Cerdán aporta un informe pericial al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

La defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado un informe de un laboratorio pericial forense en el que pone en duda la "autenticidad" de las grabaciones de Koldo García que asegura que están "manipuladas". Así lo recoge el documento presentado al juez del Tribunal Supremo que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos por la que el exdirigente político se encuentra en libertad provisional.

El documento, al que ha tenido acceso RTVE, presentado por la defensa de Santos Cerdán al juez instructor Leopoldo Puente, advierte de que no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades que han actuado y tampoco que no hayan pasado por "procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación".

Los audios presentan "desfases significativos entre el tiempo real de grabación y el tiempo de codificación", según el informe y "coincidencias masivas en fechas de modificación" que solo podrían explicarse por "exportación, reensamblaje o manipulación técnica en un único evento de sistema". Y añaden que esos desfases no pueden explicarse por actualizaciones del sistema.

El Tribunal Supremo descartó en julio que hubiera habido cualquier tipo de manipulación en estas grabaciones que son la pieza clave que fundamentó el informe de la UCO de la Guardia Civil que derivó en el ingreso en prisión provisional de Cerdán, ahora en libertad tras cinco meses encarcelado.

Ahora Santos Cerdán presenta este informe que concluye que "no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a individuo concreto alguno".

Una "deficiencia crítica" en las pruebas Además, los expertos que han elaborado el informe ven una "deficiencia crítica" en las pruebas practicadas, que las harían "incompatibles" con los estándares ISO y ENFSI aplicables en autenticidad digital. Al no haberse realizado el "análisis frame a frame", agregan, "no puede sostenerse que las grabaciones no hayan sido alteradas, editadas o insertadas desde fuentes externas". No se puede afirmar con certeza, aseguran los expertos, que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, y tampoco que no hayan pasado por "procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación". Los peritos ponen el foco en "la presencia de firmas de versiones de iOS cronológicamente imposibles para las fechas que figuran en los nombres y metadatos de los archivos". A su juicio, "la identificación de rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019 constituye una imposibilidad técnica categórica", puesto que "ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación". "Esta circunstancia implica, de manera irrefutable, que los archivos fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad", aseguran en sus conclusiones. El estudio cuestiona la trazabilidad digital de los archivos desde el momento de la incautación, al generar, asegura, "una ruptura insubsanable en la cadena de custodia". Así, determina que no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación.