DIRECTO | Última hora política: Máxima expectación en la cárcel de Soto del Real a la espera de la salida de Cerdán
- La corrupción, los presupuestos, las elecciones en Extremadura y el relevo de Mazón marcan esta jornada política
La corrupción ha marcado el debate en la sesión de control al Gobierno de este miércoles tras el informe de la UCO que vincula con el cobro de comisiones del 2% al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien el juez del Tribunal Supremo ha dejado en libertad por considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas aunque con comparecencias quincenales en el juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional, las mismas medidas cautelares que pesan contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Esta jornada política, muy bronca, también ha estado marcada por las detenciones del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería y del alcalde de Fines, todos del PP, por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y la adjudicación de obra pública. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "si para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE" y el jefe del Ejecutivo ha atacado al PP por las detenciones de sus cargos en la Diputación de Almería.
En directo, última hora política hoy
-
15:50
Ábalos se ausenta de las votaciones tras conocerse que Anticorrupción pide 24 años de prisión
El exministro de Transportes José Luis Ábalos se ausentó de las votaciones que tuvieron lugar en el Congreso de los Diputados sobre diferentes iniciativas parlamentarias y tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para él una condena de 24 años de cárcel por cinco delitos de corrupción, y más de 19 años para su exasesor Koldo García.
En concreto, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó este miércoles su escrito de conclusiones provisionales ante el Tribunal Supremo. En el escrito, el fiscal solicita también una pena de siete años de prisión más una multa de 3,8 millones de euros para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama.
Esta información se comenzó a conocer a mitad de la mañana y se confirmó poco antes de las votaciones en el Congreso. El exministro no había pedido el voto telemático y su escaño en las votaciones salió en azul, el color que se aplica a los diputados ausentes. Por el contrario, ayer sí que acudió a votar.
De hecho, ayer al salir del Pleno fue preguntado por el nuevo informe de la UCO que señala que la trama liderada por el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría cobrado comisiones del 2% durante cerca de una década por supuestos contratos amañados de obra pública adjudicados a Acciona y aseguró que "absolutamente que no, no hay nada de eso".
-
15:36
El Congreso aprueba por unanimidad el real decreto para financiar la ley ELA
El Congreso de los diputados ha aprobado por unanimidad la convalidación del real decreto para desarrollar las medidas de la ley ELA con el que las personas en fase avanzada de esta enfermedad tendrán derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios.
La iniciativa ha salido adelante con 346 votos a favor y ninguno en contra.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sido el encargado de defender esta iniciativa ante los parlamentarios y de pedirles su voto a favor, ya que, según ha dicho, "en lo esencial" están de acuerdo y es que las personas con ELA u otras enfermedades irreversibles "por fin van a contar con una protección y un acompañamiento por parte de los poderes públicos".
Este real decreto ley crea un nuevo grado de dependencia extrema o Grado III+ para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad y garantizarles atención personalizada 24 horas y refuerza el sistema de dependencia con 500 millones de euros para garantizar la atención "intensiva y personalizada" de las personas con esclerosis lateral amiotrófica en fase avanzada.
-
14:43
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión y la inhabilitación para Ábalos por la trama de mascarillas
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de prisión para el exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos por cinco delitos de corrupción en la causa que le investiga por presuntas comisiones irregulares por la compra de mascarillas, en el marco del caso Koldo. Además, el Ministerio Público pide para el también exministro de Transportes multas que ascienden a casi cuatro millones de euros y la inhabilitación para cargo público.
Así lo ha acordado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un escrito de acusación que ha remitido al Tribunal Supremo y al que ha tenido acceso RTVE. En concreto, el fiscal le acusa de los delitos de organización criminal, delito continuado de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y delito de malversación. Ábalos se encuentra en libertad con medidas cautelares, tiene que comparecer cada quince días en el juzgado y no puede salir del territorio nacional.
“La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por la trama de mascarillas.— Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 19, 2025
¿¿Informa @CristinaBlachhttps://t.co/ZgJQU9hav8 pic.twitter.com/vZv1bMZSCQ“
Junto a las penas para Ábalos, el fiscal ha pedido para el que fuera su mano derecha en el ministerio, Koldo García, 19 años y medio de prisión, una multa de también casi cuatro millones de euros y la inhabilitación para ejercer un cargo público. Por otra parte, para el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha solicitado una pena de siete años de cárcel, la inhabilitación y una multa superior a 3.700.000 euros.
-
13:49
El abogado de Santos Cerdán sale de Soto del Real tras reunirse con él
El abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, ha salido solo de la prisión de Soto del Real, donde se ha reunido con su cliente durante alrededor de una hora, pero a las preguntas de los medios se ha limitado a decir que no sabía "nada" pero que iban "progresando".
(Foto: EFE/Fernando Villar)
La expectación a las puertas de la cárcel es máxima con la presencia de muchos medios de comunicación. El juez del Tribunal Supremo ha accedido a concederle la libertad provisional al apreciar un menor riesgo de destrucción de pruebas y ha fijado para él medidas cautelares como comparecencias quincenales y la prohibición de salir de España.
-
13:46
El PP pide que Torres vuelva al Parlamento canario para esclarecer su papel en caso Koldo
El PP pedirá al Parlamento canario que reabra la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia para que comparezca de nuevo el entonces presidente regional, Ángel Víctor Torres, y esclarezca su papel en el pago de unos 17 millones de euros a la trama del caso Koldo.
