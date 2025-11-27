Ábalos, en la cárcel de Soto del Real con el acta de diputado pero sin cobrar su sueldo

El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ingresará este jueves en prisión provisional dictada por el Tribunal Supremo en relación con el caso Koldo. Ábalos es actualmente diputado en el Congreso, lo que abre varias incógnitas sobre lo que pasará con su acta y sus derechos.

Cuando estalló el caso de la supuesta trama de las mascarillas, y antes de que se conociera la presunta vinculación de Ábalos con la trama, el PSOE le suspendió de militancia por su "responsabilidad política" en el caso y le exigió que entregara el acta, pero como el acta es personal, el exministro decidió mantenerla y pasó al Grupo Mixto.