Torres defiende que no se reflejan "actividades delictivas" en el informe de la UCO: "No hay mordidas ni mujeres explotadas"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no refleja "ninguna actividad delictiva" por parte del Gobierno de Canarias que él presidía: "No hay mordidas, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente". En este sentido, ha lamentado haber sufrido "ataques difamatorios con insidias y falsedades" por parte de formaciones como el Partido Popular.

El también expresidente canario se ha pronunciado en estos términos durante una extensa rueda de prensa de este martes, convocada para valorar el documento de la UCO que señala su presunta participación en la trama de mascarillas del caso Koldo. "Esperaba que ese informe viera la luz y, por tanto, muestro mi satisfacción", ha expresado el ministro.

"Después de dos años de acusaciones tremendas, se arroja la luz", ha celebrado Torres, que estaba convencido de que el informe "concluiría que no hubo ningún proceder fuera de la ley por parte del Gobierno de Canarias" o por él mismo. "Sin embargo, hemos tenido que aguantar durante año y medio una persecución política y mediática", ha criticado.

Torres, a Koldo: "No aguanto más, solo me queda Pedro" En uno de los mensajes que intercambió con Koldo García, mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos, el entonces presidente canario se desahogó porque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se negaba a que Canarias adquiriese test de antígenos de la empresa Megalab, vinculada al presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama: "No aguanto más. Presentaré el recurso y buscaré la manera de apartarme". Recreación de un extracto de la conversación entre Ángel Víctor Torres y Koldo García RTVE / EFE "¡No hay puta manera con Illa! Le he pedido un jodido mes de prueba y ni así. ¡Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá! Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias", se quejó Torres a Koldo, quien le respondió que le entendía y que insistiera al ministro de Sanidad con que era una "prueba". Torres se ha defendido argumentando que querían "salvar el turismo" en Canarias y necesitaban hacer test de antígenos rápidos a los visitantes que entrasen en las islas: "Tuvimos dificultades, de ahí mis expresiones de enfado con el ministro de Sanidad". En sus palabras, las diferencias que tuvo con Illa fueron el resultado de "enfados humanos derivados de la urgencia".

Reclamó pagos pendientes para empresas vinculadas con Aldama Por otra parte, el entonces líder autonómico reclamó pagos por la compra de material sanitario para Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama. Según el informe, Torres se encargaba directamente de reclamar pagos pendientes de su propio Gobierno a la empresa del comisionista, a la que se le habrían adjudicado contratos millonarios de manera irregular a cambio de mordidas. Torres ha explicado que él no participó en la contratación de la empresa del presunto conseguidor del caos Koldo y que no supo hasta meses después cómo se llamaba la empresa, cuando descubrió que había material sin pagar: "Teníamos la obligación de responder conforme a la ley y abonar las facturas según el cumplimiento de contrato". Según ha detallado, el 50% se abonaba a la empresa al hacer el pedido y la otra mitad al recibirlo, pero el Gobierno canario no había depositado estas facturas pendientes: "Existía la constatación de que se estaba incumpliendo un contrato firmado. Teníamos que cumplir con nuestras obligaciones. En este contexto, la Guardia Civil ha acreditado el intercambio de mensajes entre el ministro y Koldo García durante el año 2020. Entre otros, figuran WhatsApps en los que el expresidente canario le dice a Koldo que estaba "encima de tu pago", o pedía información sobre la cantidad que debía abonar: "Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire". La UCO señala que Torres reclamó pagos para la trama de mascarillas por la "influencia" de Koldo: "Estoy encima"

Torres anuncia que demanda a Aldama por intromisión en su honor En este contexto, el ministro ha anunciado que tomará acciones legales contra Víctor de Aldama: "Procederemos a demandar a Aldama por intromisión en mi derecho al honor familiar y profesional, en mi intimidad y en mi propia imagen". Mientras el presunto conseguidor asegura que Torres tenía una relación estrecha con él, el ministro ha asegurado que su única interacción fue un WhatsApp que le envió Aldama: "De haber una relación estrecha, habría decenas de mensajes. Fue lo que dije en todas las comisiones: no cené con Aldama, cené con Ábalos", se ha defendido. En este sentido, ha explicado que el informe de la Guardia Civil constata que solamente intercambiaron un mensaje: "Lo que evidencia la UCO es que no había conversaciones entre Aldama y Ángel Víctor Torres".