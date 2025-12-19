El PSOE y Sumar se reúnen para abordar la crisis tras los casos de presunta corrupción y acoso sexual

Los dos partidos en el Gobierno de coalición, el PSOE y Sumar, van a mantener este viernes una reunión para abordar la crisis surgida a raíz de los casos de presunta corrupción y acoso sexual que han impactado en las filas socialistas en los últimos días. Los socios del Ejecutivo de momento han ofrecido pocos detalles sobre esta cita, salvo que al encuentro acudirá por parte del PSOE su secretaria de Organización, Rebeca Torró, y por parte de Sumar, su homóloga Lara Hernández junto a su equipo y que habrá dirigentes de Movimiento Sumar, IU o Más Madrid.

Fuentes de ambas formaciones ya apuntaron que esta reunión iba a limitarse a cargos de las direcciones del partido y que no está prevista la presencia de ministros del Gobierno, algo que difiere respecto a otras cumbres de la comisión de seguimiento de la coalición, como en julio cuando asistieron los ministros Ernest Urtasun por parte de Sumar o María Jesús Montero o Félix Bolaños en lo referente al sector socialista.

El encuentro fue solicitado formalmente por Sumar para reclamar medidas concretas de relanzamiento del Ejecutivo, molesto por el "inmovilismo" del PSOE, tras las denuncias de presunto acoso sexual y la detención de la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presunto amaño de contratos públicos.