El PP cree que hay "indicios de delito" en las cuentas del PSOE y acusa a Sánchez de "institucionalizar" la corrupción

El PP considera que si la Audiencia Nacional investiga las cuentas del PSOE es porque hay "sospechas" de delito. "No lo haría si no hubiera indicios", ha asegurado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en un videocomunicado en el que ha afirmado que Pedro Sánchez "ha institucionalizado" la corrupción en el partido.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado abrir una pieza separada y bajo secreto de sumario con la documentación que aportó el PSOE sobre todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, y ha dado traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción.

A la hora de tomar esta decisión, el magistrado ha tenido en cuenta la especial naturaleza del delito que se investiga y el contenido de la documentación, que es de carácter reservado.

Tras la apertura de la causa, el PP ha apuntado a la "gravedad de los hechos investigados" y ha remarcado que "son demasiados indicios y demasiadas sospechas sobre la financiación del partido que llegó al Gobierno prometiendo acabar con la corrupción". "De esta nueva investigación, todo se sabrá. Que no quepa ninguna duda", ha garantizado.