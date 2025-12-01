Los socialistas se defienden tras las acusaciones y "falsedades" de Ábalos: "No nos vamos a dejar chantajear"

Desde el Gobierno y el PSOE han restado credibilidad a las acusaciones lanzadas este fin de semana por Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes recientemente ingresado en prisión, que trata de dejar en evidencia a los socialistas. La portavoz de la formación, Montse Mínguez, ha tachado de "falsedades" las palabras de Ábalos: "No nos vamos a dejar chantajear por nadie".

En estos términos se han pronunciado los socialistas cuatro días después de que José Luis Ábalos entrara en la cárcel ante el alto riesgo de fuga por el juicio que se celebra en su contra por una rama del caso Koldo. En este contexto, Víctor Ábalos se ha convertido en portavoz de su padre para lanzar una serie de revelaciones que apuntan, entre otros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista para 'El Mundo', Víctor Ábalos ha sostenido que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán "le ofreció un cheque en blanco" a su padre por orden de Pedro Sánchez. Ante estas acusaciones, Mínguez ha tratado de desvincular al exministro de su partido: "Desde hace 22 meses, Ábalos no forma parte del PSOE y está en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados".

El PSOE defiende su "tolerancia cero" contra la corrupción El hijo de Ábalos, que está señalado por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como "custodio del dinero en efectivo" de la trama, ha acudido a Soto del Real para visitar a su padre y se ha hecho cargo de su cuenta de Twitter, rebautizada como 'En el nombre de Ábalos'. "No vamos a perder ni un minuto más desmintiendo falsedades de alguien que no sabemos ni quién tuitea", ha explicado la portavoz. Junto a esto, Mínguez ha reiterado la colaboración del PSOE con los tribunales: "Hemos actuado desde el primer minuto, tolerancia cero, transparencia y colaboración total con la justicia". Una respuesta que, a su juicio, "no tiene nada que ver con la manera de actuar del PP" cuando les salpica algún caso de corrupción. "Es el momento de la justicia y la justicia dirá", ha zanjado.