El PSOE y Sumar se reúnen para abordar la crisis tras los casos de presunta corrupción y acoso sexual
- El encuentro fue solicitado por Sumar para reclamar a Pedro Sánchez medidas de relanzamiento del Ejecutivo
- Por parte de IU, su coordinador federal, Antonio Maíllo, se ha desmarcado de la petición de remodelación
Los dos partidos en el Gobierno de coalición, el PSOE y Sumar, van a mantener este viernes una reunión para abordar la crisis surgida a raíz de los casos de presunta corrupción y acoso sexual que han impactado en las filas socialistas en los últimos días. Los socios del Ejecutivo de momento han ofrecido pocos detalles sobre esta cita, salvo que al encuentro acudirá por parte del PSOE su secretaria de Organización, Rebeca Torró, y por parte de Sumar, su homóloga Lara Hernández junto a su equipo y que habrá dirigentes de Movimiento Sumar, IU o Más Madrid.
Fuentes de ambas formaciones ya apuntaron que esta reunión iba a limitarse a cargos de las direcciones del partido y que no está prevista la presencia de ministros del Gobierno, algo que difiere respecto a otras cumbres de la comisión de seguimiento de la coalición, como en julio cuando asistieron los ministros Ernest Urtasun por parte de Sumar o María Jesús Montero o Félix Bolaños en lo referente al sector socialista.
El encuentro fue solicitado formalmente por Sumar para reclamar medidas concretas de relanzamiento del Ejecutivo, molesto por el "inmovilismo" del PSOE, tras las denuncias de presunto acoso sexual y la detención de la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presunto amaño de contratos públicos.
Díaz exigió a Sánchez una reformulación del Gobierno
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, advirtió la semana pasada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenía que reaccionar y debía emprenden una reformulación "de arriba a abajo" del Ejecutivo, dado que "así no se podía continuar".
Sin embargo, esa exigencia fue descarta por el ala socialista del Ejecutivo, que no contemplaba cambios profundos en el Ejecutivo porque ningún ministro estaba implicados en estos casos.
Diversos ministros del PSOE han rechazado también esta remodelación y el titular de Transportes, Oscar Puente, aseguró que eso era como ofrecer "sacrificios en el altar" y cuestionó a Díaz si pensaba también reestructurar también los ministerios de Sumar.
Sin embargo, fuentes de Sumar en el Ejecutivo insistían este miércoles en que Sánchez debía acometer esta prerrogativa, dado que era la salida adecuada a esta crisis, que a su juicio es la peor de la legislatura. Y advertían de que gobernar solo para resistir únicamente alimenta a Vox y pone condiciones para que la derecha "arrase" en los próximos días.
De todas formas, el socio minoritario no contempla salir del Gobierno y piensa que esa reestructuración terminará llevándose a cabo, dado que es la carta que le queda al presidente porque ya acometió relevos en el partido.
No obstante, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, se ha desmarcado de esta petición y dijo que Díaz la lanzó sin consenso con los partidos de Sumar. La formación apuesta por esta reunión como un primer hito para salir del 'impasse' y alertaba al PSOE que no darle importancia a esta cita sería "frivolizar" y mostrar que "no está a la altura".
A lo largo de este jueves diversos ministros del ala socialistas han empleado un tono conciliador hacia Sumar, al resaltar que son muchas más las cosas que les unen respecto a las que les separan y que lograrán acuerdos para superar estas tensiones.