La petición la han anunciado este miércoles los diputados del grupo Popular en la citada comisión, Jennifer Curbelo y Fernando Enseñat, y éste último ha precisado que no hay fecha concreta para la comparecencia del actual ministro de Política Territorial porque primero habría que reabrir este ente parlamentario, actualmente en proceso de elaboración del dictamen correspondiente.
El PP basa su demanda en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que menciona a Torres y que, según ha indicado en rueda de prensa Fernando Enseñat, revela cuestiones "graves y duras" y un papel "relevante e imprescindible" por parte del entonces presidente canario para introducir en las islas la trama presuntamente corrupta "de Koldo, Ábalos y Cerdán".
-
13:34
El PP cree que "Sánchez va a caer con todos"
La crónica de Félix Donate Mazcuñán
Ante la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar Fiscalía que está "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, el secretario general del PP, Miguel Tellado ha dicho con ironía que es "una gran noticia para el PSOE y sus compañeros".
"Que gran oportunidad para que de una rueda de prensa y explique cuál es su papel en la trama. Y el de sus compañeros, especialmente el de Sánchez", ha expresado Tellado en una rueda de prensa en el Escritorio del Congreso de los Diputados.
-
13:26
Chivite, convencida de que no ha habido corrupción en el Gobierno navarro
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado que ellos ahn encargado que el Gobierno foral ha encargado sus propias investigaciones y ha asegurado su "total colaboración" con la justicia.
Así lo ha asegurado desde "el convencimiento de que por parte de ningún miembro del Gobierno de Navarra ha habido corrupción ni delito alguno".
-
13:17
Anticorrupción pedirá más de 20 años de cárcel para Ábalos por delitos de corrupción
Según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, pedirá más de 20 años de cárcel para el exsecretario de Organización del PSOE y exministro José Luis Ábalos por delitos de corrupción en el marco de la investigación por presuntas comisiones irregulares en la compra de material sanitario.
El Ministerio Fiscal le atribuye cuatro delitos: organización criminal, cochecho, tráfico de influencias y malversación. Ábalos se encuentra en libertad con medidas cautelares, tiene que comparecer cada quince días en el juzgado y no puede salir del territorio nacional.
-
13:14
El PP confía en llegar a un acuerdo con Vox en la Comunidad Valenciana "dentro de los plazos"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que confían en que dentro de los plazos que establece la ley electoral el PP y Vox lleguen a un acuerdo para la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana.
"Ambos partidos, porque ya lo hemos demostrado sabremos defender que lo prioritario hoy es que la reconstrucción de la provincia de Valencia se lleve a buen término, ante el abandono absoluto del Gobierno de España, PP y Vox sabrán anteponer el interés general y confiamos en la buena marcha de esas conversaciones".
-
13:09
Tellado (PP) asegura que el PSOE de Sánchez está "podrido" y cree que es su "degradación total"
"Vaya PSOE este que celebra hoy excarcelaciones", ha dicho el secretario general del PP, Miguel Tellado, tras conocerse la puesta en libertad de Santos Cerdán, y ha afirmado que el PSOE de Pedro Sánchez "está podrido". Es, ha dicho, la "degradación total del PSOE, desde que Sánchez es secretario general".
Y ha propuesto que Sántos Cerdán "aproveche su salida de prisión" para explicar el "procedimiento de pagos de dinero de empresarios que se realizaban en Ferraz mientras él era secretario de Organización". "Es curioso que en el dia lo excaercelan la Fiscalía pida 20 años de prisión para el otro número dos de Pedro Sánchez".
"Van a caer todos y Sánchez va a caer con todos, que nadie tenga ninguna duda", ha agregado Tellado en una rueda de prensa en la Cámara Baja. Y a preguntas de la prensa ha defendido la actuación del PP ante las detenciones del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería. "Suspendimos de militancia a los implicados en este caso, sin ninguna dilación el mismo día en que se estaban realizando los registros, no somos iguales".
-
12:30
Belarra cree que el último informe de la UCO sobre Cerdán es "enormemente grave".
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que "el PSOE y Sánchez tienen que dar muchas más explicaciones", tras el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán.
"Es evidente que una trama de estas características no vincula únicamente a un secretario de Organización. Hay que investigar hasta el final. Las administraciones implicadas. Llegar hasta el fondo en Transportes. El PSOE tiene que devolver hasta el último euro que hayan robado sus corruptos. Es indecente. Es urgente que se den explicaciones y prohíba que Acciona se pueda llevar un euro más de dinero publico", ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo del Congreso de los Diputados este miércoles.
-
12:26
Azcón avisa de que si no hay presupuestos en Aragón "la posibilidad más seria" es convocar elecciones.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este miércoles que trabajará para que se aprueben los presupuestos autonómicos, pero ha destacado que "es evidente" que si su Ejecutivo no consigue aprobar las cuentas "por segundo año consecutivo", aunque "nadie quiere ir a elecciones, la posibilidad más seria es que convoquemos elecciones".
Así lo ha indicado Azcón en declaraciones ante los medios desde el Aeropuerto de Teruel, donde ha asegurado que su Gobierno trabajará "para que haya un presupuesto en Aragón" y ha dejado claro que él no es Pedro Sánchez, "no voy a agarrarme al poder pase lo que pase".
