Puigdemont rompe con el PSOE y avisa que Junts pasa "a la oposición": "No ayudaremos a quien no ayuda a Cataluña"
- Insiste en que los socialistas son "los que tienen a su alcance todas las palancas del poder": "Nosotros, solo siete diputados"
- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, dijo a Sánchez que quizá había llegado "la hora del cambio"
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dado este lunes por rotas las relaciones de la dirección con el PSOE y ha anunciado que ejercerán "la oposición" al Gobierno, ya que considera que "no hay voluntad" por parte de los socialistas de ejecutar los acuerdos políticos. "La desconfianza es mutua", ha asegurado el expresidente catalán en una comparecencia desde Perpiñán, donde ha recibido el apoyo unánime de la cúpula de su partido, a falta del aval de la militancia.
"La Dirección Ejecutiva Nacional ha decidido romper su acuerdo con el PSOE, ejercer la oposición y consultar a la militancia en un consejo nacional extraordinario que se celebrará mañana", ha afirmado Puigdemont, quien ha insistido en que no ayudarán a nadie "que no ayude a Cataluña". De este modo, ha avanzado que si ratifican el acuerdo, "el Gobierno español no podrá recurrir a la mayoría de la investidura": "No tendrá presupuestos ni capacidad para gobernar".
El dirigente catalán ha llegado en la sala de prensa acompañado del secretario general, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, a quien ha parafraseado al afirmar que pese a las "muchas oportunidades" concedidas, "el único cambio que ha habido ha sido el de hora". "El PSOE ha considerado que sus ritmos son los únicos válidos, ha ignorado su debilidad parlamentaria y no ha hecho caso, ha menospreciado los avisos y señales que hemos mandado en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros en Suiza", ha aseverado.
Así, ha recordado que en los acuerdos es el PSOE quien tiene a su alcance "todas las palancas de poder", mientras Junts "solo tiene siete diputados". "Y hay que ver todo lo que hemos conseguido", ha añadido Puigdemont, que ha instado a los socialistas a que digan "cómo van a gobernar" más allá "de su capacidad para ocupar el Gobierno".
Ve "difícil" el cumplimiento de los acuerdos tras dos años de legislatura
A ojos de Junts, el Ejecutivo central ha perdido la confianza por la falta de ejecución de los pactos que alcanzaron en noviembre de 2023 para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. "Ha pasado prácticamente la mitad de la legislatura y vemos que lo que no se ha cumplido en estos dos años es difícil que se cumpla en unas semanas", ha argumentado el expresidente catalán.
Los independentistas también critican la falta de transparencias en asuntos como la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils –a cuyos documentos desclasificados no les han dado acceso, según Puigdemont– o sobre las balanzas fiscales, requisito indispensable para que Junts negocie los presupuestos generales del Estado de 2026. "Estas balanzas son importantes tanto para los presupuestos como para el modelo de financiación. No podemos si la otra parte juega con las cartas marcadas, si sabe la realidad de las finanzas y tú no", ha criticado.
La mediación de Suiza, ha recordado, solicitó conceder "una prórroga para comprobar si esos compromisos se materializaban". "Parecía que habían entendido el mensaje, pero solo lo hacían ver, a medida que pasaban las semanas, los meses, quedaba claro que al PSOE solo le mueve el tacticismo del poder por el poder", ha reprochado.
Por otro lado, ha advertido de la existencia de "la alianza tripartida del españolismo", conformada por "Vox, el PP y el PSC" y que se "mantiene más firme y unida de lo que la propaganda quiere hacernos creer". Como ejemplo de ello ha puesto el acuerdo entre los socialistas y los 'populares' para el Ayuntamiento de Barcelona.
Se conocerán los resultados de la consulta el jueves por la tarde
La dirección del partido se ha reunido este lunes por la mañana en Perpiñán para analizar la situación y decidir si rompen o no con el Gobierno. Según fuentes presentes en el encuentro, Puigdemont ha defendido la ruptura al inicio de la reunión durante su turno de palabra. Ya con el aval de la cúpula, preguntarán a la militancia en una consulta cuyos resultados se sabrán a las 18.00 horas del próximo jueves.
En concreto, Puigdemont ha explicado que se celebrará este martes un consejo nacional extraordinario a las 19.30 horas para que pueda "abrir las urnas" a la militancia. De este modo, la consulta a las bases de Junts sobre esta decisión tendrá lugar desde el miércoles a las 10.00 horas hasta el jueves a las 18.00 horas, cuando "tendremos que conocer el resultado".
A su juicio, el PSOE "tiene que reflexionar" y "responder ante la ciudadanía" para explicar "de qué manera piensa continuar, de qué forma piensa gobernar el país" porque los "problemas no se resuelven desde la minoría". En concreto, tiene que explicar "cómo piensa gobernar más allá de su proverbial capacidad para ocupar el poder".
Se materializa el órdago de Junts
De esta manera se confirma el órdago lanzado el pasado miércoles por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. En noviembre, se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez. Y en el debe de JxCat hay más elementos que en el haber. El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional; así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos.
Esta última semana, Junts también había elevado el tono contra el PSOE a través de sus alcaldes, que lamentan el "bloqueo" parlamentario a "las leyes contra la multirreincidencia y las ocupaciones delincuenciales".
Tras conocerse públicamente la reunión de la cúpula de Junts, el Gobierno reactivó el viernes el reconocimiento en la UE de las lenguas cooficiales como el catalán, tras acordar con Alemania iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de la oficialidad.