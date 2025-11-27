Feijóo apunta a Sánchez y su "degeneración" tras la entrada en prisión de Ábalos: "Él es la manzana podrida"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, carga contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la entrada en prisión provisional y sin fianza del exministro, José Luis Ábalos, por el caso Koldo.

"El 100% del clan que acompañó a Sánchez en su regreso heroico a la política ha acabado encarcelado. No es un hecho aislado, es un ejemplo más, y van demasiados, de la degeneración que acompaña a Sánchez desde su llegada, e incluso antes de llegar al poder", ha expresado el líder del PP.

Feijóo reacciona así tras la decisión del juez que investiga el caso Koldo de enviar a Ábalos y su exasesor Koldo García a prisión. Por segunda vez en seis meses, un exsecretario de Organización del PSOE vuelve a prisión. Si en junio fue Santos Cerdán, ahora es su predecesor. Una entrada en la cárcel provocada por la misma investigación, el caso Koldo. Coincide que los tres enviados a prisión en diferentes etapas, Ábalos, Cerdán y Koldo, formaban parte del "clan" que dice Feijóo.

"Lo que ha ocurrido hoy no es un hecho aislado, no es mala suerte, no una conspiración del Poder Judicial. La coincidencia de diferentes jueces pone de relieve una certeza: no es una persona rodeada de manzanas podridas, la manzana podrida es él y ha podrido a todos los que le rodean. Todo lo de su alrededor se ha acabado descomponiendo", ha expresado Feijóo durante una rueda de prensa en la sede del PP en Madrid.

Feijóo pide a los ciudadanos manifestarse

Desde la calle Génova, Feijóo ha criticado los casos que rodean al presidente del Gobierno, ha citado el caso Koldo, la investigación del juez Peinado a su mujer, Begoña Gómez, y la que imputación a su hermano por parte de un juzgado de Badajoz por su contratación en la diputación pacense.

"Las responsabilidades jurídicas la dirimen los jueces y la responsabilidad política de esta degradación es Sánchez", ha incidido. Para Feijóo "la realidad es una" y es que "cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, Sánchez debe salir de otro: el Palacio de la Moncloa".

Por ese motivo y porque cree que Sánchez "intentará aguantar como sea", ante una "situación insostenible no se puede permanecer impasible". "A todos los ciudadanos que quieren hablar y Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica este domingo a las 12 de la mañana en el Templo de Debod en Madrid".

"Sé que queda poco tiempo, hará frío, pero este país no merece que los representantes de una España decente nos quedemos quietos", ha proclamado haciendo un llamamiento a la ciudadanía a manifestarse.

Durante su rueda de prensa, Feijóo ha señalado que "en todo lo que tiene que ver con Sánchez hay sombra de corrupción". "Las primarias, la moción de censura que defendió Ábalos como adalid de regeneración democrática y hoy entrando en la cárcel, su entorno permitiendo que se lucrasen con la venta mascarillas y también la familia para lograr trabajo e influencia. Está todo marcado por el más alto nivel de degradación posible. Si los socios de Sánchez quieren seguir siendo cómplices de todo esto, lo pagarán. La mayoría de españoles no debemos callar ni permanecer anestesiados", ha denunciado.

Además, Feijóo ha aprovechado para sacar pecho por su "acierto" de no haber presentado una moción de censura. "Visto lo visto, creo que he acertado. Si me hubiese precipitado sin los apoyos necesarios y sin toda la información que ahora conocemos, me hubiese equivocado. He acertado y espero seguir acertando en el futuro", ha respondido al ser preguntado por si planteará una moción de censura a raíz de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo. "Cuando tenga que decir algo, no se preocupen, lo diré", ha respondido a los periodistas presentes en Génova 13.

Por último, el líder del PP ha sido cuestionado por una entrevista que ha publicado el diario 'El Mundo' con Ábalos justo cuando comenzaba la rueda de prensa. En ella, Ábalos asegura que investigar el rescate de Air Europa "sería abrir el melón". "Ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados", ha expresado. Cuestionado por ello, Feijóo ha dicho que son "acusaciones de extrema gravedad", pero que no le ha dado tiempo a leer la entrevista con detenimiento. "Que el ministro responsable de las aerolíneas señale a la mujer del presidente del Gobierno como intermediaria en un rescate de más de 400 millones de euros es una acusación sin precedentes en la democracia de nuestro país". "Es una acusación directísima a la mujer del presidente del Gobierno", ha opinado.

Desde el Gobierno, fuentes del Ejecutivo creen que Feijóo está "sobreactuando" con todas sus declaraciones y "poniendo en riesgo la institución". "Ya podía dejar hablar a los valencianos en unas elecciones". Respecto a las declaraciones de Ábalos sobre Air Europa, las mismas fuentes han expresado que el que fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE "está mintiendo". "Es fruto de la desesperación, un cambio de estrategia que tendrá un motivo detrás. Antes dimitíamos, pero ahora no vamos a dimitir por acusaciones falsas. Begoña nunca ha trabajado, ni formado parte, ni cobrado de Air Europa. El presidente está tranquilo, nosotros y los tribunales sabemos la verdad", han añadido.

Ábalos está investigado por integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Ábalos es el segundo exsecretario de Organización socialista que entra en prisión provisional por el caso Koldo, después de que estuviera encarcelado durante cinco meses Santos Cerdán hasta la semana pasada. Cerdán estuvo en prisión por su presunta vinculación con la trama, pero en la rama referida al cobro de comisiones por obras públicas. Ábalos va a ahora a prisión por la rama que investiga el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Además, se convertiría en el primer diputado que sería encarcelado estando en ejercicio.