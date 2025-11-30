Ábalos dice que su adaptación a la cárcel no está siendo "traumática" y avisa: "Sigo fuerte, no me van a callar"

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha asegurado este domingo que su adaptación a la cárcel está siendo menos traumática de lo que esperaba y ha advertido de que sigue "fuerte y firme" y no le van a "doblegar ni callar".

Así lo asegura Ábalos en un mensaje en X, en el que agradece el buen trato que está recibiendo por parte de los funcionarios y los demás internos de la prisión madrileña de Soto de Real, donde permanece encarcelado desde el jueves por el caso Koldo.

"Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar...", ha escrito.

El pasado miércoles, un día antes de su declaración en el Tribunal Supremo y de su posterior entrada en prisión, aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se reunieron en 2018 en un caserío para negociar la moción de investidura contra Mariano Rajoy que hizo presidente a Sánchez, según le contaron "fuentes presenciales". En el Gobierno lo han desmentido y restado toda "credibilidad".