Azcón ha esperado que "haya sensatez y sentido común" y que "todos valoremos el momento histórico en el que se encuentra Aragón", que vive "un momento espectacular", y pensando "en los aragoneses para que nos esforcemos en aprobar" un nuevo presupuesto.
"Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no voy a agarrarme al poder pase lo que pase. Yo creo que hay que aprobar Presupuestos y voy a trabajar para que se aprueben Presupuestos. Pero es evidente que, si no conseguimos aprobar Presupuestos por segundo año consecutivo, creo que aunque nadie quiera ir a elecciones, la posibilidad más seria es que convoquemos elecciones", ha dicho.
-
12:14
Pérez Llorca presenta su candidatura para relevar a Mazón al frente de la Generalitat Valenciana y apela a la "responsabilidad" de Vox para alcanzar un acuerdo
El secretario general del PPCV y hasta ahora portavoz (síndic) del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles que presenta su candidatura a la Presidencia de la Generalitat "sin haber firmado ningún acuerdo de Gobierno" con Vox.
Pérez Llorca ha comparecido en Les Corts Valencianes tras recabar el apoyo de su grupo parlamentario y para presentar a quien será su sustituto en la portavocía del grupo, Fernando Pastor.
Ha asegurado que para él "no es relevante la firma de ningún documento" previo a su investidura y ha insistido en que "hasta ahora", en las reuniones que ha mantenido, ha visto "mucha cordialidad y sentido de la responsabilidad" en Vox. EFE
-
12:10
Fuentes del Gobierno, sobre el informe de la UCO: "Peor que el golpe de junio no lo hay"
Fuentes del Gobierno han asegurado que el informe de la UCO sobre las presuntas "mordidas" que cobró Santos Cerdán no ha sido "peor" que cuando metieron en la cárcel al ex secretario general del PSOE el pasado mes de junio.
"Peor que el golpe de junio no lo hay. Cuando le metieron en prisión preventiva, el presidente lo pasó muy mal. Esto afecta políticamente, pero también a nivel personal", han indicado.
Por otra parte, han mostrado su "sorpresa" por lo conocido en ese informe sobre la vida de Santos Cerdán. "Santos es como un monje en la vida. Una sorpresa. Totalmente. Me retrotraigo a conversaciones y no me lo puedo imaginar", ha asegurado.
-
12:06
Bolaños, sobre el último informe de la UCO: "Es el momento de la Justicia, vamos a dejar que haga su trabajo"
El ministro de la Presidencia, Justicia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado que "es el momento de la justicia" y apostó por dejar que "haga su trabajo ", tras ser preguntado por el nuevo informe de la UCO que dice que la trama de Cerdán podría haber cobrado una comisión del 2% por los contratos amañados.
Así lo ha indicado Bolaños en declaraciones ante los medios desde los pasillos del Congreso, tras participar en la sesión de control al Gobierno en esta Cámara, en la que el Partido Popular le atacó por el último informe de la UCO, asegurando que son "el Gobierno de la corrupción" y acusándoles de "robar a manos llenas".
La trama liderada por el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría cobrado comisiones del 2% durante cerca de una década por los contratos amañados de obra pública que se suscribieron con Acciona. Según los cálculos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la organización se habría podido embolsar siete millones de euros.
-
12:02
Los socios de Sánchez muestran su "preocupación" por el último informe de la UCO y le advierten de que si hay "Gürtel del PSOE" habrá que ir a elecciones
Los socios parlamentarios del Gobierno han mostrado este miércoles su "preocupación" por el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a las presuntas comisiones del 2% que habría cobrado la trama liderada por el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por los contratos amañados de obra pública concedidos a Acciona, y han advertido de que si se confirma que ha habido "financiación ilegal" o una "Gürtel del PSOE", habrá que ir a elecciones.
"El problema aquí es un bipartidismo que lleva mangoneando este país demasiado tiempo porque el mismo día en Almería pasó lo que pasó, se detuvo a un tipo del PP por mordidas en lo peor de la pandemia", ha advertido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en declaraciones en el Congreso.
-
11:57
Sánchez y Feijóo se atacan por las "mordidas" del 2% de Cerdán y las detenciones de cargos del PP en Almería
El nuevo informe de la UCO sobre las presuntas "mordidas" del 2% de Santos Cerdán y las detenciones de varios altos cargos del PP en Almería han centrado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de este miércoles. De nuevo, ha sido una sesión cargada de "y tú más".
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a Moncloa y ha afirmado que la moción de censura que promovió en 2018 "no fue contra la corrupción" sino "para la corrupción de su cuadrilla". En su réplica, el presidente del Gobierno ha asegurado que no puede dar "clases de ejemplaridad" cuando "lleva un año aplaudiendo" a Carlos Mazón y le ha atacado con el 'caso Almería' tras la detención del presidente de la diputación por presuntos contratos irregulares.
Lee la crónica parlamentaria de la sesión de hoy de Félix Donate.
-
11:51
El PP, sobre la puesta en libertad de Santos Cerdán: "Le dejan en libertad justo a tiempo para que pueda disfrutar del Black Friday"
Fuentes del PP han ironizado sobre la puesta en libertad del ex secretario general del PSOE Santos Cerdán y han considerado que el juez le ha puesto en libertad, "justo a tiempo para que pueda disfrutar del Black Friday con la Paqui en El Corte Inglés".
