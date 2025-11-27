Resumen de la jornada política del 27 de noviembre: Ábalos y Koldo han ingresado en la cárcel de Soto del Real
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a prisión sin fianza este jueves tanto al exministro de Transportes José Luis Ábalos, como a su exasesor ministerial Koldo García. Ambos han ingresado en la cárcel de Soto del Real. La Fiscalía Anticorrupción había pedido prisión provisional sin fianza para ambos.
Por otra parte, la senda de déficit no ha pasado el examen en el Congreso. Los grupos PP, Vox y Junts han tumbado la medida, un paso preliminar de cara a aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. La votación se ha resuelto con 164 votos a favor, 175 en contra y 5 abstenciones.
Y en la Comunidad Valenciana, el popular Juanfran Pérez Llorca ha sido investido nuevo president de la Generalitat. El hasta ahora portavoz del PP en Les Corts ha obtenido 53 votos de su partido y de Vox, los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.
8:14
Buenos días. Esta es la crónica al minuto de una jornada que llega cargada de actualidad política, con la previsión de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente revise las medidas cautelares del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el caso que investiga las presuntas irregularidades en contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia.
Todo el mismo día en que está prevista la celebración del debate de investidura del candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana Juanfran Pérez Llorca, después de que dimitiera su antecesor en el cargo Carlos Mazón por las críticas a su gestión de la emergencia durante la dana del 29 de octubre de 2024, bajo investigación.
8:16
Ábalos y Koldo afrontan su posible ingreso en prisión con varios avisos al Gobierno
El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García afrontan este jueves a las 10:00 y a las 12:30 horas —cuando están citados ante el juez— la posibilidad de entrar en prisión parapetados en una aparente estrategia común de advertencia al Gobierno de las revelaciones que pudieran hacer si eso sucede y deciden colaborar con la justicia para tratar de recuperar su libertad.
Ese primer aviso ha sido la publicación de la existencia de una presunta reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy, y que en círculos políticos se ha interpretado como el toque de atención que han lanzado al Gobierno de lo que podría suceder si van a prisión.
Veinticuatro horas antes de comparecer ante el juez del caso Koldo en el Supremo, Ábalos afirmaba, como había hecho Koldo García el día antes, que esa reunión existió, en contra de lo manifestado por Sánchez y Otegi, quienes lo niegan. Pero Ábalos ha dado un paso más y ha respondido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por llamarle "golfo" con un mensaje en redes sociales que sugiere una irregularidad cometida en pandemia: "Quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias, podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".
8:17
Les Corts celebran la investidura de Pérez Llorca a la espera de conocer el voto de Vox
Les Corts Valencianes celebran este jueves el pleno para la investidura del candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, como nuevo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, a la espera de que desvele el sentido de su voto Vox, cuyo respaldo es necesario para ser elegido.
Los 13 diputados de Vox son decisivos porque sumados a los 40 del PP suponen la mayoría absoluta en el Parlamento valenciano, si bien en los últimos días han señalado que esperarán a escuchar el discurso del secretario general del PPCV -cuyo inicio está previsto para las 11 horas- para decidir si le dan su voto afirmativo.
Antes del pleno, a las 10:30 horas, está convocada frente a Les Corts un concentración organizada por la plataforma Acord Social Valencià y con asistencia de las asociaciones de víctimas de la dana de rechazo a la investidura de Pérez Llorca, al considerar que hará políticas continuistas como las que causaron la muerte de 229 personas.
El segundo pleno de investidura de esta legislatura, en el que el Gobierno valenciano ha afirmado que estará presente Mazón, comenzará a las once de la mañana con el discurso del único candidato, que expondrá sin límite de tiempo su programa político de gobierno y solicitará la confianza.
8:25
El Gobierno afronta un pleno clave para presupuestos en medio de la expectación por Ábalos
El Gobierno afronta este jueves en el Congreso de los Diputados un pleno clave para los presupuestos de 2026 al votarse la senda de estabilidad, que previsiblemente no saldrá adelante, y con la atención puesta en el exministro socialista José Luis Ábalos por su posible ingreso en prisión por el caso Koldo.
La senda de estabilidad para el periodo 2026-2028 es el paso previo a la elaboración de los presupuestos para el próximo año, pero todo apunta a que será rechazada con los votos de PP, Vox y Junts, a los que se sumará la abstención de Podemos.
8:28
Ábalos y Koldo García: claves de su posible ingreso en prisión
Todos los detalles en el análisis de Mari Carmen Cruz Martín
El diputado y ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se enfrentan este jueves a la posibilidad de ir a prisión provisional por la trama de las mascarillas. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a ambos para decidir si modifica las medidas cautelares que pesan sobre ellos, después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares hayan pedido penas de entre 24 y 30 años de prisión de cara al juicio. ¿Pero por qué podrían quedar privados de libertad ahora?
Por el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez Puente ha convocado al exdirigente socialista y su exasesor a una vistilla, a petición de la Fiscalía y de las acusaciones populares. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa. Te contamos las claves.
8:42
El juez de la AN escucha este jueves a Aldama por los contratos de mascarillas adjudicados por Canarias
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha llamado al empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, a declarar este jueves como investigado por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama de corrupción en pandemia por el Gobierno canario que presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Aldama comparecerá ante el juez un día antes que el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, que este jueves se enfrenta en el Tribunal Supremo a una vistilla en la que se podrían modificar sus medidas cautelares, con las acusaciones populares que lidera el PP pidiendo que entre en prisión provisional.
Moreno acordó las declaraciones de Aldama y Koldo a petición de la Fiscalía después de recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza los contratos entre Canarias y Soluciones de Gestión, la empresa situada en el epicentro de la presunta trama.
El presunto conseguidor llega a la declaración después de que el juez acordara esta misma semana entregarle una copia del contenido de dos dispositivos móviles que le fueron intervenidos por la Guardia Civil. Tanto Koldo como Aldama, que figuran como investigados desde que estalló la causa en febrero de 2024, ya han comparecido en ocasiones anteriores ante el juez por los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes a la misma empresa.
8:53
La petición de penas elevadas de cárcel "influye bastante" en las medidas cautelares
La petición de penas elevadas de cárcel "influye bastante" en las medidas cautelares según ha explicado el catedrático de Derecho Jordi Nieva en Las Mañanas de RNE.
