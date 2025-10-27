Puigdemont rompe con el PSOE y avisa que Junts pasa "a la oposición": "No ayudaremos a quien no ayuda a Cataluña"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dado este lunes por rotas las relaciones de la dirección con el PSOE y ha anunciado que ejercerán "la oposición" al Gobierno, ya que considera que "no hay voluntad" por parte de los socialistas de ejecutar los acuerdos políticos. "La desconfianza es mutua", ha asegurado el expresidente catalán en una comparecencia desde Perpiñán, donde ha recibido el apoyo unánime de la cúpula de su partido, a falta del aval de la militancia.

"La Dirección Ejecutiva Nacional ha decidido romper su acuerdo con el PSOE, ejercer la oposición y consultar a la militancia en un consejo nacional extraordinario que se celebrará mañana", ha afirmado Puigdemont, quien ha insistido en que no ayudarán a nadie "que no ayude a Cataluña". De este modo, ha avanzado que si ratifican el acuerdo, "el Gobierno español no podrá recurrir a la mayoría de la investidura": "No tendrá presupuestos ni capacidad para gobernar".

El dirigente catalán ha llegado en la sala de prensa acompañado del secretario general, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, a quien ha parafraseado al afirmar que pese a las "muchas oportunidades" concedidas, "el único cambio que ha habido ha sido el de hora". "El PSOE ha considerado que sus ritmos son los únicos válidos, ha ignorado su debilidad parlamentaria y no ha hecho caso, ha menospreciado los avisos y señales que hemos mandado en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros en Suiza", ha aseverado.

Así, ha recordado que en los acuerdos es el PSOE quien tiene a su alcance "todas las palancas de poder", mientras Junts "solo tiene siete diputados". "Y hay que ver todo lo que hemos conseguido", ha añadido Puigdemont, que ha instado a los socialistas a que digan "cómo van a gobernar" más allá "de su capacidad para ocupar el Gobierno".

Ve "difícil" el cumplimiento de los acuerdos tras dos años de legislatura A ojos de Junts, el Ejecutivo central ha perdido la confianza por la falta de ejecución de los pactos que alcanzaron en noviembre de 2023 para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. "Ha pasado prácticamente la mitad de la legislatura y vemos que lo que no se ha cumplido en estos dos años es difícil que se cumpla en unas semanas", ha argumentado el expresidente catalán. Los independentistas también critican la falta de transparencias en asuntos como la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils –a cuyos documentos desclasificados no les han dado acceso, según Puigdemont– o sobre las balanzas fiscales, requisito indispensable para que Junts negocie los presupuestos generales del Estado de 2026. "Estas balanzas son importantes tanto para los presupuestos como para el modelo de financiación. No podemos si la otra parte juega con las cartas marcadas, si sabe la realidad de las finanzas y tú no", ha criticado. La mediación de Suiza, ha recordado, solicitó conceder "una prórroga para comprobar si esos compromisos se materializaban". "Parecía que habían entendido el mensaje, pero solo lo hacían ver, a medida que pasaban las semanas, los meses, quedaba claro que al PSOE solo le mueve el tacticismo del poder por el poder", ha reprochado. Feijóo ve a Sánchez "agonizando" e insta a Junts a decidir si hay cambio "tras años de experimentar la política sanchista" ROCÍO GIL GRANDE Por otro lado, ha advertido de la existencia de "la alianza tripartida del españolismo", conformada por "Vox, el PP y el PSC" y que se "mantiene más firme y unida de lo que la propaganda quiere hacernos creer". Como ejemplo de ello ha puesto el acuerdo entre los socialistas y los 'populares' para el Ayuntamiento de Barcelona.