“Santos Cerdán sale de prisión. Por fin Pedro Sánchez va a poder darle el abrazo que le debe ¿ pic.twitter.com/72PW9c4rFY“— Partido Popular (@ppopular) November 19, 2025
-
11:48
Fuentes del Gobierno aseguran no estar "sorprendidos" por el último informe de la UCO sobre Cerdán
Fuentes del Gobierno han afirmado que no les ha sorprendido el último informe de la UCO que apunta a las presuntas comisiones irregulares que habría cobrado Santos Cerdán por unas adjudicaciones y han indicado que no le ha resultado "especialmente llamativo".
Sobre la puesta en libertad de Cerdán, creen que es que porque "el juez lo tiene todo atado" y que probablemente "va a abrir juicio". "Lo de ayer -el informe de la UCO- son indicios suficientes para abrirle juicio oral. Otra cosa es que le condenen", han señalado.
-
11:43
El PNV reprocha al PP que le intente acusar "de cosas que no tienen ningún sentido": "Está intentando poner el ventilador
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha desmentido que su partido pidiese cargos públicos tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y ha reprochado al PP que intente acusar a su partido de "cosas que no tienen ningún sentido".
"El PP está intentando poner el ventilador e intentar acusar al PNV de cosas que no tiene sentido. "El PP no avanza, se ha quedado anclado en la moción de censura de 2018 y da muy mal ejemplo de hacer una política digna y democrática", ha asegurado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.
-
11:31
Los socios de Sánchez le advierten de que si hay "Gürtel del PSOE" habrá que ir a elecciones
Los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez han mostrado este miércoles su "preocupación" por el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán y han advertido de que si se confirma que ha habido "financiación ilegal" o una "Gürtel del PSOE", habrá que ir a elecciones.
-
11:19
ERC, EH Bildu, PNB, BNG, Compromís y Més per Mallorca impulsan una Ley Orgánica para garantizar el plurilingüismo real en el Estado
Los grupos Republicano, EH Bildu, PNB, BNG, Compromís y Més per Mallorca han presentado la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía, una reforma ambiciosa que busca corregir el desequilibrio histórico que ha situado el castellano en una situación de privilegio en el funcionamiento real de las instituciones del Estado.
Los grupos firmantes recuerdan que, pese al reconocimiento constitucional de la diversidad lingüística, el mandato protector del artículo 3.3 continúa sin desplegarse de forma efectiva y que persisten normas y prácticas que penalizan la doble oficialidad.
La propuesta legislativa sitúa como objetivo central garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse con los órganos del poder judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio, con plena validez jurídica. Para ello, introduce obligaciones claras de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación, y dota de herramientas para asegurar el respeto al derecho de opción lingüística.
-
11:05
El juez del Supremo deja en libertad provisional a Santos Cerdán al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado hoy la libertad provisional del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al considerar seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas que fundamentó la orden de prisión sin fianza que dictó contra él el pasado 30 de junio, y ha acordado contra él las medidas cautelares de comparecencias quincenales en el Juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.
El juez señala que dicho riesgo de que el investigado pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes, que era muy intenso cuando se dictó la medida de prisión, "aparece ya, como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado, habiéndose logrado obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, --ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes--, y con las que ya se cuenta".
En su auto, el juez detalla que "el resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación", pero añade que la existencia de esos consistentes indicios relativos a que Cerdán pudiera haber cometido los ilícitos penales que se le atribuyen no justifica por sí mismo el mantenimiento de la prisión provisional, incluso cuando, como sucede en este caso, el progreso de la investigación no haya hecho más que confirmar y robustecer dichos indicios.
“DIRECTO ¿ | Santos Cerdán saldrá hoy en libertad provisional de la prisión de Soto del Real. Informa @ArturoLopo para el #Canal24Horas https://t.co/rscwNdu0AB pic.twitter.com/x6q9iYIC3b“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2025
-
10:59
El PP pide la dimisión de Ana Redondo y la acusa de militar en un "feminismo de consigna"
Concluye la Sesión de Control al Gobierno con la pregunta de la diputada del PP Silvia Franco González, a cuenta del último fallo del sistema Cometa. Se ha dirigido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que acusa de ser "cómplice de asesinos y maltratadores". Las víctimas, ha dicho "están en situación de pánico". La popular acusa a Ana Redondo de militar en un "feminismo de consigna, pagado de sí mismo, que no respeta el dolor de las víctimas", e insiste en pedir su dimisión.
Ana Redondo responde al PP: "Lecciones de feminismo ninguna. Ustedes han votado sistemáticamente en contra de todos los avances y han recurrido todas las leyes que suponen avances para las mujeres", decía. "Ahí está la hemeroteca".
La Ministra de Igualdad ha recordado que este miércoles comparecerá en el Congreso para dar toda la información sobre el último fallo del sistema Cometa y ha insistido en que siempre están "al lado de las víctimas", que dicen que dan las gracias por la existencia de este dispositivo de protección.
-
10:46
El PNV pregunta al Gobierno si va a bajar el IVA de los huevos
El diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea ha preguntado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, qué medidas va a adoptar ante la subida del precio de los huevos por la gripe aviar, y la mayor demanda. "El consumidor, último eslabón, no puede ser el pagano en esta cuestión, ¿qué va a hacer?". Le pregunta directamente si va a bajar el IVA de los huevos.
Cuerpo ha explicado el contexto en que se ha producido esta subida por "el mayor shock de precios en las economías avanzadas de los últimos 50 años". El precio de los huevos ha subido en 2025 un 18% de manera acumulada, señala el ministro. "El trabajo que estamos realizando es un trabajo preventivo de la mano del sector para garantizar la rápida normalización del sector", ha señalado. Asegura que irán monitorizando y evaluando para saber qué medidas son necesarias.
