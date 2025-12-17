El PP cree que hay "indicios de delito" en las cuentas del PSOE y acusa a Sánchez de "institucionalizar" la corrupción
- La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar los cobros en efectivo del PSOE
- "Todo lo que rodea a Pedro Sánchez está bajo sospecha", asegura Gamarra
El PP considera que si la Audiencia Nacional investiga las cuentas del PSOE es porque hay "sospechas" de delito. "No lo haría si no hubiera indicios", ha asegurado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en un videocomunicado en el que ha afirmado que Pedro Sánchez "ha institucionalizado" la corrupción en el partido.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado abrir una pieza separada y bajo secreto de sumario con la documentación que aportó el PSOE sobre todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, y ha dado traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción.
A la hora de tomar esta decisión, el magistrado ha tenido en cuenta la especial naturaleza del delito que se investiga y el contenido de la documentación, que es de carácter reservado.
Tras la apertura de la causa, el PP ha apuntado a la "gravedad de los hechos investigados" y ha remarcado que "son demasiados indicios y demasiadas sospechas sobre la financiación del partido que llegó al Gobierno prometiendo acabar con la corrupción". "De esta nueva investigación, todo se sabrá. Que no quepa ninguna duda", ha garantizado.
Asegura que "todo lo que rodea a Sánchez está bajo sospecha"
En su comunicado, Gamarra ha incidido en que se tratan de pagos en metálico realizados desde 2017, "año en el que el actual presidente recuperó la Secretaría General del partido". La información llega además "después de que la UCO apuntara a la existencia de pagos sin respaldo documental en un informe muy reciente", ha agregado.
Para la dirigente 'popular', "todo lo que rodea a Sánchez está bajo sospecha", incluso "el partido que lidera desde hace ocho años". Además, ha asegurado que el presidente "llegó al Gobierno prometiendo acabar con la corrupción y la ha institucionalizado".
Por ello, insiste en "dar voz y voto" a los españoles ante todos los casos de corrupción que "acorralan" a Sánchez porque "un líder de un partido bajo sospecha no puede seguir al frente de un Gobierno".