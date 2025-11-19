DIRECTO | Última hora política: Máxima expectación en la cárcel de Soto del Real a la espera de la salida de Cerdán

14:43

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión y la inhabilitación para Ábalos por la trama de mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de prisión para el exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos por cinco delitos de corrupción en la causa que le investiga por presuntas comisiones irregulares por la compra de mascarillas, en el marco del caso Koldo. Además, el Ministerio Público pide para el también exministro de Transportes multas que ascienden a casi cuatro millones de euros y la inhabilitación para cargo público.



Así lo ha acordado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un escrito de acusación que ha remitido al Tribunal Supremo y al que ha tenido acceso RTVE. En concreto, el fiscal le acusa de los delitos de organización criminal, delito continuado de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y delito de malversación. Ábalos se encuentra en libertad con medidas cautelares, tiene que comparecer cada quince días en el juzgado y no puede salir del territorio nacional.

Junto a las penas para Ábalos, el fiscal ha pedido para el que fuera su mano derecha en el ministerio, Koldo García, 19 años y medio de prisión, una multa de también casi cuatro millones de euros y la inhabilitación para ejercer un cargo público. Por otra parte, para el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha solicitado una pena de siete años de cárcel, la inhabilitación y una multa superior a 3.700.000 euros.