Ante la pregunta de si van a bajar el IVA de los huevos se ha limitado a señalar que seguirán monitorizando la situación.
-
10:35
El PP insta a Torres a asumir su responsabilidad y el ministro les acusa de "inventarse actuaciones delictivas"
El diputado del PP, Pedro Muñoz, se ha dirigido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ¿qué más tiene que pasar para que asuma su responsabilidad" por las informaciones que se han conocido sobre el caso Koldo y ha acusado a Torres de un "impostado victimismo". Asegura sobre Almería "que cada palo aguante su vela, pero hoy aquí el palo y la vela es la suya".
Torres le responde que la Unidad Central Operativa ha detenido a tres cargos del PP en Almería por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y les ha reprochado "inventarse actuaciones delictivas" respecto a sus rivales políticos y ser "condescendientes" con "quienes por ejemplo ayer fueron detenidos".
-
10:27
Millán critica la "degradación de España" y Bolaños responde: "Lo único degradado es Vox"
La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha preguntado al ministro Félix Bolaños si es consciente de la degradación de España. En su intervención, ha dicho que esta legislatura es el culmen de un proceso de desintegración nacional y ha afirmado que viviemos en el régimen del PSOE, en una crisis permamente en la que "imponen la agenda y otros cuadran el excel". Y como resultado, ha dicho, España ha sido "traicionada", el PSOE "se aprovecha" de las instituciones que han levantado los españoles. Y ha asegurado que con el PSOE ha nacido la mayor trama de corrupción porque la primera mordida de Cerdán se fira 48 horas después de que Sánchez ganara las primerias.
Bolaños le ha respondido que España "no está nada degradada" y que vamos a "crecer el doble media europea", con cifras de ocupación récord, por lo que no sabe a qué se refiere. "Lo único degradado es Vox arrodillado a los poderosos que defienden", ha dicho. Y ha señalado que Vox es "lo mismo que el PP", son "perfectamente intercambiables, representan lo mismo, intentar que España deje de avanzar", una España "reaccionaria, gris".
-
10:15
La UCO eleva a 8 los investigados por el caso mascarillas en Almería
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado a ocho el número de personas investigadas en el marco de la operación abierta este martes por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Almería en el marco del caso 'Mascarillas'.
Según han concretado fuentes de la investigación a Rtve, de esas ocho personas, cinco serían detenidos y tres más, investigados.
La nueva cifra se conoce después de que este martes se produjesen las detenciones del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. También fueron detenidos un técnico de Obras Públicas, el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios.
-
10:12
Díaz: "La corrupción es gravísima hay que acabar con ella venga de donde venga"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en los pasillos de la Cámara Baja que la corrupción es "gravísima" y que "hay que acabar con ella venga de donde venga, del Ministerio de Transportes o Almería". Díaz ha recordado que el PP impidió hace días la creación de una Agencia contra la corrupción y ha pedido al partido de Feijóo que se ponga manos a la obra y deje que esa agencia y "muchas medidas vean la luz".
Además, ha acusado a Feijoo de dar la orden para que esa agencia se impidiera, "fue el PP y las derechas las que la tumbaron", ha dicho, y ha defendido que en su entorno la corrupción es inexistente.
-
10:08
Bolaños defiende la ley de amnistía y cree que será ratificada por el Tribunal de Justicia de la UE
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo se ha dirigido al ministro de Justicia Félix Bolaños para preguntarle por el informe del abogado general de la UE sobre la ley de amnistía. Se dirige a Junts para preguntarles si se han reconciliado con la Constitución, y si se arrepiente del 1-O asegura que el portavoz de ERC es el "único que ha rectificado", y le pregunta qué hacía la mañana de la dana: "Asaltar RTVE". Asegura que el informe es "una afrenta a la verdad, ofensa a la inteligencia y un desprecio a España, las tres especialidades del ministro para la corrupción democrática".
Bolaños ha respondido defendiendo la ley de amnistía y se ha mostrado confiado en que será ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Ya son cuatro instituciones que han dicho que la amnistía es conforme a derecho europeo y conforme a la Constitución [...] Ustedes han etado mintiendo a los españoles durante todo el tiempo que ha estado en vigor la ley de amnistía". España, ha dicho Bolaños, "tenía una gravísima crisis constitucional y social" y afortunadamente hoy en España "estamos viiendo uan situación de normalidad en Cataluña". Y termina asegurando que la ley de amnistía será también ratificada por el Tribunal Europeo.
-
9:51
Tellado carga contra el PSOE por las presuntas mordidas a Cerdán
El secretario general del PP, Miguel Tellado, carga contra el PSOE. "Son ustedes el Gobierno de la corrupción, investigados por organización criminal nada menos, Ábalos y Santos Cerdán lo acreditan y la UCO lo demuestra [...] Son ustedes el Gobierno del 2%, los del piso franco en Fuencarral, los del túnel de Belate en avarar, el puente del cenetnario en Sevilla, contatos millonarios en Marruecos, y en todos ellos mordidos, la Paqui con la Visa a todo trapo". 6,7 millones de euros ha trincado Santos Cerdán de la trama de Servinabar, ha dicho, "se sentaba ahí, detrás de Patxi López". Son, ha dicho, el partido "de la fontanera que extorsionaba a jueces y fiscales para que dejasen de invetigar". Ahora les llaman "Antoñita la Fantástica, pues miren, como hable, se cae todo el tinglado que tienen montado [...] ¿Qué tiene de ético todo este montón de corrupción?".
