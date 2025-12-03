El Supremo rechaza el recurso de Ábalos y avala investigar por separado las presuntas moridas por obra pública

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que interpuso el exministro de Transportes José Luis Ábalos contra la apertura de una pieza separada en el caso Koldo para investigar las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones irregulares de obra pública, que también implica al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Con esta decisión, avala la decisión del juez de desglosar la trama en dos.

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, tomó el pasado 23 de septiembre la decisión de dividir la causa, desprendiendo una pieza de la trama original. Por un lado, dejó la trama inicial de los contratos irregulares de material sanitario durante la pandemia, cuya investigación está más avanzada y tiene próxima la apertura del juicio oral y, por otro, abrió una pieza separada incluyendo todo lo relativo a las adjudicaciones de obras públicas, todavía "en fase incipiente".

Fue entonces cuando la defensa del exministro recurrió señalando que la pieza separada "responde a un principio de oportunidad, que no de legalidad", al considerar que "en el asunto mascarillas no se puede incriminar a Ábalos de ninguno de los delitos que se han estado investigando". Asimismo, aseguró que en la investigación de la causa principal "se ha ido obteniendo una información sobre hechos ajenos a lo que se estaba investigando" fruto de "la utilización de técnicas excepcionales de investigación".

La división hace más "ágil y eficaz" la investigación Sin embargo, el Alto Tribunal ha rechazado las argumentaciones del también exsecretario de Organización socialista y ha defendido que la pieza abierta por Puente "delimita con precisión los hechos que deben integrarla". Esta división, sostiene el auto, "solo pretende deslindar unos hechos de otros para facilitar un más ágil y eficaz enjuiciamiento". En este contexto, han avanzado que así ocurrirá, pues la causa principal está pendiente solo del auto de apertura de juicio oral, dejando al margen la investigación por los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública. Los hechos que rodean la trama de las obras públicas "se hallan en un estado de investigación mucho menos avanzado que el resto de los que hasta esa fecha componían el objeto de la causa especial". Del mismo modo, arremete contra Ábalos porque "realiza una serie de alegaciones que nada tienen que ver con lo que es objeto del recurso", que es la formación de una pieza separada. Todas estas cuestiones, que incluye la defensa del exministro en su recurso, "han sido ya impugnadas en anteriores informes de las acusaciones y desestimadas en distintas resoluciones tanto del magistrado instructor como de esta Sala Segunda".