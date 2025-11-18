El PP insta a Sánchez a dimitir tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán

El Partido Popular cree que "la única salida" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es presentar de forma inmediata su dimisión tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán.

Así lo ha dicho la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, en unas declaraciones remitidas este martes por el partido. Según Gamarra, "los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez habrían cobrado comisiones ilegales" por adjudicaciones de obra pública del Gobierno.

"Sánchez debería comenzar de una vez por todas a colaborar de verdad con la justicia y también lo que debería de hacer es presentar de forma inmediata su dimisión", ha manifestado.

El PP, además, da por acreditado tras el informe de la UCO que el PNV, después de apoyar la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa en 2018, "exigió nombramientos en puestos claves justo del ministerio que daba esas adjudicaciones, a cambio de mantener el apoyo parlamentario" al recién investido presidente.

"Lo que se nos vendió a todos los españoles como un pacto entre partidos para acabar con la corrupción, en realidad fue un acuerdo para institucionalizarla. Y lo cierto es que los máximos colaboradores de Pedro Sánchez se han hecho de oro con ella", ha resumido Gamarra.

Sánchez insiste en que actuó con contundencia y asumió responsabilidades El presidente del Gobierno ha reiterado este martes que ya actuó con contundencia contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que asumió responsabilidades en su momento. 00.26 min Sánchez dice que "es el tiempo de la Justicia" ante el informe de la UCO sobre Cerdán Lo ha dicho en rueda de prensa tras recibir en la Moncloa al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski. Sánchez ha señalado que el Gobierno y el PSOE actuaron "desde el primer minuto" apartando al 'exnúmero tres' del partido, que se encuentra en prisión preventiva desde el mes de junio por presuntos delitos de corrupción. "Ahora tenemos que dejar a la Justicia trabajar, es el tiempo de la Justicia", ha insistido, recalcando que el Gobierno y PSOE ya han asumido "esa responsabilidad política".

Podemos exige explicaciones al PSOE Podemos también alza la voz ante las revelaciones conocidas este martes. Fuentes de la formación morada tachan de “muy graves” los nuevos "indicios de corrupción" contra Cerdán y exigen al PSOE explicaciones. La formación muestra su preocupación ante los indicios que apuntan a la existencia de un trama mediante la que Acciona habría obtenido adjudicaciones de obra pública a cambio del pago de comisiones a Servinabar, empresa que posteriormente costeó gastos de Santos Cerdán y su entorno. La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao por orden del juez que investiga a Ábalos y Cerdán Entre otras medidas, Podemos ha exigido al PSOE que suspenda los contratos con las empresas "corruptoras", que colabore con la justicia y que explique cómo es posible que "la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo operara sin que, supuestamente, nadie más lo advirtiera".