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha respondido preguntándole ¿Cuál es el límite del PP? Si es un límite el respeto a la verdad y al honor de las personas. Y añade que este martes se detuvo a dirigentes del PP en Almería, pero no por ello hacen extensiva la corrupción al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, y ha señalado que las personas que son honestas no merecen su difamación, su fango. Le pregunta cuándo le va a pedir perdón al ministro Ángel Víctor Torres, una persona honesta a la que ha "difamado continuamente". Y le ha advertido que les "van a devorar la ultraderecha" y que "están a tiempo, socialdemocracia o barbarie, gracias".
“Tellado: "Son ustedes el Gobierno de la corrupción, investigados por organización criminal nada menos, Ábalos y Santos Cerdán lo acreditan y la UCO lo demuestra (...) Son ustedes del, Gobierno del 2%"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2025
Bolaños: "Cuándo le va a pedir perdón al ministro Ángel Víctor Torres (...)… pic.twitter.com/axgAsUapbE“
-
9:46
Montero pide "explicaciones" al PP de lo que está ocurriendo en la Diputación de Almería
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pregunta por qué ningún diputado andaluz del PP se dirige a ella en esta sesión de control al Gobierno, y señala que el PP tiene que "dar explicaciones" de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Almería". Asegura que gobiernan por la convivencia y el fortalecimiento de los servicios públicos. Así ha respondido a la pregunta del diputado José Vicente Marí.
El diputado del PP le responde que ellos son los de la tasa de criminalidad incrementada y han convertido la vivienda y la inmigración en los principales problemas de los españoles. "Más impuestos, peores servicios públicos, el paro lo maquillan, los fondos europeos no los ejecutan [...] Resistir no es gobernar, porque gobernar es presentar Presupuestos". Y llama a "acabar con esta agonía". Montero le responde que en los años del gobierno del PP alcanzaron los seis millones de parados y acusa al PP de "no querer hablar de la prosperidad del país, de querer ruido y fango".
-
9:33
El PP señala los "millones de mordidas" de Cerdán y Montero les acusa de "convertir la corrupción en sistémica"
La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha señalado en su pregunta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que están comenzando a "aflorar todos esos millones de mordidas" de Santos Cerdán y que hoy tras el informe de la UCO sabemos que "estuvo usando y disfrutando de una tarjeta hasta el mismo día en el que detuvieron a Koldo. Una tarjeta que pagaban empresas que estaban como adjudicadores de su gobierno". Muñoz ha reprochado al Ejecutivo que hayan estado "insultando, amenazando y difamando a medios de comunicación que llevan años Investigando todo esto". Y ha señalado que no vinieron aquí a luchar contra la corrupción sino a "instalar una trama organizada como forma de Gobierno en España". Así que le ha preguntado si con este gobierno "que ha sido levantado y está atravesado por la corrupción. ¿Es esta su idea de país?".
Montero le ha respondido "cómo pretende dar clases de corrupción, el PP que habita que vive el señor Feijóo en una sede pagada con dinero negro, el principal monumento a la corrupción", que ellos "convierten en sistémica". Y ha preguntado al PP si quieren volver al país de la reforma laboral, y la congelación del salario mínimo interprofesional y ha dicho que representan "una España de los que más tienen a costa de los que menos tienen".
-
9:23
Eh Bildu pregunta a Sánchez sobre la reclamación de una selección en Euskadi
La portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurua se dirige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para preguntarle si atenderá la reclamación de la sociedad vasca de contar con su propia selección en todos los ámbitos y disciplinas. Sánchez responde que la ley del deporte de 2022 dio la posibilidad de las federaciones autonómicas deportivas de participar en competiciones internacionales y señala que desde el Gobierno están apoyando la proyección exterior del deporte vasco "de forma muy activa", y pone como ejmplo el partido de la selección de fútbol con la selección palestina.
"No es que se lo pida EH Bildu, lo pide y lo espera la sociedad vasca", ha dicho Aizpurua, a lo que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez responde que hay "desafíos que no dependen del Gobierno de España" sino de la voluntad de federaciones internacionales, pero que seguirán trabajando "con rigor" dentro del marco jurídico vigente.
-
9:17
Nogueras acusa al Gobierno de no cumplir y Sánchez recuerda las "medidas de gracia" a los líderes del procés
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, pregunta al presidente del Gobierno Pedro Sánchez sobrela financiación a Cataluña. "¿De verdad los diputados catalanes dicen sí a esta tomadura de peloa este trágala de Pedro Sánchez? [...] La clase media de Cataluña tiene muchas dificultades para llegar a final de mes". Y menciona la situación de los autónomos, la inversión para ofrecer vivienda digna: "Quieren aprobar aqui una ley que dice una familia, una habitación, y estos siete votos lo impedirán".
"Ustedes no cumplen con los catalanes, y están recaudando cada día más dinero pero cada día la gente vive peor", ha asegurado Nogueras, que asegura que ve "incumplimiento y mentiras", ante la intención del Ejecutivo de presentar los Presupuestos.
Sánchez responde que han aprobado "medidas de gracia para los líderes del llamado procés catalán" y la ley de amnistía que ha sido avalada por la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y el informe del abogado general de la UE. Y asegura que el Gobierno está fomentando la "convivencia y la cohesión".
