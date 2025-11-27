Resumen de la jornada política del 27 de noviembre: Ábalos y Koldo han ingresado en la cárcel de Soto del Real

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a prisión sin fianza este jueves tanto al exministro de Transportes José Luis Ábalos, como a su exasesor ministerial Koldo García. Ambos han ingresado en la cárcel de Soto del Real. La Fiscalía Anticorrupción había pedido prisión provisional sin fianza para ambos.

Por otra parte, la senda de déficit no ha pasado el examen en el Congreso. Los grupos PP, Vox y Junts han tumbado la medida, un paso preliminar de cara a aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. La votación se ha resuelto con 164 votos a favor, 175 en contra y 5 abstenciones.

Y en la Comunidad Valenciana, el popular Juanfran Pérez Llorca ha sido investido nuevo president de la Generalitat. El hasta ahora portavoz del PP en Les Corts ha obtenido 53 votos de su partido y de Vox, los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.