante la época del caso de los ERE, según informa Efe. En su comparecencia, el nuevo consejero ha dicho que asume este "reto personal y político" con "mucha responsabilidad y sentimiento de compromiso con esta tierra y con el presidente". ““ Fue el propio Moreno quien el pasado día 8 anunció la salida de la consejera junto a un plan de choque que implica la realización de una segunda prueba a las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama antes del 30 de noviembre y la contratación de 119 nuevos profesionales en las unidades de mama. Moreno detalló además que el 90% de las afectadas están focalizadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, mientras que el resto de afectadas son de Jerez y Málaga. Moreno ha vuelto a insistir en su mensaje en que "la salud es una prioridad absoluta del Gobierno". El nuevo consejero ha dicho al respecto del foco en este hospital de Sevilla que se tendría que haber detectado antes esos problemas y tendría que haber habido algún tipo de control. Ha afirmado además: "No podemos permitir que se intente usar políticamente la labor de los profesionales para el interés partidista", ha recalcado el consejero de Sanidad. Las afectadas por el cribado de cáncer de Andalucía se someterán a una nueva prueba antes del 30 de noviembre MARÍA MENÉNDEZ

Planes de acción en el cribado de cáncer de colon y de cuello de útero El nuevo consejero ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles dos planes de acción, uno para el cribado de cáncer de colon y otro para el cribado de cuello de útero, con una inversión de 100 millones y la incorporación de 705 profesionales al sistema sanitario, y que complementarán el plan de choque puesto en marcha por la Junta de Andalucía para solventar los problemas en los protocolos de cribado de cáncer de mama. El nuevo responsable de Sanidad ha detallado que este plan incluye medidas "muy amplias" con el objetivo de consolidar avances en la implantación programas, asegurar una atención personalizada con acompañamiento continuado al paciente, reforzar los equipamientos e impulsar la transformación digital. 01.13 min Andalucía mejora los programas de cribado de cáncer colon y cérvix El plan de choque del cáncer de mama presentado la semana pasada tiene como objetivo la mejora de la atención a las mujeres en las unidades de mama hospitalarias y el refuerzo del circuito asistencial posterior al programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. El fin último de este plan de acción es incrementar la capacidad asistencial de las unidades de mama mediante la realización de continuidades asistenciales voluntarias por parte de los profesionales e impulsar la actividad extraordinaria de pruebas diagnósticas en sábados, domingos y festivos. La Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias tras la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente y ya hay denuncias individuales en curso. Mientras, desde la asociación Amama de Sevilla, que destapó el caso de los errores, aseguran que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas diagnósticas complementarias.