“Nogueras acusa a Sánchez de "no cumplir" con los catalanes: "Quieren votar una ley que dice "una familia, una habitación" y estos siete votos se lo impedirán"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2025
Sánchez afirma que "ha mejorado" el sistema de dependencia para los enfermos de ELA", "protegido más que nadie a los¿ pic.twitter.com/NQ3A52RRC7“
-
9:08
Feijóo, a Sánchez: "¿Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE?"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, formula la primera pregunta a Pedro Sánchez sobre la falta de Presupuestos: "Es para todo el Gobierno y para los socios del Gobierno [..] si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos, entiendo que también la siguiente, ¿no? ¿Cuántos años cree que podemos seguir así?". Feijóo le pregunta si para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE.
"Tolerancia cero frente a la corrupción, no cero respuestas que es lo que ustedes hacen, mire a Almería", responde Sánchez. El jefe del Ejecutivo asegura que garantizan "estabilidad, capacidad de diálogo y resultados", y cree que hay que reivindicar "como éxito del país" la política económica. "Por primera vez en 20 años España va a tener un déficit público inferior al de Alemania", ha señalado el jefe del Ejecutivo.
Feijóo responde que "donde no hay techo de gasto es en Ferraz" y alude a continuación al caso que investiga las presuntas comisiones vinculadas al exsecretario general del PSOE. "La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa", dice Feijóo, que asegura que la moción de censura no fue contra la corrución sino "para la corrupción de su cuadrilla", y le advierte que "no va a convertir a España en una cloaca".
Sánchez le reprocha que "lleve un año aplaudiendo a Mazón y dé clases de ejemplaridad", y de nuevo pone en valor las políticas económicas de su Gobierno, frente a las "privatizaciones" del PP "para sus amigos".
“Feijóo: "Su compañero de coche en las primarias, Santos Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a La Moncloa. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2025
Sánchez: "Lleva un año aplaudiendo a Mazón y¿ pic.twitter.com/XnrB7QBcyp“
-
9:02
Sánchez llega a la sesión de control en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de entrar en el hemiciclo para participar en la sesión de control al Gobierno sin hacer declaraciones.
En los pasillos, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha señalado ante las informaciones sobre presuntas mordidas vinculadas a Santos Cerdán, que han hecho todo lo que podían hacer: "Expulsar a todo aquel que podría haberse corrompido y lo hicimos inmediatamente y la segunda poner a disposición de la justicia toda la información que teníamos".
-
8:57
En total son cinco los detenidos en Almería por presuntas concesiones irregulares
En total son cinco las detenciones que se han producido en Almería, entre ellas el presidente y el vicepresidente de la Diputación Provincial, del PP, por presuntas concesiones irregulares, según han confirmado fuentes de la investigación.
Se trata de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, Fernando Giménez, vicepresidente y delegado del Área de Presidencia, Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, el hijo de este y el jefe de contratación de la Diputación de Almería. Todos son cargos del PP.
Han pasado la primera noche en calabozos. Hay más personas investigadas pero, por ahora, no han sido detenidas. La UCO seguirá con los registros.
-
8:52
Sobre las presuntas mordidas a Santos Cerdán, Morant asegura que se sienten "perjudicados"
Morant ha asegurado que se sienten "perjudicados" tras conocerse el último informe que vincula a Santos Cerdán con el cobro de mordidas del 2%. "Nos sentimos perjudicados", ha dicho al recordar que el exministro y ex número tres del partido José Luis Ábalos que procede de la federación del partido en la Comunidad Valenciana.
Y ha hecho extensiva la condena al PP. "Condenamos absolutamente las actitudes de quienes han pertenecido a nuestro partido y como no puede ser de otra manera, del PP", ha dicho al recordar los casos de corrupción del partido de Alberto Nüñez Feijóo, después de señalar la importancia de "dar la cara" y "colaborar" con la Justicia.
-
8:47
Morant cree que en el PP "no se dan por aludidos" tras las detenciones en Almería
La ministra de Ciencia, Diana Morant, asegura que al PSOE no le representan estas actitudes, en relación con el informe de la UCO sobre las presuntas mordidas del 2% a Santos Cerdán. Y señala que el PSOE ha pedido "perdón" y que actuó de manera "contundente". Señala las detenciones del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería, del PP, y señala que en el partido del Alberto Nüñez Feijóo, "no se dan por aludidos".
Sobre la exmilitante socialista Leire Díez, Morant ha dicho que entienden que de momento siga la vía judicial si en un fugturo nos viéramos perjudicados estudiaríamos acciones legales", asegura la ministra de Ciencia y secretaria general del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant.
-
8:39
En la Comunidad Valenciana, el PP registrará este miércoles la candidatura de Pérez Llorca
El PP registrará este miércoles en Les Corts la candidatura del secretario general del PPCV y síndic del grupo 'popular', Juanfran Pérez Llorca, para aspirar a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, tras más de una semana de negociaciones con Vox para recabar su apoyo a la futura investidura.
El PP ha convocado para este miércoles una reunión del grupo parlamentario en la cámara autonómica para registrar la propuesta de Pérez Llorca como candidato a 'president'. El plazo para presentar aspirantes finaliza este mismo miércoles.
Por su parte, desde el grupo de Vox en Les Corts aseguran que por el momento no hay "novedades" al respecto.