En el caso del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos la petición de la Fiscalía Anticorrupción es de 24 años de cárcel y en el de su exasesor Koldo García de 19 años.
9:16
Ábalos llega al Supremo
El diputado y ex ministro de Transportes José Luis Ábalos acaba de llegar al Tribunal Supremo. Lo ha hecho con una mochila pequeña.
9:25
Bolaños presenta en el Congreso el nuevo paquete de ayudas de la dana
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en el Congreso para presentar el cuarto Real Decreto-ley de medidas urgentes para responder a las consecuencias de la dana.
“Agilizamos procedimientos y prorrogamos la protección para autónomos, empresas y entidades afectadas. Hasta la fecha el Gobierno ha abonado más de 8.000 millones de euros en ayudas y subvenciones”, ha señalado.
Se trata de una norma que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 28 de octubre, con motivo del primer aniversario de la tragedia.
9:31
Díaz responde a Ábalos: "En pandemia vivía con mi esposo y mi hija"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha pronunciado este jueves sobre un mensaje en redes sociales de José Luis Ábalos en el que sugiere una irregularidad cometida en pandemia: "Quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias, podía ser usada por otras personas sin derecho a ello", señaló el exministro en X.
Díaz ha señalado que "en pandemia vivía con su esposo y su hija" y ha defendido que "cinco mujeres se dejaron la piel en el Ministerio de Trabajo para salvar empresas y trabajadores". "Creo que Ábalos tiene la oportunidad de explicar en la Justicia qué hacía él", ha puntualizado.
9:35
Nuevas ayudas y avales para los afectados por la dana
El Real Decreto-ley que se vota este jueves en el Congreso contempla la activación de la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) prevista en la Adenda del Plan de Recuperación en respuesta a desastres naturales, que movilizará hasta 750 millones de euros en financiación, y 180 millones de euros en ayudas para pymes. Asimismo, incluye la creación de un nuevo programa de avales por importe de hasta 5.000 millones de euros, disponible hasta diciembre de 2040, que ofrecerá "liquidez inmediata hogares, empresas y autónomos afectados por emergencias de protección civil".
En cuanto a la protección de la Seguridad Social, la norma contiene la prórroga del cese de actividad extraordinario para los trabajadores autónomos afectados por la dana que estuvieran percibiendo la prestación a fecha del 31 de enero de 2025, así como la posibilidad de solicitar un aplazamiento del pago de la cotización a la Seguridad Social para empresas y autónomos.
9:41
Prórroga de ayudas para compra de vehículos e impulso de actividad cultural
Además, la norma amplía hasta el 31 de diciembre de este año el ‘Plan Reinicia Auto+’ de ayudas para la adquisición de vehículos a aquellos ciudadanos afectados, dotado con 465 millones de euros. En cuanto al Plan FEPYME Dana, con un presupuesto de 350 millones y dirigido a pequeñas y medianas empresas del sector industrial, turístico y servicios, se amplía su ámbito de actuación a pymes y startups de toda España que presenten proyectos para reducir el impacto del cambio climático.
De su lado, el Real Decreto-ley extiende el alcance y la flexibilidad de las ayudas otorgadas a las entidades locales afectadas, permitiendo la reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, provincial o insular, incluyéndose obras de reparación, restitución o reconstrucción de la red viaria, de hasta el 100% del coste.
Por último, se otorga un millón de euros para impulsar la recuperación de la actividad cultural, en concreto, para el proyecto 'Salvem les fotos', que busca rescatar y salvaguardar los recuerdos y tesoros familiares; y se amplía el plazo de ejecución de las ayudas por valor de 40,5 millones de euros que fueron entregados a los ayuntamientos para prestaciones básicas de servicios sociales hasta el 31 de diciembre de 2026.
9:46
Bolaños pide "votar y pasar página" en la Comunidad Valenciana
Durante su intervención en el Congreso, Félix Bolaños ha defendido que el Gobierno central "ha estado a la altura" en la respuesta a la tragedia: "La Comunidad Valenciana ha vivido la que probablemente será la peor tragedia de su historia. Y eso requiere que todos los poderes públicos, sin excepción, hagamos el mayor esfuerzo de la historia", ha dicho.
En su opinión, "hoy no es el día de hablar de pasado", "ni de hablar del señor Mazón". "Hoy es el día de hablar de futuro, del futuro que merece la Comunidad Valenciana, que es votar y pasar página y, por supuesto, no tener un gobierno reaccionario en manos de la ultraderecha. Ese no es el futuro que se merece la Comunidad Valenciana", ha sentenciado.
9:49
Aldama llega a la Audiencia Nacional
El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, acaba de llegar a la Audiencia Nacional para declarar este jueves como investigado por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama de corrupción en pandemia por el Gobierno canario que presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
9:53
Montse Mínguez defiende que "el dinero en efectivo del PSOE es legal"
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido este jueves en los micrófonos de RNE que "el dinero en efectivo del PSOE es legal, tiene trazabilidad y sale de sus cuentas" y ha señalado que su colaboración con la Justicia será "máxima".
A su vez, ha denunciado que "hay gente que está haciendo política desde la justicia". "Casos como los que estamos conociendo evidencia que hay políticos que hacen justicia y jueces que hacen política. Ahí tenemos el caso de Peinado que acaba de echar a Manos Limpias, que ha estado 19 meses sin pagar la fianza", ha puntualizado.
Y, sobre la Comunidad Valenciana, ha pedido al PP que "se dejen de pactos con los ultras y que pongan las urnas", tal como a su juicio "piden los ciudadanos de Valencia". "El PP es el responsable de que Vox esté subido y además es que ni se diferencian", ha añadido.
10:13
Arranca la vistilla de Ábalos
Acaba de comenzar la vistilla que ha convocado el magistrado Leopoldo Puente para decidir si mantiene las medidas cautelares o si envía a prisión al exministro de Transportes. Ábalos ha llegado al Alto Tribunal sin acompañantes, en un taxi y portando una mochila de tamaño pequeño.
