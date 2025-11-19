Los socios de Sánchez, tras conocer las mordidas de Cerdán, le advierten: "Si hay Gürtel del PSOE habrá que ir a elecciones"

Los socios parlamentarios del Gobierno han mostrado este miércoles su "preocupación" por el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a las presuntas comisiones del 2% que habría cobrado la trama liderada por el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por los contratos amañados de obra pública concedidos a Acciona, y han advertido de que si se confirma que ha habido "financiación ilegal" o una "Gürtel del PSOE", habrá que ir a elecciones.

"Si se quedan en tres tipos que se repartían dinero con corruptelas, este Gobierno no tiene que caer. Pero si estamos hablando de la Gürtel de PSOE, le pediremos al presidente que convoque elecciones", ha respondido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a preguntas de los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja.

En la misma línea se ha pronunciado en declaraciones a Telecinco el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien ha asegurado que si la investigación de los ex cargos del PSOE "salpica" al PSOE como organización "haría saltar todo por los aires", por lo que ha considerado que el propio presidente del Gobierno se vería obligado a convocar elecciones "sin necesidad de que hubiera ningún movimiento por parte de ningún partido".

"Pido al PP que se ponga manos a la obra y deje que esa agencia y muchas medidas vean la luz en España", ha clamado. Y ha defendido que el Gobierno tomó "medidas" contra la corrupción: "En nuestro entorno, la corrupción es inexistente", ha asegurado.

"La corrupción es la seña de identidad del bipartidismo" Los socios parlamentarios del Gobierno también ha apuntado al bipartidismo como el origen de la corrupción y lo han considerado como su "seña de identidad". En este sentido, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha instado a "combatirla haga quien la haga". En declaraciones también en la Cámara Baja, Belarra ha afeado que haya partidos que "le dan menos importancia a la corrupción del PSOE que a la del PP". Para Belarra, el "modelo de negocio" de Acciona "es comprar políticos del bipartidismo", por lo que ha abogado por no seguir concediéndole obra pública. Asimismo, la líder de los 'morados' ha defendido que "hay que investigar hasta el final". Para Rufián, "el problema aquí es un bipartidismo que lleva mangoneando este país demasiado tiempo porque el mismo día en Almería pasó lo que pasó, se detuvo a un tipo del PP por mordidas en lo peor de la pandemia", refiriéndose al presidente de la Diputación de Almería. También el diputado del BNG Néstor Rego ha afirmado que los últimos casos conocidos de presunta corrupción del PP y el PSOE son "un espectáculo lamentable" y ha defendido que "deben ser perseguidos con toda contundencia, aclarados y asumidas las responsabilidades políticas a quien hubiese lugar por parte de quien corresponda".

El apoyo al Gobierno Y aunque ningún socio parlamentario ha avanzado si seguirán apoyando al Gobierno, todos han reclamado "actuaciones". Desde Podemos, Belarra ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometa a que el PSOE devuelva "hasta el último euro que han robado los corruptos" El diputado del BNG ha insistido en que exigirán al Gobierno "absoluta transparencia". "En función de eso vamos a actuar". "Veremos lo que hace el Gobierno", ya que, ha señalado, "de momento son informes, pero lógicamente queremos ver actuaciones". Por su parte, Esteban ha remarcado que "más allá de todo eso", lo que hay que preguntarse es "hasta cuándo es posible sostener la legislatura" para el PSOE, ya que existe una "mayoría negativa" en el Parlamento, que se repite una y otra vez en las votaciones, en alusión a la ruptura planteada por Junts hace un par de semanas. Puigdemont rompe con el PSOE y avisa que Junts pasa "a la oposición": "No ayudaremos a quien no ayuda a Cataluña" Y sobre una posible moción de censura, el líder de los 'jeltzales' ha asegurado que nadie le ha sondeado para ello. Pero en todo caso, ha recordado que "hay un elefante en el garaje y ese es Vox" que "impide llegar, en cualquier caso, sea con unos partidos o con otros, a una mayoría absoluta a través de una moción de censura", porque, ha recordado, con "una abstención de Vox no sale nada" porque es precisa una mayoría absoluta. Por otra parte, Esteban ha desmentido "absolutamente" cualquier implicación de su partido en el 'caso Cerdán' y ha negado que su partido reclamara nombramientos de tres altos cargos en Medio Ambiente, en Adif o SEPI, a cambio de su apoyo a la moción de censura de 2018 que llevó a Sánchez al Gobierno, como aparece en el informe de la OCU.