Un día después, el próximo jueves, la Mesa y la Junta de Síndics de Les Corts se reunirán con la previsión de fijar la sesión del pleno de investidura.
-
8:38
Sánchez insiste en que actuó con contundencia contra Cerdán y asumió responsabilidades
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que ya actuó con contundencia contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y asumió responsabilidades, después de las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala que recibía el 2% de adjudicaciones conseguidas a través de la empresa Acciona.
En una rueda de prensa desde Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, Sánchez aseguraba que el Gobierno y el PSOE actuaron "desde el primer minuto" apartando al exnúmero tres del partido, que se encuentra en prisión preventiva desde el mes de junio por presuntos delitos de corrupción.
Sánchez ha señalado que desde el primer minuto que conocieron "este tipo de situaciones" actuaron "con contundencia" y colaboraron con los tribunales. "Eso es lo que estamos haciendo", ha defendido.
-
8:31
El PP, Junts y Eh Bildu formularán preguntas a Pedro Sánchez a partir de las 9:00
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique al Pleno del Congreso cómo piensa gobernar sin Presupuestos, sobre todo a raíz de la decisión de Junts de romper su acuerdo de investidura, lo que deja al Ejecutivo con una mayoría absoluta en contra.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, tendrá oportunidad de interpelar a Sánchez en el control del miércoles para que el presidente opine sobre la situación política actual en Cataluña, lo que se espera que acabe siendo una versión reducida del rifirrafe que mantuvieron ambos la semana pasada a propósito de su primera comparecencia en el Pleno tras la anunciada ruptura de Junts. En aquel debate, Nogueras tachó al líder del PSOE de "cínico e hipócrita" por asegurar que cumple los acuerdos.
La tercera pregunta a Sánchez la formulará la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, en su caso para que el presidente aclare si va a atender "la reclamación de la sociedad vasca de contar con su propia selección en todos los ámbitos y disciplinas".
El resto de preguntas registradas por el PP son genéricas, como viene siendo habitual desde hace varios plenos, lo que da más margen al primer partido de la oposición para fiscalizar al Gobierno sobre los más diversos asuntos de actualidad.
-
8:28
El Congreso rechaza la propuesta de Vox para rebajar a 12 años la edad penal, con la abstención del PP
El Congreso ha rechazado la toma en consideración de una Proposición de Ley de Vox para rebajar de los 14 a los 12 años el límite de edad legal para considerar a los menores responsables penalmente, con el voto en contra de todos los grupos excepto Vox, que ha votado a favor y PP, que se ha abstenido.
Durante el debate, este martes, en el Pleno del Congreso, Vox ha acusado al PSOE de "pervertir" a los menores españoles, mientras el PSOE y sus socios han mostrado su rechazo a esta iniciativa que han calificado de "racista" y que, según han avisado, va en contra de la "protección" de la infancia.
-
8:14
El CIS presenta su primer barómetro tras la ruptura de Junts con el Gobierno y la dimisión de Mazón
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hará público este miércoles su Barómetro de Opinión correspondiente al mes de octubre, el primero tras la decisión de Junts de romper con el Gobierno de Pedro Sánchez y de la dimisión como presidente de la Generalitat valenciana del 'popular' Carlos Mazón y la apertura de negociaciones entre el PP y Vox para pactar la investidura de su sustituto.
El trabajo de campo de este estudio arrancó apenas días después de que la formación que lidera Carles Puigdemont anunciara que no pensaba seguir negociando nada con el Ejecutivo central, decisión que formalizó a principios de mes presentando enmiendas de totalidad a varios proyectos del Gobierno y anunciado el "bloqueo legislativo" de la legislatura.
Durante los últimos compases de octubre todavía se hablaba de la crisis sanitaria por el cribado de cáncer de mama en Andalucía y la presidenta extremeña, la popular María Guardiola, adelantaba las elecciones ante la imposibilidad de aprobar cuentas públicas para 2026.
-
8:13
El PP aprobará este miércoles en el Senado un nuevo choque con el Congreso por "bloquear" sus leyes
El PP volverá a hacer uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles un nuevo conflicto de atribuciones con el Congreso por "bloquear" y "secuestrar" las proposiciones de ley que se aprueban en la Cámara Alta, activando así el procedimiento para que este choque pueda acabar en el Tribunal Constitucional.
"El Senado es tan legítimo como el Congreso, intentar silenciarlo es negar la democracia. Cumpliremos con nuestro deber: defender el mandato popular y liberar las leyes secuestradas", razona la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
Se trata de una medida que ya avanzó hace unos meses el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante unas jornadas en el Senado. Pero para actuar así, los 'populares' tenían antes que habilitar esa vía a través de una reforma del Reglamento, algo que se produjo hace un par de semanas.
-
8:11
Buenos días. La corrupción marca la sesión de control que el Gobierno afronta este miércoles. El último informe de la UCO que vincula al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el presunto cobro de comisiones del 2% a través de su empresa, Servinabar, y las detenciones del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad almeriense de Fines, todos del PP, por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y la adjudicación de obra pública.
Además la falta de apoyos para sacar adelante unos Presupuestos, y la decisión de Junts de romper su acuerdo de investidura, va a ser centro del debate. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique al Pleno del Congreso cómo piensa gobernar sin Presupuestos, sobre todo a raíz de la decisión de Junts de romper su acuerdo de investidura, lo que deja al Ejecutivo con una mayoría absoluta en contra.