10:25
Asociaciones de jueces critican las declaraciones del Gobierno sobre la condena al fiscal general: "Supone un riesgo para la confianza en la Justicia"
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han criticado las declaraciones del Gobierno a raíz de la condena del dimitido Álvaro García Ortiz porque creen que "supone un riesgo para la confianza de la ciudadanía en la Justicia".
En un comunicado conjunto muestran su "profunda preocupación por el descrédito" que suponen. "Cuestionar la imparcialidad de los jueces o insinuar motivaciones políticas en la actuación de los tribunales, alimenta un relato falso y muy dañino: el de que las resoluciones judiciales responden a afinidades ideológicas y no al análisis riguroso de los hechos y del Derecho aplicable", señalan.
También consideran "preocupante" que se viertan "valoraciones de alcance político" cuando aún no se conoce el contenido íntegro de la sentencia.
"Las decisiones judiciales no se adoptan en función de afinidades políticas; los jueces resuelven conforme a derecho, sometidos exclusivamente al imperio de la ley, como establece el artículo 117.1 de la Constitución. La existencia de votos particulares en las resoluciones judiciales es una muestra de la discrepancia jurídica y la riqueza técnica del sistema, no de una división ideológica, y forma parte de la normalidad de cualquier órgano colegiado independiente", indican
10:33
Pérez Llorca llega a Les Corts para enfrentarse a su investidura
El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha llegado sobre las 09.50 horas de este jueves a Les Corts para enfrentarse al debate de investidura y ha asegurado que durante la sesión va a "proponer" sus ideas, al tiempo que ha incidido en que en este momento en la Comunitat Valenciana "lo que necesitamos es muchísima estabilidad", informa Europa Press.
Así lo ha manifestado, al ser preguntado por los medios a su llegada sobre si hay acuerdo con Vox para sacar adelante su investidura. "Lo van a ver ustedes en el hemiciclo", ha emplazado el también secretario general del PPCV, que ha accedido --él solo, sin asesores-- a Les Corts por el edificio de grupos parlamentarios.
"Voy a proponer mis ideas y el que quiera, que las apoye", ha expresado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "ahora lo que necesitamos en la Comunitat es muchísima estabilidad". "Y eso voy a buscar yo, esa es la misión que me piden: buscar estabilidad", ha añadido. "Lo vamos a ver en unos minutos", ha deslizado al ser preguntado por los apoyos de Vox.
10:37
Imagen de Ábalos a su llegada al Tribunal Supremo.
Foto: Eduardo Parra / Europa Press
10:46
Tellado admite que Mazón pudo actuar "mal" pero pide "distinguir entre errores" y "la mala fe" de Sánchez
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha admitido este jueves que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, pudo actuar "mal" el día de la dana pero ha subrayado que ha asumido "responsabilidades" con su dimisión..
Dicho esto, ha pedido "distinguir entre errores" y la "mala fe" que, a su juicio, hubo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tras la catástrofe del 29 de octubre, que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia. "Creo que es muy distinto actuar mal, cometer un error, que actuar de mala fe, intencionadamente, produciéndose los daños y las pérdidas de vidas humanas que todos conocemos. Y creo que hay que poner los dos comportamientos en la misma línea para compararlos", ha declarado Tellado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.
Al ser preguntado expresamente si cree que es indigno Mazón y si está decepcionado con él ante las nuevas revelaciones que se van conociendo sobre el 29O, Tellado ha indicado que Mazón ya ha dado las explicaciones "donde tenía que darlas, en sede judicial cuando ha sido llamado" y "en las distintas Cámaras", en las Cortes Valencianas y en el Congreso.
Tellado ha resaltado además que Mazón "ha asumido la mayor de las responsabilidades que un político puede asumir, que es dimitir" y "ha reconocido sus errores".
10:55
Finalizada la vistilla de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo
Termina la vistilla en la que el magistrado Leopoldo Puente ha tomado declaración al exministro de Transportes. Ahora el juez del Alto Tribunal decidirá si mantiene las medidas cautelares actuales o envía a prisión a Ábalos.
El exministro ha llegado al Alto Tribunal sin acompañantes, en un taxi y portando una mochila de tamaño pequeño.
11:01
La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para Ábalos
Finalizada la vistilla de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, la Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes.
El magistrado Leopoldo Puente decidirá hoy si endurece las medidas cautelares de Ábalos o mantiene las actuales.
Lee la información completa, por Mari Carmen Cruz
11:15
Comienza en las Cortes Valencias la Sesión de Investidura de Juanfran Pérez Llorca
El candidato del Partido Popular a presidir la Generalitat Valenciana, Juanfran Péerz Llorca, ha comenzado de comenzar su discurso de investidura en Les Corts.
En Valencia todavía están a la espera de que se desvele el sentido del voto de Vox, cuyo respaldo es necesario para ser elegido.
El expresidente, Carlos Mazón, no está presente en el discurso del candidato a sucederle, aunque sí acudirá a la votación, que se celebrará por la tarde.
Los que sí están son los representantes de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana del 29 de octubre de 2024 y de la Asociación de afectados por la dana Horta Sud, que siguen desde el interior de Les Corts Valencianes el pleno de investidura de Pérez Llorca, tras haber sido invitadas por la oposición.
11:22
Montero pide a los grupos parlamentarios que apoyen la senda de estabilidad por "sensatez y sentido común".
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen la senda de estabilidad, que previsiblemente será rechazada con los votos en contra de PP, Vox y Junts, por "sensatez y sentido común".
Desde la tribuna del Congreso, Montero ha insistido en que si se rechazan los objetivos de déficit y deuda "los perjudicados serán los gobiernos autonómicos", que no ya podrán contar con una décima de PIB de margen de déficit para dedicarlo a "sanidad, educación y dependencia".
En cualquier caso, si se rechaza la senda de estabilidad, Montero ha apuntado que el Gobierno volverá a llevarla al Congreso tal y como establece la ley de estabilidad y, si es rechazada de nuevo, se utilizarán las metas del plan fiscal estructural -mismo déficit global, pero con menos margen para las comunidades autónomas-.
Así, este rechazo, "no va a impedir en ningún momento que el Gobierno formule sus cuentas públicas", ha advertido, "incluso las podría formular con mayor holgura por el hecho de que se rechace esta senda", ya que la décima de PIB de déficit que perderían las regiones se la quedaría el Estado.
