Ábalos, en la cárcel de Soto del Real con el acta de diputado pero sin cobrar su sueldo
- El exministro socialista no tendrá derecho a cobrar sueldo ni tampoco podrá participar de ninguna votación
- El acta de diputado es personal y no pertenece al partido
El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ingresará este jueves en prisión provisional dictada por el Tribunal Supremo en relación con el caso Koldo. Ábalos es actualmente diputado en el Congreso, lo que abre varias incógnitas sobre lo que pasará con su acta y sus derechos.
Cuando estalló el caso de la supuesta trama de las mascarillas, y antes de que se conociera la presunta vinculación de Ábalos con la trama, el PSOE le suspendió de militancia por su "responsabilidad política" en el caso y le exigió que entregara el acta, pero como el acta es personal, el exministro decidió mantenerla y pasó al Grupo Mixto.
Ábalos mantiene el acta, pero perderá todos sus derechos
Mientras que Ábalos no entregue el acta, seguirá siendo diputado del Congreso. Sin embargo, será suspendido de sus derechos económicos y parlamentarios. Es decir, no tendrá derecho a cobrar sueldo ni tampoco podrá participar de ninguna votación ni de ningún Pleno.
Según el artículo 21 del Reglamento del Congreso, un parlamentario quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta".
En este sentido, la Presidencia del Congreso ya ha enviado un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certifique la decisión de ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos y el auto de procesamiento con el objetivo de iniciar el trámite de suspensión de sus derechos.
Cabe decir que el acta de diputado de la Cámara Baja es personal y no pertenece al partido, de manera que mientras Ábalos no la entregue, mantendrá su escaño.