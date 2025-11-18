El PP insta a Sánchez a dimitir tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán
- Sánchez responde que actuó con contundencia y que el Gobierno y el PSOE asumieron responsabilidades
- Podemos tacha de "muy graves" los hechos y exige explicaciones a los socialistas
El Partido Popular cree que "la única salida" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es presentar de forma inmediata su dimisión tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán.
Así lo ha dicho la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, en unas declaraciones remitidas este martes por el partido. Según Gamarra, "los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez habrían cobrado comisiones ilegales" por adjudicaciones de obra pública del Gobierno.
"Sánchez debería comenzar de una vez por todas a colaborar de verdad con la justicia y también lo que debería de hacer es presentar de forma inmediata su dimisión", ha manifestado.
El PP, además, da por acreditado tras el informe de la UCO que el PNV, después de apoyar la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa en 2018, "exigió nombramientos en puestos claves justo del ministerio que daba esas adjudicaciones, a cambio de mantener el apoyo parlamentario" al recién investido presidente.
"Lo que se nos vendió a todos los españoles como un pacto entre partidos para acabar con la corrupción, en realidad fue un acuerdo para institucionalizarla. Y lo cierto es que los máximos colaboradores de Pedro Sánchez se han hecho de oro con ella", ha resumido Gamarra.
Sánchez insiste en que actuó con contundencia y asumió responsabilidades
El presidente del Gobierno ha reiterado este martes que ya actuó con contundencia contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que asumió responsabilidades en su momento.
Lo ha dicho en rueda de prensa tras recibir en la Moncloa al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski. Sánchez ha señalado que el Gobierno y el PSOE actuaron "desde el primer minuto" apartando al 'exnúmero tres' del partido, que se encuentra en prisión preventiva desde el mes de junio por presuntos delitos de corrupción.
"Ahora tenemos que dejar a la Justicia trabajar, es el tiempo de la Justicia", ha insistido, recalcando que el Gobierno y PSOE ya han asumido "esa responsabilidad política".
Podemos exige explicaciones al PSOE
Podemos también alza la voz ante las revelaciones conocidas este martes. Fuentes de la formación morada tachan de “muy graves” los nuevos "indicios de corrupción" contra Cerdán y exigen al PSOE explicaciones.
La formación muestra su preocupación ante los indicios que apuntan a la existencia de un trama mediante la que Acciona habría obtenido adjudicaciones de obra pública a cambio del pago de comisiones a Servinabar, empresa que posteriormente costeó gastos de Santos Cerdán y su entorno.
Entre otras medidas, Podemos ha exigido al PSOE que suspenda los contratos con las empresas "corruptoras", que colabore con la justicia y que explique cómo es posible que "la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo operara sin que, supuestamente, nadie más lo advirtiera".
La UCO apunta a Cerdán y a Acciona
La UCO ha señalado que Servinabar, la empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su socio, Antxon Alonso, obtenían supuestamente "el 2% neto" de las adjudicaciones que consiguió con Acciona.
Según los agentes, su empresa se habría llevado en mordidas el 2% de las adjudicaciones de obra pública que conseguía Acciona de manera irregular. La Guardia Civil ha detectado al menos tres obras supuestamente amañadas en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat.
Así consta en el último informe, al que ha tenido acceso RTVE, que los investigadores han entregado al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la relación entre Acciona y Servinabar, empresas que habrían resultado favorecidas por presuntos amaños de obra pública.