11:27
Pérez Llorca pide a Les Corts un "pacto" para dar "estabilidad" a la Comunitat Valenciana
El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana Juanfran Pérez Llorca ha comenzado su discurso ante la cámara autonómica admitiendo que llega sin haber alcanzado ningún acuerdo,pero con la determinación de "acabar la sesión con un pacto, el "pacto de Les Corts" para asegurar la "estabilidad" que merece la Comunitat Valenciana.
La "mayoría parlamentaria" ha funcionado, según ha asegurado Pérez Llorca que ha defendido la gestión de su partido en coalición con Vox, como parte de "un proyecto politico que ha hecho realidad propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos", y entre otros logros ha señalado la reducción "a la mitad" de la lista de espera de los pacientes que necesitan una operación y la educacion "universal y gratuita de 0 a 3 años".
11:29
Las victimas de la dana protestan ante Les Corts Valencianes
Víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, junto a entidades que las han apoyado estos trece meses, han protestado ante Les Corts Valencianes contra la investidura de Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat con un muñeco con la cara del candidato que han estrenado este jueves.
Durante la concentración, organizada por la plataforma Acord Social Valencià, se han coreado consignas como 'Llorca y Mazón, la mateixa merda són' y 'Mazón asesina, Abascal apadrina', junto con cuatro pancartas de l'Acord Social Valencià, CGT y asociaciones de víctimas.
En el centro de la protesta, a la que asiste un centenar de personas, han situado un altavoz para seguir el discurso de Juanfran Pérez Llorca a través de la emisión radiofónica, y tras una de las pancartas un muñeco de cartón con la cara del candidato y las manos manchadas de sangre, igual que la que han exhibido en otras protestas y manifestaciones con la imagen de Mazón
11:35
Aldama finaliza su declaración en la Audiencia Nacional. Ha dicho que está colaborando con la justicia
El empresario y presunto conseguidor del "caso Koldo", Víctor de Aldama, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismaél Moreno. El empresario está siendo investigado por los contratos de marcarillas de Canarias.
A la salida de la Audiencia, Aldama ha dicho que está colaborando con la justicia y que ha aportado pruebas, sin desvelar si se trata de documentos gráficos o sólo mensajes, ya que dice, quiere ser "prudente"
11:50
Junts, a Montero: "Todo el mundo sabe que no tendrá Presupuestos porque no quiere Presupuestos"
El portavoz de Junts en el Congreso Diputados ha recordado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que en 2024 no hubo presupuestos, tampoco en 2025 y "estamos de camino a 2026 sin presupuestos". "Usted no habrá aprobado tres presupuestos", le ha increpado, "cualquier ministra haría tiempo que ya habría presentado su dimisión".
El portavoz de Junt ha dicho que si "hacen exactamente la misma propuesta que el año pasado la tumbaremos", "van a cosechar los mismos resultados".
En este sentido, Cruset recrimina a María Jesús Montero que "todo el mundo sabe que no tendrá presupuestos porque no quiere presupuestos. Quiere que se los tumbe el PP para hacer su campaña en Andalucía" . "Usted quiere quedarse sin presupuestos porque, de esa forma, el Estado se quedará el 100% del deficit autorizado por Europa y por tanto, usted no quiere presupuestos", ha dicho.
"Su soberbia y la de su Gobierno ha bloqueado la legislatura", ha dicho. "Su soberbia y la de su Gobierno deja sin Presupuestos Geneales del Estado al país", ha concluido.
11:52
Pérez Llorca ofrece a Vox "priorizar las obras hidráulicas" y buscar el "control real" de la inmigración ilegal
Pérez Llorca ha incorporado a su discurso varias de las reivindicaciones de Vox en las negociaciones para apoyar su investidura. Sobre las obras hidráulicas, el candidato del PPCV ha afirmado que son necesarias "obras hidráulicas de gran calado" y ha llamado a "recuperar la capacidad de priorizar las obras hidráulicas", ha dicho "sin que el Gobierno de España las bloquee por criterios ideológicos".
En cuanto a la inmigración ha dicho que es "imprescindible afrontar este reto sin frivolidad y buscar lineas que garanticen la seguridad, convivencia y control real de la inmigracion ilegal que alimenta a las mafias".
En su intervención, el candidato a presidir la Generalitat Valenciana, ha dicho que si es elegido lo primero que hará será pedir perdón a las víctimas de la dana.
12:10
Ábalos, según fuentes presentes en la vistilla, ha dicho muy afectado, ha dicho que no se iba a fugar
Según fuentes presentes en la vistilla del Tribunal Supremo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos ha intervenido y muy afectado ha dicho que no se iba a fugar, ya que no tiene adonde ir, ni patrimonio ni dinero.
El magistrado Leopoldo Puente decidirá si le envía a prisión provisional, tal como ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, o mantiene las medidas actuales, que le prohiben abandonar el territorio nacional y le obligan a comparecer ante el juzgado quincenalmente.
12:14
Receso de 15 minutos en la sesión de investidura de Juanfran Pérez Llorca
Finalizado el discurso de investidura de Juanfran Pérez Llorca en Les Cortes Valencianes, la sesión se suspende durante 15 minutos, hasta las 12:25, en que comenzarán los turnos de los grupos parlamentarios.
Cada grupo dispondrá de 10 minutos para sus intervenciones, que se ordenarán de mayor a menor representación parlamentaria. El candidato a presidir la Generalitat de Valencia decidirá si les responde individualmente o en bloque.
12:29
Llega Koldo García a la vistilla del Tribunal Supremo
El ex asesor de Abalos, Koldo García, ha llegado a Tribunal Supremo, donde comparece ante el magistrado Leopoldo Puente. Perviamente ha comparecido el exministro de transportes, José Luis Ábalos.
El juez decidirá si endurece las medidas cautelares contra ambos o mantiene las actuales (retirada del pasaporte con prohibición de salir del territorio nacional y obligación de comparecer cada quince dias). La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión provisional para el exministro de transportes.
La Fiscalía ha pedido para Ábalos 24 años de prisión y 19 y medio para García. La acusación particular solicita 30 años de cárcel para cada uno de ellos.
García ha entrado a las instalaciones del Supremo portando un bolso de viaje.
