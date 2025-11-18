Sánchez insiste en que actuó con contundencia contra Cerdán y que asumió responsabilidades: "Es el tiempo de la Justicia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que ya actuó con contundencia contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que asumió responsabilidades, después de las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señala que recibía el 2% de adjudicaciones conseguidas a través de la empresa Acciona.

Así lo ha transmitido en una rueda de prensa desde Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, donde Sánchez ha señalado que el Gobierno y el PSOE actuaron "desde el primer minuto" apartando al 'exnúmero tres' del partido, que se encuentra en prisión preventiva desde el mes de junio por presuntos delitos de corrupción. El presidente del Ejecutivo ha señalado que desde el primer minuto que conocieron "este tipo de situaciones" actuaron "con contundencia" y colaboraron con los tribunales. "Eso es lo que estamos haciendo", ha defendido.

"Ahora tenemos que dejar a la Justicia trabajar, es el tiempo de la Justicia", ha insistido, recalcando que Gobierno y PSOE ya han asumido "esa responsabilidad política". "Hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales", ha añadido.

El presidente ha hecho estas declaraciones después de que la UCO señalase en su último informe que la empresa Servinabar, vinculada a Cerdán, recibía "el 2% neto" de adjudicaciones que consiguió con Acciona Construcción.

El informe, que aborda los presuntos amaños de obra pública con estas empresas, señala que Servinabar, la empresa administrada por Antxón Alonso, obtuvo más del 75% de sus ingresos de Acciona. Recuerdan, además, que el exdirigente socialista adquirió en 2016 el 45% de las participaciones de esta compañía.

En este contexto, el Partido Popular ha instado este martes a Sánchez a dimitir tras el informe de la UCO sobre Cerdán. "Sánchez debería comenzar de una vez por todas a colaborar de verdad con la justicia y también lo que debería de hacer es presentar de forma inmediata su dimisión", ha expresado la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los 'populares', Cuca Gamarra.