12:33
PP, Vox y Junts tumban la senda de estabilidad y exponen la debilidad de un Gobierno para aprobar sus Presupuestos
El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la senda de estabilidad del ejecutivo de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Tal como establece la Ley, esta votación se repetirá dentro de dos semanas.
Tal como estaba previsto, han votado en contra de la senda PP, Vox, Junts. En total, ha habido 178 votos en contra, 164 a favor y 5 abstenciones, las de Podemos y la diputada de Compromís, Agueda Micó.
12:37
Se reanuda la sesión de investidura de Juanfran Pérez Llorca en Les Corts Valencianes
La sesión de investidura del candidato del PPCV Juanfran Pérez Llorca para suceder en la Generalitat Valenciana se retoma a las 12:33 horas con la intervención de los grupos parlamentarios de mayor a menor, empezando por el PSPV.
El síndic del PSPV José Muñoz ha acusado al PP de "vender su alma al diablo", en referencia a su gobierno de coalición con Vox y de "encubrir" al todavía presidente de la Generalitat en funciones Carlos Marzón, quien "no estuvo a la altura de las cirsuntancias, un consell negligente" en su actuación durante la dana del 29 de octubre en la que murieron 229 personas.
12:43
Gobierno: "el rechazo a la senda de estabilidad perjudica a las comunidades autónomas"
Según fuentes del Gobierno, el rechazo a la senda de estabilidad perjudica a las comunidades autónomas, que tendrán 5.485 millones menos de margen fiscal. "El PP ha votado en contra de que sus propias comunidades tengan más recursos para sanidad, educación o servicios sociales", critican.
Las mismas fuentes indican que la senda de estabilidad ofrecía un objetivo de déficit del -0,1% para 2025-2028. Por lo tanto, no se exigía ningún ajuste en todo el período. Ahora, las comunidades pierden esa décima y estarán obligadas a registrar equilibrio presupuestario.
En todo caso, insisten, el rechazo de la senda de estabilidad no impide la presentación de los PGE 2026.
12:46
PP: el gobierno es "golpeado de nuevo por la mayoría en contra que tiene en el ejecutivo"
Fuentes del Partido Popular han valorado el resultado negativo de la votación de la senda de estabilidad en el Congreso de los Diputados. Según los de Feijóo, el Gobierno ha sido "golpeado de nuevo por la mayoría en contra que tiene en el hemiciclo".
Los populares insisten que a su voto negativo se unieron otros grupos como Vox, Junts y UPN, además de la abstención de algunos de los socios de investidura del Gobierno como Podemos y la diputada del Grupo Mixto Águeda Micó
"El varapalo", continúan, "sitúa al Ejecutivo a un paso de completar otro año más de legislatura sin Presupuestos Generales del Estado, un hecho inédito en la democracia de nuestro país"
12:56
Micó, de Compromís, reitera que Ábalos "debería haber dimitido desde el minuto cero"
La diputada de Compromís Àgueda Micó, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha defendido que el exministro José Luis Ábalos "debería haber dimitido desde el minuto cero".
Para Micó, después de toda la investigación de la UCO y los informes sobre Ábalos, "no tiene ningún tipo de justificación que siga con su acta de diputado". Y ha recordado que aunque entre en prisión provisional, no perderá su acta, aunque sí que no podrá ejercer de diputado.
Preguntada sobre si el posoible ingreso en prisión de Ábalos afectará a las mayorías en el Congreso, la diputada de Compromís ha afirmado que su formación estudiará si pedir que se cambien
13:06
Rufián (ERC) a Junts: "Les pido que dejen de hacer daño a mi país"
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha referido en los pasillos del hemiciclo a la fallida votación de la senda de déficit. El techo de gasto, dice Rufián, es importante y en Cataluña "afectaría muchísimo". Por eso critica a Junts, que dice "vota en contra alineándose con lo peor de este hemiciclo". "Les pido que dejen de hacer daño a mi país", recrimina.
Rufián se ha referido también a la posibilidad de que el magistrado del supremo decrete prisión para el exministro de transportes, José Luis Ávalos. "Es la decisión del juez", ha dicho. Y continúa "tiene mismas posibilidades de fugarse que hace 24 horas". En todo caso, Rufián considera que en ese caso Ábalos debería dejar de ser diputado porque "es incompatible seguir representando a la gente desde la cárcel", ha dicho.
Preguntado por la entrevista del rey emérito, el portavoz de ERC dice que "perdió vergüenza y dignidad hace mucho tiempo". "Hace tiempo algunos decían que no eran monárquicos, sino Juancarlistas", ha continuado" Ahora, ¿ serán republicanos? Pero espero que hayan dejado de ser Juancarlistas"
13:20
Prudencia de los diputados respecto al posible ingreso en prisión de José Luis Ábalos
Si el magistrado del Tribunal Supremo decreta prisión provisional para el exministro de transportes, quedará suspendido en la Cámara Baja. No podrá votar, no cobrará y no se le permitirá intervenir en los debates. Sin embargo, mantendrá su acta de diputado.
Muchos parlamentarios creen que debería renunciar al acta, por ética, pero que es una decisión personal.
Prudencia por tanto desde los pasillos del Congreso, donde el PSOE dice que no temen “nada de lo que pueda decir Ábalos”. “Atentos” están desde el PP, donde creen que “Pedro Sánchez no ha podido dormir”. ERC dice que es una decisión del juez y que el exministro “tiene mismas posibilidades de fugarse que hace 24 horas”. Desde Podemos destacan la “enorme” gravedad de este caso.
13:26
Compromís asegura que Pérez Llorca ha pasado "con nota" el "examen" de Vox
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha advertido que la "agonía" no se puede prolongar y ha pedido que se celebren elecciones. "¿Por qué tienen miedo de dar la voz a los valencianos? A lo mejor es porque son conscientes de que la mayoría de los ciudadanos ya no votarían igual. En 2023 tuvieron mayoría parlamentaria y aceptamos el resultado de las urnas", ha asegurado Baldoví.
Y ha dicho a Pérez Llorca que su intervención al inicio de este debate ha pasado "con nota" el examen de Vox, que les "pasará la factura", que van a pagar los valencianos.
A Mazón le han echado del Govern las familias de la víctimas de la dana del 29 de octubre que han salido a la calle para protestar por la gestión durante la emergencia. "Con su constancia le han echado los miles de valencianos que han salido a las calles contra sus mentiras" y ha criticado al síndic del PP, por haber calificado a los damnificados por la riada de "víctimas VIP".
"Usted ha encubierto a Mazón y a sus mentiras", ha advertido Baldoví, que considera que el candidato del PPCV no es la solución, porque se trata de "un cómplice de la mentira, la negligencia" del Consell que ha presidido su antecesor en el cargo.
13:40
Abascal: "Lo que he podido leer del discurso de Pérez Llorca me ha gustado"
El líder de Vox, presente en la votación de la senda de déficit del Congreso, ha dicho que no ha podido seguir en directo el discurso de investidura de Pérez Llorca, pero "lo que he podido leer me ha gustado", ha dicho. Y lo justifica porque "se ha opuesto al pacto verde y al pacto migratorio", además de incluir una "apuesta por la rebaja fiscal". Ahora Abascal quiere "leer el discurso de forma detenida" y hablar con sus compañeros de Valencia.
Preguntado por otra de las noticias del día, en que el magistrado del Tribunal Supremo decide hoy si mantiene las medidas cautelares contra José Luis Ábalos o envía al exministro a prisión, tal como pide Anticorrupción, Abascal dice "queremos que Sanchez pueda tener un juicio justo y que Ábalos y Koldo puedan disfrutar de un programa de protección de testigos, porque no sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez".
También ha respondido al mensaje de los socialistas sobre la limpieza de sus cuentas: "yo debo pensar que están sucias", ha dicho Abascal. "Ese procedimiento está en marcha, nosotros denunciamos el PSOE por fiinanciación ilegal", y continúa "Denunciamos cosas de verdad, no como cuando el PSOE denuncia a Vox".
"Siempre ha sido el momento de pesentar una moción de censura, independientemente de los números", ha respondido a preguntas de los periodistas. "Tenemos que utiliza todas las armas para retratar a este gobierno y sus socios de investidura", asevera.
13:49
La Fiscalía Anticorrupción pide también prisión provisional sin fianza para Koldo
Igual que hiciera con el exmnistro de transportes, José Luis Ábalos, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión sin fianza para el exasesor, Koldo García.
Ambos han comparecido hoy ante el magistrado Leopoldo Puente que decidirá si endurece, como pide la fiscalía, las medidas cautelares contra ambos. O mantiene las vigentes, consistentes en la retirada del pasaporte con prohibición de salir del territorio nacional y obligación de comparecer quincenalmente.
Al igual que hiciera esta mañana el exministro de transportes, Koldo García ha pedido también la palabra para decir “que no se iba a ir según”, según fuentes presentes en la vistilla.
14:09
Vox, a Pérez Llanos: "Celebramos que haga suyos nuestros compromisos"
El síndic de Vox José María Llanos ha celebrado que Pérez Llorca haya hecho "suyos" los compromisos de su formación, ya que de otra forma no podría dar su apoyo, y que se haya comprometido a llevar "a término aquellos que aun no han sido ejecutados del todo", como el fomento de la FP y la recuperación de los "polígonos abandonados" y favorecer "la colaboración publico-privada".
"Nos alegra escuchar que va a cumplir su compromiso de que así va a seguir siendo por eso hay que luchar, recurrir y rechazar las imposiciones arbitrarias del Gobierno de Sánchez que dice estar encantado con la llegada de ilegales pero lo reparte entre las comunidades a las que quiere castigar y no obliga a los comunidades gobernadas por traidores", ha asegurado Llanos en su intervención.
El pacto verde, ha dicho "no puede ser una opción", Valencia debe apostar "por la prosperidad" y eso se traduce en que el dinero de las empresas "se quede en las empresas para sus trabajadores e inversiones". Y ha propuesto que se dediquen más fondos para compensar los costes de las políticas europeas, como el pago de multas que se puedan imponer "nada menos que por limpiar los cauces de nuestros ríos".
14:18
Feijóo ve acreditado que "el Gobierno no tiene mayoría" parlamentaria
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visto acreditado tras el bloqueo en el Congreso de los Diputados de la senda del déficit, que el Gobierno "no tiene mayoría" parlamentaria.
"La cámara está bloqueada, no hay cuentas, no hay leyes", ha enumerado el líder de los populares.
Además, Feijóo ha destacado que la agenda judicial de este jueves "no tiene precedentes en la democracia española".
14:35
Aldama aporta "pruebas" en la Audiencia Nacional y dice que Torres "debería estar preocupado" por la trama de mascarillas
El empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional como investigado por la trama de mascarillas. A su salida, ha asegurado que ha "aportando pruebas" a la causa, aunque no ha precisado si se trata de imágenes, vídeos o documentos, y ha reiterado que está "colaborando" con la justicia: "Se sabrá todo".
Aunque no ha detallado qué pruebas ha entregado, Aldama ha avanzado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "debería estar preocupado". Según fuentes presentes en su declaración, el entonces presidente canario estaba obsesionado con que le tenían que dar un Ministerio a cambio de todos los favores que estaba haciendo.
14:41
Illa reprende a Junts por tumbar la senda de déficit: "No entiendo que hayan votado 'no' a mil millones"
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha criticado este jueves la decisión de Junts de tumbar la senda de déficit propuesta por el Gobierno en el Congreso de los Diputados, al señalar que "no entiende" que "algunos partidos catalanes" hayan rechazado una propuesta que dotaría de "mil millones de euros" a Cataluña.
"No entiendo que algunos partidos catalanes hayan votado 'no' a dar la mayor capacidad de inversión al Gobierno de la Generalitat, de mil millones de euros", ha lamentado, en alusión velada al partido liderado por Carles Puigdemont.
Así se ha pronunciado horas después de que el Pleno del Congreso haya derribado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, el paso previo a los PGE.
14:46
Se suspende la sesión de investidura de Pérez Llorca hasta las 16:30
La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha anunciado un receso en la sesión de investidura del candidato del PPCV a presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. El pleno se retomará después del paro para comer, a las 16:30.
Además, ha advertido que la votación no se producirá antes de las 18:00. Cuando se retome la sesión, Pérez Llorca tendrá un turno de réplica a todos los grupos parlamentarios.
14:53
Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para Ábalos y Koldo
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la prisión provisional sin fianza tanto para el exministro de Transportes José Luis Ábalos como para el que fuera su mano derecha, Koldo García.
15:45
El Supremo envía a prisión provisional y sin fianza al exministro Ábalos y Koldo García al ver aumentado el riesgo de fuga
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha presidido la vistilla y tomado declaración a José Luis Ábalos y Koldo García para determinar si mantenía las medidas cautelares que estaban vigentes o las endurecía, tal como ha pedido la Fiscalía Anticorrupción.
Finalmente, Puente envía a ambos a prisión provisional y sin fianza debido el aumento de riesgo de fuga ante el próximo juicio, el primero del caso Koldo, relativo a la trama de la compra de mascarillas durante la pandemia.
José Luis Ábalos y Koldo García ingresarán en la prisión de Soto del Real.
15:57
Ábalos se convierte en el segundo exsecretario de Organización del PSOE en entrar en prisión provisional
José Luis Ábalos se ha convertido en el segundo exsecretario de Organización del PSOE que entra en prisión provisional, y lo hace justo hace una semana de la excarcelación de su predecesor, Santos Cerdán.
Ábalos es también el primer diputado que entra en prisión estando en ejercicio. El Gobierno le pide que renuncie al acta y mantienen en Moncloa que actuaron con contundencia contra él.
El exministro sostiene que esa petición de la Fiscalía es una decisión política y niega el riesgo de fuga porque dice no tiene ni patrimonio ni dónde ir.
16:09
El Congreso inicia los trámites para suspender a Ábalos de sus derechos y deberes parlamentarios
La Presidencia del Congreso ha enviado un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certifique la decisión de ingreso en prisión provisional del diputado José Luis Ábalos y el auto de procesamiento o equivalente. El objetivo es iniciar el trámite para el acuerdo de Mesa de suspensión según el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso.
Tal como establece dicho precepto, los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios en dos supuestos: "por aplicación de las normas de disciplina parlamentaria" o "cuando concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".
En esos casos, según el Reglamento del Congreso los diputados y diputadas también "quedarán suspendidos en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria".
16:31
El juez del Supremo sostiene que enviar a prisión a Ábalos "no cercena o menoscaba" los derechos de los electores
La defensa de Ábalos, entre otras alegaciones, ha argumentado este jueves en el Supremo que su ingreso en prisión supondría la vulneración del derecho a la representación política de los ciudadanos de Valencia dada su condición de diputado en el Congreso elegido por esa circunscripción.
El juez Leopoldo Puente le responde que es "evidente" que la decisión ni cercena ni menoscaba ese derecho, salvo que se considerase que "cualquier medida provisionalmente restrictiva de la libertad ambulatoria, en cualesquiera circunstancias, resultaría inconciliable con el mencionado derecho fundamental".
Además, el magistrado recuerda que no le compete a él, sino al Congreso de los Diputados, en aplicación del Reglamento, decidir sobre los efectos que pueda tener la prisión provisional de Ábalos sobre su actividad parlamentaria.
16:43
Peinado avisa a Moncloa de que si no envía las agendas de Begoña Gómez y su asesora puede incurrir en desobediencia
El juez Juan Carlos Peinado ha avisado a Moncloa de que si no le remite las agendas de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y de su asesora, Cristina Álvarez, puede cometer un delito de desobediencia, informa Europa Press.
A través de una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid reclama "nuevamente a Presidencia del Gobierno" que le facilite diversa documentación que le requirió, "o bien indiquen las causas por las que a día de hoy no se han remitido". "Apercibiéndoles que en caso de no remitirlo ni alegar las causas que imposibilitan su remisión, se podría incurrir en un delito de desobediencia", recalca.
Peinado se refiere a las agendas de las dos investigadas, que ha encargado analizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para "determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de Gómez".
17:05
La entrada de Ábalos en prisión "no menoscaba" los derechos de los votantes
En su auto sobre Ábalos, Puente destaca que la decisión de enviar al todavía diputado a prisión "no cercena o menoscaba" los derechos de los electores, como había alegado la defensa. Según la los abogados, su entrada en la cárcel supondría la vulneración del derecho a la representación política de los ciudadanos de Valencia dada su condición de diputado.
Sin embargo, el magistrado ha considerado "evidente" que la decisión ni cercena ni menoscaba ese derecho, salvo que se considerase que "cualquier medida provisionalmente restrictiva de la libertad ambulatoria, en cualesquiera circunstancias, resultaría inconciliable con el mencionado derecho fundamental".
17:14
El PSOE muestra "respeto por la justicia y contundencia frente a la corrupción"
Ante la decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión provisional al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, los socialistas han mostrado "todo su respeto" por la justicia.
"Frente a cualquier indicio de corrupción, el PSOE actúa con tolerancia cero, con transparencia y con medidas contundentes desde el primer minuto. Ojalá todos los partidos hicieran lo mismo", han añadido.
Además, han rechazado "lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción", en alusión al PP.
17:16
Miguel Ángel Rodríguez asegura que el próximo "pa'lante" será Pedro Sánchez
El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado en un post de redes sociales que el próximo en entrar en prisión será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Pá’dentro. Os lo dije. Lo que no sabe Pedro Sánchez es que el próximo Pá’lante será él".
17:28
El magistrado aprecia "riesgo extremo" de fuga para Ábalos
Puente ha recalcado que en la causa hay "indicios bastantes de que Ábalos ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico", hasta tal punto que durante varios años no tuvo que recurrir a extracciones de cuentas bancarias. Además, también resultan "evidentes los contactos internacionales de los que Ábalos dispone", incluyendo algunos inmuebles en países hispanoamericanos.
En este contexto, y teniendo en cuenta que podría seguir teniendo "cantidades importantes de dinero opaco", el magistrado aprecia que el posible riesgo de que el acusado pudiera sustraerse a la acción de la justicia resulta "extremo".
A juicio del instructor, "el riesgo de que Ábalos pudiera sustraerse a la acción de la justicia resulta máximo en este momento, sin que el mismo pueda ya conjurarse con satisfactorio pronóstico con el simple mantenimiento de las medidas cautelares hasta ahora acordadas", por lo que ve necesario su ingreso en prisión.
17:45
Vox confirma que apoyará la investidura de Pérez Llorca
Vox ha anunciado que votará "si" a la investidura del candidato del PPCV a presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
La votación comenzará a partir de las 18:00, después del receso que ha habido tras la réplica de Pérez Llorca a los grupos parlamentarios.
17:54
Feijóo sitúa a Sánchez en el centro de la trama: "La manzana podrida es él"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el centro de la trama del caso Koldo: "La manzana podrida es él".
Así se ha pronunciado el dirigente de los populares en una comparecencia después de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos haya ingresado en prisión provisional: "Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas, la manzana podrida es él y ha podrido a todos y a todo lo que le rodea".
En este contexto, Feijóo ha llamado a la movilización ciudadana este domingo, "no en beneficio de ningún partido, sino en defensa de España".
18:07
Ábalos y Koldo llegan a la cárcel de Soto del Real en un furgón de la Guardia Civil
El exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su mano derecha, Koldo García, han llegado a la prisión madrileña de Soto del Real en el interior de un furgón de la Guardia Civil.
A las 18:05 de este jueves, ambos investigados han llegado a la cárcel después de que el Tribunal Supremo haya decretado su ingreso en prisión provisional ante el “riesgo máximo” de fuga antes de la celebración de su juicio.
18:12
Juanfran Pérez Llorca, nuevo president de la Generalitat Valenciana con mayoría absoluta y el apoyo de Vox
Juanfran Pérez Llorca ha sido investido por les Corts Valencianes nuevo president de la Generalitat Valenciana con mayoría absoluta. Los 13 diputados de Vox han votado a favor de su elección.
Llorca ha centrado su discurso este jueves en cargar contra el Pacto Verde europeo y la inmigración, principales exigencias de los de Abascal.
18:46
El PSOE lamenta que el PP haya "entregado" el futuro de la Comunitat Valenciana a Abascal
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha lamentado en la red social X que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya "entregado" el futuro de la Comunitat Valenciana a Abascal. "Él es el responsable de esta degradación democrática", asegura Torró en la publicación.
Así se ha pronunciado el PSOE después de que les Corts Valencianes hayan investido con mayoría absoluta al 'popular' Juanfran Pérez Llorca nuevo president de la Generalitat con los votos de Vox.
19:15
Los furgones de la Guardia Civil que han transportado a Soto del Real a Ábalos y Koldo
Furgones de la Guardia Civil ingresa en la prisión de Soto del Real en el mismo día que el Tribunal Supremo ha enviado a prisión al exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García en Soto del Real, Madrid.
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado enviar a ambos a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado en ejercicio tendrá que entrar en la cárcel.
FOTO: EFE/Rodrigo Jiménez
19:27
Pérez Llorca, tras ser investido como 'president': "Tenemos mucha tarea por delante, tenemos que continuar con la reconstrucción"
El nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado tras el pleno de investidura: "Tenemos mucha tarea por delante, tenemos que continuar con la reconstrucción" tras la dana. Por su parte, José María Llanos, de Vox, ha celebrado que el candidato 'popular' haya reconocido que "Vox tiene razón" sobre la inmigración.
20:52
¿Cambian las mayorías en el Congreso tras el ingreso en prisión preventiva de Ábalos?
El Tribunal Supremo ha decidido enviar a prisión provisional y sin fianza al exministro socialista José Luis Ábalos al ver aumentado el riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio por la trama de las mascarillas, que también implica a su exasesor Koldo García.
Ábalos mantiene su acta de diputado, lo que no implica que vaya a ser suspendido de sus derechos económicos y parlamentarios. Es decir, el exministro no cobrará ningún sueldo por parte del Congreso ni tampoco podrá asistir a las sesiones plenarias que se celebren en la Cámara Baja.
Ahora bien, la situación genera una nueva duda, y esta es si cambian las mayorías en el parlamento tras su ingreso en prisión preventiva. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una mayoría muy ajustada de 176 diputados, y el voto de Ábalos ha sido siempre imprescindible para el Ejecutivo.
Lea aquí la noticia completa de nuestro compañero Àlex Cabrera
20:57
Los 'comunes' se querellan contra el presidente del tribunal que ha condenado a García Ortiz por revelación de secretos
Los 'comunes', representados por el eurodiputado Jaume Asens, han presentado este jueves una querella en el Tribunal Supremo contra Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
La acción judicial se basa, según la querella, en "los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre, cuando el magistrado Martínez Arrieta, en pleno periodo de deliberaciones sobre la sentencia al fiscal general del Estado, intervino como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
21:15
Diana Morant, sobre Ábalos y Koldo: "Desde hace mucho el PSOE hemos actuado contra estos tres sinvergüenzas"
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una entrevista en el 24h de RNE, ha asegurado que "no es una imagen que nos hubiese gustado ver" sobre el ingreso a prisión preventiva de José Luis Ábalos y Koldo García. Y ha añadido: "Desde hace mucho el PSOE hemos actuado contra estos tres sinvergüenzas".
21:45
Pérez Llorca es investido como president de la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Vox
El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha sido elegido este jueves como president de la Generalitat Valenciana. El hasta ahora portavoz 'popular' en Les Corts ha obtenido 53 votos de su partido y de Vox, los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, mientras que PSPV y Compromís han votado en contra.
Pérez Llorca se confirma así como octavo president autonómico y como sustituto de Carlos Mazón, que dimitió a principios de noviembre por su gestión de la dana. En su discurso, el también alcalde de la localidad alicantina de Finestrat ha hecho numerosos guiños al partido de Santiago Abascal.
21:50
El Supremo envía a prisión provisional y sin fianza a Ábalos y Koldo García al ver aumentado el riesgo de fuga
El Tribunal Supremo ha decidido enviar a prisión provisional y sin fianza al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al ver aumentado el riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio por la trama de las mascarillas, que podría celebrarse en tres o cuatro meses, según fuentes presentes en las vistillas que se han celebrado en el Tribunal Supremo para revisar las medidas cautelares de ambos.
Aquí concluye la narración de la actualidad política de este jueves 27 de noviembre. Puede seguir informado en RNE, en el Canal 24h y en nuestra web RTVE Noticias. Muchas gracias y buenas noches.